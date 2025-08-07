Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
SPD und Grüne reagieren enttäuscht auf Rückzug von Brosius-Gersdorf – und kritisieren die Union
Brosius-Gersdorf zieht Kandidatur als Verfassungsrichterin zurück
Dobrindt kündigt Verlängerung der Grenzkontrollen an
Rente, Tarifverträge, Schwarzarbeit - Was das Bundeskabinett beschlossen hat
Bund will Deutschlandticket auch 2026 bezuschussen
Philipp Saul
Spahn: Mit SPD gemeinsame Lösung für Richterwahl finden
Unionsfraktionschef Jens Spahn hat angekündigt, nach dem Rückzug der Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf mit der SPD gemeinsame Lösungen finden zu wollen. Der Rückzugsentscheidung Brosius-Gersdorfs gelte "größter Respekt", sagte Spahn der Deutschen Presse-Agentur. "Für ihre juristische Expertise und persönliche Integrität genießt sie zurecht hohe Anerkennung." Jenseits der sachlichen Auseinandersetzung habe es "herabsetzende und beleidigende Kritik" gegeben, die Brosius-Gersdorf habe erleiden müssen. "Diese verurteilen wir ausdrücklich."
Die Wahl von Brosius-Gersdorf und zwei weiteren Nominierten für das Bundesverfassungsgericht war im Juli im Bundestag kurzfristig abgesetzt worden. Teile der Unionsfraktion hatten Vorbehalte gegen die von der SPD nominierte Brosius-Gersdorf. Nach der gescheiterten Wahl hatte es vor allem an Spahn massive Kritik gegeben.
Spahn sagte nun: "Ich bedauere, dass diese Lage auch durch die zu späte Ansprache unserer inhaltlichen Bedenken entstehen konnte. Nun werden wir mit der nötigen Ruhe und Sorgfalt eine gemeinsame Lösung mit unserem Koalitionspartner finden."
Kassian Stroh
Bundesregierung verliert massiv an Zustimmung
Seit drei Monaten ist die neue Bundesregierung im Amt, die Zustimmung in der Bevölkerung zu ihr ist auf einen Tiefstwert gesunken. Nach dem neuen "Deutschlandtrend" der ARD sind aktuell nur noch 29 Prozent der Befragten zufrieden mit der Arbeit der schwarz-roten Koalition (minus 10 Prozentpunkte im Vergleich zum Juli). Das ist der schlechteste Wert seit Amtsantritt. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verliert an Zustimmung - mit seiner Arbeit sind 32 Prozent einverstanden (-10).
Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hat für den "Deutschlandtrend" von Montag bis Mittwoch dieser Woche gut 1300 Wahlberechtigte befragt. Die Umfrage gilt als repräsentativ für die Gesamtbevölkerung.
Die Unzufriedenheit spiegelt sich auch in der Sonntagsfrage wider: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU laut Infratest dimap auf 27 Prozent (-3 im Vergleich zum Juli). Die AfD würde mit 24 Prozent (+1) erneut ihren bisherigen Höchstwert im ARD-Deutschlandtrend aus dem April 2025 erreichen. Die SPD bliebe unverändert bei 13 Prozent, die Grünen kämen unverändert auf 12 und die Linke auf 10 Prozent. Die anderen Parteien, darunter das BSW mit 3 Prozent (-1) und die FDP mit 4 Prozent (+1) wären ohne Chance auf einen Parlamentseinzug. Wahlumfragen wie diese sind generell mit Unsicherheiten behaftet und spiegeln nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider.
Leopold Zaak
SPD und Grüne reagieren enttäuscht auf Rückzug von Brosius-Gersdorf – und kritisieren die Union
SPD-Chef Lars Klingbeil kritisiert die Abgeordneten von CDU und CSU nach dem Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf. Die SPD habe zu der Kandidatin gestanden, sagte er. "Diejenigen, die am Ende nicht zu ihrem Wort innerhalb der Koalition gestanden haben, müssen dringend aufarbeiten, was da passiert ist", so Klingbeil weiter.
Auch die SPD-Fraktion reagiert enttäuscht auf den Rückzug ihrer Kandidatin. Sie hätte dem Verfassungsgericht gut getan, sagte Matthias Miersch, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag. Sie sei eine herausragende Juristin, die Opfer einer Kampagne geworden sei. Die SPD-Fraktion werde nun einen neuen Vorschlag unterbreiten, kündigte Miersch an – und verbindet das mit einer Warnung an seine Kollegen von CDU und CSU: "Wir erwarten von unserem Koalitionspartner, dass Absprachen künftig Bestand haben. Ein solcher Vorgang darf sich nicht wiederholen", sagte Miersch.
Franziska Brantner, Co-Chefin der Grünen, wirft der CDU vor, sich in der Frage von Rechtsextremen getrieben haben zu lasen. "1 zu 0 für die Gegner demokratischer Prozesse", schreibt sie in einem Beitrag bei X. Auch die Faktionsspitze der Grünen kritisierte die Fraktion der Union. Es sei "ein ungeheuerlicher Vorgang, den es so noch nicht gegeben hat", sagten Katharina Dröge und Britta Haßelmann in einem Statement. Unionsfraktionschef Jens Spahn warfen sie Wortbruch vor. Wenn Spahn sein Wort nicht mehr halten könne, dann sei er "ungeeignet für eine solch verantwortungsvolle Aufgabe", so Dröge und Haßelmann weiter.
Der SPD-Politiker und ehemalige Gesundheitsminsiter Karl Lauterbach reagiert mit Bitterkeit. Die Kampagne von Rechtspopulisten sei erfolgreich gewesen, schreibt er bei X. "Danke an die Kollegen der Union. Das wird man sich gut merken können".
Unterstützung erhält Brosius-Gersdorf auch von der ehemaligen Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP). Sie habe Hochachtung vor ihrer Entscheidung, sich von der Kandidatur zurückzuziehen. "Das ist wahre Größe, an der sich politische Verantwortungsträger messen lassen müssen", schreibt sie in ihrem Post bei X.
Die Linke fordert Union und SPD nun zu gemeinsamen Gesprächen über die Besetzung auf. Die Parlamentarische Geschäftsführerin Ina Latendorf sagte, ihr Partei bestehe darauf, dass sich die Regierungskoalition gemeinsam auf Kandidaten einige und "über diese mit den anderen demokratischen Fraktionen das Gespräch sucht".
Der Streit um Frauke Brosius-Gersdorf war ein Vorgeschmack auf den Kulturkampf, der diesem Land noch bevorsteht - ein Kommentar von Katharina Riehl, Ressortleiterin Politik (SZ Plus):
Leopold Zaak
Brosius-Gersdorf zieht Kandidatur als Verfassungsrichterin zurück
Frauke Brosius-Gersdorf will nicht mehr für das Richteramt am Bundesverfassungsgericht kandidieren. Das teilt sie in einer Stellungnahme mit. Ihren Schritt begründet sie mit der Ablehnung innerhalb der Unionsfraktion. Man habe ihr deutlich gemacht, dass ihre Wahl ausgeschlossen sei, heißt es weiter. Durchhalten mache nur Sinn, "wenn es eine reelle Wahlchance gibt, die leider nicht mehr existiert", schreibt sie.
Ein Grund für ihre Entscheidung sei gewesen, die beiden anderen Richterkandidaten schützen zu wollen. Im Streit um die Richterwahl sei "ein Aufschnüren des 'Gesamtpakets'" zu befürchten gewesen, schreibt sie. Außerdem wolle sie verhindern, dass "sich der Koalitionsstreit wegen der Richterwahl zuspitzt und eine Entwicklung in Gang gesetzt wird, deren Auswirkungen auf die Demokratie nicht absehbar sind."
In dem Statement kritisiert sie Diffamierungen gegen sich im Vorfeld der Abstimmung im Bundestag vor wenigen Wochen. Wider besseren Wissens hätten Medien ihre Positionen verzerrt und sie als linke Aktivistin dargestellt. Der Unionsfraktion wirft sie vor, ungeprüfte Behauptungen zur Grundlage ihrer Kritik gemacht zu haben. Der Fraktion sei es nicht gelungen sich, "mit meinen Themen und Thesen inhaltlich auseinanderzusetzen." Auch sei sie nicht zu einer Fraktionssitzung eingeladen worden. "Von politisch verantwortlichen Funktionsträgern wie Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion, die für bürgerliche Werte wie Anstand, Respekt und Verantwortungsbewusstsein stehen, darf und muss man erwarten, dass Grundlage ihrer Entscheidung nicht ungeprüfte Behauptungen und Stimmungen, sondern Quellen- und Faktenanalysen sind", schreibt sie.
Lob äußert sie gegenüber den Fraktionen von SPD, Grünen und Linken. Von dort habe sie Rückhalt und Zustimmung erfahren. Auch einzelne Mitglieder der Unionsfraktion seien "fair, sachlich und respektvoll" gewesen.
Dimitri Taube
Dobrindt kündigt Verlängerung der Grenzkontrollen an
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die vorübergehenden Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen erneut verlängern. „Wir werden die Grenzkontrollen weiter aufrechterhalten“, sagte Dobrindt im Podcast Table.Today. Es werde sowohl Kontrollen als auch Zurückweisungen über den September hinaus geben.
Auch an weiteren Abschiebungen werde derzeit gearbeitet. „Es ist uns gelungen, einen Flug nach Afghanistan zu organisieren, in dem schwerste Straftäter abgeschoben worden sind. Das kann keine Einmalmaßnahme bleiben“, sagte der Minister. Die Bundesregierung arbeite nun daran, weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan und Syrien zu organisieren.
Die aktuelle Forderung, Kinder aus Gaza in Deutschland aufzunehmen, lehnte Dobrindt ab. „Man muss sehr vorsichtig sein mit dem, was man jetzt alles an möglichen Maßnahmen diskutiert.“ Die Bilder aus dem Gazastreifen seien bewegend. Deswegen sei die Bundesregierung engagiert, die humanitäre Lage zu verbessern.
„Aber die Hilfe vor Ort sollte im Vordergrund stehen“, sagte Dobrindt. Er könne die Idee zwar gut nachvollziehen. Allerdings gehe es darum, möglichst vielen Menschen zu helfen und nicht nur einigen wenigen.
Patrick Wehner
Klingbeil fordert Lösungen von der Koalition
SPD-Chef Lars Klingbeil fordert von der schwarz-roten Koalition mehr Ergebnisse. "Die Menschen wollen, dass wir Lösungen finden, daran müssen wir arbeiten", sagte der Vizekanzler und Bundesfinanzminister der Rheinischen Post. Für das Gelingen der Koalition trügen alle gemeinsam Verantwortung. "Von Ampel-Zeiten aber sind wir sehr weit entfernt", betonte er mit Blick auf die zahlreichen Konflikte von SPD, FDP und Grünen in der Vorgängerregierung.
Klingbeil zog eine gemischte Bilanz fast 100 Tagen Schwarz-Rot. "Wir hatten keine 100-Tage-Schonfrist, es waren wahrscheinlich noch nicht mal drei Tage", sagte er. Unter dem Strich habe man in dieser Zeit vieles geschafft: "Zwei Haushalte, den Wachstumsbooster für die Wirtschaft, das Rentenpaket, bereits in den Sondierungen die Einigung auf das Sondervermögen Infrastruktur und die Einigung bei den Verteidigungsausgaben." Kritisch blickt er allerdings auf den Konflikt um die Wahl von SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin, die wegen Widerständen in der Unionsfraktion Mitte Juli kurzfristig abgesagt wurde. "Wenn wir Absprachen treffen, dann müssen die gelten. Darauf müssen wir uns als SPD verlassen können", so der SPD-Chef. Das sei bei der geplanten Berufung Brosius-Gersdorfs nicht der Fall gewesen.
Julia Bergmann
Rente, Tarifverträge, Schwarzarbeit - Was das Bundeskabinett beschlossen hat
Die Bundesregierung hat an diesem Mittwoch fast zwei Dutzend Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht. Darunter ist auch der für ein milliardenschweres Paket zur Absicherung des Rentenniveaus und zur Ausweitung der Mütterrente. Mit dem Entwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) soll das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent des jeweils geltenden Durchschnittslohns gesichert werden. Zudem sollen Eltern von 2027 an drei statt bislang zweieinhalb Jahre Erziehungszeiten bei der Rente angerechnet bekommen – auch wenn ihr Kind vor 1992 geborenen wurde.
Zudem will die Regierung die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Einhaltung von Tarifverträgen knüpfen. Mit dem Gesetzentwurf von Bas und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) soll die seit Jahrzehnten sinkende Bindung an Tariflöhne gestärkt werden.
Auch der Aufbau einer Infrastruktur zur unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid (CO₂) soll mit einem entsprechenden Entwurf massiv beschleunigt werden. Ein weiterer Beschluss soll den Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung erleichtern.
Dringend gesuchte Pflegekräfte sollen außerdem mehr Kompetenzen bei der Patientenversorgung bekommen. Ein Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) soll attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen. Unter anderem sollen Pflegefachkräfte künftig neben Ärztinnen und Ärzten mehr Leistungen eigenverantwortlich erbringen dürfen - etwa beim Versorgen von Wunden, Diabetes und Demenz.
Die Bundesregierung brachte auch Pläne auf den Weg, um Unternehmen und Verbraucher von Kosten der Gasspeicherumlage zu befreien. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sprach von einer Entlastung von rund 3,4 Milliarden Euro. Die Gasspeicherumlage soll künftig vom Bund finanziert werden.
Um großangelegten Steuerbetrug besser aufdecken zu können, sollen sich in Zukunft auch Aufbewahrungsfristen ändern. Buchungsbelege bei Banken, Versicherungen und Wertpapierinstituten künftig zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Für alle anderen Steuerpflichtigen gilt weiter eine Frist von acht Jahren.
Julia Bergmann
Bund will Deutschlandticket auch 2026 bezuschussen
Das schwarz-rote Kabinett hat eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, damit sich der Bund auch 2026 mit 1,5 Milliarden Euro an der Finanzierung des Deutschlandtickets beteiligt. Diese ist im Regionalisierungsgesetz bislang nur noch für 2025 festgelegt. Ohne Fortschreibung der Finanzierung sei das Deutschlandticket gefährdet, heißt es im Gesetzentwurf.
Unklar bleibt aber, wie erwartete Mehrkosten von Bund und Ländern ausgeglichen werden sollen. Bisher geben Bund und Länder einen Zuschuss von jeweils 1,5 Milliarden Euro im Jahr für das Ticket, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsbetrieben auszugleichen. Denn die meisten üblichen Pendler-Abos waren zuvor deutlich teurer als das Deutschlandticket, das derzeit 58 Euro pro Monat kostet.
Das Ticket gibt es seit Mai 2023, damals noch für 49 Euro. Es wird nach Branchenangaben von rund 14 Millionen Menschen genutzt und ermöglicht bundesweit Fahrten im öffentlichen Regional- und Nahverkehr. Sollte sich für das kommende Jahr eine Finanzierungslücke abzeichnen, droht eine erneute Preiserhöhung.
Unklar bleibt aber, wie erwartete Mehrkosten von Bund und Ländern ausgeglichen werden sollen. Bisher geben Bund und Länder einen Zuschuss von jeweils 1,5 Milliarden Euro im Jahr für das Ticket, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsbetrieben auszugleichen. Denn die meisten üblichen Pendler-Abos waren zuvor deutlich teurer als das Deutschlandticket, das derzeit 58 Euro pro Monat kostet.
Das Ticket gibt es seit Mai 2023, damals noch für 49 Euro. Es wird nach Branchenangaben von rund 14 Millionen Menschen genutzt und ermöglicht bundesweit Fahrten im öffentlichen Regional- und Nahverkehr. Sollte sich für das kommende Jahr eine Finanzierungslücke abzeichnen, droht eine erneute Preiserhöhung.
Dimitri Taube
Bas: „Rente mit 70 wäre Kürzung“ – Gesetz im Kabinett
Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) kritisiert Forderungen nach einem höheren Rentenalter – und geht damit auf Distanz zu Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Eine generelle Rente mit 70 wäre für viele Menschen eine Rentenkürzung, die nicht so lange arbeiten könnten, sagte die SPD-Politikerin im ZDF-Morgenmagazin. Die Koalition erleichtere es jenen, die im Alter weiter bei ihrem Arbeitgeber tätig sein wollten. „Es ist ja nicht verboten, länger zu arbeiten“, sagte die Sozialministerin.
Bas bringt an diesem Mittwoch ihr Rentengesetz ins Kabinett ein, damit es bis zum Jahresende vom Bundestag beschlossen werden kann. Wie im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbart, soll das heutige Rentenniveau von 48 Prozent bis 2031 festgeschrieben werden. Diese Haltelinie gilt bereits seit 2018, sie wird jetzt verlängert. Konkret bedeutet das, dass die Renten weiter der Lohnentwicklung folgen und entsprechend steigen. Ohne das neue Gesetz wäre das anders: Das Rentenniveau würde im Vergleich zu den Löhnen sinken – bis 2031 um rund einen Prozentpunkt.
Für die Reform müssen Milliardensummen zusätzlich in die Rentenkassen fließen. Das Geld soll den Regierungsplänen zufolge aber nicht von den Beitragszahlern, sondern aus dem Bundeshaushalt kommen. Das gilt auch für die Finanzierung der geplanten besseren Mütterrenten. Bisher werden für die Erziehung von ab 1992 geborenen Kindern drei volle Jahre bei der Rente angerechnet. Für Kinder, die davor geboren wurden, sind es bisher nur zweieinhalb Jahre. Das soll mit der Reform auf einheitlich drei Jahre angeglichen werden. Betroffen sind nach Regierungsangaben rund zehn Millionen Menschen, vor allem Frauen – daher der Name.
Daneben hat die Ministerrunde etliche weitere Themen auf dem Plan, vom Deutschlandticket über die Bekämpfung von Schwarzarbeit und das neue Tariftreuegesetz bis hin zu einer Reihe von Energiegesetzen.
Patrick Wehner
Stegner kritisiert CDU wegen Treffen von Ludwig und Weidel
Der SPD-Politiker Ralf Stegner hat die Fraktions- und Parteiführung der Union wegen eines Zusammentreffens der CDU-Bundestagsabgeordneten Saskia Ludwig mit AfD-Chefin Alice Weidel scharf kritisiert. "Sowas ist in einer Koalition mit der SPD nicht akzeptabel", sagte Stegner der Augsburger Allgemeinen. "Dass Frau Ludwig gemeinsam mit Alice Weidel auftritt, dokumentiert ja, wo sie eigentlich hinmöchte. Und das ist eine Koalition zwischen Schwarz und Blau."
Ludwig hatte an einem Festival einer rechten Denkfabrik in Ungarn teilgenommen. Weidel bestätigte anschließend über einen Sprecher ein "ein zwangloses und eher kurzes" Gespräch mit Ludwig. Die Teilnahme Ludwigs sei "nicht im Auftrag der Fraktion und ohne Wissen der Fraktionsführung" erfolgt, sagte dazu eine Sprecherin der Unionsfraktion. "Ich finde nicht, dass die Partei- und Fraktionsführer der Union das einfach dulden können", kommentierte Stegner.
Der SPD-Politiker war selbst für eine Reise nach Baku in Aserbaidschan zu Gesprächen mit russischen Vertretern kritisiert worden. Diese hätten auf privater Initiative beruht und seien "informell organisiert und finanziert" worden, hatte Stegner entgegnet.
Ludwig gilt als eine der größten Kritikerinnen der SPD-Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Die Brandenburger CDU-Politikerin hatte auf dem Portal X gefordert, solange Plagiatsvorwürfe gegen Brosius-Gersdorf nicht restlos ausgeräumt seien, müsse die Juristin ihr Amt am Lehrstuhl der Universität Potsdam ruhen lassen. Inzwischen sieht die Universität Potsdam nach Plagiatsvorwürfen einen Anfangsverdacht bei Ludwigs eigener Doktorarbeit.
Patrick Wehner
Städtetag: Deutschlandticket ist für 2026 nicht gesichert
Der Deutsche Städtetag sieht die Weiterführung des Deutschlandtickets noch immer in Gefahr. Die Finanzierung für das kommende Jahr müsse schnell geklärt werden. "Wenn das Regionalisierungsgesetz vom Bund und damit die Finanzierung des Deutschlandtickets so bleiben, stehen uns wieder Wochen und Monate des Bangens ins Haus", sagte der Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt der Funke-Mediengruppe.
In diesem Jahr geben Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro für das Ticket, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsbetrieben auszugleichen. Dies soll auch für 2026 wieder so geregelt werden, dazu muss das sogenannte Regionalisierungsgesetz geändert werden. An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett den Beschluss dazu fassen. Doch das reicht nicht. Seit der Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023 stehe die Finanzierung des Tickets auf tönernen Füßen, sagte Schuchardt. "Die 1,5 Milliarden Euro, die Bund und Länder bisher jeweils pro Jahr zuschießen, decken zusammen mit den Ticketeinnahmen nicht die Kosten, die den Verkehrsträgern entstehen." Der Ausgleichsbedarf liege mindestens bei insgesamt 3,6 Milliarden Euro pro Jahr.
Der Bund sage das Ticket zu, wolle aber für die Mehrkosten nicht aufkommen. Die Länder lehnten Mehraufwendungen ebenfalls ab, skizzierte Schuchardt die Lage. Zudem seien im Haushaltsentwurf 2026 die Bundesmittel für das Deutschlandticket nicht berücksichtigt. "Damit ist das Ticket auch für 2026 in keiner Weise gesichert", sagte der Vertreter der Kommunen. Man wolle die "Erfolgsgeschichte Deutschlandticket" fortschreiben. "Aber es droht schon wieder eine Hängepartie mit Ansage." Der Städtetag fordert ein langfristiges Finanzierungsmodell für das Deutschlandticket. "Das muss die neue Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern liefern", sagte Schuchardt.
Patrick Wehner
Ausbau klimafreundlicher Wärme soll beschleunigt werden
Die Bundesregierung will den Ausbau von Geothermie und Großwärmepumpen beschleunigen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wolle das Kabinett am Mittwoch beschließen, hieß es in ihrem Ministerium. Kern des Gesetzes ist, dass Anlagen zur Nutzung der Wärme aus dem Erdreich, große Wärmepumpen und Wärmespeicher künftig im "überragenden öffentlichen Interesse" liegen. Dies soll Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen. Beschleunigt werden sollen auch Großwärmepumpen, die nicht nur Erdwärme, sondern auch Wärme aus Gewässern, Abwasser oder Industrieabwärme nutzen können.
Einer Studie des Fraunhofer-Instituts aus dem Jahr 2023 zufolge verfügt Deutschland allein durch Geothermie über das Potenzial, mehr als ein Viertel seines jährlichen Wärmebedarfs zu decken. Der Ausbau wurde jedoch bislang durch komplexe Vorschriften verlangsamt. Der Gesetzentwurf muss nun noch von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden.
Patrick Wehner
Bundesregierung will Gas-Kunden um 3,4 Mrd Euro entlasten
Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch die Abschaffung der Gasspeicherumlage auf den Weg bringen. Dadurch sollen Verbraucher und Unternehmen um insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro entlastet werden. Für einen Vier-Personen-Haushalt bedeutet dies nach Angaben aus dem Wirtschaftsministerium eine jährliche Ersparnis je nach Verbrauch von 30 bis 60 Euro. Profitieren sollen vor allem gasintensive Branchen wie die Chemie- und Düngemittelindustrie, die Metallerzeugung sowie die Glas- und Keramikindustrie. Die Umlage war 2022 nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eingeführt worden, um zur Deckung der hohen Kosten für den Ersatz von russischem Gas beizutragen.
Patrick Wehner
Bundestierschutzbeauftragte Kari muss gehen
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) trennt sich von der Tierschutzbeauftragten Ariane Kari, die sein Vorgänger Cem Özdemir (Grüne) 2023 eingestellt hatte. Ende Mai habe das Bundeskabinett beschlossen, den Vertrag der Veterinärmedizinerin um drei Monate bis Ende August zu verlängern, teilte ein Sprecher des Ministers mit. „Darüber hinaus ist eine Fortführung nicht geplant.“ An dem Amt möchte Rainer allerdings festhalten. Es ist beim Landwirtschaftsministerium angesiedelt, die Beauftragte arbeitet aber unabhängig.
Kari selbst hatte zuvor in einem Video auf der Plattform Instagram mitgeteilt, „dass ich das Amt in dieser Legislatur nicht weiter bekleiden werde“. Ihre Amtszeit ende hier. Die oder der Bundestierschutzbeauftragte soll bei der Gesetzgebung in Tierschutzbelangen mitwirken, Missstände beim Umgang mit Tieren bekämpfen und Ansprechpartner für Organisationen und Bürger sein. Kari wies in ihrem Video darauf hin, dass seit dem Regierungswechsel zur Debatte gestanden habe, ob und wie es mit dem Amt weitergehe. Aus den Reihen der Union war es von Anfang an als „überflüssig und falsch“ abgelehnt worden.
Minister Rainer sagte der Deutschen Presseagentur am Dienstag, er wolle das Amt erhalten. „Tierschutz bleibt ein zentrales Anliegen der Bundesregierung. Deshalb wird es auch künftig eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Tierschutz geben“, so Rainer. Kari habe als erste Bundestierschutzbeauftragte wertvolle Impulse für den Tierschutz gegeben. „Für das Engagement bedanke ich mich herzlich. Ich wünsche ihr für ihre weitere berufliche Zukunft alles Gute.“ Wer das Amt künftig ausüben soll, sagte Rainer nicht.
Die Grünen-Tierschutzexpertin im Bundestag, Zoe Mayer, nannte es nicht nachvollziehbar, warum die exzellente Arbeit von Kari beendet werde. Politische Motive seien die einzig naheliegende Erklärung für ihre Entlassung. Diese sollte dringend überprüft werden. Der Deutsche Tierschutzbund sprach von einem „tierschutzpolitischen Beben“, mit dieser Entscheidung habe Minister Rainer Vertrauen bei den Tierschützern verspielt.
Ariane Kari aus Pforzheim war die erste Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung. Warum ihre Stelle von Anfang an umstritten war, lesen Sie hier:
Leopold Zaak
Bas lehnt Söders Bürgergeld-Vorstoß ab
Der bayerische Ministerpräsident hat mit seinem Vorschlag, allen geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern das Bürgergeld zu streichen, für eine Debatte gesorgt. Die zuständige Ministerin Bärbel Bas (SPD) erteilt dem nun eine Absage. "Wir sollten uns alle auf den Koalitionsvertrag konzentrieren. Das kann ich nur allen anraten, ansonsten haben wir ganz andere Probleme in dieser Koalition", sagte die Arbeitsministerin dem Sender Welt-TV. Solche "neuen Streitpunkte" brauche es nicht, fügte die SPD-Vorsitzende hinzu.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist verabredet, lediglich neu ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine kein Bürgergeld mehr zu zahlen, sondern sie wie Asylbewerber zu behandeln - im Gegensatz zu bereits hier lebenden. Die Leistungen für Asylsuchende fallen geringer aus und werden oft als Sachleistungen oder per Bezahlkarte gewährt.
Auch Vizekanzler und Co-SPD-Chef Lars Klingbeil hatte sich ablehnend zum Vorstoß des CSU-Chefs geäußert. "Mancher Vorschlag, der jetzt in den letzten Tagen gemacht wurde, trägt, glaube ich, nicht dazu bei, dass wir in der Koalition gemeinsam vorankommen", sagte Klingbeil bei seinem Besuch in den USA.
