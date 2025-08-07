Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Dobrindt kündigt Verlängerung der Grenzkontrollen an
Rente, Tarifverträge, Schwarzarbeit - Was das Bundeskabinett beschlossen hat
Bund will Deutschlandticket auch 2026 bezuschussen
Städtetag: Deutschlandticket ist für 2026 nicht gesichert
Bas lehnt Söders Bürgergeld-Vorstoß ab
Leopold Zaak
Brosius-Gersdorf zieht Kandidatur als Verfassungsrichterin zurück
Frauke Brosius-Gersdorf will nicht mehr für das Richteramt am Bundesverfassungsgericht kandidieren. Das teilt sie in einer Stellungnahme mit. Ihren Schritt begründet sie mit der Ablehnung innerhalb der Unionsfraktion. Man habe ihr deutlich gemacht, dass ihre Wahl ausgeschlossen sei, heißt es weiter. Durchhalten mache nur Sinn, "wenn es eine reelle Wahlchance gibt, die leider nicht mehr existiert", schreibt sie.
Ein Grund für ihre Entscheidung sei gewesen, die beiden anderen Richterkandidaten schützen zu wollen. Im Streit um die Richterwahl sei "ein Aufschnüren des 'Gesamtpakets'" zu befürchten gewesen, schreibt sie. Außerdem wolle sie verhindern, dass "sich der Koalitionsstreit wegen der Richterwahl zuspitzt und eine Entwicklung in Gang gesetzt wird, deren Auswirkungen auf die Demokratie nicht absehbar sind."
In dem Statement kritisiert sie Diffamierungen gegen sich im Vorfeld der Abstimmung im Bundestag vor wenigen Wochen. Wider besseren Wissens hätten Medien ihre Positionen verzerrt und sie als linke Aktivistin dargestellt. Der Unionsfraktion wirft sie vor, ungeprüfte Behauptungen zur Grundlage ihrer Kritik gemacht zu haben. Der Fraktion sei es nicht gelungen sich, "mit meinen Themen und Thesen inhaltlich auseinanderzusetzen." Auch sei sie nicht zu einer Fraktionssitzung eingeladen worden. "Von politisch verantwortlichen Funktionsträgern wie Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion, die für bürgerliche Werte wie Anstand, Respekt und Verantwortungsbewusstsein stehen, darf und muss man erwarten, dass Grundlage ihrer Entscheidung nicht ungeprüfte Behauptungen und Stimmungen, sondern Quellen- und Faktenanalysen sind", schreibt sie.
Lob äußert sie gegenüber den Fraktionen von SPD, Grünen und Linken. Von dort habe sie Rückhaltung und Zustimmung erfahren. Auch einzelne Mitglieder der Unionsfraktion seien "fair, sachlich und respektvoll" gewesen.
Ein Grund für ihre Entscheidung sei gewesen, die beiden anderen Richterkandidaten schützen zu wollen. Im Streit um die Richterwahl sei "ein Aufschnüren des 'Gesamtpakets'" zu befürchten gewesen, schreibt sie. Außerdem wolle sie verhindern, dass "sich der Koalitionsstreit wegen der Richterwahl zuspitzt und eine Entwicklung in Gang gesetzt wird, deren Auswirkungen auf die Demokratie nicht absehbar sind."
In dem Statement kritisiert sie Diffamierungen gegen sich im Vorfeld der Abstimmung im Bundestag vor wenigen Wochen. Wider besseren Wissens hätten Medien ihre Positionen verzerrt und sie als linke Aktivistin dargestellt. Der Unionsfraktion wirft sie vor, ungeprüfte Behauptungen zur Grundlage ihrer Kritik gemacht zu haben. Der Fraktion sei es nicht gelungen sich, "mit meinen Themen und Thesen inhaltlich auseinanderzusetzen." Auch sei sie nicht zu einer Fraktionssitzung eingeladen worden. "Von politisch verantwortlichen Funktionsträgern wie Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion, die für bürgerliche Werte wie Anstand, Respekt und Verantwortungsbewusstsein stehen, darf und muss man erwarten, dass Grundlage ihrer Entscheidung nicht ungeprüfte Behauptungen und Stimmungen, sondern Quellen- und Faktenanalysen sind", schreibt sie.
Lob äußert sie gegenüber den Fraktionen von SPD, Grünen und Linken. Von dort habe sie Rückhaltung und Zustimmung erfahren. Auch einzelne Mitglieder der Unionsfraktion seien "fair, sachlich und respektvoll" gewesen.
Dimitri Taube
Dobrindt kündigt Verlängerung der Grenzkontrollen an
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die vorübergehenden Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen erneut verlängern. „Wir werden die Grenzkontrollen weiter aufrechterhalten“, sagte Dobrindt im Podcast Table.Today. Es werde sowohl Kontrollen als auch Zurückweisungen über den September hinaus geben.
Auch an weiteren Abschiebungen werde derzeit gearbeitet. „Es ist uns gelungen, einen Flug nach Afghanistan zu organisieren, in dem schwerste Straftäter abgeschoben worden sind. Das kann keine Einmalmaßnahme bleiben“, sagte der Minister. Die Bundesregierung arbeite nun daran, weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan und Syrien zu organisieren.
Die aktuelle Forderung, Kinder aus Gaza in Deutschland aufzunehmen, lehnte Dobrindt ab. „Man muss sehr vorsichtig sein mit dem, was man jetzt alles an möglichen Maßnahmen diskutiert.“ Die Bilder aus dem Gazastreifen seien bewegend. Deswegen sei die Bundesregierung engagiert, die humanitäre Lage zu verbessern.
„Aber die Hilfe vor Ort sollte im Vordergrund stehen“, sagte Dobrindt. Er könne die Idee zwar gut nachvollziehen. Allerdings gehe es darum, möglichst vielen Menschen zu helfen und nicht nur einigen wenigen.
Auch an weiteren Abschiebungen werde derzeit gearbeitet. „Es ist uns gelungen, einen Flug nach Afghanistan zu organisieren, in dem schwerste Straftäter abgeschoben worden sind. Das kann keine Einmalmaßnahme bleiben“, sagte der Minister. Die Bundesregierung arbeite nun daran, weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan und Syrien zu organisieren.
Die aktuelle Forderung, Kinder aus Gaza in Deutschland aufzunehmen, lehnte Dobrindt ab. „Man muss sehr vorsichtig sein mit dem, was man jetzt alles an möglichen Maßnahmen diskutiert.“ Die Bilder aus dem Gazastreifen seien bewegend. Deswegen sei die Bundesregierung engagiert, die humanitäre Lage zu verbessern.
„Aber die Hilfe vor Ort sollte im Vordergrund stehen“, sagte Dobrindt. Er könne die Idee zwar gut nachvollziehen. Allerdings gehe es darum, möglichst vielen Menschen zu helfen und nicht nur einigen wenigen.
Patrick Wehner
Klingbeil fordert Lösungen von der Koalition
SPD-Chef Lars Klingbeil fordert von der schwarz-roten Koalition mehr Ergebnisse. "Die Menschen wollen, dass wir Lösungen finden, daran müssen wir arbeiten", sagte der Vizekanzler und Bundesfinanzminister der Rheinischen Post. Für das Gelingen der Koalition trügen alle gemeinsam Verantwortung. "Von Ampel-Zeiten aber sind wir sehr weit entfernt", betonte er mit Blick auf die zahlreichen Konflikte von SPD, FDP und Grünen in der Vorgängerregierung.
Klingbeil zog eine gemischte Bilanz fast 100 Tagen Schwarz-Rot. "Wir hatten keine 100-Tage-Schonfrist, es waren wahrscheinlich noch nicht mal drei Tage", sagte er. Unter dem Strich habe man in dieser Zeit vieles geschafft: "Zwei Haushalte, den Wachstumsbooster für die Wirtschaft, das Rentenpaket, bereits in den Sondierungen die Einigung auf das Sondervermögen Infrastruktur und die Einigung bei den Verteidigungsausgaben." Kritisch blickt er allerdings auf den Konflikt um die Wahl von SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin, die wegen Widerständen in der Unionsfraktion Mitte Juli kurzfristig abgesagt wurde. "Wenn wir Absprachen treffen, dann müssen die gelten. Darauf müssen wir uns als SPD verlassen können", so der SPD-Chef. Das sei bei der geplanten Berufung Brosius-Gersdorfs nicht der Fall gewesen.
Klingbeil zog eine gemischte Bilanz fast 100 Tagen Schwarz-Rot. "Wir hatten keine 100-Tage-Schonfrist, es waren wahrscheinlich noch nicht mal drei Tage", sagte er. Unter dem Strich habe man in dieser Zeit vieles geschafft: "Zwei Haushalte, den Wachstumsbooster für die Wirtschaft, das Rentenpaket, bereits in den Sondierungen die Einigung auf das Sondervermögen Infrastruktur und die Einigung bei den Verteidigungsausgaben." Kritisch blickt er allerdings auf den Konflikt um die Wahl von SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin, die wegen Widerständen in der Unionsfraktion Mitte Juli kurzfristig abgesagt wurde. "Wenn wir Absprachen treffen, dann müssen die gelten. Darauf müssen wir uns als SPD verlassen können", so der SPD-Chef. Das sei bei der geplanten Berufung Brosius-Gersdorfs nicht der Fall gewesen.
Julia Bergmann
Rente, Tarifverträge, Schwarzarbeit - Was das Bundeskabinett beschlossen hat
Die Bundesregierung hat an diesem Mittwoch fast zwei Dutzend Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht. Darunter ist auch der für ein milliardenschweres Paket zur Absicherung des Rentenniveaus und zur Ausweitung der Mütterrente. Mit dem Entwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) soll das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent des jeweils geltenden Durchschnittslohns gesichert werden. Zudem sollen Eltern von 2027 an drei statt bislang zweieinhalb Jahre Erziehungszeiten bei der Rente angerechnet bekommen – auch wenn ihr Kind vor 1992 geborenen wurde.
Zudem will die Regierung die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Einhaltung von Tarifverträgen knüpfen. Mit dem Gesetzentwurf von Bas und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) soll die seit Jahrzehnten sinkende Bindung an Tariflöhne gestärkt werden.
Auch der Aufbau einer Infrastruktur zur unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid (CO₂) soll mit einem entsprechenden Entwurf massiv beschleunigt werden. Ein weiterer Beschluss soll den Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung erleichtern.
Dringend gesuchte Pflegekräfte sollen außerdem mehr Kompetenzen bei der Patientenversorgung bekommen. Ein Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) soll attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen. Unter anderem sollen Pflegefachkräfte künftig neben Ärztinnen und Ärzten mehr Leistungen eigenverantwortlich erbringen dürfen - etwa beim Versorgen von Wunden, Diabetes und Demenz.
Die Bundesregierung brachte auch Pläne auf den Weg, um Unternehmen und Verbraucher von Kosten der Gasspeicherumlage zu befreien. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sprach von einer Entlastung von rund 3,4 Milliarden Euro. Die Gasspeicherumlage soll künftig vom Bund finanziert werden.
Um großangelegten Steuerbetrug besser aufdecken zu können, sollen sich in Zukunft auch Aufbewahrungsfristen ändern. Buchungsbelege bei Banken, Versicherungen und Wertpapierinstituten künftig zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Für alle anderen Steuerpflichtigen gilt weiter eine Frist von acht Jahren.
Zudem will die Regierung die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Einhaltung von Tarifverträgen knüpfen. Mit dem Gesetzentwurf von Bas und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) soll die seit Jahrzehnten sinkende Bindung an Tariflöhne gestärkt werden.
Auch der Aufbau einer Infrastruktur zur unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid (CO₂) soll mit einem entsprechenden Entwurf massiv beschleunigt werden. Ein weiterer Beschluss soll den Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung erleichtern.
Dringend gesuchte Pflegekräfte sollen außerdem mehr Kompetenzen bei der Patientenversorgung bekommen. Ein Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) soll attraktivere Arbeitsbedingungen schaffen. Unter anderem sollen Pflegefachkräfte künftig neben Ärztinnen und Ärzten mehr Leistungen eigenverantwortlich erbringen dürfen - etwa beim Versorgen von Wunden, Diabetes und Demenz.
Die Bundesregierung brachte auch Pläne auf den Weg, um Unternehmen und Verbraucher von Kosten der Gasspeicherumlage zu befreien. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sprach von einer Entlastung von rund 3,4 Milliarden Euro. Die Gasspeicherumlage soll künftig vom Bund finanziert werden.
Um großangelegten Steuerbetrug besser aufdecken zu können, sollen sich in Zukunft auch Aufbewahrungsfristen ändern. Buchungsbelege bei Banken, Versicherungen und Wertpapierinstituten künftig zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Für alle anderen Steuerpflichtigen gilt weiter eine Frist von acht Jahren.
Julia Bergmann
Bund will Deutschlandticket auch 2026 bezuschussen
Das schwarz-rote Kabinett hat eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, damit sich der Bund auch 2026 mit 1,5 Milliarden Euro an der Finanzierung des Deutschlandtickets beteiligt. Diese ist im Regionalisierungsgesetz bislang nur noch für 2025 festgelegt. Ohne Fortschreibung der Finanzierung sei das Deutschlandticket gefährdet, heißt es im Gesetzentwurf.
Unklar bleibt aber, wie erwartete Mehrkosten von Bund und Ländern ausgeglichen werden sollen. Bisher geben Bund und Länder einen Zuschuss von jeweils 1,5 Milliarden Euro im Jahr für das Ticket, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsbetrieben auszugleichen. Denn die meisten üblichen Pendler-Abos waren zuvor deutlich teurer als das Deutschlandticket, das derzeit 58 Euro pro Monat kostet.
Das Ticket gibt es seit Mai 2023, damals noch für 49 Euro. Es wird nach Branchenangaben von rund 14 Millionen Menschen genutzt und ermöglicht bundesweit Fahrten im öffentlichen Regional- und Nahverkehr. Sollte sich für das kommende Jahr eine Finanzierungslücke abzeichnen, droht eine erneute Preiserhöhung.
Unklar bleibt aber, wie erwartete Mehrkosten von Bund und Ländern ausgeglichen werden sollen. Bisher geben Bund und Länder einen Zuschuss von jeweils 1,5 Milliarden Euro im Jahr für das Ticket, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsbetrieben auszugleichen. Denn die meisten üblichen Pendler-Abos waren zuvor deutlich teurer als das Deutschlandticket, das derzeit 58 Euro pro Monat kostet.
Das Ticket gibt es seit Mai 2023, damals noch für 49 Euro. Es wird nach Branchenangaben von rund 14 Millionen Menschen genutzt und ermöglicht bundesweit Fahrten im öffentlichen Regional- und Nahverkehr. Sollte sich für das kommende Jahr eine Finanzierungslücke abzeichnen, droht eine erneute Preiserhöhung.
Dimitri Taube
Bas: „Rente mit 70 wäre Kürzung“ – Gesetz im Kabinett
Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) kritisiert Forderungen nach einem höheren Rentenalter – und geht damit auf Distanz zu Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Eine generelle Rente mit 70 wäre für viele Menschen eine Rentenkürzung, die nicht so lange arbeiten könnten, sagte die SPD-Politikerin im ZDF-Morgenmagazin. Die Koalition erleichtere es jenen, die im Alter weiter bei ihrem Arbeitgeber tätig sein wollten. „Es ist ja nicht verboten, länger zu arbeiten“, sagte die Sozialministerin.
Bas bringt an diesem Mittwoch ihr Rentengesetz ins Kabinett ein, damit es bis zum Jahresende vom Bundestag beschlossen werden kann. Wie im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbart, soll das heutige Rentenniveau von 48 Prozent bis 2031 festgeschrieben werden. Diese Haltelinie gilt bereits seit 2018, sie wird jetzt verlängert. Konkret bedeutet das, dass die Renten weiter der Lohnentwicklung folgen und entsprechend steigen. Ohne das neue Gesetz wäre das anders: Das Rentenniveau würde im Vergleich zu den Löhnen sinken – bis 2031 um rund einen Prozentpunkt.
Für die Reform müssen Milliardensummen zusätzlich in die Rentenkassen fließen. Das Geld soll den Regierungsplänen zufolge aber nicht von den Beitragszahlern, sondern aus dem Bundeshaushalt kommen. Das gilt auch für die Finanzierung der geplanten besseren Mütterrenten. Bisher werden für die Erziehung von ab 1992 geborenen Kindern drei volle Jahre bei der Rente angerechnet. Für Kinder, die davor geboren wurden, sind es bisher nur zweieinhalb Jahre. Das soll mit der Reform auf einheitlich drei Jahre angeglichen werden. Betroffen sind nach Regierungsangaben rund zehn Millionen Menschen, vor allem Frauen – daher der Name.
Daneben hat die Ministerrunde etliche weitere Themen auf dem Plan, vom Deutschlandticket über die Bekämpfung von Schwarzarbeit und das neue Tariftreuegesetz bis hin zu einer Reihe von Energiegesetzen.
Bas bringt an diesem Mittwoch ihr Rentengesetz ins Kabinett ein, damit es bis zum Jahresende vom Bundestag beschlossen werden kann. Wie im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbart, soll das heutige Rentenniveau von 48 Prozent bis 2031 festgeschrieben werden. Diese Haltelinie gilt bereits seit 2018, sie wird jetzt verlängert. Konkret bedeutet das, dass die Renten weiter der Lohnentwicklung folgen und entsprechend steigen. Ohne das neue Gesetz wäre das anders: Das Rentenniveau würde im Vergleich zu den Löhnen sinken – bis 2031 um rund einen Prozentpunkt.
Für die Reform müssen Milliardensummen zusätzlich in die Rentenkassen fließen. Das Geld soll den Regierungsplänen zufolge aber nicht von den Beitragszahlern, sondern aus dem Bundeshaushalt kommen. Das gilt auch für die Finanzierung der geplanten besseren Mütterrenten. Bisher werden für die Erziehung von ab 1992 geborenen Kindern drei volle Jahre bei der Rente angerechnet. Für Kinder, die davor geboren wurden, sind es bisher nur zweieinhalb Jahre. Das soll mit der Reform auf einheitlich drei Jahre angeglichen werden. Betroffen sind nach Regierungsangaben rund zehn Millionen Menschen, vor allem Frauen – daher der Name.
Daneben hat die Ministerrunde etliche weitere Themen auf dem Plan, vom Deutschlandticket über die Bekämpfung von Schwarzarbeit und das neue Tariftreuegesetz bis hin zu einer Reihe von Energiegesetzen.
Patrick Wehner
Stegner kritisiert CDU wegen Treffen von Ludwig und Weidel
Der SPD-Politiker Ralf Stegner hat die Fraktions- und Parteiführung der Union wegen eines Zusammentreffens der CDU-Bundestagsabgeordneten Saskia Ludwig mit AfD-Chefin Alice Weidel scharf kritisiert. "Sowas ist in einer Koalition mit der SPD nicht akzeptabel", sagte Stegner der Augsburger Allgemeinen. "Dass Frau Ludwig gemeinsam mit Alice Weidel auftritt, dokumentiert ja, wo sie eigentlich hinmöchte. Und das ist eine Koalition zwischen Schwarz und Blau."
Ludwig hatte an einem Festival einer rechten Denkfabrik in Ungarn teilgenommen. Weidel bestätigte anschließend über einen Sprecher ein "ein zwangloses und eher kurzes" Gespräch mit Ludwig. Die Teilnahme Ludwigs sei "nicht im Auftrag der Fraktion und ohne Wissen der Fraktionsführung" erfolgt, sagte dazu eine Sprecherin der Unionsfraktion. "Ich finde nicht, dass die Partei- und Fraktionsführer der Union das einfach dulden können", kommentierte Stegner.
Der SPD-Politiker war selbst für eine Reise nach Baku in Aserbaidschan zu Gesprächen mit russischen Vertretern kritisiert worden. Diese hätten auf privater Initiative beruht und seien "informell organisiert und finanziert" worden, hatte Stegner entgegnet.
Ludwig gilt als eine der größten Kritikerinnen der SPD-Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Die Brandenburger CDU-Politikerin hatte auf dem Portal X gefordert, solange Plagiatsvorwürfe gegen Brosius-Gersdorf nicht restlos ausgeräumt seien, müsse die Juristin ihr Amt am Lehrstuhl der Universität Potsdam ruhen lassen. Inzwischen sieht die Universität Potsdam nach Plagiatsvorwürfen einen Anfangsverdacht bei Ludwigs eigener Doktorarbeit.
Ludwig hatte an einem Festival einer rechten Denkfabrik in Ungarn teilgenommen. Weidel bestätigte anschließend über einen Sprecher ein "ein zwangloses und eher kurzes" Gespräch mit Ludwig. Die Teilnahme Ludwigs sei "nicht im Auftrag der Fraktion und ohne Wissen der Fraktionsführung" erfolgt, sagte dazu eine Sprecherin der Unionsfraktion. "Ich finde nicht, dass die Partei- und Fraktionsführer der Union das einfach dulden können", kommentierte Stegner.
Der SPD-Politiker war selbst für eine Reise nach Baku in Aserbaidschan zu Gesprächen mit russischen Vertretern kritisiert worden. Diese hätten auf privater Initiative beruht und seien "informell organisiert und finanziert" worden, hatte Stegner entgegnet.
Ludwig gilt als eine der größten Kritikerinnen der SPD-Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Die Brandenburger CDU-Politikerin hatte auf dem Portal X gefordert, solange Plagiatsvorwürfe gegen Brosius-Gersdorf nicht restlos ausgeräumt seien, müsse die Juristin ihr Amt am Lehrstuhl der Universität Potsdam ruhen lassen. Inzwischen sieht die Universität Potsdam nach Plagiatsvorwürfen einen Anfangsverdacht bei Ludwigs eigener Doktorarbeit.
Patrick Wehner
Städtetag: Deutschlandticket ist für 2026 nicht gesichert
Der Deutsche Städtetag sieht die Weiterführung des Deutschlandtickets noch immer in Gefahr. Die Finanzierung für das kommende Jahr müsse schnell geklärt werden. "Wenn das Regionalisierungsgesetz vom Bund und damit die Finanzierung des Deutschlandtickets so bleiben, stehen uns wieder Wochen und Monate des Bangens ins Haus", sagte der Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt der Funke-Mediengruppe.
In diesem Jahr geben Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro für das Ticket, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsbetrieben auszugleichen. Dies soll auch für 2026 wieder so geregelt werden, dazu muss das sogenannte Regionalisierungsgesetz geändert werden. An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett den Beschluss dazu fassen. Doch das reicht nicht. Seit der Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023 stehe die Finanzierung des Tickets auf tönernen Füßen, sagte Schuchardt. "Die 1,5 Milliarden Euro, die Bund und Länder bisher jeweils pro Jahr zuschießen, decken zusammen mit den Ticketeinnahmen nicht die Kosten, die den Verkehrsträgern entstehen." Der Ausgleichsbedarf liege mindestens bei insgesamt 3,6 Milliarden Euro pro Jahr.
Der Bund sage das Ticket zu, wolle aber für die Mehrkosten nicht aufkommen. Die Länder lehnten Mehraufwendungen ebenfalls ab, skizzierte Schuchardt die Lage. Zudem seien im Haushaltsentwurf 2026 die Bundesmittel für das Deutschlandticket nicht berücksichtigt. "Damit ist das Ticket auch für 2026 in keiner Weise gesichert", sagte der Vertreter der Kommunen. Man wolle die "Erfolgsgeschichte Deutschlandticket" fortschreiben. "Aber es droht schon wieder eine Hängepartie mit Ansage." Der Städtetag fordert ein langfristiges Finanzierungsmodell für das Deutschlandticket. "Das muss die neue Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern liefern", sagte Schuchardt.
In diesem Jahr geben Bund und Länder jeweils 1,5 Milliarden Euro für das Ticket, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsbetrieben auszugleichen. Dies soll auch für 2026 wieder so geregelt werden, dazu muss das sogenannte Regionalisierungsgesetz geändert werden. An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett den Beschluss dazu fassen. Doch das reicht nicht. Seit der Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023 stehe die Finanzierung des Tickets auf tönernen Füßen, sagte Schuchardt. "Die 1,5 Milliarden Euro, die Bund und Länder bisher jeweils pro Jahr zuschießen, decken zusammen mit den Ticketeinnahmen nicht die Kosten, die den Verkehrsträgern entstehen." Der Ausgleichsbedarf liege mindestens bei insgesamt 3,6 Milliarden Euro pro Jahr.
Der Bund sage das Ticket zu, wolle aber für die Mehrkosten nicht aufkommen. Die Länder lehnten Mehraufwendungen ebenfalls ab, skizzierte Schuchardt die Lage. Zudem seien im Haushaltsentwurf 2026 die Bundesmittel für das Deutschlandticket nicht berücksichtigt. "Damit ist das Ticket auch für 2026 in keiner Weise gesichert", sagte der Vertreter der Kommunen. Man wolle die "Erfolgsgeschichte Deutschlandticket" fortschreiben. "Aber es droht schon wieder eine Hängepartie mit Ansage." Der Städtetag fordert ein langfristiges Finanzierungsmodell für das Deutschlandticket. "Das muss die neue Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern liefern", sagte Schuchardt.
Patrick Wehner
Ausbau klimafreundlicher Wärme soll beschleunigt werden
Die Bundesregierung will den Ausbau von Geothermie und Großwärmepumpen beschleunigen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wolle das Kabinett am Mittwoch beschließen, hieß es in ihrem Ministerium. Kern des Gesetzes ist, dass Anlagen zur Nutzung der Wärme aus dem Erdreich, große Wärmepumpen und Wärmespeicher künftig im "überragenden öffentlichen Interesse" liegen. Dies soll Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen. Beschleunigt werden sollen auch Großwärmepumpen, die nicht nur Erdwärme, sondern auch Wärme aus Gewässern, Abwasser oder Industrieabwärme nutzen können.
Einer Studie des Fraunhofer-Instituts aus dem Jahr 2023 zufolge verfügt Deutschland allein durch Geothermie über das Potenzial, mehr als ein Viertel seines jährlichen Wärmebedarfs zu decken. Der Ausbau wurde jedoch bislang durch komplexe Vorschriften verlangsamt. Der Gesetzentwurf muss nun noch von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden.
Patrick Wehner
Bundesregierung will Gas-Kunden um 3,4 Mrd Euro entlasten
Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch die Abschaffung der Gasspeicherumlage auf den Weg bringen. Dadurch sollen Verbraucher und Unternehmen um insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro entlastet werden. Für einen Vier-Personen-Haushalt bedeutet dies nach Angaben aus dem Wirtschaftsministerium eine jährliche Ersparnis je nach Verbrauch von 30 bis 60 Euro. Profitieren sollen vor allem gasintensive Branchen wie die Chemie- und Düngemittelindustrie, die Metallerzeugung sowie die Glas- und Keramikindustrie. Die Umlage war 2022 nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eingeführt worden, um zur Deckung der hohen Kosten für den Ersatz von russischem Gas beizutragen.
Patrick Wehner
Bundestierschutzbeauftragte Kari muss gehen
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) trennt sich von der Tierschutzbeauftragten Ariane Kari, die sein Vorgänger Cem Özdemir (Grüne) 2023 eingestellt hatte. Ende Mai habe das Bundeskabinett beschlossen, den Vertrag der Veterinärmedizinerin um drei Monate bis Ende August zu verlängern, teilte ein Sprecher des Ministers mit. „Darüber hinaus ist eine Fortführung nicht geplant.“ An dem Amt möchte Rainer allerdings festhalten. Es ist beim Landwirtschaftsministerium angesiedelt, die Beauftragte arbeitet aber unabhängig.
Kari selbst hatte zuvor in einem Video auf der Plattform Instagram mitgeteilt, „dass ich das Amt in dieser Legislatur nicht weiter bekleiden werde“. Ihre Amtszeit ende hier. Die oder der Bundestierschutzbeauftragte soll bei der Gesetzgebung in Tierschutzbelangen mitwirken, Missstände beim Umgang mit Tieren bekämpfen und Ansprechpartner für Organisationen und Bürger sein. Kari wies in ihrem Video darauf hin, dass seit dem Regierungswechsel zur Debatte gestanden habe, ob und wie es mit dem Amt weitergehe. Aus den Reihen der Union war es von Anfang an als „überflüssig und falsch“ abgelehnt worden.
Minister Rainer sagte der Deutschen Presseagentur am Dienstag, er wolle das Amt erhalten. „Tierschutz bleibt ein zentrales Anliegen der Bundesregierung. Deshalb wird es auch künftig eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Tierschutz geben“, so Rainer. Kari habe als erste Bundestierschutzbeauftragte wertvolle Impulse für den Tierschutz gegeben. „Für das Engagement bedanke ich mich herzlich. Ich wünsche ihr für ihre weitere berufliche Zukunft alles Gute.“ Wer das Amt künftig ausüben soll, sagte Rainer nicht.
Die Grünen-Tierschutzexpertin im Bundestag, Zoe Mayer, nannte es nicht nachvollziehbar, warum die exzellente Arbeit von Kari beendet werde. Politische Motive seien die einzig naheliegende Erklärung für ihre Entlassung. Diese sollte dringend überprüft werden. Der Deutsche Tierschutzbund sprach von einem „tierschutzpolitischen Beben“, mit dieser Entscheidung habe Minister Rainer Vertrauen bei den Tierschützern verspielt.
Ariane Kari aus Pforzheim war die erste Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung. Warum ihre Stelle von Anfang an umstritten war, lesen Sie hier:
Kari selbst hatte zuvor in einem Video auf der Plattform Instagram mitgeteilt, „dass ich das Amt in dieser Legislatur nicht weiter bekleiden werde“. Ihre Amtszeit ende hier. Die oder der Bundestierschutzbeauftragte soll bei der Gesetzgebung in Tierschutzbelangen mitwirken, Missstände beim Umgang mit Tieren bekämpfen und Ansprechpartner für Organisationen und Bürger sein. Kari wies in ihrem Video darauf hin, dass seit dem Regierungswechsel zur Debatte gestanden habe, ob und wie es mit dem Amt weitergehe. Aus den Reihen der Union war es von Anfang an als „überflüssig und falsch“ abgelehnt worden.
Minister Rainer sagte der Deutschen Presseagentur am Dienstag, er wolle das Amt erhalten. „Tierschutz bleibt ein zentrales Anliegen der Bundesregierung. Deshalb wird es auch künftig eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Tierschutz geben“, so Rainer. Kari habe als erste Bundestierschutzbeauftragte wertvolle Impulse für den Tierschutz gegeben. „Für das Engagement bedanke ich mich herzlich. Ich wünsche ihr für ihre weitere berufliche Zukunft alles Gute.“ Wer das Amt künftig ausüben soll, sagte Rainer nicht.
Die Grünen-Tierschutzexpertin im Bundestag, Zoe Mayer, nannte es nicht nachvollziehbar, warum die exzellente Arbeit von Kari beendet werde. Politische Motive seien die einzig naheliegende Erklärung für ihre Entlassung. Diese sollte dringend überprüft werden. Der Deutsche Tierschutzbund sprach von einem „tierschutzpolitischen Beben“, mit dieser Entscheidung habe Minister Rainer Vertrauen bei den Tierschützern verspielt.
Ariane Kari aus Pforzheim war die erste Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung. Warum ihre Stelle von Anfang an umstritten war, lesen Sie hier:
Leopold Zaak
Bas lehnt Söders Bürgergeld-Vorstoß ab
Der bayerische Ministerpräsident hat mit seinem Vorschlag, allen geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern das Bürgergeld zu streichen, für eine Debatte gesorgt. Die zuständige Ministerin Bärbel Bas (SPD) erteilt dem nun eine Absage. "Wir sollten uns alle auf den Koalitionsvertrag konzentrieren. Das kann ich nur allen anraten, ansonsten haben wir ganz andere Probleme in dieser Koalition", sagte die Arbeitsministerin dem Sender Welt-TV. Solche "neuen Streitpunkte" brauche es nicht, fügte die SPD-Vorsitzende hinzu.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist verabredet, lediglich neu ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine kein Bürgergeld mehr zu zahlen, sondern sie wie Asylbewerber zu behandeln - im Gegensatz zu bereits hier lebenden. Die Leistungen für Asylsuchende fallen geringer aus und werden oft als Sachleistungen oder per Bezahlkarte gewährt.
Auch Vizekanzler und Co-SPD-Chef Lars Klingbeil hatte sich ablehnend zum Vorstoß des CSU-Chefs geäußert. "Mancher Vorschlag, der jetzt in den letzten Tagen gemacht wurde, trägt, glaube ich, nicht dazu bei, dass wir in der Koalition gemeinsam vorankommen", sagte Klingbeil bei seinem Besuch in den USA.
Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist verabredet, lediglich neu ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine kein Bürgergeld mehr zu zahlen, sondern sie wie Asylbewerber zu behandeln - im Gegensatz zu bereits hier lebenden. Die Leistungen für Asylsuchende fallen geringer aus und werden oft als Sachleistungen oder per Bezahlkarte gewährt.
Auch Vizekanzler und Co-SPD-Chef Lars Klingbeil hatte sich ablehnend zum Vorstoß des CSU-Chefs geäußert. "Mancher Vorschlag, der jetzt in den letzten Tagen gemacht wurde, trägt, glaube ich, nicht dazu bei, dass wir in der Koalition gemeinsam vorankommen", sagte Klingbeil bei seinem Besuch in den USA.
Patrick Wehner
FDP beginnt mit Arbeit an neuem Programm
Nach ihrem Debakel bei der Bundestagswahl beginnt die FDP mit ihrer inhaltlichen Neuaufstellung. Dazu soll heute eine Befragung der Mitglieder zu ihren politischen Sorgen und Erwartungen beginnen. Vorgesehen ist, diese in einigen Tagen auch auf politisch interessierte Nichtmitglieder auszuweiten.
Bei der Bundestagswahl im Februar scheiterte die FDP mit 4,3 Prozent der Zweitstimmen deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde und sitzt seitdem nicht mehr im Parlament. Den personellen Neuanfang vollzogen die Liberalen anschließend bei einem Bundesparteitag. Dort trat der frühere Fraktionsvorsitzende Christian Dürr die Nachfolge von Christian Lindner als Parteivorsitzender an. Nicole Büttner wurde zur neuen Generalsekretärin gewählt.
Die Befragungen sind der Auftakt für die Arbeiten an einem neuen Grundsatzprogramm, mit dem die Liberalen bei der nächsten Bundestagswahl wieder ins Parlament wollen. Mit Hilfe der eingegangenen Antworten sollen - auch mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz - Themenschwerpunkte identifiziert und zentrale gesellschaftliche Herausforderungen sichtbar gemacht werden.
Bei der Bundestagswahl im Februar scheiterte die FDP mit 4,3 Prozent der Zweitstimmen deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde und sitzt seitdem nicht mehr im Parlament. Den personellen Neuanfang vollzogen die Liberalen anschließend bei einem Bundesparteitag. Dort trat der frühere Fraktionsvorsitzende Christian Dürr die Nachfolge von Christian Lindner als Parteivorsitzender an. Nicole Büttner wurde zur neuen Generalsekretärin gewählt.
Die Befragungen sind der Auftakt für die Arbeiten an einem neuen Grundsatzprogramm, mit dem die Liberalen bei der nächsten Bundestagswahl wieder ins Parlament wollen. Mit Hilfe der eingegangenen Antworten sollen - auch mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz - Themenschwerpunkte identifiziert und zentrale gesellschaftliche Herausforderungen sichtbar gemacht werden.
Leopold Zaak
SPD sieht keinen Nutzen, CDU-Arbeitnehmerflügel mit scharfer Kritik: Diskussion über Söders Vorschlag zu Ukrainern im Bürgergeld
Mit seinem Vorschlag, Geflüchteten aus der Ukraine künftig nicht mehr das Bürgergeld zu zahlen, sondern nur noch die geringeren Asylbewerberleistungen zu gewähren, hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Diskussion in der Bundesregierung ausgelöst. Aus der CDU gibt es Unterstützung für den Vorschlag, aber auch heftige Kritik. Bei der SPD stößt er auf Ablehnung.
"Mancher Vorschlag, der jetzt in den letzten Tagen gemacht wurde, trägt, glaube ich, nicht dazu bei, dass wir in der Koalition gemeinsam vorankommen", sagte der SPD-Chef Lars Klingbeil mit Blick auf Söders Bemerkungen. Im Koalitionsvertrag sei klar vereinbart, dass neu ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine kein Bürgergeld mehr erhalten sollten. "Das wird jetzt auch so schnell wie möglich umgesetzt", sagte Klingbeil zu. "Das ist eine Entscheidung, die ich auch richtig finde."
"Mancher Vorschlag, der jetzt in den letzten Tagen gemacht wurde, trägt, glaube ich, nicht dazu bei, dass wir in der Koalition gemeinsam vorankommen", sagte der SPD-Chef Lars Klingbeil mit Blick auf Söders Bemerkungen. Im Koalitionsvertrag sei klar vereinbart, dass neu ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine kein Bürgergeld mehr erhalten sollten. "Das wird jetzt auch so schnell wie möglich umgesetzt", sagte Klingbeil zu. "Das ist eine Entscheidung, die ich auch richtig finde."
"Offenbar erhoffen sich einige in der Debatte durch die rückwirkende Bürgergeld-Streichung für Menschen aus der Ukraine große Einsparungen im Staatshaushalt", sagte Dirk Wiese, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag. Der Verwaltungsaufwand für die Kommunen, die mit einem solchen Schritt verbunden wäre, hebe Einsparungen "faktisch wieder auf". Stattdessen sollten sich Jobcenter darauf konzentrieren, Ukrainerinnen und Ukrainer schneller in Arbeit zu bringen.
Unterstützung für den Vorschlag erhält Söder teilweise von seiner Schwesterpartei CDU. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stimmte Söder zu, Kanzleramtsminister Thorsten Frei sagte RTL/ntv, das Bürgergeld habe dazu geführt, dass Geflüchtete schlechter in den Arbeitsmarkt integriert würden.
Kritik an dem Vorstoß kommt von Dennis Radtke, dem Chef des Arbeitnehmerflügels der CDU. Radtke warf Söder im Focus vor, "einfach einen rauszuhauen". Das Denken in Überschriften habe "sich leider zum Arschgeweih der deutschen Politik entwickelt. Eine Zeit lang nett, aber irgendwann ist man es einfach nur noch leid", sagte er. Stattdessen solle die Union handwerklich saubere und staatstragende Politik machen.
Söders Vorschlag sieht vor, allen Geflüchteten aus der Ukraine das Bürgergeld zu streichen. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD geht nicht ganz so weit: Darin ist nur vorgesehen, neu ankommenden Menschen aus der Ukraine das Bürgergeld zu verwehren.
Unterstützung für den Vorschlag erhält Söder teilweise von seiner Schwesterpartei CDU. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer stimmte Söder zu, Kanzleramtsminister Thorsten Frei sagte RTL/ntv, das Bürgergeld habe dazu geführt, dass Geflüchtete schlechter in den Arbeitsmarkt integriert würden.
Kritik an dem Vorstoß kommt von Dennis Radtke, dem Chef des Arbeitnehmerflügels der CDU. Radtke warf Söder im Focus vor, "einfach einen rauszuhauen". Das Denken in Überschriften habe "sich leider zum Arschgeweih der deutschen Politik entwickelt. Eine Zeit lang nett, aber irgendwann ist man es einfach nur noch leid", sagte er. Stattdessen solle die Union handwerklich saubere und staatstragende Politik machen.
Söders Vorschlag sieht vor, allen Geflüchteten aus der Ukraine das Bürgergeld zu streichen. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD geht nicht ganz so weit: Darin ist nur vorgesehen, neu ankommenden Menschen aus der Ukraine das Bürgergeld zu verwehren.
Nadja Lissok
Fraktion distanziert sich von der CDU-Abgeordneten Ludwig
Die Brandenburger CDU-Politikerin Saskia Ludwig hat am Freitag an einem Fest bei einer rechten Denkfabrik in Ungarn teilgenommen. Fotos zeigen sie im Gespräch mit AfD-Chefin Alice Weidel. Die Unionsfraktion hat von dieser Reise laut eigenen Angaben nichts gewusst. "Der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gilt und schließt jede Zusammenarbeit mit der AfD aus. An diesen ist jedes CDU-Mitglied gebunden", heißt es von einer Sprecherin auf Anfrage. Die Grüne Jugend fordert den Ausschluss von Ludwig aus der Unionsfraktion. Zuerst hatte die freie Journalistin Annika Brockschmidt auf Bluesky über Ludwigs Teilnahme an der Veranstaltung berichtet.
Das Mathias-Corvinus-Collegium (MCC) im ungarischen Esztergom gilt als Kaderschmiede der Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten und Rechtspopulisten Viktor Orbán. Die Denkfabrik und Bildungseinrichtung importiert unter anderem Ideen rechter Publizisten aus den USA. Beim Festival war laut Facebook-Seite des MCC Orbán zu Gast, ebenso Tech-Milliardär Peter Thiel, bekannt für rechtskonservative Positionen.
Die CDU-Abgeordnete äußerte sich auf Anfrage nicht, ein Sprecher verwies auf Zitate im Onlineportal Nius. "Freier Meinungsaustausch ist ein zentrales Element einer demokratischen Gesellschaft", sagte Ludwig dort. "Deshalb war es für mich selbstverständlich, mich mit verschiedensten Besuchern auszutauschen, ohne Angst vor Repressionen haben zu müssen." Nach Angaben ihres Sprechers war es ihr zweiter Besuch einer MCC-Veranstaltung.
Saskia Ludwig gilt als das Gesicht der Kampagne gegen SPD-Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, schreibt Jan Heidtmann (mit SZ Plus):
Das Mathias-Corvinus-Collegium (MCC) im ungarischen Esztergom gilt als Kaderschmiede der Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten und Rechtspopulisten Viktor Orbán. Die Denkfabrik und Bildungseinrichtung importiert unter anderem Ideen rechter Publizisten aus den USA. Beim Festival war laut Facebook-Seite des MCC Orbán zu Gast, ebenso Tech-Milliardär Peter Thiel, bekannt für rechtskonservative Positionen.
Die CDU-Abgeordnete äußerte sich auf Anfrage nicht, ein Sprecher verwies auf Zitate im Onlineportal Nius. "Freier Meinungsaustausch ist ein zentrales Element einer demokratischen Gesellschaft", sagte Ludwig dort. "Deshalb war es für mich selbstverständlich, mich mit verschiedensten Besuchern auszutauschen, ohne Angst vor Repressionen haben zu müssen." Nach Angaben ihres Sprechers war es ihr zweiter Besuch einer MCC-Veranstaltung.
Saskia Ludwig gilt als das Gesicht der Kampagne gegen SPD-Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf, schreibt Jan Heidtmann (mit SZ Plus):