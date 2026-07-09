Dröge: „So kann man kein Land regieren“

Für die Grünen tritt Fraktionschefin Katharina Dröge ans Rednerpult – und verschiebt den Fokus der Debatte. Dröge zitiert aus einem Schreiben der Leitstelle der Kölner Feuerwehr, in dem es um die Auswirkungen der Hitzewelle vor gut eineinhalb Wochen in Deutschland geht. 1136 Einsätze hätten die Feuerwehrkräfte an diesem Wochenende aufgrund der Hitze gehabt, mehr als 30 Mal hätten sie Menschen reanimieren müssen, an normalen Tagen seien es zwei, zitiert Dröge, die selbst aus Köln stammt, aus dem Schreiben. An diesem Wochenende seien in Köln 120 Menschen gestorben, „viermal mehr als an einem durchschnittlichen Wochenende“.

Am Morgen hatte das Robert-Koch-Institut gemeldet, die Hitzewelle Ende Juni habe zu gut 5100 hitzebedingten Todesfällen geführt. Der Kanzler aber, kritisiert Dröge, habe an besagtem Wochenende zwar einen „etwas missglückten Tweet“ zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM abgesetzt, Angehörigen von Hitzetoten habe er aber nicht sein Mitgefühl ausgesprochen. Merz‘ Regierung arbeite vielmehr jede Woche daran, die Klimaschutzgesetze kaputtzumachen.

Außerdem kritisiert Dröge die Pläne der Bundesregierung zur Attest-Pflicht ab dem ersten Krankheitstag. „Das sei ein strukturelles Misstrauensvotum an die Beschäftigten im Land“, sagt sie. Man dürfe die Menschen im Land nicht „ständig als Trickser, Täuscher und Faulenzer“ bezeichnen, sagt Dröge. „So kann man kein Land regieren.“