Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz gibt Regierungserklärung zur Außenpolitik ab
Joschka Fischer ist gegen deutsche Atombombe
Kritik am Kritis-Dachgesetz: "Flickenteppich" befürchtet
" Wegwerf-Agenten" sollen mit härteren Strafen rechnen müssen
Holocaust-Überlebende im Bundestag: „Ich bin das Kind, vor dem Hitler Angst hatte“
Leopold Zaak
Merz: Europa muss "die Sprache der Macht lernen"
Zu Beginn seiner Regierungserklärung skizziert der Kanzler die weltpolitische Lage aus seiner Sicht. Die internationale Politik erlebe gerade eine Rückkehr zu einer Welt der Großmächte. "Wir sind Zeitzeugen einer rasanten politischen Veränderung", sagt Friedrich Merz. "Die neue Weltordnung nimmt Gestalt an".
In dieser neuen Weltordnung spüre man zwar einen rauen Wind, sagt er weiter, man erkenne jedoch auch die Chancen auf neue Partnerschaften. Er verweist auf die Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten und Indien. Diese zeugten von einem neuen europäischen Selbstbewusstsein. Dieses gelte es zu nutzen, um eine neue Form "europäischer Machtpolitik" zu etablieren. Europa müsse "die Sprache der Macht lernen", sagt Merz. Dies solle durch eigenständige Sicherheit, mehr Wettbewerbsfähigkeit und Geschlossenheit geschehen.
In dieser neuen Weltordnung spüre man zwar einen rauen Wind, sagt er weiter, man erkenne jedoch auch die Chancen auf neue Partnerschaften. Er verweist auf die Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten und Indien. Diese zeugten von einem neuen europäischen Selbstbewusstsein. Dieses gelte es zu nutzen, um eine neue Form "europäischer Machtpolitik" zu etablieren. Europa müsse "die Sprache der Macht lernen", sagt Merz. Dies solle durch eigenständige Sicherheit, mehr Wettbewerbsfähigkeit und Geschlossenheit geschehen.
„Als Demokratien sind wir Partner und Verbündete und nicht Untergebene. “Bundeskanzler Friedrich Merz
Trotz des belasteten Verhältnisses zu den USA betont Merz, dass das transatlantische Bündnis nicht infrage gestellt werden dürfe. Dies sei "ein Wert für sich". Dennoch betont er: "Als Demokratien sind wir Partner und Verbündete und nicht Untergebene." Eine klare Botschaft an US-Präsident Donald Trump – den er in seiner Rede nicht beim Namen nennt.
Leopold Zaak
Merz gibt Regierungserklärung zur Außenpolitik ab
Die Beziehungen zu den USA, der Streit um Grönland und die damit verbundenen Spannungen in der Nato, der Krieg in der Ukraine: Die außenpolitische Lage in Europa ist gerade sehr angespannt. Gleichzeitig kann Europa mit dem Handelsabkommen mit Indien sowie dem Mercosur-Abkommen Erfolge aufweisen – auch wenn letzteres sich wohl noch einige Zeit verzögert.
In dieser Situation spricht Bundeskanzler Friedrich Merz im Bundestag und gibt eine Regierungserklärung ab. Die Rede können sie von 9 Uhr an im Livestream verfolgen.
In dieser Situation spricht Bundeskanzler Friedrich Merz im Bundestag und gibt eine Regierungserklärung ab. Die Rede können sie von 9 Uhr an im Livestream verfolgen.
Michelle Ostwald
Joschka Fischer ist gegen deutsche Atombombe
Der frühere Außenminister Joschka Fischer hat sich gegen eine eigene Atombombe für Deutschland ausgesprochen. "Ich hielte es für einen großen Irrtum, wenn Deutschland die atomare Bewaffnung als nationale Herausforderung sähe", sagte der Grünen-Politiker dem Tagesspiegel.
"Europa muss das machen, denn die amerikanische Schutzgarantie ist ab sofort ungewiss", betonte Fischer. "Deutschland sollte nie wieder alleine agieren, nie wieder. Wir brauchen unsere europäischen Partner." Außerdem sei eine deutsche Atombombe völkerrechtlich kaum durchsetzbar. Einer nuklearen Wiederbewaffnung seien sowohl im Zwei-plus-vier-Vertrag als auch grundsätzlich durch den Atomwaffensperrvertrag klare Grenzen gesetzt.
Hingegen spricht sich Brigadegeneral Frank Pieper angesichts des brüchigen Verhältnisses zu den USA und der Bedrohung durch Russland für eine solche Option aus. "Deutschland braucht eigene taktische Atomwaffen", sagte er dem Stern. Pieper, der auch Direktor Strategie an der Führungsakademie der Bundeswehr ist, betonte jedoch, diese Äußerungen wegen der Sensibilität des Themas als Privatperson und Staatsbürger zu machen.
"Die nukleare Frage ist der Kern der nationalen Souveränität eines Staates. Auch Deutschland muss sich dieser Frage stellen", fordert auch Harald Biermann, Präsident der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn, in dem Magazin. "Es geht hier um die Existenz der Bundesrepublik." Die Debatte wird bereits seit einiger Zeit geführt, hatte durch die jüngsten außenpolitischen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump jedoch wieder Fahrt aufgenommen.
"Europa muss das machen, denn die amerikanische Schutzgarantie ist ab sofort ungewiss", betonte Fischer. "Deutschland sollte nie wieder alleine agieren, nie wieder. Wir brauchen unsere europäischen Partner." Außerdem sei eine deutsche Atombombe völkerrechtlich kaum durchsetzbar. Einer nuklearen Wiederbewaffnung seien sowohl im Zwei-plus-vier-Vertrag als auch grundsätzlich durch den Atomwaffensperrvertrag klare Grenzen gesetzt.
Hingegen spricht sich Brigadegeneral Frank Pieper angesichts des brüchigen Verhältnisses zu den USA und der Bedrohung durch Russland für eine solche Option aus. "Deutschland braucht eigene taktische Atomwaffen", sagte er dem Stern. Pieper, der auch Direktor Strategie an der Führungsakademie der Bundeswehr ist, betonte jedoch, diese Äußerungen wegen der Sensibilität des Themas als Privatperson und Staatsbürger zu machen.
"Die nukleare Frage ist der Kern der nationalen Souveränität eines Staates. Auch Deutschland muss sich dieser Frage stellen", fordert auch Harald Biermann, Präsident der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn, in dem Magazin. "Es geht hier um die Existenz der Bundesrepublik." Die Debatte wird bereits seit einiger Zeit geführt, hatte durch die jüngsten außenpolitischen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump jedoch wieder Fahrt aufgenommen.
Michelle Ostwald
Kritik am Kritis-Dachgesetz: "Flickenteppich" befürchtet
Der Deutsche Städtetag hält den zur Abstimmung im Bundestag anstehenden Vorschlag der Koalition zum Schutz kritischer Infrastruktur für unzureichend. Der Entwurf von Union und SPD sieht für Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie etwa große Energieversorger oder Verkehrsunternehmen strengere Verpflichtungen zum Schutz ihrer Anlagen vor. Vorgesehen sind neben Zugangsbeschränkungen und anderen praktischen Maßnahmen auch eine Pflicht zur Meldung sicherheitsrelevanter Vorfälle sowie Bußgelder bei Regelverstößen.
Den Städtetag stört, dass demnach zur kritischen Infrastruktur nur Einrichtungen zählen, die für die Gesamtversorgung in Deutschland wichtig sind und mehr als 500 000 Menschen versorgen. Der Hauptgeschäftsführer des kommunalen Spitzenverbands, Christian Schuchardt, sagte der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der geplanten abschließenden Beratung zum sogenannten Kritis-Dachgesetz: "Der Angriff auf die Stromversorgung in Berlin hat erneut gezeigt, wie notwendig Krisenvorsorge und Schutzmaßnahmen sind."
Der im Gesetzentwurf festgelegte Schwellenwert von 500 000 Einwohnern zur Einordnung von Einrichtungen als kritische Infrastruktur sei aber viel zu hoch. Auch in etwas kleineren Städten sollte ein Mindestmaß an Vorgaben zu Krisenplänen, Meldeketten und IT-Sicherheit verlangt werden.
Schuchardt appellierte an den Bundestag, den Schwellenwert zu senken. In einer Stellungnahme aus dem November hatte sich der Städtetag dafür ausgesprochen, Einrichtungen, die mindestens 150 000 Einwohner versorgen, zur kritischen Infrastruktur im Sinne des Gesetzes zu zählen.
Den Städtetag stört, dass demnach zur kritischen Infrastruktur nur Einrichtungen zählen, die für die Gesamtversorgung in Deutschland wichtig sind und mehr als 500 000 Menschen versorgen. Der Hauptgeschäftsführer des kommunalen Spitzenverbands, Christian Schuchardt, sagte der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der geplanten abschließenden Beratung zum sogenannten Kritis-Dachgesetz: "Der Angriff auf die Stromversorgung in Berlin hat erneut gezeigt, wie notwendig Krisenvorsorge und Schutzmaßnahmen sind."
Der im Gesetzentwurf festgelegte Schwellenwert von 500 000 Einwohnern zur Einordnung von Einrichtungen als kritische Infrastruktur sei aber viel zu hoch. Auch in etwas kleineren Städten sollte ein Mindestmaß an Vorgaben zu Krisenplänen, Meldeketten und IT-Sicherheit verlangt werden.
Schuchardt appellierte an den Bundestag, den Schwellenwert zu senken. In einer Stellungnahme aus dem November hatte sich der Städtetag dafür ausgesprochen, Einrichtungen, die mindestens 150 000 Einwohner versorgen, zur kritischen Infrastruktur im Sinne des Gesetzes zu zählen.
Michelle Ostwald
"Wegwerf-Agenten" sollen mit härteren Strafen rechnen müssen
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) wirbt für eine Änderung im Strafgesetzbuch, die sich gegen sogenannte Wegwerf-Agenten richtet. "Wir stellen uns den autoritären Kräften und ihren Handlangern entschlossen entgegen", sagte Hubig der Deutschen Presse-Agentur vor einer für den Abend geplanten Abstimmung zu mehreren Vorhaben aus ihrem Ressort im Bundestag.
Dabei geht es unter anderem um die grenzüberschreitende Sicherung und Herausgabe elektronischer Beweismittel in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union, um Terrorismusbekämpfung sowie um die Anpassung des Strafrahmens bei geheimdienstlicher Agententätigkeit. Laut einem diese Woche im Rechtsausschuss beschlossenen Änderungsantrag soll künftig derjenige, der im Auftrag einer fremden Macht in Deutschland "eine vorsätzliche rechtswidrige Tat begeht", mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden. Allerdings nur dann, wenn die Tat nicht ohnehin in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. Ebenso soll bestraft werden, wer für eine solche Tat einen Auftrag erteilt.
Dabei geht es unter anderem um die grenzüberschreitende Sicherung und Herausgabe elektronischer Beweismittel in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union, um Terrorismusbekämpfung sowie um die Anpassung des Strafrahmens bei geheimdienstlicher Agententätigkeit. Laut einem diese Woche im Rechtsausschuss beschlossenen Änderungsantrag soll künftig derjenige, der im Auftrag einer fremden Macht in Deutschland "eine vorsätzliche rechtswidrige Tat begeht", mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft werden. Allerdings nur dann, wenn die Tat nicht ohnehin in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. Ebenso soll bestraft werden, wer für eine solche Tat einen Auftrag erteilt.
Michelle Ostwald
Linken-Parteispitze will wieder kandidieren
Die Parteispitze der Linken, bestehend aus dem Duo Ines Schwerdtner und Jan van Aken, will sich beim nächsten Parteitag wieder zur Wahl stellen. "Wir wollen als Team weitermachen, weil wir Erfolg hatten und mir dieser Job mit Ines zusammen richtig Spaß macht", sagte van Aken der Rheinischen Post.
Schwerdtner sagte der Zeitung: "Jan und ich wollen weitermachen, weil wir gezeigt haben, zu was die Linke fähig ist." Die Wahl des Parteivorstandes ist für den Bundesparteitag der Linken im Juni in Potsdam vorgesehen.
Das Duo war im Oktober 2024 zu den neuen Vorsitzenden der Partei gewählt worden. Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 schaffte die Linke nach einer Aufholjagd in den Umfragen mit 8,8 Prozent den Wiedereinzug ins Parlament in Fraktionsstärke.
Schwerdtner sagte der Zeitung: "Jan und ich wollen weitermachen, weil wir gezeigt haben, zu was die Linke fähig ist." Die Wahl des Parteivorstandes ist für den Bundesparteitag der Linken im Juni in Potsdam vorgesehen.
Das Duo war im Oktober 2024 zu den neuen Vorsitzenden der Partei gewählt worden. Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 schaffte die Linke nach einer Aufholjagd in den Umfragen mit 8,8 Prozent den Wiedereinzug ins Parlament in Fraktionsstärke.
Amelie Schmidt
Holocaust-Überlebende im Bundestag: „Ich bin das Kind, vor dem Hitler Angst hatte“
Mit einer bewegenden Rede hat die 87-jährige Tova Friedman bei der Holocaust-Gedenk-Veranstaltung im Bundestag an die Shoah erinnert. Im voll besetzten Plenarsaal erzählte die Holocaust-Überlebende ihre Geschichte: Als fünfjähriges Kind wurde sie zusammen mit ihrer Mutter nach Auschwitz verschleppt. An dem Tag, an dem sie in das NS-Konzentrationslager deportiert worden sei, sei vermutlich die Gaskammer defekt gewesen. So habe sie den Tag überlebt, an dem sie eigentlich ermordet werden sollte. Andere Male habe sich das Kind unter Leichen oder in der Zwischendecke einer Wohnung im Ghetto versteckt. Hitler wollte, dass es keine Zeugen dieser Verbrechen gebe, erklärte die 87-Jährige. „Ich bin das Kind, vor dem Hitler Angst hatte“, sagte sie. Als Zeugin werde sie mit ihrer Aufklärungsarbeit „bis zum Tod“ weitermachen.
Auch wenn sie mit Dankbarkeit Deutschlands Bekenntnis zur Bekämpfung von Antisemitismus wahrnehme, reiche dies nicht mehr. Die Politik müsse „strenger werden“, sich deutlicher positionieren. Wenn Antisemitismus geduldet werde, schwäche die demokratischen Werte insgesamt. Auf der ganzen Welt würden Jüdinnen und Juden wieder angegriffen, gehasst, und müssten „schon wieder als Sündenböcke“ herhalten. „Möge die Erinnerung zur Verantwortung führen. Möge die Verantwortung zum Handeln führen. Und möge das Handeln dafür sorgen, dass ‚Nie wieder‘ nicht nur eine Parole ist, sondern eine bleibende Verpflichtung“, mahnt die Holocaust-Überlebende. Seit 2021 betreibt Friedman gemeinsam mit ihrem 20-jährigen Enkel einen TikTok-Kanal, auf dem sie über die Verfolgung der Juden durch die Nazis und heutigen Antisemitismus aufklärt.
Die Gedenkstunde im Bundestag findet immer in zeitlicher Nähe zum internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar statt. An diesem Tag hatten 1945 sowjetische Truppen das NS-Konzentrationslager Auschwitz befreit. Vor der Rede Friedmans hatte die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in ihrem Beitrag die besondere Verantwortung der Deutschen betont, dem Hass gegen Juden entgegenzutreten. Es müsse die historische Selbstverständlichkeit Deutschlands sein, dass jede Form der Ausgrenzung jüdischen Lebens dem Wesen unseres Landes widerspreche. Dieser Ordnungsrahmen sei kein Vorschlag zur Güte. „Er ist kategorischer Imperativ.“
Auch wenn sie mit Dankbarkeit Deutschlands Bekenntnis zur Bekämpfung von Antisemitismus wahrnehme, reiche dies nicht mehr. Die Politik müsse „strenger werden“, sich deutlicher positionieren. Wenn Antisemitismus geduldet werde, schwäche die demokratischen Werte insgesamt. Auf der ganzen Welt würden Jüdinnen und Juden wieder angegriffen, gehasst, und müssten „schon wieder als Sündenböcke“ herhalten. „Möge die Erinnerung zur Verantwortung führen. Möge die Verantwortung zum Handeln führen. Und möge das Handeln dafür sorgen, dass ‚Nie wieder‘ nicht nur eine Parole ist, sondern eine bleibende Verpflichtung“, mahnt die Holocaust-Überlebende. Seit 2021 betreibt Friedman gemeinsam mit ihrem 20-jährigen Enkel einen TikTok-Kanal, auf dem sie über die Verfolgung der Juden durch die Nazis und heutigen Antisemitismus aufklärt.
Die Gedenkstunde im Bundestag findet immer in zeitlicher Nähe zum internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar statt. An diesem Tag hatten 1945 sowjetische Truppen das NS-Konzentrationslager Auschwitz befreit. Vor der Rede Friedmans hatte die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in ihrem Beitrag die besondere Verantwortung der Deutschen betont, dem Hass gegen Juden entgegenzutreten. Es müsse die historische Selbstverständlichkeit Deutschlands sein, dass jede Form der Ausgrenzung jüdischen Lebens dem Wesen unseres Landes widerspreche. Dieser Ordnungsrahmen sei kein Vorschlag zur Güte. „Er ist kategorischer Imperativ.“
Leopold Zaak
Bundesregierung senkt Konjunkturprognose
Die Bundesregierung senkt ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr. Wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte, wird 2026 mit einem Wachstum von 1,0 Prozent gerechnet – im Herbst wurde noch ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent erwartet. Das sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts.
2025 schrammte Deutschland nur knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbei, es gab ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. Deutschland hinkt damit anderen großen Industrienationen hinterher. Auch die „Wirtschaftsweisen“ rechnen für 2026 mit einem Wachstum von 0,9 Prozent. In der Krise stecken vor allem Industriebranchen.
Für das verhaltene Wachstum gibt es mehrere Gründe: Die Milliarden-Ausgaben aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz wirken langsamer als erhofft. Zudem schwächeln die deutschen Exporte weiterhin. Dafür sind auch die hohen US-Zölle verantwortlich.
2025 schrammte Deutschland nur knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbei, es gab ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. Deutschland hinkt damit anderen großen Industrienationen hinterher. Auch die „Wirtschaftsweisen“ rechnen für 2026 mit einem Wachstum von 0,9 Prozent. In der Krise stecken vor allem Industriebranchen.
Für das verhaltene Wachstum gibt es mehrere Gründe: Die Milliarden-Ausgaben aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz wirken langsamer als erhofft. Zudem schwächeln die deutschen Exporte weiterhin. Dafür sind auch die hohen US-Zölle verantwortlich.
Julia Bergmann
Bas will Sozialstaatsreform ohne Leistungskürzungen
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat die geplante Reform des Sozialstaats als langfristiges Projekt ohne Leistungskürzung bezeichnet. Ziel sei es, den Sozialstaat „einfacher, digitaler und transparenter“ zu machen, sagte Bas im ARD-Morgenmagazin vor der offiziellen Vorstellung der Reformempfehlungen der Sozialstaatskommission.
Besonders hob die Ministerin hervor, dass Bund, Länder und Kommunen die 26 Reformvorschläge einvernehmlich erarbeitet hätten. Mit Blick auf die Sozialleistungen betonte Bas: „Keine Leistungskürzung, das Schutzniveau bleibt erhalten“. Eine Grundgesetzänderung könne die Reform erleichtern, sei aber nicht zwingend notwendig.
Bas kündigte an, die gesetzgeberischen Grundlagen „so schnell wie möglich“ schaffen zu wollen, möglichst bis Ende 2027. Bis die Reformen, insbesondere eine zentrale digitale Plattform, im Alltag spürbar würden, könne es jedoch über diese Legislaturperiode hinaus dauern. „Wir wollen, dass sich Arbeit wieder lohnt“, sagte Bas. Die Verbesserung der Erwerbsanreize sei ein zentraler Punkt der Reform.
Die Kommission zur Reform des Sozialstaats hatte zuvor ihren Bericht an Bas übergeben. Sie hatte am 1. September die Arbeit aufgenommen. Aufgabe des Gremiums war es, Empfehlungen für einen modernen und weniger bürokratischen Sozialstaat zu entwickeln. Die Kommission empfiehlt in ihrem Bericht unter anderem die Zusammenlegung von Sozialleistungen, konkret von Bürgergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld, sowie eine vereinfachte Verwaltungsstruktur. Die insgesamt 26 Empfehlungen enthalten zudem weitere Vorschläge, um durch mehr Vereinheitlichung, Pauschalisierung und Digitalisierung den bürokratischen Aufwand für Beziehende und Verwaltung zu reduzieren.
Besonders hob die Ministerin hervor, dass Bund, Länder und Kommunen die 26 Reformvorschläge einvernehmlich erarbeitet hätten. Mit Blick auf die Sozialleistungen betonte Bas: „Keine Leistungskürzung, das Schutzniveau bleibt erhalten“. Eine Grundgesetzänderung könne die Reform erleichtern, sei aber nicht zwingend notwendig.
Bas kündigte an, die gesetzgeberischen Grundlagen „so schnell wie möglich“ schaffen zu wollen, möglichst bis Ende 2027. Bis die Reformen, insbesondere eine zentrale digitale Plattform, im Alltag spürbar würden, könne es jedoch über diese Legislaturperiode hinaus dauern. „Wir wollen, dass sich Arbeit wieder lohnt“, sagte Bas. Die Verbesserung der Erwerbsanreize sei ein zentraler Punkt der Reform.
Die Kommission zur Reform des Sozialstaats hatte zuvor ihren Bericht an Bas übergeben. Sie hatte am 1. September die Arbeit aufgenommen. Aufgabe des Gremiums war es, Empfehlungen für einen modernen und weniger bürokratischen Sozialstaat zu entwickeln. Die Kommission empfiehlt in ihrem Bericht unter anderem die Zusammenlegung von Sozialleistungen, konkret von Bürgergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld, sowie eine vereinfachte Verwaltungsstruktur. Die insgesamt 26 Empfehlungen enthalten zudem weitere Vorschläge, um durch mehr Vereinheitlichung, Pauschalisierung und Digitalisierung den bürokratischen Aufwand für Beziehende und Verwaltung zu reduzieren.
Dimitri Taube
Pistorius: Gemeinsame Nato-Mission auf Grönland auf gutem Weg
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich optimistisch gezeigt, dass es zu einer möglichen Nato-Mission auf Grönland kommen werde – möglicherweise auch gemeinsam mit den USA. „Die Gespräche laufen meines Wissens gut, auf militärischer Ebene zunächst“, antwortete er auf die Frage, ob er Anzeichen für eine US-Beteiligung sehe.
In der Nato sei man auf gutem Weg, dass der vorgeschlagene Überwachungseinsatz „Arctic Sentry“ in der Tat zu einer „gemeinsamen Operation“ werde. Sicher sei das zwar nicht, weil die Gespräche noch laufen würden, sagte der SPD-Politiker weiter. „Aber eigentlich sind wir jetzt wieder in einem Punkt, an dem wir schon vor einem halben oder vor einem Jahr waren.“
Den möglichen Überwachungseinsatz mit dem Namen „Arctic Sentry“ (deutsch etwa: Wächter der Arktis) hatten einige Nato-Staaten schon vor der Wende im Konflikt mit den USA um Grönland ins Gespräch gebracht. Dieser solle für eine stärkere Präsenz des Bündnisses in der Region sorgen. Ob der Einsatz Teil der Vereinbarung ist, die laut US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch während eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte entstanden war, ist unklar.
Die Arktis habe als Verbindung zwischen Europa und Amerika eine „hohe militärische Bedeutung“, so Pistorius. „Das wissen unsere amerikanischen Alliierten und auch der amerikanische Präsident.“ Er sei froh, dass US-Präsident Trump von Drohungen gegenüber Grönland Abstand genommen habe – und man sich jetzt einig sei, die Insel „als Teil der Arktis gemeinsam zu schützen“, sagte er.
In der Nato sei man auf gutem Weg, dass der vorgeschlagene Überwachungseinsatz „Arctic Sentry“ in der Tat zu einer „gemeinsamen Operation“ werde. Sicher sei das zwar nicht, weil die Gespräche noch laufen würden, sagte der SPD-Politiker weiter. „Aber eigentlich sind wir jetzt wieder in einem Punkt, an dem wir schon vor einem halben oder vor einem Jahr waren.“
Den möglichen Überwachungseinsatz mit dem Namen „Arctic Sentry“ (deutsch etwa: Wächter der Arktis) hatten einige Nato-Staaten schon vor der Wende im Konflikt mit den USA um Grönland ins Gespräch gebracht. Dieser solle für eine stärkere Präsenz des Bündnisses in der Region sorgen. Ob der Einsatz Teil der Vereinbarung ist, die laut US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch während eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte entstanden war, ist unklar.
Die Arktis habe als Verbindung zwischen Europa und Amerika eine „hohe militärische Bedeutung“, so Pistorius. „Das wissen unsere amerikanischen Alliierten und auch der amerikanische Präsident.“ Er sei froh, dass US-Präsident Trump von Drohungen gegenüber Grönland Abstand genommen habe – und man sich jetzt einig sei, die Insel „als Teil der Arktis gemeinsam zu schützen“, sagte er.
Julia Bergmann
Dobrindt: Wollen Linksextremisten stärker "auf den Leib rücken"
Nach dem mutmaßlichen Anschlag der "Vulkangruppe" auf die Stromversorgung in Berlin will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt den Linksextremismus in Deutschland stärker in den Blick nehmen. Der CSU-Politiker kündigte am Dienstag in Berlin an, man wolle Personen aus diesem Spektrum "auf den Leib rücken" und dazu den Verfassungsschutz personell aufstocken. Mittel gebe es dafür bereits im Haushalt. Der Minister betonte aber, es werde keine Schwerpunktverlagerung geben, sondern lediglich "eine Aufrüstung" gegen Linksextremismus. "Wir kämpfen gegen den Rechtsextremismus, wir kämpfen gegen den islamistischen Extremismus, aber wir kämpfen auch gegen den Linksextremismus."
Wegen eines Brandanschlags auf eine Kabelbrücke zu einem Heizkraftwerk im Südwesten Berlins waren Anfang Januar Zehntausende Haushalte tagelang ohne Strom und teilweise auch ohne Heizung. Zu dem Anschlag bekannte sich die linksextreme Gruppierung "Vulkangruppe".
Dobrindt kündigte zudem an, dass der Generalbundesanwalt und das BKA für Hinweise zur Ergreifung der Täter eine Million Euro Belohnung ausloben. Begleitend werde eine breit angelegte Kampagne gestartet, bei der die Bevölkerung in Berlin und Brandenburg zur Mithilfe aufgerufen werde. Zudem werde das Ermittlerteam aufgestockt, um die Hinweise auch bearbeiten zu können.
Wegen eines Brandanschlags auf eine Kabelbrücke zu einem Heizkraftwerk im Südwesten Berlins waren Anfang Januar Zehntausende Haushalte tagelang ohne Strom und teilweise auch ohne Heizung. Zu dem Anschlag bekannte sich die linksextreme Gruppierung "Vulkangruppe".
Dobrindt kündigte zudem an, dass der Generalbundesanwalt und das BKA für Hinweise zur Ergreifung der Täter eine Million Euro Belohnung ausloben. Begleitend werde eine breit angelegte Kampagne gestartet, bei der die Bevölkerung in Berlin und Brandenburg zur Mithilfe aufgerufen werde. Zudem werde das Ermittlerteam aufgestockt, um die Hinweise auch bearbeiten zu können.
Julia Bergmann
Dobrindt: Kein Änderungsbedarf beim Rechtsanspruch auf Teilzeit
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Einschränkung des Rechts auf Teilzeitarbeit abgelehnt. „Ich sehe da keinen Änderungsbedarf. Mein Maßstab ist eher die Flexibilisierung der Arbeitszeit“, sagte Dobrindt am Montagabend in der ntv-Sendung „Pinar Atalay“. Er glaube, dass man wegmüsse vom Acht-Stunden-Tag und hin zu einer Wochenarbeitszeit. „Das kommt, glaube ich, dem Lebensgefühl der Menschen näher.“
Der Wirtschaftsflügel der CDU will den Teilzeitanspruch von Arbeitnehmern begrenzen. In dem Antrag für den Bundesparteitag im Februar fordert er, dass der bisher geltende Rechtsanspruch auf Teilzeit künftig nur bei „Vorliegen einer besonderen Begründung gelten“ solle. Dazu zählten etwa die Erziehung von Kindern, die Pflege Angehöriger oder Weiterbildungen. Der Antrag trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“.
Dobrindt sieht wenig Erfolgsaussichten für den Antrag. „Ich glaube nicht, dass daraus ein politisches Programm wird. Das ist etwas, was sehr individuell entschieden wird, was übrigens auch in die Lebensmodelle der Menschen reinpassen muss.“ Der Begriff „Lifestyle-Teilzeit“ impliziere den Vorwurf, Menschen würden sich unnötig für Teilzeit entscheiden, sagte Dobrindt dem Sender. „Ich glaube, es gibt in der Regel einen Grund. Wenn der Grund am Schluss heißt, meine Priorität liegt auf anderen Dingen, dann finde ich das auch vollkommen akzeptabel.“
Auch aus anderen Teilen der CDU kommt Widerspruch. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte der Rheinischen Post, er sehe keinen Änderungsbedarf bei der jetzigen Rechtslage. „In Nordrhein-Westfalen arbeiten knapp 70 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit und 30 Prozent in Teilzeit. Es gibt sehr gute Gründe für eine Teilzeitbeschäftigung.“
Der Wirtschaftsflügel der CDU will den Teilzeitanspruch von Arbeitnehmern begrenzen. In dem Antrag für den Bundesparteitag im Februar fordert er, dass der bisher geltende Rechtsanspruch auf Teilzeit künftig nur bei „Vorliegen einer besonderen Begründung gelten“ solle. Dazu zählten etwa die Erziehung von Kindern, die Pflege Angehöriger oder Weiterbildungen. Der Antrag trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“.
Dobrindt sieht wenig Erfolgsaussichten für den Antrag. „Ich glaube nicht, dass daraus ein politisches Programm wird. Das ist etwas, was sehr individuell entschieden wird, was übrigens auch in die Lebensmodelle der Menschen reinpassen muss.“ Der Begriff „Lifestyle-Teilzeit“ impliziere den Vorwurf, Menschen würden sich unnötig für Teilzeit entscheiden, sagte Dobrindt dem Sender. „Ich glaube, es gibt in der Regel einen Grund. Wenn der Grund am Schluss heißt, meine Priorität liegt auf anderen Dingen, dann finde ich das auch vollkommen akzeptabel.“
Auch aus anderen Teilen der CDU kommt Widerspruch. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte der Rheinischen Post, er sehe keinen Änderungsbedarf bei der jetzigen Rechtslage. „In Nordrhein-Westfalen arbeiten knapp 70 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit und 30 Prozent in Teilzeit. Es gibt sehr gute Gründe für eine Teilzeitbeschäftigung.“
Amelie Schmidt
„Lifestyle-Teilzeit“: Zustimmung vom IW, Ablehnung von DIW und Söder
Um den Vorschlag des CDU-Wirtschaftsflügels das Recht auf Teilzeit aufzuheben, ist eine breite Debatte entbrannt. Unterstützung bekommt der Vorschlag unter anderem vom arbeitgebernahen Institut der Wirtschaft (IW). Deren Arbeitsmarktexperte Holger Schäfer erklärt, der Rechtsanspruch sei ein überflüssiger Anachronismus aus einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit. Angesichts des Fachkräftemangels sei die Verhandlungsmacht der Beschäftigten auch ohne gesetzlichen Anspruch stark genug. Schäfer räumte jedoch ein, dass die Abschaffung allein nicht ausreiche. Er nannte einen Ausbau der Kinderbetreuung und eine Senkung der Abgabenlast als Bedingung, damit sich Mehrarbeit für Beschäftigte lohne.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat sich, wie Merz, für mehr Vollzeitarbeit in Deutschland ausgesprochen. In puncto Arbeitsproduktivität unterscheide sich Deutschland nicht wesentlich von den USA. „Aber die Wochen- und Monats-Arbeitszeit ist dann im Vergleich zu anderen Staaten - auch übrigens europäischen Staaten - geringer“, sagte Reiche. Auch sie betonte, dass die Vollzeitarbeit kombiniert sein müsse mit Betreuungsmöglichkeiten für Familien. Zu der Abschaffung des Rechtsanspruchs auf Teilzeit äußerte sich Reiche nicht direkt.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) dagegen argumentiert, das Steuersystem setze falsche Anreize für mehr Teilzeit. Es belohne vor allem die Konstellation, in der ein Partner in Vollzeit und der andere, meist die Frau, in einem Minijob arbeite. Reformen beim Ehegattensplitting und bei den Minijobs könnten dagegen die finanziellen Anreize für Mehrarbeit speziell für verheiratete Frauen erhöhen. Dies würde aus Sicht des DIW eine gleichmäßigere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit fördern und die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen stärken. Zudem müsse die Kinderbetreuung ausgebaut werden. Den CDU-Vorschlag das Recht auf Teilzeit aufzuheben, lehnen die Experten klar ab. „Die Abschaffung des Rechtsanspruchs auf Teilzeit würde den Fachkräftemangel in Deutschland nicht lösen“, sagte Katharina Wrohlich vom DIW.
Auch CSU-Chef Markus Söder spricht sich gegen den vom CDU-Wirtschaftsflügel angestoßenen Vorschlag der Einschränkung des Rechts auf Teilzeit aus. „Wir wollen eher Anreize setzen, länger zu arbeiten, mit Freiheiten, mit Steuerfreiheiten, mit Abgabefreiheiten, bei Überstunden sowieso", sagte Söder am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München. „Deswegen glauben wir, dass ein generelles Reduzieren oder Verbot von Teilzeit der falsche Weg ist.“
Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in der CDU will den Rechtsanspruch auf Teilzeit kippen. Der Vorschlag aus der Union sieht ein Rechtsanspruch auf Teilzeit nur vor, wenn besondere Gründe vorliegen. Der Antrag trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat sich, wie Merz, für mehr Vollzeitarbeit in Deutschland ausgesprochen. In puncto Arbeitsproduktivität unterscheide sich Deutschland nicht wesentlich von den USA. „Aber die Wochen- und Monats-Arbeitszeit ist dann im Vergleich zu anderen Staaten - auch übrigens europäischen Staaten - geringer“, sagte Reiche. Auch sie betonte, dass die Vollzeitarbeit kombiniert sein müsse mit Betreuungsmöglichkeiten für Familien. Zu der Abschaffung des Rechtsanspruchs auf Teilzeit äußerte sich Reiche nicht direkt.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) dagegen argumentiert, das Steuersystem setze falsche Anreize für mehr Teilzeit. Es belohne vor allem die Konstellation, in der ein Partner in Vollzeit und der andere, meist die Frau, in einem Minijob arbeite. Reformen beim Ehegattensplitting und bei den Minijobs könnten dagegen die finanziellen Anreize für Mehrarbeit speziell für verheiratete Frauen erhöhen. Dies würde aus Sicht des DIW eine gleichmäßigere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit fördern und die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen stärken. Zudem müsse die Kinderbetreuung ausgebaut werden. Den CDU-Vorschlag das Recht auf Teilzeit aufzuheben, lehnen die Experten klar ab. „Die Abschaffung des Rechtsanspruchs auf Teilzeit würde den Fachkräftemangel in Deutschland nicht lösen“, sagte Katharina Wrohlich vom DIW.
Auch CSU-Chef Markus Söder spricht sich gegen den vom CDU-Wirtschaftsflügel angestoßenen Vorschlag der Einschränkung des Rechts auf Teilzeit aus. „Wir wollen eher Anreize setzen, länger zu arbeiten, mit Freiheiten, mit Steuerfreiheiten, mit Abgabefreiheiten, bei Überstunden sowieso", sagte Söder am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München. „Deswegen glauben wir, dass ein generelles Reduzieren oder Verbot von Teilzeit der falsche Weg ist.“
Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in der CDU will den Rechtsanspruch auf Teilzeit kippen. Der Vorschlag aus der Union sieht ein Rechtsanspruch auf Teilzeit nur vor, wenn besondere Gründe vorliegen. Der Antrag trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“.
Katja Guttmann
Wadephul: Schärfer gegen russische Schattenflotte vorgehen
Berlin und Riga wollen mehr Handhabe gegen marode Öltanker, mit denen Moskau Sanktionen umgeht. Außenminister Johann Wadephul fordert ein schärferes Vorgehen gegen die sogenannte russische Schattenflotte. Das internationale Seerecht müsse dringend novelliert werden, sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seiner lettischen Kollegin Baiba Braze in der Hauptstadt Riga: „Es kann nicht sein, dass uns hier einseitig dauerhaft die Hände gebunden sind.“
Zwar werde gegen die Schiffe und deren Hintermänner schon in den Sanktionspaketen auf EU-Ebene vorgegangen. Es müsse aber einen vertieften Austausch unter den Ostseepartnern geben. Zudem müsse man auch gegen Schiffe vorgehen können, wo unklar ist, in welchem Land die Tanker gemeldet sind. Die Schiffe der Schattenflotte seien für alle Ostseeanrainer eine Bedrohung: Falls einer dieser großen Öltanker an den Ostseeküsten havariere, wären möglicherweise die lettische und auch die deutsche Ostseeküste sofort sehr stark verschmutzt.
Zwar werde gegen die Schiffe und deren Hintermänner schon in den Sanktionspaketen auf EU-Ebene vorgegangen. Es müsse aber einen vertieften Austausch unter den Ostseepartnern geben. Zudem müsse man auch gegen Schiffe vorgehen können, wo unklar ist, in welchem Land die Tanker gemeldet sind. Die Schiffe der Schattenflotte seien für alle Ostseeanrainer eine Bedrohung: Falls einer dieser großen Öltanker an den Ostseeküsten havariere, wären möglicherweise die lettische und auch die deutsche Ostseeküste sofort sehr stark verschmutzt.
Dimitri Taube
Bundesratsinitiative: Spanner-Videos sollen auch in der Sauna strafbar werden
Sexuell motivierte Bildaufnahmen sollen auch in der Sauna, im Spa und am Strand strafbar werden. Das fordern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit einer gemeinsamen Bundesratsinitiative. Der Hintergrund ist: Wer momentan an den genannten Orten ungefragt gefilmt wird, kann sich gerichtlich nicht dagegen wehren.
Digitale Spanner dürften sich nicht länger hinter den Unzulänglichkeiten veralteter Paragrafen verstecken, sagte der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) in Hannover. Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) sagte, Voyeuraufnahmen hätten mit der ständigen Verfügbarkeit von Kameras durch Smartphones zugenommen. Zwar sei es schon heute strafbar, solche Aufnahmen zu verbreiten, das Filmen oder Fotografieren selbst sei in der Öffentlichkeit allerdings nicht verboten. Diese Strafbarkeitslücke müsse die Bundesregierung schließen.
Zwei betroffene Frauen aus Leipzig berichteten im vergangenen Jahr, dass ein Mann sie in einer Sauna gezielt gefilmt habe. Nachdem sie ihn zur Rede gestellt hätten, habe die Polizei das Handy zwar eingezogen, die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen aber eingestellt. Der Mann sei nicht nur ohne Strafe davongekommen, sondern habe auch das Handy mit den Aufnahmen zurückbekommen. Für die Opfer sei das ein „Schlag ins Gesicht“ gewesen.
Vor wenigen Tagen hatte sich bereits Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) dafür ausgesprochen, voyeuristische Nacktaufnahmen auch im öffentlichen Raum unter Strafe zu stellen. Es gehe darum, „zeitgemäße strafrechtliche Regeln gegen digitalen Voyeurismus zu schaffen“, sagte die SPD-Politikerin der Neuen Osnabrücker Zeitung.
Digitale Spanner dürften sich nicht länger hinter den Unzulänglichkeiten veralteter Paragrafen verstecken, sagte der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) in Hannover. Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) sagte, Voyeuraufnahmen hätten mit der ständigen Verfügbarkeit von Kameras durch Smartphones zugenommen. Zwar sei es schon heute strafbar, solche Aufnahmen zu verbreiten, das Filmen oder Fotografieren selbst sei in der Öffentlichkeit allerdings nicht verboten. Diese Strafbarkeitslücke müsse die Bundesregierung schließen.
Zwei betroffene Frauen aus Leipzig berichteten im vergangenen Jahr, dass ein Mann sie in einer Sauna gezielt gefilmt habe. Nachdem sie ihn zur Rede gestellt hätten, habe die Polizei das Handy zwar eingezogen, die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen aber eingestellt. Der Mann sei nicht nur ohne Strafe davongekommen, sondern habe auch das Handy mit den Aufnahmen zurückbekommen. Für die Opfer sei das ein „Schlag ins Gesicht“ gewesen.
Vor wenigen Tagen hatte sich bereits Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) dafür ausgesprochen, voyeuristische Nacktaufnahmen auch im öffentlichen Raum unter Strafe zu stellen. Es gehe darum, „zeitgemäße strafrechtliche Regeln gegen digitalen Voyeurismus zu schaffen“, sagte die SPD-Politikerin der Neuen Osnabrücker Zeitung.