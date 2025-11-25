Grüne gegen Rentenpaket – Kein „betreutes Regieren“ mehr

Bei der Durchsetzung ihres Rentenpakets kann die Koalition nicht auf die Grünen zählen. Der Bild am Sonntag sagte Co-Parteichef Felix Banaszak: „Wir stimmen gegen dieses Rentenpaket, weil es im Gesamten kein sinnvoller Umgang mit Geld ist und die Strukturprobleme überhaupt nicht anfasst.“ Er halte das Rentenpaket „in der Summe auch für falsch“. Banaszak betonte: „Betreutes Regieren ist jetzt vorbei. Die müssen das jetzt hinkriegen.“



Auch die Junge Gruppe in der Unionsfraktion stemmt sich gegen das in der Koalition verabredete Rentenpaket, das am 1. Januar in Kraft treten soll. Ohne die jungen Unionsabgeordneten hätte die Koalition keine sichere Mehrheit bei einer Parlamentsabstimmung über die Reform.



Die Grünen im Bundestag legten eigene Vorschläge für eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus bei durchschnittlich 48 Prozent der Löhne und Gehälter vor. Unter fünf Forderungen sind etwa eine Abkehr von Frühverrentungsprogrammen und die Reform der „Rente mit 63“.

„Der tatsächliche Einstieg in die Rente muss weiter ansteigen. Würden alle Beschäftigten tatsächlich bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten, würde der Beitragssatz bis 2030 um knapp ein Prozent sinken“, schreiben die Grünen-Politiker Katharina Dröge, Britta Haßelmann und Andreas Audretsch in ihrem Papier, über das zuerst das ARD-Hauptstadtstudio berichtete. Die Grünen veröffentlichten das Papier am Sonntag.



Die Finanzierung der Rente müsse auf mehr Schultern verteilt werden. „Könnten Frauen so viel arbeiten, wie sie wollen, dann würde der Arbeitsmarkt in Deutschland um etwa 800 000 Vollzeitstellen wachsen und damit mehr in die Rente eingezahlt werden“, so die Grünen. Sie plädieren für mehr Zuwanderung, um die Rente zu stabilisieren. Zudem: „Wir schlagen vor, dass in Zukunft nicht anderweitig abgesicherte Selbständige, neue Beamte und Abgeordnete in die gesetzliche Rente mit einbezogen werden.“



Die Grünen fordern zudem, im Rentensystem Möglichkeiten des Kapitalmarktes besser zu nutzen. Und es heißt in dem Papier: „Um Altersarmut zu vermeiden, wollen wir die Grundrente zu einer einfachen und bürokratiearmen Garantierente gegen Altersarmut ausbauen.“