„Lifestyle-Teilzeit“: Zustimmung vom IW, Ablehnung von DIW und Söder

Um den Vorschlag des CDU-Wirtschaftsflügels das Recht auf Teilzeit aufzuheben, ist eine breite Debatte entbrannt. Unterstützung bekommt der Vorschlag unter anderem vom arbeitgebernahen Institut der Wirtschaft (IW). Deren Arbeitsmarktexperte Holger Schäfer erklärt, ‌der Rechtsanspruch sei ein überflüssiger Anachronismus aus einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit. Angesichts des ‌Fachkräftemangels sei die Verhandlungsmacht der Beschäftigten auch ohne gesetzlichen Anspruch stark genug. Schäfer räumte jedoch ein, dass die Abschaffung allein nicht ausreiche. Er nannte einen Ausbau der Kinderbetreuung und eine Senkung ‍der Abgabenlast als Bedingung, damit sich Mehrarbeit für Beschäftigte ⁠lohne.



Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat sich, wie Merz, für mehr Vollzeitarbeit in Deutschland ausgesprochen. In puncto Arbeitsproduktivität unterscheide sich Deutschland nicht wesentlich von den USA. „Aber die Wochen- und Monats-Arbeitszeit ist dann im Vergleich zu anderen Staaten - auch übrigens europäischen Staaten - geringer“, sagte Reiche. Auch sie betonte, dass die Vollzeitarbeit kombiniert sein müsse mit Betreuungsmöglichkeiten für Familien. Zu der Abschaffung des Rechtsanspruchs auf Teilzeit äußerte sich Reiche nicht direkt.



Das Deutsche ​Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) dagegen argumentiert, das Steuersystem setze falsche Anreize für mehr Teilzeit. Es ​belohne vor ‍allem die Konstellation, in der ein Partner ‌in Vollzeit und der andere, meist die Frau, in einem Minijob arbeite. Reformen beim Ehegattensplitting und bei den Minijobs könnten dagegen die finanziellen Anreize für Mehrarbeit speziell für verheiratete Frauen erhöhen. Dies würde aus Sicht ⁠des DIW eine ​gleichmäßigere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit fördern und die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen stärken. Zudem müsse die Kinderbetreuung ausgebaut werden. Den CDU-Vorschlag das Recht auf Teilzeit aufzuheben, lehnen die Experten klar ab. „Die Abschaffung des Rechtsanspruchs auf ‌Teilzeit würde den Fachkräftemangel in Deutschland nicht lösen“, sagte Katharina Wrohlich vom DIW.



Auch CSU-Chef Markus Söder spricht sich gegen den vom CDU-Wirtschaftsflügel angestoßenen Vorschlag der Einschränkung des Rechts auf Teilzeit aus. „Wir ‍wollen eher Anreize setzen, länger zu arbeiten, mit Freiheiten, mit ‌Steuerfreiheiten, mit Abgabefreiheiten, bei Überstunden sowieso", sagte Söder am Montag nach einer Sitzung ​des Parteivorstands ⁠in München. „Deswegen glauben wir, ‌dass ein generelles Reduzieren oder Verbot von Teilzeit der falsche Weg ist.“



Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in der CDU will den Rechtsanspruch auf Teilzeit kippen. Der Vorschlag aus der Union sieht ein Rechtsanspruch auf Teilzeit nur vor, wenn besondere Gründe vorliegen. Der Antrag trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“.