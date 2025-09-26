Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Bundestag beendet erste Runde der Etatberatungen für 2026
Koalitionsspitzen nach Richterwahl erleichtert – Spahn: Phase der Unsicherheit endet
Bundestag wählt drei neue Richter für das Bundesverfassungsgericht
Wahl der Verfassungsrichter hat begonnen
Pistorius kündigt Milliardenausgaben für Weltraumsicherheit an
Christoph Heinlein
Merz will bei EU für Aufhebung des Verbrennerverbots 2035 werben
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) arbeitet trotz Bedenken beim Koalitionspartner SPD an einem Aus für das Verbrennerverbot der EU. „Ich werbe gegenüber der EU-Kommission dafür, dass wir dieses Verbrennerverbot aufheben“, sagte Merz in Berlin. Es müsse der Automobil- und Zulieferindustrie überlassen bleiben, den technologischen Weg zur CO₂-Neutralität aufzuzeigen.
Merz verwies zudem auf die große Zahl an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, die auch nach 2035 noch auf den Straßen sein würden. Allein in Deutschland seien dies rund 40 Millionen, in Europa etwa 250 Millionen. Für diese Bestandsflotte müssten synthetische Kraftstoffe eine Option sein.
Merz drängte auf eine schnelle Entscheidung der EU-Kommission. Diese habe zugesagt, dass noch in diesem Jahr entschieden werde und nicht wie ursprünglich geplant erst 2026. Eine rasche Klärung sei wichtig, damit die Unternehmen Planungssicherheit für ihre Investitionen in neue Technologien hätten. Der Kanzler räumte ein, noch nicht alle Partner in seiner Regierungskoalition von seinem Kurs überzeugt zu haben. „Aber hier gibt es eine ganz klare Vorstellung von mir.“
Nadja Lissok
AfD darf erst einmal in Parteizentrale bleiben
Die AfD-Bundesgeschäftsstelle muss trotz der fristlosen Kündigung des Vermieters nicht sofort umziehen, hat das Landgericht Berlin II entschieden. Sie müssen die Bundesgeschäftsstelle in Berlin aber im Herbst 2026 räumen und damit früher als es der Mietvertrag vorsah. Mit der Wahlparty nach der Bundestagswahl am 23. Februar im Innenhof des Bürogebäudes habe die Partei gegen Vorgaben verstoßen, entschied das Gericht. Eine fristlose Kündigung rechtfertige dies allerdings nicht, erklärte Richter Burkhard Niebisch. Damit hat sich die AfD teils erfolgreich gegen eine entsprechende Räumungsklage gewehrt.
Der Eigentümer der Immobilie im Bezirk Reinickendorf wollte die AfD nicht länger als Mieter dulden. Anlass war die Wahlparty im Innenhof des Bürogebäudes. Aus Sicht von Vermieter Lukas Hufnagl verstieß die Partei damit gegen seine Vorgaben: Die Party habe auf allgemeinen Flächen stattgefunden, die die AfD nicht gemietet habe und mit der Projektion des Parteilogos gegen das vereinbarte Werbeverbot verstoßen. Der österreichische Immobilieninvestor kündigte der AfD deswegen fristlos, ohne sie vorher abzumahnen. Er verlangt eine Räumung vor dem Ende der Mietverträge, die bis Ende 2027 laufen, aber Sonderkündigungsrechte beinhalten.
Die Partei weist die Vorwürfe zurück. Es handele sich „um eine rein wirtschaftliche Auseinandersetzung“, erklärte der stellvertretende AfD-Bundessprecher und Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk, der seine Partei in der mündlichen Verhandlung vertrat. „Wir sehen der Entscheidung mit Zuversicht entgegen“, erklärte er vor der Urteilsverkündung.
Gegen das Urteil kann Berufung beim Berliner Kammergericht, der nächsthöheren Instanz, eingelegt werden.
Kassian Stroh
Kaufhold wird Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts
Der Bundesrat hat die neue Verfassungsrichterin Ann-Katrin Kaufhold zur Vizepräsidentin des höchsten deutschen Gerichts gewählt. Einen Tag nach der Richterwahl im Bundestag traf die Länderkammer die Entscheidung einstimmig. Gerichtspräsident ist Stephan Harbarth.
Der Bundestag hatte Kaufhold, Sigrid Emmenegger und Günter Spinner am Donnerstag zu neuen Richtern in Karlsruhe bestimmt. Alle drei bekamen jeweils die nötige Zweidrittelmehrheit.
Wolfgang Janisch, SZ-Korrespondent in Karlsruhe, stellt die drei neuen Richter(innen) vor (SZ Plus):
Dimitri Taube
Bundestag beendet erste Runde der Etatberatungen für 2026
Der Bundestag schließt an diesem Freitag (Beginn 9 Uhr) die erste Runde der Beratungen für den Haushalt 2026 ab. Zunächst stehen noch die Einzeletats Arbeit und Soziales sowie Wirtschaft und Energie auf der Tagesordnung. Gegen Mittag folgt die Schlussrunde, bevor alle Einzelpläne zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.
Mitte November steht die entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses an, in der letzte Änderungen beschlossen werden. Daran schließt sich die zweite Haushaltswoche an, mit der Schlussabstimmung am 28. November. Wenn alles klappt, kann der Haushalt zu Jahresbeginn in Kraft treten.
Für das kommende Jahr plant Finanzminister Lars Klingbeil mit Ausgaben von 520,5 Milliarden Euro – rund 18 Milliarden mehr als dieses Jahr. Allein im Kernhaushalt sollen Schulden von fast 90 Milliarden Euro aufgenommen werden. Dazu kommen Kredite aus Sondertöpfen für die Infrastruktur und die Bundeswehr, sodass letztlich Schulden von 174,3 Milliarden Euro zu Buche schlagen.
Der Bundesrat entscheidet derweil über den Haushalt 2025, für den in der vergangenen Woche bereits der Bundestag grünes Licht gegeben hatte. Nach Monaten der vorläufigen Haushaltsführung im Bund soll es nun wieder Planungssicherheit geben. Auch über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität entscheidet die Länderkammer. Daneben stehen bei der Plenarsitzung (Beginn 9.30 Uhr) verschiedene Gesetzentwürfe und Länder-Initiativen auf der Tagesordnung. Zu Abstimmung stehen zudem einige Entschließungen, unter anderem zur Abschaffung des begleiteten Trinkens und zur Frage von Konten für das Taschengeld von Heranwachsenden im Fall der Trennung der Eltern.
Juri Auel
Verdi fordert Nachbesserungen beim Tariftreuegesetz
Nach dem Willen der Gewerkschaft Verdi soll das geplante Tariftreuegesetz für mehr Unternehmen als bisher vorgesehen gelten. In Briefen an die Fraktionschefs von Union und SPD, Jens Spahn (CDU) und Matthias Miersch, macht Verdi „deutlichen Nachbesserungsbedarf“ geltend. Sonst werde das Ziel einer wirksamen Tariftreue verfehlt. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.
Mit der vorgesehenen Schwelle von 50 000 Euro bei Aufträgen würden bis zu rund einem Drittel davon nicht unter das Gesetz fallen, sagt die Gewerkschaft. Verdi fordert eine Grenze bei 10 000 Euro. Zudem bemängelt die Gewerkschaft, dass die Beschaffung für die Bundeswehr ausgenommen werden soll. „Gerade die geplanten Milliardeninvestitionen zur Stärkung der Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit müssen auch dafür genutzt werden, tarifliche Löhne und Arbeitsbedingungen zu sichern.“
Das Gesetz sieht vor, dass der Bund ab bestimmten Schwellenwerten Aufträge nur noch an Unternehmen mit Tarifbedingungen vergeben darf. Auch nicht tarifgebundene Unternehmen sollen ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern künftig einschlägige tarifvertragliche Arbeitsbedingungen gewähren müssen, wenn sie öffentliche Aufträge und Konzessionen des Bundes ausführen.
Dimitri Taube
Koalitionsspitzen nach Richterwahl erleichtert – Spahn: Phase der Unsicherheit endet
Die Spitzen der Koalitionsfraktionen haben sich nach der Wahl von drei Verfassungsrichtern im Bundestag erleichtert gezeigt. „Mit dieser Wahl heute endet eine Phase der Unsicherheit, die mit der abgesetzten Richterwahl im Juli begonnen hat“, sagte CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn. Das Bundesverfassungsgericht sei nun wieder voll arbeitsfähig. Und die Koalition aus Union und SPD sei gut aus der parlamentarischen Sommerpause gekommen. „Wir haben Tritt gefasst. (...) Die Arbeitskoalition arbeitet, und dafür war die heutige Wahl ein wichtiger Schritt.“
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sprach von einem wichtigen Tag für die Demokratie in Deutschland. Er bedankte sich ausdrücklich bei den Abgeordneten der Linken und der Grünen, die in der Opposition sind und um deren Stimmen die SPD geworben hatte, weil eine Zweidrittelmehrheit nötig war. „Ich glaube, das ist ein Signal, was über den Tag hinaus wirkt. Denn wir werden hier jetzt auch die Dinge weiter in Angriff nehmen, die im Zweifel auch Zweidrittelmehrheiten bedürfen.“
CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sagte, die Koalition habe sich handlungsfähig und entscheidungsfähig gezeigt. Auch er bedankte sich bei den Oppositionsabgeordneten, die zur Mehrheit beigetragen haben. „Jeder dieser Kollegen hat staatspolitische Verantwortung bewiesen, und das ist das, was unser Land und unsere Demokratie jetzt braucht.“
Wie viele Abgeordnete von Grünen, Linken und AfD ihre Stimmen für die drei Kandidaten abgegeben haben, wird unklar bleiben, weil es sich um eine geheime Wahl handelte.
Dimitri Taube
Bundestag wählt drei neue Richter für das Bundesverfassungsgericht
Im Juli war die Wahl kurzfristig abgesetzt worden, jetzt hat sie geklappt: Der Bundestag hat drei neue Richter für das Bundesverfassungsgericht gewählt. Günter Spinner, Ann-Katrin Kaufhold und Sigrid Emmenegger erhielten die notwendige Zweidrittel-Mehrheit. Die schwarz-rote Koalition brauchte dafür Stimmen der Opposition. Die beiden Frauen wurden von der SPD nominiert, Spinner von der Union. Die geglückte Wahl ist eine große Erleichterung für die Koalition.
Die Juristin Emmenegger erhielt von 613 abgegebenen Stimmen 446, die Juraprofessorin Kaufhold 440 und der Verwaltungsrichter Spinner 424 Ja-Stimmen. Alle lagen deshalb über dem nötigen Quorum.
Damit haben Union und SPD einen Konflikt hinter sich gelassen, der die Koalition elf Wochen lang schwer belastet hat. Im ersten Versuch war die Wahl geplatzt, weil in der Union der Widerstand gegen die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf unter anderem wegen deren Haltung zu Abtreibungen so groß geworden war, dass Fraktionschef Jens Spahn (CDU) die Reißleine zog. Die Wahl wurde kurzfristig abgesetzt, die SPD sah das Vertrauen in der Koalition schwer erschüttert.
Die Potsdamer Staatsrechtlerin verzichtete später nach einigem Zögern auf ihre Kandidatur. An ihrer Stelle wurde nun Emmenegger gewählt, gegen die es in der Union keine Einwände gab.
Die Juristin Emmenegger erhielt von 613 abgegebenen Stimmen 446, die Juraprofessorin Kaufhold 440 und der Verwaltungsrichter Spinner 424 Ja-Stimmen. Alle lagen deshalb über dem nötigen Quorum.
Christoph Heinlein
Wahl der Verfassungsrichter hat begonnen
Im Bundestag geben die Abgeordneten nun ihre Stimmen für die Besetzung von drei Verfassungsrichterposten ab. Günter Spinner, Ann-Katrin Kaufhold und Sigrid Emmenegger müssen jeweils zwei Drittel der abgegebenen Stimmen sowie die Mehrheit aller Stimmen der Bundestagsmitglieder bekommen, um gewählt zu werden. Die schwarz-rote Koalition braucht dafür Stimmen der Opposition und hofft auf Unterstützung von Grünen und Linken. Mit einem Wahlergebnis wird für etwa 18.30 Uhr gerechnet.
Christoph Heinlein
Pistorius kündigt Milliardenausgaben für Weltraumsicherheit an
Die Bundesregierung will nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius bis 2030 insgesamt 35 Milliarden Euro für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All bereitstellen. Der SPD-Politiker nannte in Berlin eine belastbare Struktur aus Satellitenkonstellationen, Bodenstationen, gesicherten Startfähigkeiten ins All und den nötigen Services als Ziel des Programms.
Der Minister sprach sich auch dafür aus, dass über Offensivfähigkeiten gesprochen werden müsse. Der Begriff beschreibt Systeme, um im Weltall notfalls auch militärisch wirksam zu sein oder angreifen zu können. „Auch im Weltraum müssen wir abschrecken können, um verteidigungsfähig zu sein“, sagte Pistorius.
Russland und China haben ihre Fähigkeiten zur Kriegsführung im Weltraum nach Einschätzung von Pistorius in den vergangenen Jahren „rasant ausgebaut“. „Sie können Satelliten stören, blenden, manipulieren oder kinetisch zerstören“, sagte er. Aktuell würden zwei auch von der Bundeswehr mitbenutzte IntelSat-Satelliten durch zwei russische Luch-Olymp-Aufklärungssatelliten verfolgt. China führe mit seinen Weltraumsystemen hochagile und dynamische Annäherungsmanöver durch, die man auf die Luftwaffe übertragen als Luftkampfübungen bezeichnen könne. Allein während seiner Rede überflögen insgesamt 39 chinesische und russische Aufklärungssatelliten Berlin.
Pistorius warnte, Satellitennetzwerke seien eine Achillesferse moderner Gesellschaften. „Wer sie angreift, legt ganze Staaten lahm.“ Bereits heute seien auch Systeme der Bundeswehr von Störangriffen betroffen. Die Attacken richteten sich aber nicht nur gegen die Truppe, sondern auch gegen Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt.
Christoph Heinlein
Dobrindt nennt Abschiebezentren „notwendigen Weg“
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) dringt auf die Einrichtung von Abschiebezentren in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union. Er verwies am Donnerstag im Bundestag auf die niederländische Regierung, die mit Uganda über die Einrichtung solcher „Rückkehrzentren“ spreche. „Das ist schlichtweg ein notwendiger Weg, unser Asylsystem zu stärken und zu härten“, sagte Dobrindt. Er nannte Konzepte wie das der Niederlande „innovative Lösungen“.
Dobrindt kündigte zudem Gespräche mit den Innenministern mehrerer Nachbarstaaten am 4. Oktober in München an. Dabei solle es darum gehen, in die gemeinsame europäische Asylpolitik „mehr Schärfe und mehr Härte“ zu bringen.
In der EU wird seit einigen Monaten über sogenannte Return Hubs in Drittstaaten diskutiert, in denen abgelehnte Asylbewerber und andere ausreisepflichtige Migranten untergebracht werden könnten. Die Kommission hatte dazu im März einen Gesetzesvorschlag vorgelegt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Konzept scharf.
Juri Auel
Bericht: Asyl-Anerkennungsquote deutlich gesunken
Nur gut jeder vierte Asylsuchende erhält laut einem Zeitungsbericht noch Schutz in Deutschland. Nach einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag sank die Anerkennungsquote im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 26,5 Prozent, wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet. In den entsprechenden Zeiträumen der vergangenen vier Jahre habe sie zwischen 59 und 72 Prozent gelegen.
Nach dem Amtsantritt der Bundesregierung aus Unionsparteien und SPD hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) im Mai die Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen
angeordnet. Die vorherige Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte im September 2024 Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen eingeführt. Unterdessen sei die Zahl gerichtlicher Anfechtungen der Entscheidungen im selben Zeitraum deutlich gestiegen, heißt es in dem Bericht weiter. Demnach gab es mit fast 90 900 neuen Asylklagen im ersten Halbjahr 2025 mehr als im gesamten Jahr 2023.
Mit rund 52 000 Asylentscheidungen im ersten Halbjahr 2025 hätten die Gerichte zudem mehr und auch schneller als in den vergangenen Jahren entschieden. Fast 9000 zunächst abgelehnte Geflüchtete erhielten der Statistik zufolge im ersten Halbjahr 2025 nach gerichtlicher Entscheidung oder erneuter behördlicher Prüfung doch noch einen Schutzstatus. Gut 172 000 Asylklagen seien in Deutschland derzeit noch anhängig.
Juri Auel
Merkel: Flüchtlingspolitik nicht einziger Grund für AfD-Aufstieg
Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht ihre Flüchtlingspolitik als einen, aber nicht als den einzigen Grund für den Aufstieg der AfD. „Als ich aus dem Amt schied, lag die AfD bei 11 oder 12 Prozent“, sagte sie in der Spiegel-Talkshow „Spitzengespräch“, die am Abend in Berlin aufgezeichnet wurde. Das bedeute, dass ein Teil der Zugewinne etwas mit den Flüchtlingen zu tun habe. „Aber es muss noch andere Ursachen geben.“ Welche das aus ihrer Sicht sind, sagte Merkel nicht.
Als sie 2015 als Kanzlerin die Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge in Deutschland ermöglichte, war die AfD nicht im Bundestag vertreten. Am Ende ihrer Amtszeit kam die Partei bei der Bundestagswahl 2021 auf 10,3 Prozent. Heute liegt sie in den Umfragen bei 24 bis 27 Prozent und hat bei einzelnen Instituten die Union als stärkste Partei abgelöst.
Zu einem von der SPD geforderten AfD-Verbotsverfahren äußerte Merkel sich zurückhaltend. „Ich bin nicht Juristin und ich konzentriere mich auf die Frage: Was kann ich tun im Umgang von Demokraten untereinander, in dem Umgang mit den Problemen, die auf dem Tisch liegen, damit die AfD möglichst wenige Chancen hat.“
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Kassian Stroh
Bundestag will drei neue Verfassungsrichter bestimmen
Elf Wochen, nachdem die kurzfristig abgesetzte Richterwahl die schwarz-rote Koalition in eine schwere Krise gestürzt hat, nimmt der Bundestag einen neuen Anlauf, drei Posten beim Bundesverfassungsgericht zu besetzen. Er stimmt an diesem Donnerstagnachmittag über Günter Spinner, Ann-Katrin Kaufhold und Sigrid Emmenegger ab. Die beiden Frauen sind von der SPD nominiert worden, Spinner von der Union.
Damit sie jeweils eine der 16 Richterstellen an Deutschlands höchstem Gericht einnehmen können, müssen sie eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bekommen und zugleich die Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des Bundestages – letzteres wären mindestens 315 Stimmen. So ist es im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Abgestimmt wird in einem Wahlgang: Auf den Stimmzetteln werden also alle drei Namen stehen, bei denen die Abgeordneten jeweils „Ja“ oder „Nein“ ankreuzen oder sich enthalten können.
Die Wahl ist geheim, das macht sie spannend. Um nicht auf Stimmen der AfD angewiesen zu sein, benötigt die schwarz-rote Koalition weitere Stimmen von den Grünen wie von der Linken. Diese hat ihren Abgeordneten ihr Votum freigestellt. Union, SPD und Grüne haben bereits ihre Zustimmung erklärt und halten die Wahl für ungefährdet.
Am 11. Juli war das anders: Da die Fraktionsspitze von CDU und CSU nicht mehr garantieren konnte, dass die eigenen Abgeordneten geschlossen für die von der SPD nominierte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf stimmen würden, wurde die Wahl aller drei Kandidaten kurzerhand von der Tagesordnung genommen. Die SPD war wütend auf die Union, die ihren Vorschlag zuvor mitgetragen hatte; die Koalition ging mit einem ernsten Zerwürfnis in die Sommerpause. Im August erklärte Brosius-Gersdorf den Verzicht auf ihre Kandidatur, an ihrer statt nominierte die SPD Sigrid Emmenegger.
Wolfgang Janisch, Korrespondent der SZ in Karlsruhe, über Ideen, wie das Verfahren zur Besetzung des Bundesverfassungsgerichts reformiert werden könnte (SZ Plus):
Kassian Stroh
Antisemitismusbeauftragter fordert Mittel für Yad-Vashem-Außenstelle
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordert vom Bund eine ausreichende Finanzierung der geplanten deutschen Außenstelle der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Das Geld dürfe aber nicht von den Zuwendungen für die Gedenkstätten hierzulande abgezogen werden, sagte Klein der Rheinischen Post. „Die sind jetzt schon massiv unter Druck, sowohl personell als auch bei der Umsetzung notwendiger baulicher Maßnahmen.“ Dabei leisteten sie mit ihrer Bildungsarbeit einen wertvollen Beitrag zu Erinnerungskultur und Stärkung der Demokratie.
Klein betonte: „Die Gelder für die Gedenkstätten kommen aus dem Etat des Kulturstaatsministers. Wenn Bundesbildungsministerin Karin Prien aus ihrem Haushalt wiederum die Yad-Vashem-Außenstelle unterstützt, wie sie es schon angekündigt hat, gibt es da keine Konkurrenz.“
Yad Vashem in Jerusalem ist die größte Holocaust-Gedenkstätte der Welt. Als Außenstelle soll nun ein Yad-Vashem-Bildungszentrum in Deutschland entstehen – entweder in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen. Dieser Plan geht auf die vorherige rot-grün-gelbe Bundesregierung zurück. Eine Standortentscheidung soll im ersten Halbjahr 2026 fallen.
Kassian Stroh
Merkel: Entwicklungshilfe zu kürzen ist „sehr gefährlich“
Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Kürzungen bei der Entwicklungshilfe kritisiert: Dass dieser Etat nicht wachse, sondern schrumpfe, „halte ich für sehr gefährlich“. Mit Blick auf die sogenannte Flüchtlingskrise vor zehn Jahren werfe sie sich vor, dass im Vorfeld die Flüchtlingslager etwa in Jordanien und anderen Ländern nicht finanziell besser unterstützt worden seien, sagte Merkel. „Das sollte uns nicht wieder passieren.“
