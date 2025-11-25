Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Unionsfraktion ringt um Zustimmung zu Rentenpaket
Die Spitze der Unionsfraktion beharrt trotz des Widerstands der Jungen Gruppe darauf, dass das Rentenpaket noch in diesem Jahr vom Bundestag beschlossen wird. Das Paket stehe bisher zwar noch nicht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzungswoche, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger. „Unser Ziel ist aber auf jeden Fall, dass wir in diesem Jahr noch zum Abschluss kommen.“
Bisher ist jedoch noch unklar, mit welcher Konzession man die Junge Gruppe zur Zustimmung bewegen will. Öffentlich geworden sind bereits zwei Vorschläge. Ein Entschließungsantrag des Bundestags, mit dem die Junge Gruppe die Zusicherung erhalten könnte, dass es zu einer grundlegenden Reform des Rentensystems kommt. Sowie der Vorschlag, dass der Chef der Jungen Gruppe, Pascal Reddig, oder der JU-Vorsitzende Johannes Winkel Mitglied der geplanten Rentenkommission werden könnte. Beides reicht der Jungen Gruppe aber nicht aus. In der Sitzung der Unionsfraktion am Montagnachmittag hatten neben Reddig auch die Abgeordneten Johannes Volkmann, Carl-Philipp Sassenrath und Yannick Bury für die Junge Gruppe gesprochen.
Allerdings waren sie Teilnehmerangaben zufolge trotz der Sympathie vieler Abgeordneter für die Position der Jungen Gruppe vor allem durch einen Redebeitrag von Norbert Röttgen in die Defensive geraten. Der Unionsfraktionsvize hatte in einem leidenschaftlichen Redebeitrag dafür geworben, angesichts der extrem schwierigen Weltlage Sachfragen zur Rente nicht zu Machtfragen werden zu lassen. Der parlamentarische Geschäftsführer Bilger sagte, beim Koalitionsausschuss am Donnerstag werde nun „sicher über die Rente gesprochen und da hat Friedrich Merz eine ganz maßgebliche Rolle“. Der Kanzler wisse, dass die Koalition die Renten-Thematik lösen müsse. Es gebe bereits jetzt auf mehreren Ebenen intensive Gespräche darüber – sowohl innerhalb der Union als auch mit der SPD.
Wie könnte der Rentenstreit ausgehen? Georg Ismar und Vivien Timmler gehen fünf Szenarien durch (mit SZ Plus):
Wie könnte der Rentenstreit ausgehen? Georg Ismar und Vivien Timmler gehen fünf Szenarien durch (mit SZ Plus):
Klingbeil warnt davor, Land schlechtzureden
Während auf dem Arbeitgebertag darüber diskutiert wird, wie die Wirtschaft wieder in Gang kommen könnte, meldet sich aus dem Bundestag Finanzminister Lars Klingbeil zu Wort. Und der warf in seiner Rede zu Beginn der Haushaltswoche der Opposition vor, die Arbeit der Koalition madig zu machen. Dies dürfe die demokratische Mitte im Parlament nicht zulassen. Deutschland sei international ein hoch angesehenes und geschätztes Land.
Dann verwies er auf die Bilanz der Regierung. So seien zwei Haushalte auf den Weg gebracht worden. Bei dem allein aus neuen Krediten finanzierten 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität handele es sich um Investitionen in die Zukunftsfähigkeit und die Modernisierung Deutschlands. Zudem habe die Regierung die Unternehmen mit einer Steuerreform und Hilfen bei den Energiekosten entlastet sowie Bürokratie abgebaut.
Am Nachmittag wird Klingbeil auch auf dem Arbeitgebergipfel erwartet. Auch dort dürfte er Rechtfertigungsdruck für die Arbeit seiner Koalition spüren.
Koalitionsspitze reist zum Arbeitgebertag
Am heutigen Dienstag werden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin erwartet. Weitere Redner sind unter anderem Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Zum Auftakt spricht Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Und die Ausgangslage für diesen Termin war, vorsichtig formuliert, schon mal entspannter. Die Wirtschaft schwächelt und fordert tiefgreifende Reformen. Auch Dulger hat bereits wiederholt grundlegende Reformen der Sozialsysteme gefordert. Derweil tut sich die Bundesregierung genau damit schwer, was der Streit um das Rentenpaket belegt. Die Spitzen der Koalition werden sich also zum sogenannten Herbst der Reformen positionieren müssen – und dürfen sich wohl auf weitere, drängendere Forderungen aus der Wirtschaft einstellen.
Arbeitgeberpräsident fordert Stopp von Rentenreform
Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert einen Stopp des in der Koalition umstrittenen geplanten Rentenpakets. „Kabinettsbeschlüsse können geändert werden“, sagte Dulger auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Seine „volle Unterstützung“ hätten die jungen Abgeordneten der Unionsfraktion, die die Milliardenkosten durch das geplante Paket zum Thema in der Koalition machten, sagte Dulger.
Der Arbeitgeberpräsident machte zugleich deutlich, dass er nicht nur das Anliegen der Jungen Gruppe teilt, die Änderungen fordern. Dulger lehnt das gesamte Paket ab. „Vielleicht würde der Politik in dieser Situation eine Denkpause helfen, um danach klug zu entscheiden.“ Durch die geplante Fixierung des Sicherungsniveaus der Rente im Verhältnis zu den Löhnen bei 48 Prozent - geplant ist dies bis 2031 - „versündigen wir uns an der nachfolgenden Generation“, sagte Dulger. „Zusammen mit dem Wahlgeschenk namens Mütterrente wird uns die Festschreibung des Rentenniveaus in den nächsten 15 Jahren rund 200 Milliarden Euro kosten – plus unabsehbarer Folgekosten.“
Dagegen setzte Dulger die Forderung nach einem höheren Rentenalter. „Wenn die Menschen älter werden, muss auch die Regelaltersgrenze schrittweise angehoben werden“, sagte er. Da es an Fachkräften fehle, dürfe es zudem keine vorzeitige abschlagsfreie sogenannte „Rente mit 63“ mehr geben.
Kritik an Verband der Familienunternehmer für Umgang mit AfD
Die Gesprächsbereitschaft des Verbandes der Familienunternehmer gegenüber der AfD trifft auf scharfe Kritik von Grünen und CDU. "Eine gesichert rechtsextreme Partei, vor der unsere Sicherheitsbehörden vehement warnen, kann kein Gesprächspartner für Demokratinnen und Demokraten sein", sagten die stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz und Andreas Audretsch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Sie seien der festen Überzeugung, dass die Präsidentin des Familienunternehmerverbands, Marie-Christine Ostermann, mit ihren Aussagen ihre persönliche politische Agenda betreibe und nicht für die große Mehrheit der Familienunternehmen spreche. "Die rund 6500 Unternehmen, die im Verband organisiert sind, sollten sich sehr ernsthaft überlegen, ob Frau Ostermann als Vorsitzende des Verbandes tatsächlich in ihrem Namen einer solchen gefährlichen Relativierung und Entwicklung das Wort redet. Insofern erhoffen und erwarten wir eine Korrektur dieser jüngsten, geschichtsvergessenen Aussagen", sagten von Notz und Audretsch.
Ostermann hatte dem Handelsblatt gesagt, das "Kontaktverbot" zu AfD-Bundestagsabgeordneten sei mit dem jüngsten Parlamentarischen Abend Anfang Oktober aufgehoben worden. Bereits im Frühjahr sei im Verband beschlossen worden, "dass wir mit einzelnen AfD-Fachpolitikern ins Gespräch kommen", sagte sie. Die Partei müsse inhaltlich gestellt werden.
Auch die Chefin des CDU-Wirtschaftsflügels, Gitta Connemann, kritisierte den Verband. Das AfD-Programm und ihre Haltung schadeten dem Standort Deutschland massiv, sagte Connemann dem Handelsblatt. Weiter warnte die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion mit Blick auf den Außenhandel: "Eine nationalistische Wirtschaftspolitik à la AfD würde diese Exporte torpedieren, Lieferketten und Arbeitsplätze zerstören."
Ökonom Marcel Fratzscher warnte davor, die AfD wie eine normale Partei zu behandeln. Dies "könnte erheblichen Schaden für die deutsche Wirtschaft im Ausland wie im Inland anrichten", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung dem Handelsblatt. Verbände und Unternehmen dürften "politisch wie gesellschaftlich klare Positionen beziehen und diese öffentlich und sichtbar kommunizieren".
Bundestag berät über Haushalt 2026
Wie viel Geld darf die Regierung von Kanzler Friedrich Merz im nächsten Jahr ausgeben – und wofür? Das entscheidet in dieser Woche der Bundestag. Vier Tage lang debattieren die Parlamentarier noch einmal die Etats für jedes einzelne Ministerium. Zum Auftakt an diesem Dienstag spricht Finanzminister Lars Klingbeil. Dann geht es weiter mit dem Haushalt von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), dem Umweltetat, dem Bildungsetat und dem des neuen Digitalministeriums.
Am Mittwoch kommt es zur großen Generaldebatte mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) – dabei geht es nicht nur um Finanzen, sondern um die gesamte Regierungsarbeit. Dann folgen die weiteren Ministerien, bevor am Freitag die Endabstimmung ansteht.
Insgesamt soll der Bund im nächsten Jahr 524,5 Milliarden Euro ausgeben dürfen. Das sind 21,5 Milliarden mehr als dieses Jahr.
Mehr als ein Drittel des Haushalts macht der Arbeits- und Sozialetat aus, vor allem weil die Regierung immer mehr Geld zur Rentenversicherung zuschießen muss. Leicht sinkende Ausgaben sind beim Bürgergeld geplant. Die Etats mit den höchsten Budgets sind die für Verkehr und Verteidigung.
Auswärtiges Amt rät von Venezuela-Reisen ab
Angesichts der sich verschärfenden Sicherheitslage in der Karibik und einer US-Warnung für den Luftverkehr rät das Auswärtige Amt dringend von Reisen nach Venezuela ab. Die Lage in dem südamerikanischen Land sei angespannt und könne sich auch kurzfristig weiter verschlechtern, heißt es in dem im Internet veröffentlichten Reisehinweis des Auswärtigen Amtes.
Das US-Militär zieht derzeit Kräfte in der Karibik zusammen. Zahlreiche angebliche Drogenboote wurden bereits vor Lateinamerikas Küsten aus der Luft zerstört. Dabei wurden nach US-Angaben mehr als 80 Menschen getötet. Nach der Warnung der US-Luftfahrtbehörde vor potenziellen Gefahren setzten mehrere Fluggesellschaften ihre Flüge von und nach Venezuela aus. Das Land wird autoritär regiert.
Neben Straßensperren und Polizeikontrollen seien auch Einschränkungen der Mobilfunknetze und des Internets möglich, warnt das Auswärtige Amt. Zudem gebe es in Venezuela immer wieder Festnahmen deutscher und anderer EU-Bürger unter dem Vorwurf, den Terrorismus zu unterstützen.
Kommission soll neue Regeln für Prostitution vorschlagen
Eine unabhängige Expertenkommission soll Vorschläge für einen besseren Schutz von Prostituierten erarbeiten. Die Debatten der vergangenen Wochen zeigten deutlich, dass die Situation von Prostituierten dringend zu verbessern sei, sagte Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) zum Start des Gremiums am Montag. Besonders der Kampf gegen Zwangsprostitution, Menschenhandel und Gewalt sei der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen.
Der Kommission gehören zwölf Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fach- und Arbeitsbereichen an, darunter Kriminologen, Sozialarbeiter und Digitalexperten. Den Vorsitz übernimmt der Jurist und Kriminologe Tillmann Bartsch. Die Experten sollen gesetzliche und nicht-gesetzliche Handlungsoptionen für Bund, Länder und Kommunen erarbeiten. Grundlage bildet die im Frühsommer veröffentlichte Prüfung des Prostitutionsschutzgesetzes. Erste gesetzliche Maßnahmen sollen binnen zwölf Monaten vorgeschlagen werden, darüber hinaus gehende Maßnahmen binnen 18 Monaten.
Im Juni war eine mehr als 600 Seiten lange Expertise zum Prostitutionsschutzgesetz veröffentlicht worden. Darin bilanzierten die Kriminologen, dass das 2017 eingeführte Gesetz Schwächen habe, die aber behoben werden könnten. Seit 2002 ist Prostitution in Deutschland nicht mehr sittenwidrig. Mit dem Prostituiertenschutzgesetz 2017 wurde die Ausübung neu geregelt und wieder strenger reglementiert.
Zwangsprostitution und Menschenhandel zur sexuellen wie auch anderer Ausbeutung sind verboten und strafbar. Ziel des Prostituiertenschutzgesetzes war, die sexuelle Selbstbestimmung und Arbeitsbedingungen von Prostituierten sowie ihren Schutz vor Zwang und sexueller Ausbeutung zu stärken. Kritiker halten das Gesetz für gescheitert.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte sich zuvor für schärfere Regeln gegen Prostitution in Deutschland ausgesprochen. Klöckner befürwortete eine Handhabung wie in Schweden oder Norwegen. Das sogenannte nordische Modell sieht die Bestrafung von Freiern und die Schließung von Bordellen vor. Nach dem zuerst in Schweden eingeführten Modell ist der Kauf sexueller Dienstleistungen illegal, der Verkauf von Sex bleibt dagegen straffrei. Prostituierte erhalten Hilfe, um sich eine neue Existenz aufzubauen.
SZ-Rechtsexperte Ronen Steinke wirbt dafür, die Debatte um ein mögliches Verbot von Prostitution frei von moralisierenden Argumenten zu führen (SZ Plus):
Ökonomen für Stopp des geplanten Rentenpakets
In einem gemeinsamen Appell unter dem Titel „Rentenpaket zurückziehen“ drängen laut einem Medienbericht 22 namhafte Ökonomen und andere Wissenschaftler darauf, dass die Bundesregierung ihr Vorhaben stoppt. Zu den Unterzeichnern zählt auch der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Finanzministeriums von SPD-Chef Lars Klingbeil. In einem Gastbeitrag für das Handelsblatt kritisiert der Beiratsvorsitzende Jörg Rocholl gemeinsam mit zwei Mitunterzeichnern – Ifo-Chef Clemens Fuest und der Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft, Michael Eilfort –, dass die Reformpläne gegen zentrale Prinzipien erfolgreicher Rentenpolitik verstießen.
Vor allem die Haltelinie beim Rentenniveau und die geplante Ausweitung der Mütterrente belasteten die öffentlichen Finanzen erheblich, schreiben sie. „Es wäre für das Vertrauen in die Politik fatal, wenn jetzt Entscheidungen durchgedrückt würden, die bereits in wenigen Jahren zwangsläufig drastische negative finanzielle Folgen hätten.“ Und: „Solange es an einem überzeugenden Reformkonzept sowie einem tragfähigen Ausgleich fehlt, ist es besser, den gesetzlichen Status quo […] wirken zu lassen.“
Die Koalition ringt derzeit um das vom Kabinett beschlossene Vorhaben, vor allem weil es bei jungen Unionsabgeordneten Kritik daran gibt, die sich ebenfalls an der Frage der Finanzierbarkeit entzündet.
Merz: Alle Vorwürfe gegen Kulturstaatsminister Weimer falsch
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellt sich angesichts der Vorwürfe gegen Wolfram Weimer hinter seinen Kulturstaatsminister. „Die Vorwürfe, die gegen Wolfram Weimer erhoben worden sind, haben sich alle als falsch erwiesen“, sagte Merz in einem ARD-Interview nach dem G-20-Gipfel in Johannesburg.
Hintergrund ist Kritik am Ludwig-Erhard-Gipfel, der seit 2014 von der Weimer Media Group am Tegernsee organisiert wird. Gründer sind Weimer und seine Frau Christiane Goetz-Weimer. In den vergangenen Tagen hatte es Wirbel um Berichte gegeben, wonach die Veranstalter Teilnahmepakete für mehrere Zehntausend Euro anbieten und mit möglichem „Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger“ werben. Kulturstaatsminister Weimer hatte deshalb angekündigt, seine Anteile an der Weimer Media Group einem Treuhänder zu übertragen. Funktionen und Stimmrechte im Verlag hatte er nach eigenen Angaben bereits im Frühjahr abgegeben.
Auf die Frage, ob er ein Problem mit der Veranstaltung habe, sagte der Kanzler: „Da wird nichts verkauft. Das ist eine Veranstaltung, wie übrigens zahlreiche andere Medienverlage sie im gleichen Format regelmäßig machen. Und deswegen ist das völlig klar: Wolfram Weimer ist kein Geschäftsführer mehr, hat jetzt auch seine Anteile an der Firma komplett abgegeben, was er nicht hätte tun müssen.“ Das sähen die Verhaltensregeln für Mitglieder der Bundesregierung nicht vor und Weimer habe es dennoch getan. „Damit gehe ich davon aus, dass alle Vorwürfe ausgehoben sind“, sagte Merz, der selbst schon zu den Gästen der Veranstaltung gehörte.
Ein Fünftel mehr Abschiebungen aus Deutschland
Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist in diesem Jahr deutlich gestiegen. Von Januar bis Oktober wurden 19 538 Menschen abgeschoben, rund ein Fünftel mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Zuvor hatte die Bild am Sonntag berichtet. Im Vergleich zum Zeitraum Januar bis Oktober 2023 lag die Zahl der Rückführungen laut Ministerium in den ersten zehn Monaten dieses Jahres um 45 Prozent höher.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der Zeitung: „Es geht um Kontrolle, Kurs und klare Kante in der Migrationspolitik, das gilt auch für Rückführungen. Wir gehen diesen Kurs konsequent weiter und bereiten Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan vor“. Ende Oktober hatte Dobrindt gesagt, Verhandlungen zwischen Deutschland und den islamistischen Taliban über Abschiebungen nach Afghanistan stünden kurz vor dem Abschluss.
CSU-Chef Markus Söder hatte am Samstag als Ziel ausgegeben, „eine Abschiebeoffensive gerade im nächsten Jahr zu organisieren, die dann stattfinden muss“. Ausdrücklich erwähnte Bayerns Ministerpräsident nach einer Klausur des CSU-Vorstands in München in dem Kontext auch Abschiebungen nach Syrien und nach Afghanistan. Am Flughafen München solle zudem ein eigener Abschiebeterminal entstehen.
Grüne gegen Rentenpaket – Kein „betreutes Regieren“ mehr
Bei der Durchsetzung ihres Rentenpakets kann die Koalition nicht auf die Grünen zählen. Der Bild am Sonntag sagte Co-Parteichef Felix Banaszak: „Wir stimmen gegen dieses Rentenpaket, weil es im Gesamten kein sinnvoller Umgang mit Geld ist und die Strukturprobleme überhaupt nicht anfasst.“ Er halte das Rentenpaket „in der Summe auch für falsch“. Banaszak betonte: „Betreutes Regieren ist jetzt vorbei. Die müssen das jetzt hinkriegen.“
Auch die Junge Gruppe in der Unionsfraktion stemmt sich gegen das in der Koalition verabredete Rentenpaket, das am 1. Januar in Kraft treten soll. Ohne die jungen Unionsabgeordneten hätte die Koalition keine sichere Mehrheit bei einer Parlamentsabstimmung über die Reform.
Die Grünen im Bundestag legten eigene Vorschläge für eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus bei durchschnittlich 48 Prozent der Löhne und Gehälter vor. Unter fünf Forderungen sind etwa eine Abkehr von Frühverrentungsprogrammen und die Reform der „Rente mit 63“.
„Der tatsächliche Einstieg in die Rente muss weiter ansteigen. Würden alle Beschäftigten tatsächlich bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten, würde der Beitragssatz bis 2030 um knapp ein Prozent sinken“, schreiben die Grünen-Politiker Katharina Dröge, Britta Haßelmann und Andreas Audretsch in ihrem Papier, über das zuerst das ARD-Hauptstadtstudio berichtete. Die Grünen veröffentlichten das Papier am Sonntag.
Die Finanzierung der Rente müsse auf mehr Schultern verteilt werden. „Könnten Frauen so viel arbeiten, wie sie wollen, dann würde der Arbeitsmarkt in Deutschland um etwa 800 000 Vollzeitstellen wachsen und damit mehr in die Rente eingezahlt werden“, so die Grünen. Sie plädieren für mehr Zuwanderung, um die Rente zu stabilisieren. Zudem: „Wir schlagen vor, dass in Zukunft nicht anderweitig abgesicherte Selbständige, neue Beamte und Abgeordnete in die gesetzliche Rente mit einbezogen werden.“
Die Grünen fordern zudem, im Rentensystem Möglichkeiten des Kapitalmarktes besser zu nutzen. Und es heißt in dem Papier: „Um Altersarmut zu vermeiden, wollen wir die Grundrente zu einer einfachen und bürokratiearmen Garantierente gegen Altersarmut ausbauen.“
Klingbeil hofft auf baldiges Verbrenner-Aus
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hofft auf eine gemeinsame Position der Regierungskoalition zum Verbrenner-Aus bis Anfang Dezember. "Ich will, dass wir sehr zeitnah eine Lösung finden", sagte der SPD-Chef der Rheinischen Post (Samstag). Seine Partei habe sich sehr deutlich bewegt, weil sie Arbeitsplätze in der Autoindustrie sichern wolle. Auf die Frage, was er unter zeitnah verstehe, sagte Klingbeil: "Wir sollten bis Anfang Dezember eine geeinte Position als Deutschland in Brüssel haben."
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will sich bei der EU für Änderungen bei dem für 2035 geplanten Ende der Zulassung von Verbrennungsmotoren einsetzen. In der Koalition gibt es dazu aber noch keine gemeinsame Linie. Die Sozialdemokraten wollen generell am Ausstiegsdatum für neue Verbrenner ab 2035 festhalten. Klingbeil zeigte sich aber zuletzt offen für Lösungen, die Elektromobilität und Verbrennertechnologien verbinden.
Die Zukunft gehöre den E-Autos, betonte Klingbeil. Deutschland brauche auf dem Weg dorthin mehr Technologieoptionen wie Range Extender und Plug-In-Hybride. Vor allem aber gehe es nun um Einigkeit. "Wir müssen in Brüssel als Deutschland einheitlich auftreten", betonte der Vizekanzler. Wenn Deutschland die politischen Rahmenbedingungen verbessere, dann müsse es auch von den Automobilkonzernen «ein glasklares Bekenntnis zum Standort Deutschland und zur Beschäftigungssicherung in diesem Land geben».
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder mahnt ebenfalls zu einer schnellen Einigung, besteht aber auf eine Rücknahme des Verbrennerverbots in der EU. "Die Europäer warten auf eine Positionierung Deutschlands. Ich glaube, dass die Mehrheit uns folgen wird, wenn wir mehr Flexibilität zeigen", sagte der CDU-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung.
Das Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen kann nicht wie geplant in Kraft treten
Das Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr ist vorerst gestoppt. Der Bundesrat entschied am Freitag, den vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf nicht zu billigen, sondern den Vermittlungsausschuss anzurufen. Dort müssen nun Vertreterinnen und Vertreter beider Parlamentskammern gemeinsam nach einer Lösung suchen. Das Sparpaket soll verhindern, dass im kommenden Jahr die Kassenbeiträge steigen.
Hintergrund der Bundesratsentscheidung ist ein Streit ums Geld. Der größte Teil des Sparpakets, das die Kassen nächstes Jahr um rund zwei Milliarden Euro entlasten soll, entfällt auf die Krankenhäuser. Für die Höhe ihrer Vergütung soll eine andere Rechengröße herangezogen werden als bisher. Dadurch würde der Anstieg stärker begrenzt. Laut dem Bundesgesundheitsministerium fällt die Vergütung mit Sparpaket rund 1,8 Milliarden Euro niedriger aus als ohne das Sparpaket.
Die Bundesländer fürchten, dass sie die Krankenhäuser deshalb stärker unterstützen müssen - und zwar nicht nur im nächsten Jahr. Weil die Vergütung immer ausgehend von den vorherigen Werten berechnet wird, würde eine Dämpfung 2026 auch in den Folgejahren für geringere Vergütungen durch die Krankenkassen sorgen. In der Beschlussempfehlung des Bundesrats-Gesundheitsausschusses wird deshalb verlangt, den Passus zur Krankenhausvergütung aus dem Sparpaket zu streichen.
Eigentlich sollte das Gesetz größtenteils zum Jahreswechsel in Kraft treten. Mit der Anrufung des Vermittlungsausschusses sind nun eine ganze Reihe von Vorhaben auf Eis gelegt. Denn das Sparpaket war nachträglich in das Gesetz zur Kompetenzerweiterung von Pflegekräften eingefügt worden. Vorgesehen sind darin außerdem ein besserer Zugang zu Präventionsleistungen für Menschen, die zu Hause gepflegt werden, und eine Vereinfachung der Anträge auf Pflegeleistungen. Zudem soll damit die Regelung zur Zahl der Kinderkrankentage bis Ende 2026 verlängert werden.
Bundesrat stimmt Finanzierung des Deutschlandtickets zu
Das bundesweite Ticket für den Nah- und Regionalverkehr ist finanziell bis 2030 abgesichert. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat einer Gesetzesänderung zu. Diese sieht vor, dass der Bund bis 2030 pro Jahr 1,5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei Verkehrsanbietern zur Verfügung stellt. Die Länder geben ebenfalls 1,5 Milliarden Euro. Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sprach von einem „starken Signal für den ÖPNV“. Zudem bestehe Planungssicherheit bis 2030. Bund und Länder vereinbarten zudem eine erneute Preiserhöhung: Ab Anfang 2026 kostet das als Abo angebotene Ticket 63 Euro im Monat.