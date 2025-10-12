Bürgergeld: Mieterstattung soll gedeckelt werden

Nietzard und Blasel abgelöst: Grüne Jugend hat neue Chefs

Henriette Held und Luis Bobga wurden beim Bundeskongress der Grünen-Nachwuchsorganisation in Leipzig als Nachfolger von Jette Nietzard und Jakob Blasel gewählt, die beide nicht mehr kandidiert hatten. Nietzard hatte mit zahlreichen provokanten Äußerungen viel Widerstand auch in der eigenen Partei ausgelöst.



Held wurde mit 93,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt, Bobga mit deutlich schlechteren 76,2 Prozent. Beide hatten keine Konkurrenz.



Die neuen Bundessprecher, wie die Grüne Jugend ihre Chefs nennt, sind beide 23 Jahre alt. Held kommt aus Berlin und studiert in Greifswald Klima- und Umweltrecht. „Die Klimakrise, die ist kein Naturphänomen, die ist eine Klassenfrage und eine Frage der sozialen Gerechtigkeit“, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede. Die bisherige Vorsitzende des Grüne-Jugend-Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern will die Lage in Ostdeutschland stärker auf die Agenda heben. Den Grünen wirft Held die Beteiligung an Verschärfungen der Asylpolitik in den vergangenen Jahren vor, sie will sich für einen linkeren Kurs einsetzen: „Jetzt ist die Zeit, Verteilungsfragen zu stellen.“



Das gilt auch für Bobga. „Wir können und wir werden diese Partei wieder auf links drehen“, kündigte er an. Er wurde in Münster geboren, lebt jetzt in Köln uns saß mehrere Jahre im Stadtrat von Emsdetten. Inzwischen arbeitet er für die Grünen in Nordrhein-Westfalen und ist bereits Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Der Bundestagswahlkampf sei geprägt gewesen von „einer Anbiederung an die CDU und keiner Scheu davor Migration als Sicherheitsproblem darzustellen“. Bobga, dessen Vater aus Kamerun kommt, betonte: „Unsere Sicherheit ist unverhandelbar.“