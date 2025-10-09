Harte Kritik von Grünen und Linken an Bürgergeld-Reform

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann nennt die von der Bundesregierung geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld „menschlich hart und kalt“. „CDU und SPD wollen den Menschen alles streichen, was sie zum Leben brauchen“, sagte Haßelmann der dpa. Von der Koalition gehe damit nicht nur eine soziale Kälte aus, „es wird auch verfassungsrechtlich nicht haltbar sein.“



Auch die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek kritisiert die geplanten Maßnahmen: „Die Pläne der Regierung sind menschenunwürdig und rechtlich höchst fragwürdig“, sagte die Bundestagsabgeordnete. Die Abschaffung des Bürgergelds sei „nur der erste Schritt eines massiven Angriffs auf den Sozialstaat“.



Arbeitgeber-Präsident Rainer Dulger hingegen hofft nach den Beschlüssen des Koalitionsausschusses auf den Startschuss für eine "echte Erneuerung" des Sozialstaats. "Entscheidend ist, diesen Kurs jetzt zügig in einen praktikablen Rechtstext zu überführen, damit die Jobcenter handlungsfähig bleiben", erklärt Dulger.



AfD-Chefin Alice Weidel gehen die Pläne der Koalition nicht weit genug. „Die Umbenennung des Bürgergelds ist reiner Etikettenschwindel“, die geplanten Sanktionen seien nur kosmetische Korrekturen, schrieb sie auf X. „Jeder zweite Empfänger ist Ausländer, das ist der Elefant im Raum“, fügte sie hinzu und erneuerte die Forderung ihrer Partei, Grundsicherung nur noch deutschen Staatsbürgern zu gewähren.