Union und SPD wollen "Turbo-Einbürgerung" heute abschaffen

Der Bundestag entscheidet an diesem Mittwoch über die Abschaffung der vor etwas mehr als einem Jahr eingeführten „Turbo-Einbürgerung“. Die Möglichkeit der beschleunigten Einbürgerung nach drei Jahren bei besonderen Integrationsleistungen war von der damaligen Ampel-Regierung von SPD, Grünen und FDP geschaffen worden. Die Regierungsparteien, CDU, CSU und SPD wollen sie nun wieder streichen.



Recherchen verschiedener Medien zufolge machen die „Turbo-Einbürgerungen“ bislang nur einen sehr geringen Anteil an allen Einbürgerungen aus. Im vergangenen Jahr hat die Gesamtzahl der Einbürgerungen mit etwa 292 000 einen Höchststand erreicht.



Mit der im Juni 2024 in Kraft getretenen Reform des Staatsbürgerschaftsrechts war auch geregelt worden, dass Zuwanderer im Regelfall bereits nach fünf statt zuvor nach acht Jahren Aufenthalt den deutschen Pass erhalten können. Daran ändert die jetzige Rücknahme der „Turbo-Einbürgerung“ nichts. Auch die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft bleibt erhalten.



Grüne und Linke kritisieren die geplante Abschaffung. „Der Rückwärtsgang von Schwarz-Rot ist das falsche Signal in einer Zeit, in der wir alle Kräfte brauchen – egal, ob jemand seit drei Jahren hier lebt oder seit drei Generationen“, sagte etwa der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak dem Nachrichtenportal web.de news.