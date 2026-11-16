Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz fordert vollständige Senkung der Stromsteuer
Heil: Würde als SPD-Chef Klingbeil in Bundesregierung belassen
Nach Aigner-Kür: Merz nimmt an CSU-Vorstandssitzung teil
Vorstoß zu Selbstzahlerterminen für Kassenpatienten löst Kritik aus
Klingbeil verteidigt Doppelrolle – Kritik in der SPD wird lauter
Merz fordert vollständige Senkung der Stromsteuer
In den Verhandlungen um die Ausgestaltung der Stromsteuer in Deutschland erwartet Bundeskanzler Friedrich Merz nach eigenen Angaben die Absenkung für alle auf das europäische Mindestmaß. Er gehe davon aus, „dass wir morgen zu einer Entscheidung kommen können, die Stromsteuer für das Jahr 2027 dann vollständig auf das europäische Minimum abzusenken, auch für die privaten Haushalte“, sagte der CDU-Chef in München mit Blick auf einen Koalitionsausschuss von Union und SPD am Dienstag.
Er gehe davon aus, dass die Beratungen zur Stromsteuer im Koalitionsausschuss „relativ kurz“ werden. Über das Wochenende hätten die Beteiligten noch einmal die Zahlen abgeglichen, so Merz. Bereits in ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD eine Senkung für alle auf das europäische Mindestmaß angekündigt. Doch bisher wurde die Steuer nur für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft gesenkt. Vor wenigen Tagen hatte Merz deutlich gemacht, an der versprochenen Senkung festhalten zu wollen.
Doch bisher gibt es im Bundeshaushalt dafür nicht die nötigen Milliardenmittel. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte darauf hingewiesen, dass die Regierung „nicht mal eben so die Lücken für die nächsten Jahre um fünf Milliarden vergrößern“ könne. Er habe aber Ideen für eine seriöse Gegenfinanzierung, über die am Dienstag gesprochen werde.
Er gehe davon aus, dass die Beratungen zur Stromsteuer im Koalitionsausschuss „relativ kurz“ werden. Über das Wochenende hätten die Beteiligten noch einmal die Zahlen abgeglichen, so Merz. Bereits in ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD eine Senkung für alle auf das europäische Mindestmaß angekündigt. Doch bisher wurde die Steuer nur für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft gesenkt. Vor wenigen Tagen hatte Merz deutlich gemacht, an der versprochenen Senkung festhalten zu wollen.
Doch bisher gibt es im Bundeshaushalt dafür nicht die nötigen Milliardenmittel. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte darauf hingewiesen, dass die Regierung „nicht mal eben so die Lücken für die nächsten Jahre um fünf Milliarden vergrößern“ könne. Er habe aber Ideen für eine seriöse Gegenfinanzierung, über die am Dienstag gesprochen werde.
Heil: Würde als SPD-Chef Klingbeil in Bundesregierung belassen
Ex-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will im Fall seiner Wahl zum SPD-Vorsitzenden seinen potenziellen Konkurrenten Lars Klingbeil im Amt des Vizekanzlers und Bundesfinanzministers belassen. „Auf jeden Fall“, antwortete Heil auf eine entsprechende Frage im „Bericht aus Berlin“ der ARD am Sonntagabend. „Ich trete dafür an, mich dem Amt des Parteivorsitzenden voll und ganz mit voller Kraft zu widmen.“ Deshalb strebe er nicht an, Teil der Bundesregierung zu werden.
Heil hatte am Samstagabend in einem Brief an die Mitglieder des Parteivorstands, die Landesverbände und die Bezirke angekündigt, beim SPD-Bundesparteitag im Januar für das Amt des Parteichefs zu kandidieren und sich damit gegen den amtierenden Co-Vorsitzenden Klingbeil gestellt. Wen sich Heil an seiner Seite als Parteichef wünscht, wollte er nicht sagen. Angesprochen auf die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, lobte Heil deren Durchsetzungsfähigkeit. Ob Schwesig für das Amt einer Co-SPD-Chefin kandidieren werde, das müsse sie selbst sagen.
Hören Sie mehr zum Machtkampf um den SPD-Vorsitz in unserem Podcast „Auf den Punkt“:
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Anna Schimpp
Gutachter kritisieren Gesetz gegen Vergesellschaftung
Die Bundesregierung will mit einem sogenannten Investitionsschutzgesetz die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände erheblich erschweren. Doch ein juristisches Kurzgutachten im Auftrag der Linken kommt zu dem Schluss, dass das verfassungswidrig wäre. Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet.
Die Würzburger Jura-Professorin Isabell Feichtner hat zusammen mit zwei Kollegen die Eckpunkte des Investitionsschutzgesetzes geprüft. In ihrem Kurzgutachten, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, kommt sie zu dem Schluss, dass dem Bund die Gesetzgebungskompetenz für ein solches Gesetz nicht zustehe. Außerdem unternehme der Bund mit dem Gesetz gar nicht den Versuch einer Regelung von Vergesellschaftungen. „Stattdessen will er verhindern, dass das Land Berlin die Kompetenz zur Vergesellschaftung nutzt“, argumentieren die Gutachter. „Das Bundesverfassungsgericht erkennt eine Sperrwirkung von Bundesgesetzen jedoch nicht an, wenn diese ohne eine eigene inhaltliche Regelung des Gegenstandes darauf zielen, den Landesgesetzgeber von eigener Gesetzgebung auszuschließen“, hieß es in dem Gutachten weiter.
Linke, Grüne und SPD in Berlin hatten sich bei ihren Sondierungsgesprächen darauf verständigt, im Fall einer gemeinsamen Regierungsbildung rund 160 000 Wohnungen großer Immobilienunternehmen zu vergesellschaften. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte daraufhin ein Gesetz in Aussicht gestellt, das die Vergesellschaftung von Wohnungen nur zum Verkehrswert erlaubt und nur dann, wenn der Landesgesetzgeber alle anderen Mittel wie die Wohnungsbauförderung ausgeschöpft habe.
Die Würzburger Jura-Professorin Isabell Feichtner hat zusammen mit zwei Kollegen die Eckpunkte des Investitionsschutzgesetzes geprüft. In ihrem Kurzgutachten, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, kommt sie zu dem Schluss, dass dem Bund die Gesetzgebungskompetenz für ein solches Gesetz nicht zustehe. Außerdem unternehme der Bund mit dem Gesetz gar nicht den Versuch einer Regelung von Vergesellschaftungen. „Stattdessen will er verhindern, dass das Land Berlin die Kompetenz zur Vergesellschaftung nutzt“, argumentieren die Gutachter. „Das Bundesverfassungsgericht erkennt eine Sperrwirkung von Bundesgesetzen jedoch nicht an, wenn diese ohne eine eigene inhaltliche Regelung des Gegenstandes darauf zielen, den Landesgesetzgeber von eigener Gesetzgebung auszuschließen“, hieß es in dem Gutachten weiter.
Linke, Grüne und SPD in Berlin hatten sich bei ihren Sondierungsgesprächen darauf verständigt, im Fall einer gemeinsamen Regierungsbildung rund 160 000 Wohnungen großer Immobilienunternehmen zu vergesellschaften. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte daraufhin ein Gesetz in Aussicht gestellt, das die Vergesellschaftung von Wohnungen nur zum Verkehrswert erlaubt und nur dann, wenn der Landesgesetzgeber alle anderen Mittel wie die Wohnungsbauförderung ausgeschöpft habe.
SPD übt scharfe Kritik an geplantem Abschiebezentrum in Ruanda
Die SPD kritisiert den Plan von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), abgelehnte Asylbewerber künftig in ein Abschiebezentrum nach Ruanda zu bringen. Die Pläne des Innenministers seien mit der SPD nicht abgestimmt, sagten die Abgeordneten Rasha Nasr und Hakan Demir dem Tagesspiegel. Rückführungen müssten grundsätzlich in die Herkunftsländer erfolgen oder in Staaten, zu denen die Menschen einen Bezug hätten. Den Abgeschobenen drohten in Ruanda willkürliche Inhaftierung und Folter. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler kritisierte zudem die Kosten des im Bundeshaushalt 2027 vorgesehenen Modellprojekts. „20 Millionen Euro für 40 Plätze für ganz Deutschland“, sagte er. Dies löse das Grundproblem nicht, zumal im vergangenen Jahr 24 000 Menschen außer Landes gebracht worden seien. Zudem werfe die Zusammenarbeit mit einem Diktator viele Fragen auf.
Deutschland und vier weitere europäische Staaten wollen abgelehnte Asylbewerber künftig in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen. Dobrindt trifft sich dazu am Montag in Wien mit Vertretern aus Österreich, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden, um die Pläne vorzustellen. Angaben von Diplomaten zufolge haben sich die Länder bereits auf den ostafrikanischen Staat als ersten Standort für einen sogenannten „Return Hub“ außerhalb der Europäischen Union geeinigt. Dorthin sollen abgelehnte Asylbewerber gebracht werden, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können.
Lesen Sie hier mehr zu den Plänen:
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Die Pläne sind Teil der Bemühungen in Europa, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen und die irreguläre Migration einzudämmen. Befürwortern zufolge soll die Aussicht auf eine Überstellung in ein Drittland Migranten davon abhalten, Schleppern viel Geld für die gefährliche Reise nach Europa zu zahlen. Das Vorhaben folgt auf die Verabschiedung der neuen EU-Rückführungsverordnung, die solche Zentren ermöglicht. Anders als bei dem inzwischen aufgegebenen Ruanda-Plan Großbritanniens soll das neue Modell nur für Migranten gelten, die alle rechtlichen Möglichkeiten für einen Verbleib in der EU ausgeschöpft haben. Asylverfahren sollen dort also vorerst nicht laufen.
Dennoch gilt das Vorhaben als rechtlich umstritten. Es wird erwartet, dass Menschen, die dorthin abgeschoben werden sollen, klagen werden. Die Gruppe der fünf Staaten hatte angekündigt, dass bis Ende des Jahres ein Vertrag mit einem Land außerhalb der EU geschlossen werde. Erste Abschiebungen dorthin solle es dann 2027 geben.
Ruanda hat sich in den vergangenen Jahren als Ziel für Migranten positioniert, die westliche Länder ausweisen wollen. Präsident Paul Kagame wird international für den Wiederaufbau des Landes nach dem Völkermord von 1994 gelobt. Menschenrechtsorganisationen werfen seiner Regierung jedoch die Unterdrückung politischer Gegner sowie die Unterstützung der Rebellengruppe M23 im benachbarten Kongo vor. Der Europarat hatte bereits im Juli vor erheblichen Menschenrechtsrisiken bei Abschiebezentren gewarnt. Großbritannien hatte seine eigenen Pläne für Abschiebungen nach Ruanda fallen gelassen, nachdem das Oberste Gericht des Landes das Vorhaben 2023 für rechtswidrig erklärt hatte. Damals sollten allerdings auch Asylverfahren dorthin ausgelagert werden.
Luzia Geier
Nach Aigner-Kür: Merz nimmt an CSU-Vorstandssitzung teil
Eine Woche nach der Kür von Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zur Unions-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt will Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz eine CSU-Vorstandssitzung besuchen. Merz will an der Sitzung der kleinen CDU-Schwesterpartei am Montagvormittag in München teilnehmen. Anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder geplant. Es ist das erste Mal, dass Merz als Kanzler an einer CSU-Vorstandssitzung teilnimmt. Zuletzt war nach CSU-Angaben die einstige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor vielen Jahren bei einer Vorstandsklausur zu Gast.
Der Merz-Besuch im CSU-Vorstand war dem Vernehmen nach schon länger geplant. Zusätzliche Aktualität hat der Termin nun bekommen, nachdem Merz Aigner offiziell für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen hat. Aigner hat dabei nicht nur CDU und CSU hinter sich, sondern wird auch vom Koalitionspartner SPD und von den Grünen unterstützt. Ende Oktober hatte Merz zum Abschluss des CSU-Parteitags in München eine Rede gehalten. Er bekam dafür viel Applaus von den Delegierten – auch wenn er damals kein Wort zur Kandidatensuche für die Steinmeier-Nachfolge sagte.
Der Merz-Besuch im CSU-Vorstand war dem Vernehmen nach schon länger geplant. Zusätzliche Aktualität hat der Termin nun bekommen, nachdem Merz Aigner offiziell für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen hat. Aigner hat dabei nicht nur CDU und CSU hinter sich, sondern wird auch vom Koalitionspartner SPD und von den Grünen unterstützt. Ende Oktober hatte Merz zum Abschluss des CSU-Parteitags in München eine Rede gehalten. Er bekam dafür viel Applaus von den Delegierten – auch wenn er damals kein Wort zur Kandidatensuche für die Steinmeier-Nachfolge sagte.
Vorstoß zu Selbstzahlerterminen für Kassenpatienten löst Kritik aus
Sollten Kassenpatienten künftig zahlen, um schneller einen Termin beim Arzt zu bekommen? Ein entsprechender Vorstoß von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen stößt auf massive Kritik. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz nannte Gassens Äußerungen inakzeptabel. „Intransparente Terminknappheit darf kein Geschäftsmodell sein“, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Katholischen Nachrichten-Agentur.
"Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben einen gesetzlichen Sicherstellungsauftrag“, fügte Brysch hinzu. Daran müsse sich die Verbandsspitze der Vertragsärzte messen lassen. „Stattdessen verweist der Cheflobbyist auf private Zahlung für schnellere Hilfe.“ So werde medizinische Versorgung zur Frage des Geldbeutels.
Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hatte mit Blick auf das von der Bundesregierung beschlossene Sparpaket in Milliardenhöhe für die gesetzliche Krankenversicherung Konsequenzen angekündigt. „Niemand kann erwarten, dass die Praxen angesichts der Kürzungen einfach weitermachen wie bisher“, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben einen gesetzlichen Sicherstellungsauftrag“, fügte Brysch hinzu. Daran müsse sich die Verbandsspitze der Vertragsärzte messen lassen. „Stattdessen verweist der Cheflobbyist auf private Zahlung für schnellere Hilfe.“ So werde medizinische Versorgung zur Frage des Geldbeutels.
Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hatte mit Blick auf das von der Bundesregierung beschlossene Sparpaket in Milliardenhöhe für die gesetzliche Krankenversicherung Konsequenzen angekündigt. „Niemand kann erwarten, dass die Praxen angesichts der Kürzungen einfach weitermachen wie bisher“, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Arztpraxen würden weniger Termine vergeben, so Gassen weiter. Er gehe jedoch davon aus, dass es Angebote in der Privatsprechstunde geben werde. „Da wird ja jeder Termin vergütet.“ Wörtlich sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: „Gesetzlich Versicherte, die diese Option wählen, werden dann außerhalb der gesetzlichen Versicherung behandelt wie ein Privatpatient, müssen aber die Kosten als Selbstzahler aus der eigenen Tasche begleichen."
Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte der „Rheinischen Post“, Gassen spreche sicher nicht für die Mehrzahl der niedergelassenen Kollegen, „sondern als hochbezahlter Lobbyist“. Der SPD-Bundestagabgeordnete forderte stattdessen einen Bürokratieabbau in den Arztpraxen. Lauterbachs Parteifreund Christos Pantazis bezeichnete den Vorstoß als „Frontalangriff auf die solidarische Gesundheitsversorgung“. Wer mit akuten Beschwerden einen Facharzttermin brauche, müsse sich darauf verlassen können, dass die medizinische Dringlichkeit entscheide, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte der „Rheinischen Post“, Gassen spreche sicher nicht für die Mehrzahl der niedergelassenen Kollegen, „sondern als hochbezahlter Lobbyist“. Der SPD-Bundestagabgeordnete forderte stattdessen einen Bürokratieabbau in den Arztpraxen. Lauterbachs Parteifreund Christos Pantazis bezeichnete den Vorstoß als „Frontalangriff auf die solidarische Gesundheitsversorgung“. Wer mit akuten Beschwerden einen Facharzttermin brauche, müsse sich darauf verlassen können, dass die medizinische Dringlichkeit entscheide, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Newsdesk
Klingbeil verteidigt Doppelrolle – Kritik in der SPD wird lauter
SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich knapp zweieinhalb Stunden den Fragen der Brandenburger SPD-Basis gestellt. Es ging um bezahlbares Leben, ein mögliches AfD-Verbotsverfahren und den Umgang mit großen Internetkonzernen. Auch personelle Fragen spielten eine Rolle. Klingbeil berichtete von Rückendeckung, aber auch von Kritik an der Forderung, Regierungsamt und Parteiamt zu trennen. Er verteidigt seine Doppelrolle: „Die SPD muss vor allem synchron agieren, und da darf es nicht zwei unterschiedliche Lager geben, was die personellen Fragen angeht.“ „Das ist ja keine neue Debatte, die gibt es schon immer in der SPD“, sagte Klingbeil.
Mehrere Arbeitsgemeinschaften wollen laut Spiegel eine erneute Kandidatur Klingbeils verhindern. Sie unterstützen einen Antrag für den Parteitag im Januar, nach dem der Bundesvorsitz nicht zugleich mit einem Ministeramt ausgeübt werden darf. Auch die Jusos wollen eine Trennung.
Der SPD-Chef verwies auf den Zeitplan für Personalvorschläge: „Spätestens am 16. Dezember wollen wir im Präsidium eine Entscheidung treffen und einen Personalvorschlag unterbreiten.“ Bärbel Bas hatte am 12. Oktober ihren Rückzug als SPD-Chefin und Arbeitsministerin bekanntgegeben. Auf dem Parteitag im Januar wollen die Sozialdemokraten ihre Führung neu wählen. Der ehemalige Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte an, für den Parteivorsitz zu kandidieren.
Am Dienstag berät der Koalitionsausschuss auch über eine Senkung der Stromsteuer für alle. Klingbeil zeigte sich offen für eine Senkung – wenn sie finanzierbar sei. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hofft darauf, dass die Senkung kommt – als „wichtiges Signal für Unternehmen und Verbraucher“.
Mehrere Arbeitsgemeinschaften wollen laut Spiegel eine erneute Kandidatur Klingbeils verhindern. Sie unterstützen einen Antrag für den Parteitag im Januar, nach dem der Bundesvorsitz nicht zugleich mit einem Ministeramt ausgeübt werden darf. Auch die Jusos wollen eine Trennung.
Der SPD-Chef verwies auf den Zeitplan für Personalvorschläge: „Spätestens am 16. Dezember wollen wir im Präsidium eine Entscheidung treffen und einen Personalvorschlag unterbreiten.“ Bärbel Bas hatte am 12. Oktober ihren Rückzug als SPD-Chefin und Arbeitsministerin bekanntgegeben. Auf dem Parteitag im Januar wollen die Sozialdemokraten ihre Führung neu wählen. Der ehemalige Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte an, für den Parteivorsitz zu kandidieren.
Am Dienstag berät der Koalitionsausschuss auch über eine Senkung der Stromsteuer für alle. Klingbeil zeigte sich offen für eine Senkung – wenn sie finanzierbar sei. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hofft darauf, dass die Senkung kommt – als „wichtiges Signal für Unternehmen und Verbraucher“.
SPD-Vorsitz: Warum Heils Kandidatur den Druck auf Klingbeil und Schwesig erhöht
Hubertus Heil war die letzten Jahre an allen Entscheidungen der SPD beteiligt und bringt sich nun als Mann für einen neuen Aufbruch ins Spiel. Nun hängt vieles an Manuela Schwesig, auch für Lars Klingbeil.
www.sueddeutsche.de
Newsdesk
Wüst drängt auf niedrigere Stromsteuer für alle
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) drängt die Bundesregierung, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken. „Stromsteuersenkung für alle, das muss jetzt passieren“, sagte Wüst beim kleinen Parteitag der niedersächsischen CDU in Hannover. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) müsse mithelfen, eine Gegenfinanzierung zu finden. Wüst sagte Unterstützung zu.
Wüst bezeichnete es als Fehler, dass die Steuer zunächst nur für einen Teil der Verbraucher gesenkt worden sei. Die versprochene Entlastung sei auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. In den Beratungen zum Bundeshaushalt 2027 hatten Union und SPD keine Gegenfinanzierung gefunden. Klingbeil hatte sich am Freitag offen für eine Senkung gezeigt, sie aber von einer soliden Finanzierung abhängig gemacht.
Wüst bezeichnete es als Fehler, dass die Steuer zunächst nur für einen Teil der Verbraucher gesenkt worden sei. Die versprochene Entlastung sei auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. In den Beratungen zum Bundeshaushalt 2027 hatten Union und SPD keine Gegenfinanzierung gefunden. Klingbeil hatte sich am Freitag offen für eine Senkung gezeigt, sie aber von einer soliden Finanzierung abhängig gemacht.
Barbara Klimke
Miersch: SPD-Umfrageergebnisse bei Jüngeren sind „Ohrfeige“
Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, hält die derzeitigen Umfrageergebnisse für die SPD unter jungen Menschen für verheerend. „Das ist eine schallende Ohrfeige, mit der wir uns auseinandersetzen müssen“, sagte Miersch den Funke-Medien. Laut „Deutschlandtrend“ trauten zuletzt nur noch drei Prozent der jungen Menschen der SPD zu, sich für ihre Anliegen einzusetzen. Zwar seien solche Umfragen volatil, sagte Miersch. Aber: „Wir müssen natürlich Politik mit und für junge Menschen machen.“
Bei den Bildungseinrichtungen seien die Mittel bisher nicht so eingesetzt worden, wie er sich das wünsche, sagte Miersch. Dafür habe man sowohl beim Klimaschutz als auch beim Wehrdienst etwas vorzuweisen, indem man eben keine Wehrpflicht eingeführt habe.
Sympathie bekundete Miersch für die „Gen Z“-Proteste: „Ich blicke mit absolutem Wohlwollen auf die Proteste.“ Es sei ein Ausdruck von gelebter Demokratie, wenn junge Leute auf die Straße gingen. Außerdem sei es völlig legitim, für gute Bildung und für große Zukunftsfragen zu demonstrieren. Zugleich betonte Miersch: „Die vereinzelten Gewaltexzesse am Rande der bisherigen Demonstrationen müssen konsequent verfolgt werden.“
Bei den Bildungseinrichtungen seien die Mittel bisher nicht so eingesetzt worden, wie er sich das wünsche, sagte Miersch. Dafür habe man sowohl beim Klimaschutz als auch beim Wehrdienst etwas vorzuweisen, indem man eben keine Wehrpflicht eingeführt habe.
Sympathie bekundete Miersch für die „Gen Z“-Proteste: „Ich blicke mit absolutem Wohlwollen auf die Proteste.“ Es sei ein Ausdruck von gelebter Demokratie, wenn junge Leute auf die Straße gingen. Außerdem sei es völlig legitim, für gute Bildung und für große Zukunftsfragen zu demonstrieren. Zugleich betonte Miersch: „Die vereinzelten Gewaltexzesse am Rande der bisherigen Demonstrationen müssen konsequent verfolgt werden.“
AfD bestätigt: Ex-Fußballer Berthold wird Kandidat fürs Bundespräsidentenamt
Der frühere Fußball-Weltmeister Thomas Berthold tritt für die AfD bei der Wahl des Bundespräsidenten an. Parteichef Tino Chrupalla bestätigt dies auf X. „Deutschland braucht einen wirklich überparteilichen Bundespräsidenten, der ein neues Wir-Gefühl verbreitet“, sagte er. Berthold sei bekannt und beliebt und er sei in der Pandemie gegen die schädliche Corona-Politik aufgestanden, „ohne Rücksicht auf persönliche Verluste“. Chrupalla verwies auch auf den WM-Titel von 1990 in Italien. Der frühere Nationalspieler bestritt 62 Länderspiele und spielte unter anderem für den VfB Stuttgart und den FC Bayern München.
Bericht: Teile der SPD wollen erneute Kandidatur Klingbeils als Parteivorsitzender verhindern
Wie der Spiegel berichtet, will ein „breites Bündnis aus Arbeitsgemeinschaften in der SPD“ eine neuerliche Kandidatur des Parteivorsitzenden Lars Klingbeil verhindern. Dazu wurden bereits zwei Anträge für den SPD-Parteitag im Januar eingereicht, die dem Magazin vorliegen.
Ein Antrag führt demnach als Grund an, dass der Parteivorsitz „in der aktuellen Situation“ nicht gleichzeitig mit einem Ministeramt innerhalb der Bundesregierung ausgeübt werden dürfe. Der Antrag wird von der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit (AfA), den SPD Frauen, der AG 60+, der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt, der Arbeitsgemeinschaft für Bildung sowie der Arbeitsgemeinschaft SPD queer unterstützt. Die SPD müsse ihre politische Eigenständigkeit, ihre programmatische Glaubwürdigkeit und ihre Handlungsfähigkeit als Partei der Arbeitenden wieder stärken, so der Antragstext weiter. „Hierfür bedarf es einer klaren organisatorischen und personellen Trennung zwischen der Führung der Partei und der Wahrnehmung von Regierungsämtern auf Bundesebene in der aktuellen Situation“.
Auch die SPD-Jugendorganisation Jusos legte einen ähnlich lautenden Antrag vor. Sie spricht sich dem Bericht zufolge für eine Frau als alleinige Vorsitzende der SPD aus.
Ein Antrag führt demnach als Grund an, dass der Parteivorsitz „in der aktuellen Situation“ nicht gleichzeitig mit einem Ministeramt innerhalb der Bundesregierung ausgeübt werden dürfe. Der Antrag wird von der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit (AfA), den SPD Frauen, der AG 60+, der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt, der Arbeitsgemeinschaft für Bildung sowie der Arbeitsgemeinschaft SPD queer unterstützt. Die SPD müsse ihre politische Eigenständigkeit, ihre programmatische Glaubwürdigkeit und ihre Handlungsfähigkeit als Partei der Arbeitenden wieder stärken, so der Antragstext weiter. „Hierfür bedarf es einer klaren organisatorischen und personellen Trennung zwischen der Führung der Partei und der Wahrnehmung von Regierungsämtern auf Bundesebene in der aktuellen Situation“.
Auch die SPD-Jugendorganisation Jusos legte einen ähnlich lautenden Antrag vor. Sie spricht sich dem Bericht zufolge für eine Frau als alleinige Vorsitzende der SPD aus.
AfD schickt wohl Ex-Fußballer Berthold ins Rennen ums Bundespräsidentenamt
Die AfD wird nach dpa-Informationen voraussichtlich Ex-Nationalspieler und Fußball-Weltmeister Thomas Berthold als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufstellen. Eine offizielle Beratung und Entscheidung darüber soll aber erst am Samstag bei einer Konferenz des Bundesvorstands mit den Landesvorsitzenden fallen.
Vorab hatte es geheißen, es werde ein „Mann aus der Mitte der Gesellschaft“ sein. Bei der Bundesversammlung 2022 hatte die AfD den früheren Chef der Werte-Union, Max Otte, aufgestellt, der deshalb später aus der CDU ausgeschlossen wurde.
Die Nominierung eines eigenen Kandidaten durch die AfD hat eher symbolische Bedeutung. In der Bundesversammlung, die am 30. Januar zusammentritt, dürfte die von Union und SPD nominierte CSU-Politikerin Ilse Aigner die Mehrheit für das höchste Staatsamt bekommen und damit Frank-Walter Steinmeier nachfolgen.
Thomas Berthold spielte in seiner Karriere unter anderem für Eintracht Frankfurt, den FC Bayern und den VfB Stuttgart. Der Verteidiger absolvierte 62 Länderspiele, 1990 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in Italien. Nach seiner Laufbahn war er unter anderem als Manager von Fortuna Düsseldorf und für mehrere Fernsehsender und Zeitschriften als Experte tätig.
In der Corona-Pandemie trat er als Kritiker der damaligen Maßnahmen auf. Diese seien „völlig überzogen“, sagte er 2020 der dpa. In einer Rede bei einer Veranstaltung „Querdenken 711“ in Stuttgart erklärte Berthold unter anderem, dass sein Vertrauen in die politische Führung bei „unter Null“ angekommen sei.
Vorab hatte es geheißen, es werde ein „Mann aus der Mitte der Gesellschaft“ sein. Bei der Bundesversammlung 2022 hatte die AfD den früheren Chef der Werte-Union, Max Otte, aufgestellt, der deshalb später aus der CDU ausgeschlossen wurde.
Die Nominierung eines eigenen Kandidaten durch die AfD hat eher symbolische Bedeutung. In der Bundesversammlung, die am 30. Januar zusammentritt, dürfte die von Union und SPD nominierte CSU-Politikerin Ilse Aigner die Mehrheit für das höchste Staatsamt bekommen und damit Frank-Walter Steinmeier nachfolgen.
Thomas Berthold spielte in seiner Karriere unter anderem für Eintracht Frankfurt, den FC Bayern und den VfB Stuttgart. Der Verteidiger absolvierte 62 Länderspiele, 1990 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in Italien. Nach seiner Laufbahn war er unter anderem als Manager von Fortuna Düsseldorf und für mehrere Fernsehsender und Zeitschriften als Experte tätig.
In der Corona-Pandemie trat er als Kritiker der damaligen Maßnahmen auf. Diese seien „völlig überzogen“, sagte er 2020 der dpa. In einer Rede bei einer Veranstaltung „Querdenken 711“ in Stuttgart erklärte Berthold unter anderem, dass sein Vertrauen in die politische Führung bei „unter Null“ angekommen sei.
Merz hält an Stromsteuersenkung von nächstem Jahr an fest
Bundeskanzler Friedrich Merz will die Pläne für eine Senkung der Stromsteuer trotz der finanziellen Schwierigkeiten nicht aufgeben. „Ich halte an meinem Ziel fest, die Stromsteuer auf das europäische Minimum abzusenken, und zwar ab dem nächsten Jahr in vollständiger Höhe“, sagte der CDU-Chef am Rande eines informellen EU-Gipfels in Dublin. Er gehe davon aus, dass man am nächsten Dienstag im Koalitionsausschuss erneut darüber sprechen werde. In dem Gremium kommen die Spitzen von Union und SPD zusammen.
Die Kosten für die Senkung der Stromsteuer auch für private Haushalte und kleine Unternehmen werden auf rund 5,4 Milliarden Euro beziffert. Sie sind im Bundeshalt für das kommende Jahr bislang nicht eingeplant. Bislang wurde die Stromsteuer nur für die Industrie, das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft gesenkt.
Das europäische Mindestmaß der Stromsteuer liegt bei 0,1 Cent je Kilowattstunde. Die 1999 eingeführte Steuer in Deutschland beträgt aktuell 2,05 Cent je Kilowattstunde. Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zufolge würde eine Senkung auf europäisches Mindestmaß für einen Drei-Personen-Haushalt mit Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden eine Entlastung von monatlich 7,75 Euro bedeuten. Ein Paar-Haushalt mit einem Verbrauch von 2800 kWh könnte mit einer Entlastung von monatlich rund 5 Euro rechnen, ein Single-Haushalt (1500 kWh) mit etwa 3 Euro.
Die Kosten für die Senkung der Stromsteuer auch für private Haushalte und kleine Unternehmen werden auf rund 5,4 Milliarden Euro beziffert. Sie sind im Bundeshalt für das kommende Jahr bislang nicht eingeplant. Bislang wurde die Stromsteuer nur für die Industrie, das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft gesenkt.
Das europäische Mindestmaß der Stromsteuer liegt bei 0,1 Cent je Kilowattstunde. Die 1999 eingeführte Steuer in Deutschland beträgt aktuell 2,05 Cent je Kilowattstunde. Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zufolge würde eine Senkung auf europäisches Mindestmaß für einen Drei-Personen-Haushalt mit Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden eine Entlastung von monatlich 7,75 Euro bedeuten. Ein Paar-Haushalt mit einem Verbrauch von 2800 kWh könnte mit einer Entlastung von monatlich rund 5 Euro rechnen, ein Single-Haushalt (1500 kWh) mit etwa 3 Euro.
Bundestag stimmt Geheimdienstreform zu
Der Bundestag hat eine weitreichende Reform der deutschen Geheimdienste beschlossen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und der Bundesnachrichtendienst (BND) dürfen nach dem am Freitag verabschiedeten Gesetzespaket nun bei besonderen Gefahren aktiv und verdeckt gegen Angreifer vorgehen, statt wie bisher lediglich Informationen zu sammeln. Der Verfassungsschutz des Bundes kann zudem als Reaktion auf den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt künftig die Zusammenarbeit mit einzelnen Landesämtern einschränken. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt nannte das Gesetz eine „Jahrhundertreform“, mit der für die Behörden eine neue Zeitrechnung anbreche.
„Aus Nachrichtendiensten werden echte Geheimdienste“, sagte Dobrindt. „Wir brauchen diese Maßnahmen gegen die Feinde der Demokratie, die dieses Land von außen und innen bedrohen.“ SPD-Vizefraktionschefin Sonja Eichwede erklärte, mit dem Schritt werde „die Wehrhaftigkeit der Demokratie“ gestärkt.
Deutschlands In- und Auslandsgeheimdienste hatten bislang nicht nur im Vergleich zu den USA, sondern auch zu den Diensten anderer europäischer Länder deutlich weniger Rechte. Der Rechtsstaat sollte damit aus der Erfahrung des Nazi-Regimes abgesichert werden. Die Dienste dürfen nun mit Cyberattacken die Infrastruktur von Angreifern stören, den Datenverkehr umleiten, für Angriffe gespeicherte Informationen löschen oder gezielt Falschinformationen verbreiten. Solche Attacken unterliegen beim Verfassungsschutz jedoch dem Vorrang der Polizeibehörden. Auch Minderjährige können in Einzelfällen angeworben werden. Diese Instrumente kommen aber nur in Betracht, wenn Schutzlücken anders nicht geschlossen werden können, etwa weil Informationen ausländischer Partnerdienste nicht an die Polizei weitergegeben werden dürfen.
Eine zentrale Rolle spielt künftig der Unabhängige Kontrollrat. Das ist ein vor allem mit ehemaligen Richterinnen und Richtern besetztes Gremium, das die Rechtmäßigkeit bestimmter Maßnahmen vorab prüft. Dazu zählt etwa das heimliche Betreten einer Wohnung.
Die Koalition von CDU/CSU und SPD reagiert mit der Reform auf eine verschärfte Bedrohungslage mit Blick auf Aktivitäten ausländischer Geheimdienste - etwa aus Russland. Zudem hat ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, neue Vorgaben für die Fernmeldeaufklärung des BND notwendig gemacht. Die Änderungen sollen auch die Abhängigkeit von Informationen, die von Nachrichtendiensten befreundeter Staaten geliefert werden, reduzieren.
„Aus Nachrichtendiensten werden echte Geheimdienste“, sagte Dobrindt. „Wir brauchen diese Maßnahmen gegen die Feinde der Demokratie, die dieses Land von außen und innen bedrohen.“ SPD-Vizefraktionschefin Sonja Eichwede erklärte, mit dem Schritt werde „die Wehrhaftigkeit der Demokratie“ gestärkt.
Deutschlands In- und Auslandsgeheimdienste hatten bislang nicht nur im Vergleich zu den USA, sondern auch zu den Diensten anderer europäischer Länder deutlich weniger Rechte. Der Rechtsstaat sollte damit aus der Erfahrung des Nazi-Regimes abgesichert werden. Die Dienste dürfen nun mit Cyberattacken die Infrastruktur von Angreifern stören, den Datenverkehr umleiten, für Angriffe gespeicherte Informationen löschen oder gezielt Falschinformationen verbreiten. Solche Attacken unterliegen beim Verfassungsschutz jedoch dem Vorrang der Polizeibehörden. Auch Minderjährige können in Einzelfällen angeworben werden. Diese Instrumente kommen aber nur in Betracht, wenn Schutzlücken anders nicht geschlossen werden können, etwa weil Informationen ausländischer Partnerdienste nicht an die Polizei weitergegeben werden dürfen.
Eine zentrale Rolle spielt künftig der Unabhängige Kontrollrat. Das ist ein vor allem mit ehemaligen Richterinnen und Richtern besetztes Gremium, das die Rechtmäßigkeit bestimmter Maßnahmen vorab prüft. Dazu zählt etwa das heimliche Betreten einer Wohnung.
Die Koalition von CDU/CSU und SPD reagiert mit der Reform auf eine verschärfte Bedrohungslage mit Blick auf Aktivitäten ausländischer Geheimdienste - etwa aus Russland. Zudem hat ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, neue Vorgaben für die Fernmeldeaufklärung des BND notwendig gemacht. Die Änderungen sollen auch die Abhängigkeit von Informationen, die von Nachrichtendiensten befreundeter Staaten geliefert werden, reduzieren.
Carim Soliman
Kabinett beschließt Veränderungen beim Elterngeld
Die Bundesregierung hat eine Reform des Elterngeldes auf den Weg gebracht. Wie der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille mitteilte, wurden die Pläne von Familienministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag per Kabinettsbeschluss im Umlaufverfahren gebilligt. Demnach bleibt es bei einer maximalen Bezugsdauer von 14 Monaten. Details beim Elterngeld sollen sich aber ändern.
Für die volle Bezugszeit soll künftig jeder Elternteil mindestens vier Elterngeldmonate nutzen müssen, derzeit sind es zwei. Geplant ist auch, die Mindest- und Höchstbeträge für das Elterngeld leicht anzuheben. Aktuell beträgt das Elterngeld in der Regel 65 Prozent des Nettoeinkommens vor der Geburt des Kindes. Die neuen Pläne sehen vor, dass in den für einen Elternteil reservierten Monaten 80 Prozent gezahlt werden, in den anderen Monaten aber lediglich 50 Prozent.
Das Familienministerium erhofft sich von den Änderungen unter anderem, dass Väter in einem größeren Umfang als bisher die Betreuung ihrer kleinen Kinder übernehmen. Mit einem ersten Reformvorschlag im Sommer hatte Priens Haus viel Kritik geerntet. Vorgesehen war damals, die maximale Bezugsdauer des Elterngeldes auf zwölf Monate zu verkürzen.
Das Bundeskabinett sollte die Elterngeld-Reform schon am Mittwoch billigen, um sie in die parlamentarische Beratung zu geben. Es habe aber noch zu klärende „kleine Formalia“ gegeben, sagte ein Sprecher des Familienministeriums. Deswegen sei das Umlaufverfahren gewählt worden. Die Änderungen sollen am 1. November 2027 in Kraft treten. Für alle bis dahin geborenen Kinder bleibt es bei der aktuellen Regelung.
Für die volle Bezugszeit soll künftig jeder Elternteil mindestens vier Elterngeldmonate nutzen müssen, derzeit sind es zwei. Geplant ist auch, die Mindest- und Höchstbeträge für das Elterngeld leicht anzuheben. Aktuell beträgt das Elterngeld in der Regel 65 Prozent des Nettoeinkommens vor der Geburt des Kindes. Die neuen Pläne sehen vor, dass in den für einen Elternteil reservierten Monaten 80 Prozent gezahlt werden, in den anderen Monaten aber lediglich 50 Prozent.
Das Familienministerium erhofft sich von den Änderungen unter anderem, dass Väter in einem größeren Umfang als bisher die Betreuung ihrer kleinen Kinder übernehmen. Mit einem ersten Reformvorschlag im Sommer hatte Priens Haus viel Kritik geerntet. Vorgesehen war damals, die maximale Bezugsdauer des Elterngeldes auf zwölf Monate zu verkürzen.
Das Bundeskabinett sollte die Elterngeld-Reform schon am Mittwoch billigen, um sie in die parlamentarische Beratung zu geben. Es habe aber noch zu klärende „kleine Formalia“ gegeben, sagte ein Sprecher des Familienministeriums. Deswegen sei das Umlaufverfahren gewählt worden. Die Änderungen sollen am 1. November 2027 in Kraft treten. Für alle bis dahin geborenen Kinder bleibt es bei der aktuellen Regelung.