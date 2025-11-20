Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
52 Afghanen mit Aufnahmezusage fliegen nach Deutschland
Pistorius will knapp 200 neue Leopard -Panzer für die Bundeswehr
Merz lehnt Entschuldigung für Belém-Aussage ab
Kanzler Merz verärgert Brasilien mit abschätzigem Kommentar
Kabinett: Änderungen bei Drohnen, Sozialleistungen und Fußfesseln
Julia Daniel
Protest bei Merz-Rede zu Integration
Aus Protest gegen die „Stadtbild“-Äußerung von Friedrich Merz haben etwa 30 Menschen vor einer Rede des Kanzlers zum Thema Integration demonstrativ den Saal verlassen. Als Merz in Berlin bei der Verleihung des Talisman-Preises für gesellschaftlichen Zusammenhalt der Deutschlandstiftung Integration die Bühne betrat, gingen rund 30 Stipendiatinnen und Stipendiaten hinaus. Sie trugen Sticker mit der Aufschrift „Wir sind das Stadtbild“ und positionierten sich im Eingangsbereich für ein Gruppenbild. Erst nach der gut 20-minütigen Rede nahmen sie ihre Plätze wieder ein.
Merz hatte Mitte Oktober bei einem Termin gesagt, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte, „aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen“. Erst eine Woche später wurde er konkreter: Probleme machten jene Migranten, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und sich nicht an Regeln hielten.
Bei der Veranstaltung wurden Sportlerinnen und Sportler mit dem Talisman-Preis geehrt, die sich zum Thema von Sport und gesellschaftlichem Zusammenhalt engagieren. Veranstalter ist die Deutschlandstiftung Integration, deren Schirmherr Merz ist.
Der Kanzler lobte das Engagement der Anwesenden. „Sie sind Vorbilder für so viele junge Menschen, wie wir sagen: mit Migrationshintergrund“, sagte Merz. „Sie zeigen, dass sich diese Anstrengung lohnt.“ Die meisten von ihnen hätten mehr Anstrengungen aufwenden müssen als Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte und seien manchen Vorbehalten wegen ihrer Namen oder wegen Äußerlichkeiten ausgesetzt gewesen, und nicht wegen ihres Charakters oder ihrer Fähigkeiten beurteilt worden.
Dimitri Taube
52 Afghanen mit Aufnahmezusage fliegen nach Deutschland
Die lange Wartezeit in Pakistan hat für einige weitere Afghaninnen und Afghanen aus den Bundesaufnahmeprogrammen ein Ende. Zum sechsten Mal seit dem Regierungswechsel sind in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad Afghanen mit Aufnahmezusage Richtung Deutschland geflogen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Nach dpa-Informationen handelt es sich um 52 Personen, eine Gruppe soll in Hannover und die andere Gruppe in Berlin landen.
Die schwarz-rote Bundesregierung hat bislang nur Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland fliegen lassen, die eine Zusage über das Bundesaufnahmeprogramm erhalten und erfolgreich auf Erteilung eines Visums geklagt hatten. Nach dpa-Informationen wird inzwischen auch darüber nachgedacht, wieder – wie unter der Ampel-Vorgängerregierung – Flugzeuge zu chartern, um die Menschen nach Deutschland zu bringen.
Hintergrund ist Zeitdruck: Pakistan will ab dem neuen Jahr auch Afghanen mit Aufnahmezusage aus Deutschland wieder zurück in ihr Heimatland abschieben. Einen konkreten Termin für einen möglichen Charterflug gibt es aber noch nicht. Insgesamt warten etwa 1900 Afghaninnen und Afghanen in Pakistan auf eine Ausreise nach Deutschland.
Viele afghanische Familien harren seit Monaten oder gar Jahren in Islamabad aus. Die schwarz-rote Bundesregierung stoppte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen im Mai. Neben früheren Ortskräften deutscher Institutionen und ihren Angehörigen sollten über das Programm auch Afghanen aufgenommen werden, die Verfolgung durch die islamistischen Taliban fürchten müssen, etwa weil sie sich in der Vergangenheit als Anwälte oder Journalistinnen für Menschenrechte eingesetzt haben.
Dass einige der Betroffenen und ihre Angehörigen nun trotz des Stopps Visa erhalten, liegt daran, dass in Deutschland Klagen angestrengt wurden, um ihre Einreise durchzusetzen. Unterstützt werden die Betroffenen dabei teils von der Organisation „Kabul Luftbrücke“.
Katja Guttmann
Pistorius will knapp 200 neue Leopard-Panzer für die Bundeswehr
Die Bundeswehr soll in den kommenden Jahren knapp 200 neu entwickelte Leopard-Panzer erhalten. Die ersten 18 sollten zügig kommen, 105 weitere seien im vergangenen Jahr bestellt worden, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei der offiziellen Vorstellung des Leopard 2 A8 genannten Panzermodells durch den Hersteller KNDS in München. Darüber will die Bundesregierung nach Worten des SPD-Politikers im kommenden weitere 75 Stück bestellen.
Pistorius bezeichnete den neuen Leopard-Panzer sowie die Panzerhaubitze 2000 A4 - beide werden von KNDS gebaut - als „zwei Systeme, die für die Zukunftsfähigkeit unserer Landstreitkräfte unverzichtbar sind“. Sie seien essenziell für das sogenannte Gefecht der verbundenen Waffen. „Sie sind wie Zahnräder eines Uhrwerks. Wenn eines fehlt oder nicht funktioniert, gerät das ganze System in Stocken“, sagte er.
Es könnten möglicherweise auch noch weitere Bestellungen folgen, doch welche Zahl dem Verteidigungsministerium vorschwebt, sagte Pistorius nicht. Die bisher bestellten 123 sollen bis 2030 an die Bundeswehr geliefert werden, wie ein Sprecher des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) der Deutschen Presse-Agentur sagte.
Katja Guttmann
Merz lehnt Entschuldigung für Belém-Aussage ab
Bundeskanzler Friedrich Merz sieht das deutsch-brasilianische Verhältnis durch seine viel kritisierte Äußerung über die brasilianische Millionenstadt Belém nicht als belastet an. „Ich habe gesagt, Deutschland ist eines der schönsten Länder der Welt, und das wird vermutlich auch Präsident Lula so akzeptieren“, sagte der CDU-Vorsitzende bei einer Pressekonferenz mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Berlin.
Umweltminister Carsten Schneider (SPD) habe heute Nachmittag mit Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien gesprochen, sagte Merz. „Ich habe ihn gebeten, Präsident Lula meine herzlichen Grüße auszurichten.“ Er selbst werde am Wochenende beim G-20-Gipfel in Johannesburg ein „weiteres gutes Gespräch“ mit Lula führen, „völlig unbelastet“.
Entschuldigen möchte er sich nicht für seine Äußerungen über Belém - Austragungsort der diesjährigen Weltklimakonferenz. Das sagte sein Regierungssprecher Stefan Kornelius. Er widersprach der Lesart, dass sich der Kanzler „missfallend“ oder gar „angewidert“ über die Stadt am Amazonas geäußert habe. „Er hat gesagt, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt und das hat er auf Deutschland bezogen“, erläuterte er. Brasilien gehöre zwar sicherlich auch zu den schönsten Ländern der Welt. „Aber, dass der deutsche Bundeskanzler hier eine kleine Hierarchisierung vornimmt, ist, glaube ich, jetzt nicht verwerflich.“
Nadja Lissok
Kanzler Merz verärgert Brasilien mit abschätzigem Kommentar
Der Bundeskanzler hat sich beim Gastgeberland der diesjährigen Weltklimakonferenz unbeliebt gemacht. Nach seinem Kurztrip zur COP 30 hat er sich negativ über den Austragungsort Belém geäußert, eine auch für brasilianische Verhältnisse arme Metropole. Auf einem anschließenden Handelskongress erzählte Friedrich Merz (CDU): „Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt: Wer von euch würde denn gerne hierbleiben? Da hat keiner die Hand gehoben“, sagte er. „Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren, in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind.“ Man lebe in Deutschland „in einem der schönsten Länder der Welt“.
Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der Belém bewusst ausgewählt hat, um der Welt die Klimakrise am Amazonas vor Augen zu führen und zugleich die harte soziale Realität in einer Millionenmetropole im Globalen Süden, konterte: Merz hätte in eine Bar gehen, dort tanzen und die lokale Küche probieren sollen, „denn dann hätte er gemerkt, dass Berlin ihm nicht einmal zehn Prozent der Qualität bietet, die der Bundesstaat Pará und die Stadt Belém bieten“, sagte Lula. Jeder wisse, dass die Stadt arm sei, aber „ein so großzügiges Volk“ habe „wie kaum ein anderer Ort auf der Welt“.
Die Bemerkung des Kanzlers griffen etliche brasilianische Medien auf. Das Nachrichtenportal Diário do Centro do Mundo schrieb von einem „unverschämten Vergleich“. Auch der Bürgermeister der Stadt reagierte auf Merz’ Aussagen und bezeichnete diese als „unglücklich, arrogant und voreingenommen“.
Julia Daniel
Kabinett: Änderungen bei Drohnen, Sozialleistungen und Fußfesseln
Das Bundeskabinett hat Entwürfe für Gesetzesänderungen bei der Bekämpfung von Drohnen im Inland sowie zu Kürzungen von Sozialleistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine beschlossen. Außerdem stimmte es für eine Änderung am Gewaltschutzgesetz, mit dem Frauen besser vor gewalttätigen Ex-Partnern geschützt werden sollen.
Die beschlossene Änderung am Luftsicherheitsgesetz sieht vor, dass die Bundeswehr die Sicherheitsbehörden künftig bei der Drohnenabwehr im Inland unterstützen soll – notfalls auch mit Waffengewalt. So sollen Spionage, Sabotage und mögliche Angriffe verhindert werden. Die geplante Reform des Luftsicherheitsgesetzes soll für diese Art der Amtshilfe nicht nur Rechtssicherheit schaffen. Sie soll auch die dafür im konkreten Fall notwendigen Abstimmungsprozesse zwischen Sicherheitsbehörden und Militär vereinfachen und verkürzen. Der Entwurf kommt aus dem Bundesinnenministerium. Der Bundestag muss der Reform noch zustimmen.
Durch die Erweiterung der möglichen Einsatzmaßnahmen der Bundeswehr zur Unterstützung der Länder bei der Verhinderung eines besonders schweren Unglücksfalls soll laut Entwurf „die unmittelbare Einwirkung der Streitkräfte mit Waffengewalt oder sonstigen Wirkmitteln, zum Beispiel mit sogenannten Jammern, gegen unkooperative unbemannte Luftfahrzeuge möglich werden“. Allerdings nur dann, wenn davon auszugehen ist, dass die Drohne „gegen das Leben von Menschen oder gegen eine kritische Anlage eingesetzt werden soll, und sie das einzige Mittel zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist“. Technische Amtshilfe soll dem Entwurf zufolge auch die Bundespolizei von der Bundeswehr anfordern können. Die Soldaten dürften nach den Plänen des Innenministeriums dabei unter bestimmten Voraussetzungen auch militärische Mittel nutzen.
Die meisten neuen Regelungen, die der Entwurf vorsieht, zielen darauf ab, sich gegen Risiken, die nach Einschätzung der Bundesregierung aktuell vor allem von Russland ausgehen, zu wappnen. Doch die geplante Reform enthält auch Regelungen, die gegen radikale Aktivisten gerichtet sind, die den Flugverkehr durch Aktionen auf dem Rollfeld beziehungsweise auf den Start- und Landebahnen behindern. Entsprechende Aktionen von Klimaaktivisten wurden bisher als Ordnungswidrigkeit behandelt – mit Bußgeldern sowie Schadensersatzforderungen. Künftig soll dies als Straftat gewertet werden.
Das Kabinett hat sich zudem auf eine Änderung am Gewaltschutzgesetz geeinigt. Opfer häuslicher Gewalt sollen künftig durch eine elektronische Fußfessel für den Täter besser geschützt werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Familiengerichte die Täter zum Tragen eines solchen Geräts zur Standortbestimmung verpflichten können. Nähert sich der Täter - wissentlich oder unwissentlich -, wird das Opfer über ein Empfangsgerät gewarnt und kann sich gegebenenfalls rechtzeitig in Sicherheit bringen oder Unterstützung suchen. Auch die Polizei soll automatisch alarmiert werden, wenn sich ein Täter nähert. Die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist den Plänen der Bundesregierung zufolge nur in Hochrisikofällen einzusetzen.
Die geplante Reform des Gewaltschutzgesetzes sieht außerdem vor, dass das Familiengericht den Täter nach einer Körperverletzung oder einer ernsthaften Drohung mit einer solchen Verletzung zur Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder einer Gewaltpräventionsberatung verpflichten kann. Einige Bundesländer haben den Einsatz der elektronischen Fußfessel zum Schutz vor häuslicher Gewalt für einen begrenzten Zeitraum bereits in ihren jeweiligen Polizeigesetzen verankert. Dennoch gab es auch seitens der Länder den Wunsch nach einer bundesgesetzlichen Regelung im Gewaltschutzgesetz. Auch solle der Strafrahmen für Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz erhöht werden: von einer Geldstrafe oder höchstens zwei Jahren Freiheitsstrafe wie bislang auf eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.
Ebenfalls auf der Tagesordnung standen die Sozialleistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch hier einigte sich das Kabinett auf eine Änderung. Bisher haben ukrainische Geflüchtete einen Anspruch auf Bürgergeld. Künftig sollen neu aus der Ukraine nach Deutschland flüchtende Menschen nur noch Sozialleistungen für Asylbewerber erhalten, und nicht mehr wie bislang Bürgergeld. Betroffen von der Änderung sind ukrainische Flüchtlinge, die seit dem 1. April 2025 neu nach Deutschland gekommen sind oder kommen. Darauf hatten sich CDU/CSU und SPD bereits im Koalitionsvertrag verständigt.
Dimitri Taube
Nur 62 Afghanen nehmen Geldangebot für Einreise-Verzicht an
Das finanzielle Angebot der Bundesregierung für einen Verzicht auf Aufnahme in Deutschland haben nur wenige der betroffenen Afghaninnen und Afghanen angenommen. „Bisher haben zehn Prozent der Angeschriebenen, das entspricht 62 Personen, die Bereitschaft erklärt, das Angebot anzunehmen“, teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums auf Anfrage mit. Zudem bestehe Kontakt zu weiteren Angeschriebenen, die sich bislang nicht endgültig entschieden hätten. Die Bundesregierung hatte einem Teil der Menschen, die seit Monaten oder gar Jahren in Pakistan auf ihre Ausreise nach Deutschland warten, Geld angeboten, wenn sie aus dem Programm ausscheiden.
Seit dem Regierungswechsel in Berlin sind Afghanen und Afghaninnen mit Aufnahmezusage in Deutschland mit fünf Linienflügen von der pakistanischen Hauptstadt Islamabad nach Hannover gebracht worden. Insgesamt warten noch etwa 1900 Afghaninnen und Afghanen in Pakistan auf eine Ausreise nach Deutschland.
Unter der Ampelregierung waren Menschen mit gecharterten Flugzeugen eingeflogen worden. Ob es demnächst auch wieder Charterflüge für Afghanen geben wird, ist noch offen. Neben früheren Ortskräften deutscher Institutionen und ihren Angehörigen sollten über verschiedene andere Programme auch Afghanen aufgenommen werden, die Verfolgung durch die islamistischen Taliban fürchten müssen, etwa weil sie sich in der Vergangenheit als Anwälte oder Journalistinnen für Menschenrechte eingesetzt haben.
Dass trotz des Stopps der Aufnahme durch die schwarz-rote Bundesregierung einige der Betroffenen und ihre Angehörigen Visa erhalten, liegt daran, dass in Deutschland Klagen angestrengt wurden, um ihre Einreise durchzusetzen. Unterstützt werden die Betroffenen dabei teils von der Organisation „Kabul Luftbrücke“. Zeitdruck besteht, weil die pakistanischen Behörden angekündigt haben, die Wartenden nach Ablauf dieses Jahres nach Afghanistan abzuschieben, sollten sie bis dahin nicht nach Deutschland ausgereist sein. In einigen Fällen ist dies bereits geschehen.
Michelle Ostwald
SPD kämpft um Rentenpaket
Im Rentenstreit der Koalition kämpft die SPD für eine Durchsetzung der Reformpläne im Bundestag. Scharfe Kritik an der Jungen Gruppe der Unionsfraktion üben die Jungen in der SPD und die SPD-Linken. Die 18-köpfige Junge Gruppe bei CDU/CSU will das Gesetz über Rentenniveau und Mütterrente ohne Änderungen nicht mittragen. Es soll nach dem Willen der Koalitionsführung eigentlich im Dezember im Bundestag verabschiedet werden.
Die Jungen von CDU/CSU wollten ein Modell, bei dem junge Menschen zwar die Absicherung des Rentenniveaus in den nächsten fünf Jahren mitfinanzieren – "selbst bei ihrem Renteneintritt aber nicht mehr davon profitieren", so die 30-köpfige junge SPD-Gruppe. "Das Rentenniveau soll wieder abstürzen, als hätte es die Stabilisierung nicht gegeben." Das Papier liegt der dpa vor, das ARD-Hauptstadtstudio berichtete zuerst darüber.
Dimitri Taube
Exil-Syrer kritisieren einseitige Rückkehr-Debatte
In der Debatte über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge haben sich Vertreter der syrischen Communitys in Deutschland für einen direkten Kontakt mit der Politik ausgesprochen. Die stellvertretende Vorsitzende des Dachverbands deutsch-syrischer Hilfsvereine, Nahla Osman, appellierte bei einer Online-Pressekonferenz an die Innenminister von Bund und Ländern, mit den Diaspora-Vereinen direkt zu sprechen. Bislang werde zu wenig mit den Betroffenen gesprochen.
Mit Blick auf die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bislang abgelehnten Erkundungsreisen für Rückkehrwillige, sagte Osman, die Lage in Syrien lasse sich nicht einfach per Telefonat mit Verwandten vor Ort einschätzen. Die aktuelle Debatte in Deutschland habe zu Angst und Enttäuschung geführt. Dabei kritisierte die Rechtsanwältin auch jahrelange Bearbeitungszeiten von Einbürgerungsanträgen.
Die Migrationsforscherin Karoline Popp sagte, die Rückkehr-Debatte stoße viele Exil-Syrer, die sich in den vergangenen zehn Jahren integriert hätten, vor den Kopf und sorge für Verunsicherung. Wenn die Politik das Engagement zum Wiederaufbau unterstützen wolle, müsse sie Erkundungsreisen ermöglichen.
Majid al-Bunni von der deutsch-syrischen Organisation Hiwarat erklärte mit Blick auf eine Umfrage Anfang des Jahres unter rund 320 Exil-Syrern, eine Mehrheit der Befragten halte eine Rückkehr für nicht sicher. Viele hätten den klaren Wunsch, sich langfristig in Deutschland eine Zukunft aufzubauen. Die Migrationsforscherin Nora Ragab ergänzte, die Rückkehr-Diskussion missachte die zehnjährige Integrationsleistung vieler Exil-Syrer. Eine Rückkehr könne einen erneuten Bruch in der Biografie bedeuten.
Laut Mediendienst Integration hielten sich Ende September insgesamt rund 948 000 syrische Staatsangehörige in Deutschland auf. Nach Angaben des Ausländerzentralregisters seien dies rund drei Prozent weniger als Ende 2024. Zur Erklärung hieß es, der Rückgang sei bedingt durch Einbürgerungen nach Deutschland wie auch durch Rückkehrer nach Syrien. Ende 2024 waren laut Mediendienst Integration etwa 713 000 syrische „Schutzsuchende“ in Deutschland registriert. Der Dienst beruft sich dabei auf das Statistische Bundesamt. Schutzsuchend ist laut Definition ein Oberbegriff und sagt noch nichts über den Stand des Asylverfahrens aus.
Katja Guttmann
Digitalminister Wildberger: KI bietet Europa Chance für Aufholjagd
Digitalminister Karsten Wildberger hat künstliche Intelligenz als Chance für Europa bezeichnet, den technologischen Rückstand auf die USA und China aufzuholen. Europa müsse selbst solche Technologie entwickeln, mahnte der CDU-Politiker auf dem deutsch-französischen Digitalgipfel in Berlin. "Das bedeutet, dass wir echte Wahlmöglichkeiten haben, sodass keine einzelne Technologie oder kein einzelner Anbieter zu einer Abhängigkeit wird, die gegen unsere Interessen genutzt werden kann", sagte Wildberger.
Nötig sei eine "intelligentere" Regulierung für Innovation. Zu viele Regeln würden in der EU lange vor der Nutzung neuer Technologien bis ins Detail festgelegt, so der deutsche Minister. Das bremse Innovationen. Die stellvertretende EU-Kommissionschefin Henna Virkkunen kündigte an, dass die Brüsseler Behörde schon am Mittwoch neue Vorschläge vorlegen werde. Die französische Digital-Staatssekretärin Anne Le Hénanff sagte, dass die Regierung in Paris bereit sei, die Anwendung des europäischen KI-Acts zur Regulierung der Branche für ein Jahr auszusetzen.
Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure bezeichnete die digitale Aufholjagd als "wirklich existenziell". Europa habe auch seine demokratischen Werte zu verteidigen. Dafür brauche man jedes Jahr Hunderte Milliarden Euro. Das Geld sei in der EU zwar verfügbar, fließe aber immer noch zu einem großen Teil in den US-Finanzmarkt, statt europäische Firmen zu finanzieren. Zudem brauche es klare Vorschriften, was eigentlich souveräne Angebote in Bereichen wie Daten-Clouds ausmache.
Katja Guttmann
Ifo: Rente kostet Bund ein Drittel der Steuereinnahmen
Im nächsten Bundeshaushalt könnte der Rentenzuschuss nach Berechnungen des Ifo-Instituts ein Drittel der Steuereinnahmen verbrauchen. Auf Basis des Regierungsentwurfs haben die Münchner Wirtschaftsforscher einen Anteil von rund 33,3 Prozent errechnet, wie sie mitteilen. Für 2025 gehen sie von 31,7 Prozent aus, 2024 waren es noch 30,9 Prozent.
Insgesamt seien für die Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung 127,8 Milliarden Euro veranschlagt. Und die Wirtschaftsforscher erwarten keine Wende. „Ohne strukturelle Reformen wird der Bund dauerhaft mehr Geld für die gesetzliche Rente bereitstellen“, sagt Ifo-Expertin Emilie Höslinger. „Das verengt den Spielraum für zukunftsgerichtete Ausgaben im regulären Haushalt.“
Betrachtet man den gesamten Haushalt, machen die Zahlungen für die Rente knapp ein Viertel aus, allerdings findet sich dort eine steigende Schuldenaufnahme. Höslinger sieht das kritisch: „Mit den neuen Schulden werden vor allem ungelöste Finanzierungsprobleme in die Zukunft verschoben“, sagt sie. „Gleichzeitig belastet der gestiegene Schuldenstand künftige Generationen mit Rückzahlungs- und Zinslasten.“ Der Bundestag soll in der Sitzungswoche vom 25. bis 28. November endgültig über den Haushalt abstimmen.
Nadja Lissok
Bas kritisiert Junge Gruppe in der Union scharf
Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat sich auf dem SZ Wirtschaftsgipfel über die laufende Rentendebatte geäußert. „Wer gerade die Koalition gefährdet, sitzt in der Union“, sagt sie im Interview. Der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion wirft Bas vor, einen „Popanz“ aufzuführen, der die Koalition gefährde.
Michelle Ostwald
Chef der jungen Abgeordneten der Union kritisiert Klingbeils Basta im Rentenstreit
Die Junge Gruppe der Unionsfraktion will dem vieldiskutierten Rentenpaket im Bundestag nach wie vor nicht zustimmen. Der Vorsitzende der Gruppe, Pascal Reddig (CDU), sagte dem Stern: "Wir sehen an dem Gesetzentwurf noch Änderungsbedarf und halten das Gesetz im Moment nicht für zustimmungsfähig. Daran hat sich natürlich nichts geändert."
Er betonte zugleich, dass man mitten in den Verhandlungen sei. "Was ich nicht verstehe, ist, warum der SPD-Vizekanzler jetzt per Basta-Machtwort beschließt, dass es keine Änderungen am Gesetzesentwurf mehr geben darf", sagte er mit Blick auf Lars Klingbeil, der sich am Wochenende entsprechend geäußert hatte. Reddig meinte: "Es gibt Lösungen, wenn auch die SPD ein Interesse daran hat."
Die jungen Abgeordneten der Union stoßen sich an einer Formulierung im Rentengesetzentwurf, nach der auch nach 2031 das Rentenniveau um rund einen Prozentpunkt höher als im geltenden Recht liegen soll.
Juri Auel
Bas: Wollen Rentenniveau über 2031 hinaus stabilisieren
Arbeitsministerin Bärbel Bas hat den Vorwurf junger Unions-Abgeordneter zurückgewiesen, dass der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf zu einer Renten-Haltelinie von 48 Prozent nicht generationengerecht sei. "Gerechtigkeit entsteht nicht, wenn man Jung und Alt gegeneinander ausspielt", sagte die SPD-Co-Vorsitzende in einem Youtube-Video. "Wir stehen deshalb zur Einigung beim Rentenpaket", betonte sie und erteilte zugleich Überlegungen eine Absage, die Renten künftig statt an die Lohnentwicklung an die Inflation zu koppeln.
"Ein stabiles Rentenniveau sorgt dafür, dass die Renten auch künftig mit den Löhnen steigen", betonte Bas. Wenn man das Rentenniveau aufgeben würde, würde die Rente an Wert verlieren. Das wäre für alle ein Nachteil, für diejenigen, die heute arbeiten oder kurz davor stehen. "Darum kämpfen wir als SPD dafür, das Rentenniveau langfristig auch über 2031 hinaus zu stabilisieren, damit du heute und in Zukunft auf eine sichere und gute Rente bauen kannst", sagte sie in dem an SPD-Anhänger gerichteten Video.
Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion hatte aber genau dies kritisiert, dass der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf über die im Koalitionsvertrag vereinbarte Frist 2031 Festlegungen trifft. Die Arbeitsministerin argumentierte, dass eine stabile Rente kein Luxusgut sei, sondern die Arbeitnehmer in das System eingezahlt hätten. "Für uns ist das echte Generationengerechtigkeit." Man habe aber darüber hinaus in der Koalition vereinbart, auch die Betriebsrenten zu stärken, sowie eine Frühstartrente und eine Aktivrente vereinbart. Zudem werde die private Vorsorge reformiert. "All das ist schon vereinbart und all diese Elemente sind genau die Elemente, die wir brauchen, um die Generationen zusammenzubringen und das Ganze generationengerecht zu machen", mahnte sie.
Hintergrund ist, dass die SPD wie die Spitzen von CDU und CSU Änderungen an dem Gesetzentwurf ablehnen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte als Kompromiss eine Begleiterklärung vorgeschlagen, in der festgehalten wird, dass die Rentenkommission Vorschläge für eine grundlegende Reform der Renten machen wird.
Julia Daniel
Linke erwägt Zustimmung zu Rentenpaket der Koalition
Die Linke hält sich offen, den Plänen der Koalition zur Sicherung des Rentenniveaus bei 48 Prozent im Bundestag zuzustimmen. „Wir werden das beraten“, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner in Berlin. Ausgeschlossen sei eine Zustimmung aber, falls das Paket abgeschwächt werde. „Das jetzige, vorliegende Rentenpaket ist ein absolutes Minimum“, sagte Schwerdtner. „Bei jeder Verschlechterung können wir auf gar keinen Fall zustimmen.“ Man werde sich anschauen, was am Ende vorliege. Nötig sei eigentlich eine grundsätzlichere Reform, sagte Schwerdtner. Die Linke wirbt für ein System, in das alle einzahlen, auch Politiker, Selbständige und Beamte.
Wegen Widerstands bei der Jungen Union und in der Unionsbundestagsfraktion wackelt die Mehrheit der Koalition für das Rentenpaket. Die 64 Abgeordneten der Linken könnten helfen, eine Mehrheit zu sichern. Politisch wäre es allerdings für die schwarz-rote Koalition sehr heikel, auf Stimmen der Opposition angewiesen zu sein.
Wegen Widerstands bei der Jungen Union und in der Unionsbundestagsfraktion wackelt die Mehrheit der Koalition für das Rentenpaket. Die 64 Abgeordneten der Linken könnten helfen, eine Mehrheit zu sichern. Politisch wäre es allerdings für die schwarz-rote Koalition sehr heikel, auf Stimmen der Opposition angewiesen zu sein.