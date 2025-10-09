Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Bundestag beschließt „Bau-Turbo“
Die Beschlüsse von Schwarz-Rot im Überblick:
Einigungen in den Bereichen Verkehr und Rente
Schärfere Sanktionen für Empfänger der neuen Grundsicherung
Merz, Klingbeil, Bas und Söder geben Ergebnisse bekannt
Dominik Fürst
Harte Kritik von Grünen und Linken an Bürgergeld-Reform
Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann nennt die von der Bundesregierung geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld „menschlich hart und kalt“. „CDU und SPD wollen den Menschen alles streichen, was sie zum Leben brauchen“, sagte Haßelmann der dpa. Von der Koalition gehe damit nicht nur eine soziale Kälte aus, „es wird auch verfassungsrechtlich nicht haltbar sein.“
Auch die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek kritisiert die geplanten Maßnahmen: „Die Pläne der Regierung sind menschenunwürdig und rechtlich höchst fragwürdig“, sagte die Bundestagsabgeordnete. Die Abschaffung des Bürgergelds sei „nur der erste Schritt eines massiven Angriffs auf den Sozialstaat“.
Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger hingegen hofft nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses auf den Startschuss für eine "echte Erneuerung" des Sozialstaats. "Entscheidend ist, diesen Kurs jetzt zügig in einen praktikablen Rechtstext zu überführen, damit die Jobcenter handlungsfähig bleiben", erklärt Dulger.
AfD-Chefin Alice Weidel gehen die Pläne der Koalition nicht weit genug. „Die Umbenennung des Bürgergelds ist reiner Etikettenschwindel“, die geplanten Sanktionen seien nur kosmetische Korrekturen, schrieb sie auf X. „Jeder zweite Empfänger ist Ausländer, das ist der Elefant im Raum“, fügte sie hinzu und erneuerte die Forderung ihrer Partei, Grundsicherung nur noch deutschen Staatsbürgern zu gewähren.
Julia Bergmann
Bundestag beschließt „Bau-Turbo“
Der Bundestag hat einen Gesetzentwurf der Bundesregierung für schnelleres Bauen beschlossen, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Der sogenannte Bau-Turbo sieht befristete Sonderregelungen im Baugesetzbuch vor und soll schnellere Planungen und Genehmigungen ermöglichen.
Wohngebäude sollen mit Zustimmung der Gemeinde auch dann errichtet werden dürfen, wenn dafür von Bebauungsplänen abgewichen wird oder noch kein Bebauungsplan vorliegt. Bebauungspläne sind verbindliche Pläne (Zeichnungen) in denen Gemeinden festlegen, wie und mit welchen Gebäuden Grundstücke in der Kommune bebaut werden dürfen. Einen solchen Plan zu erstellen, kann inklusive vorgeschriebener Bürgerbeteiligung Jahre dauern. Die Sonderregelung soll bis Ende 2030 gelten. Im Entwurf ist von einer „Experimentierklausel“ die Rede. Sie gilt auch für in Wohngebieten benötigte Einrichtungen wie Kitas und Supermärkte.
Bauministerin Verena Hubertz (SPD) sagte im Bundestag, mit der Reform werde vieles günstiger und schneller gehen. Es geht dabei nicht nur um den Neubau, sondern auch die Erweiterung von Wohngebäuden oder die Umwidmung von Flächen. Die konkrete Regelung soll bis Ende 2030 befristet sein.
Dominik Fürst
Die Beschlüsse von Schwarz-Rot im Überblick:
- Aus dem Bürgergeld wird die sogenannte neue Grundsicherung. Diese beinhaltet deutlich schärfere Sanktionsmöglichkeiten gegen Sozialhilfeempfänger.
- Wenn jemand künftig einen ersten und zweiten Termin beim Jobcenter versäumt, sollen die Leistungen um 30 Prozent gekürzt werden. Nach dem dritten versäumten Termin sollen sie auf null gesetzt werden.
- Priorität soll die Vermittlung von arbeitslosen Menschen in Arbeit haben. Wo es sinnvoll erscheint, etwa bei unter 30-Jährigen, soll eine entsprechende Qualifizierung Vorrang haben.
- Es soll verschärfte Maßnahmen gegen Schwarzarbeit und Sozialleistungsmissbrauch geben.
- Für die sogenannte Aktivrente soll es einen Steuerfreibetrag von 2000 Euro pro Monat geben. Sie soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten.
- Es soll Kaufanreize für Elektroautos geben sowie Unterstützung für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen beim Umstieg auf klimaneutrale Mobilität.
- Drei Milliarden Euro sollen zusätzlich in den Neubau von Straßen und Schienen investiert werden. Planungs- und Genehmigungsverfahren im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sollen beschleunigt werden.
Dominik Fürst
Keine Übereinkunft zum Verbrenner-Aus
In einem Punkt können die Spitzen von Union und SPD noch keine Einigung verkünden: beim für 2035 geplanten Verbrenner-Aus. Die Union will das Verbot der Zulassung neuer Verbrenner-Fahrzeuge auf dem EU-Markt kippen. „Das starre und strikte Aus des Verbrenners ab 2035 ist aus unserer Sicht der falsche Weg. Das kann so nicht bleiben. Wir brauchen da mehr Möglichkeiten“, sagt CSU-Chef Markus Söder.
SPD-Chef Lars Klingbeil deutet Kompromissmöglichkeiten an: Man sei in der Debatte schon „sehr weit gekommen“. Die SPD wolle einen starken Automobilstandort, sie wolle Arbeitsplätze heute sichern, aber auch die Arbeitsplätze der Zukunft. Am Nachmittag findet passenderweise ein Autogipfel im Kanzleramt statt.
Dominik Fürst
Einigungen in den Bereichen Verkehr und Rente
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich beim Koalitionsausschuss in den Bereichen Verkehr, Aktivrente, neue Grundsicherung geeinigt, sagt Merz. Es werde drei Milliarden Euro zusätzlich für den Neubau von Straßen geben, sagt der Kanzler. Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. "Alles was baureif ist, wird gebaut, das betrifft Schiene und Straße." Auch beim Thema Aktivrente gebe es eine Einigung. Sie soll für ältere Arbeitnehmer ein Anreiz sein, freiwillig länger zu arbeiten. Sie soll am 1. Januar in Kraft treten.
Union und SPD planen außerdem gezielte Kaufanreize für Elektroautos. Vorgesehen ist ein Förderprogramm insbesondere für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen als Unterstützung für den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität und die Nutzung emissionsfreier Fahrzeuge, wie es in einem Beschluss des Koalitionsausschusses heißt.
Dominik Fürst
Schärfere Sanktionen für Empfänger der neuen Grundsicherung
Die Spitzen der Bundesregierung haben sich auf eine deutliche Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten von Bürgergeldempfängern geeinigt. Das verkündet Bundeskanzler Friedrich Merz am Morgen nach dem Koalitionsausschuss, der bis "spät in die Nacht" im Kanzleramt beraten hat.
"Es wird die neue Grundsicherung geben, so wie im Koalitionsvertrag verabredet", sagt Merz. In Zukunft gilt demnach: Bei drei versäumten Terminen im Jobcenter soll alles Geld vom Staat gestrichen werden. "Das gilt dann auch für die Kosten der Unterkunft", sagt Merz. Bei der Vermögensanrechnung werde es keine Karenzzeiten mehr geben.
„Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist“, sagt Arbeitsministerin Bärbel Bas, die ebenfalls an der Pressekonferenz teilnimmt. Sie erklärt die vereinbarte Reform mit der Formel: "Wir fördern Arbeit, statt Arbeitslosigkeit." Die Vermittlung in Arbeit sei das A und O. Aber: „Wer nicht mitmacht, wird es schwer haben."
Dominik Fürst
Merz, Klingbeil, Bas und Söder geben Ergebnisse bekannt
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen am Vormittag die Ergebnisse ihrer Beratungen im Kanzleramt bekanntgegeben. Die Bundesregierung kündigte für 9 Uhr eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU, Finanzminister Lars Klingbeil, Sozialministerin Bärbel Bas, beide SPD, und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, an. Der Koalitionsausschuss hatte bis tief in die Nacht getagt. Themen waren unter anderem die Differenzen zum endgültigen EU-weiten Aus für Neufahrzeuge mit Verbrennermotor 2035 und die geplante Reform des Bürgergelds.
Michelle Ostwald
Koalitionstreffen beendet – Ergebnisse später am Tag erwartet
Nach rund achtstündigen Beratungen über mehrere strittige Themen sind die Spitzen von Union und SPD im Kanzleramt auseinandergegangen. Das verlautete am frühen Morgen in Berlin aus Koalitionskreisen. Beschlüsse zu den sozial- und wirtschaftspolitischen Themen, die Millionen Menschen betreffen, wurden vorerst nicht bekannt. Doch heute soll über Ergebnisse informiert werden, hieß es von verschiedenen Seiten.
Die Runde bei Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am frühen Abend begonnen. Die Spitzenleute des schwarz-roten Regierungsbündnisses hatten sich eine umfangreiche Tagesordnung vorgenommen. Die Spannbreite reichte von der Krise der Autoindustrie über eine Reform des Bürgergelds bis hin zum Gleichstellungsrecht für Menschen mit Behinderung.
Michael Kappeler/dpa
Katja Guttmann
„Turbo-Einbürgerung“ der Ampel-Regierung wieder abgeschafft
Die von der Ampel-Koalition eingeführte „Turbo-Einbürgerung“ für besonders gut integrierte Ausländer ist wieder Geschichte. Mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition und der AfD beschloss der Bundestag die Abschaffung der erst im vergangenen Jahr eingeführten Regelung. Statt drei Jahren müssen die Betroffenen künftig mindestens fünf Jahre regulär in Deutschland leben, ehe sie einen deutschen Pass erhalten können.
Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte, die Einbürgerung stehe am Ende eines Integrationsprozesses und nicht am Anfang: „Der deutsche Pass muss als Anerkennung für gelungene Integration zur Verfügung stehen und nicht als Anreiz für illegale Migration.“ Den Unionsparteien war die Reform der Vorgänger-Regierung von Anfang an ein Dorn im Auge. Deshalb war die Abschaffung bereits im schwarz-roten Koalitionsvertrag vereinbart worden.
Deutliche Kritik an der Rückabwicklung kam von Grünen und Linken. Die „rückwärtsgewandte Politik“ der Koalition schade der Integration, sagte Filiz Polat, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion. Ferat Kocak von der Linken warf CDU und CSU sogar vor: „Mit Ihrer Migrationspolitik machen Sie den Hass der AfD salonfähig.“
Julia Bergmann
Bundesregierung rechnet ab 2026 mit spürbarem Wirtschaftsaufschwung
Die Bundesregierung rechnet im nächsten und im übernächsten Jahr wieder mit einem spürbaren Wachstum der Wirtschaft. Dies gehe aber vor allem auf die hohen staatlichen Ausgaben für die Infrastruktur und die Verteidigungsfähigkeit zurück, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Berlin.
Es gebe darüber hinaus einen Handlungsbedarf. So müssten Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, damit die Investitionen des Staates auch schnell wirken könnten. "Um langfristiges Wachstum zu sichern, müssen wir den Reformstau auflösen: Energiekosten senken, private Investitionen fördern, die im internationalen Vergleich hohe Steuer- und Abgabenlast angehen, Bürokratie abbauen, Märkte öffnen und Innovationen ermöglichen", sagte Reiche.
Nach zuletzt zwei Jahren mit schrumpfender Wirtschaftsleistung dürfte es 2025 ein mageres Wachstum von 0,2 (bisher 0,0) Prozent geben. In den Kommenden beiden Jahren rechnet die Regierung dann aber mit 1,3 und 1,4 Prozent. Bisher wurden für nächstes Jahr 1,0 Prozent erwartet. Die Regierung liegt mit ihren neuen Prognosen auf einer Linie mit den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten, die ihr Gemeinschaftsgutachten Ende September vorgestellt hatten.
Dominik Fürst
Online-Versand von Cannabis soll verboten werden
Die Bundesregierung will den Handel mit Medizinalcannabis deutlich einschränken. Ein am Mittwoch im Kabinett verabschiedeter Gesetzentwurf sieht ein Verbot des Onlineversands vor. Verschreibungen setzen künftig zudem einen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt in der Praxis oder bei einem Hausbesuch voraus. Auch bei Folgeverschreibungen braucht es mindestens einmal jährlich den persönlichen Kontakt mit dem Arzt.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sprach von einem „professionalisierten Verordnungsmissbrauch über das Internet“. Diesen gelte es zu unterbinden, ohne diejenigen zu benachteiligen, die aus medizinischen Gründen Cannabis benötigten. Derzeit verschreiben zahlreiche Online-Anbieter Medizin-Cannabis auf Privatrezept ohne persönlichen Arztkontakt.
Carina Seeburg
Gutverdienende sollen höhere Sozialbeiträge zahlen
Das Bundeskabinett hat eine Verordnung zur Änderung der Beitragsbemessungsgrenzen verabschiedet. Dadurch werden für Menschen mit einem hohen Einkommen auf einen größeren Teil des Einkommens Sozialbeiträge fällig. Die jährliche Neufestlegung der Beitragsbemessungsgrenzen ist an die Lohnentwicklung gekoppelt - für 2024 wurde eine Steigerung um 5,16 Prozent berechnet. Vor dem Inkrafttreten der Verordnung ist noch die Zustimmung des Bundesrats erforderlich.
Für die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gilt der Verordnung zufolge im nächsten Jahr eine Bemessungsgrenze von 8450 Euro im Monat. Das sind 400 Euro mehr als 2025. Auf Einkünfte bis zu dieser Höhe müssen Rentenbeiträge gezahlt werden, auf darüber liegende Einkünfte nicht. Für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung steigt die Grenze von 5512,50 Euro auf 5812,50 Euro im Monat.
Angehoben wird auch die Einkommensgrenze, ab der die Pflicht zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung wegfällt. Sie liegt derzeit bei 6150 Euro, nächstes Jahr sind es 6450 Euro. Wer mehr verdient, kann in eine private Kranken- und Pflegeversicherung wechseln.
Dominik Fürst
Bundesregierung bringt Krankenhausreform auf den Weg
Die Bundesregierung hat eine Reform der Krankenhausreform auf den Weg gebracht. Das Kabinett stimmte den von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, CDU, vorgelegten Veränderungen der 2024 von der Ampel-Regierung verabschiedeten Krankenhausreform zu. Warken hatte erklärt, sie wolle die Reform praxistauglicher machen.
Ziele sind unter anderem eine Qualitätssteigerung und Spezialisierung der Krankenhäuser. Dazu sollen jedem Krankenhaus bestimmte Fachgebiete zugewiesen werden. Dafür müssen sie entsprechende Kriterien erfüllen, etwa eine gewisse Zahl an Fachärztinnen und -ärzten, eine Mindestmenge an Behandlungen und eine entsprechende Technikausstattung. Zudem soll ein neues Vergütungssystem dazu beitragen, Fehlanreize für medizinisch unnötige Operationen abzubauen.
Der Gesetzentwurf von Warken sieht befristete Ausnahmeregeln für die Bundesländer bei der zeitlichen Umsetzung der Reform und den Qualitätskriterien vor. Damit soll auch der Erhalt von Kliniken in ländlichen Regionen gesichert werden, die für die Grund- und Notfallversorgung zuständig sind.
Neu im aktuellen Gesetzentwurf ist, dass der Bund einen größeren Anteil der Finanzierung des Transformationsfonds übernehmen will. Der Fonds zur Umstrukturierung von Kliniken soll insgesamt 50 Milliarden Euro umfassen. Ursprünglich war geplant, dass Bund und Länder sich die Kosten teilen.
Dominik Fürst
Kabinett beschließt Polizeigesetz mit neuem Drohnen-Passus
Das Bundeskabinett hat einen Entwurf für eine umfangreiche Reform des Bundespolizeigesetzes beschlossen. Die Bundespolizei soll damit deutlich mehr Befugnisse und Durchgriffsrechte im Bereich der Gefahrenabwehr, aber auch beim Thema Abschiebungen bekommen.
Gesetzlich festgelegt wird etwa, dass sie sich künftig in ihren Zuständigkeitsbereichen an Flughäfen oder bei der Bahn-Infrastruktur um die Abwehr von Drohnen kümmern soll. Im 30 Jahre alten Bundespolizeigesetz kommt das Thema Drohnen bisher nicht explizit vor. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, hatte bereits den Aufbau einer Drohnenabwehreinheit bei der Bundespolizei angekündigt.
Zur Bekämpfung von Extremismus und Schleuserkriminalität soll die Bundespolizei künftig zudem Befugnisse für die Überwachung von Telefonen bekommen. Sie soll Ausreisepflichtige festhalten dürfen, wenn sie diese in ihrem Zuständigkeitsbereich aufgreift, so dass diese nicht untertauchen können, und „stichprobenartige und anlasslose Kontrollen“ in Waffen- und Messerverbotszonen auf Bahnhöfen oder in Zügen machen dürfen.
Dominik Fürst
Maaßen schmeißt bei der Werteunion hin
Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat seinen Rückzug aus der konservativen Kleinpartei Werteunion angekündigt. „Ich werde heute mein Amt als Parteivorsitzender niederlegen und aus der Partei austreten“, teilte Maaßen in einem Schreiben an die Mitglieder mit, das er auf seiner Internetseite veröffentlichte. Zuvor hatte die Bild über das Schreiben berichtet. Das Ziel einer Politikwende in Deutschland sei mit der Werteunion in der aktuellen Situation nicht mehr zu erreichen, schreibt Maaßen.
Die von Maaßen mitbegründete Partei scheiterte bei Wahlen bisher regelmäßig. Bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg kam sie im vergangenen Jahr gerade einmal auf Ergebnisse zwischen 0,2 und 0,6 Prozent. Bei der Bundestagswahl im Februar erhielt sie nur einige Tausend Stimmen.
Zuletzt hatte es Streit und einen Machtkampf in der Werteunion gegeben. In einem Statement von Maaßen war von „Putsch und Machtübernahme“ die Rede. Vorstandsmitglieder hatten ihm wiederum Nähe zur AfD und „Hasspostings“ in sozialen Netzwerken vorgeworfen.
