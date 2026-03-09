Bundestag beschließt angepasste Krankenhausreform

Die schwarz-rote Koalition hat im Bundestag mehrere Änderungen zur von der Ampel-Regierung durchgesetzten Krankenhausreform beschlossen. Das "Krankenhausreformanpassungsgesetz" soll mehr Spielraum bei der Umsetzung vor Ort geben. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) möchte die Vorgaben damit „alltagstauglich“ machen.



Dabei wurden den Ländern zahlreiche Zugeständnisse gemacht, insbesondere beim Erfüllen von Qualitätsvorgaben und der Zuweisung der sogenannten Leistungsgruppen. Ausnahmen, dass Kliniken trotz nicht erfüllter Qualitätskriterien eine Leistungsgruppe anbieten können, sollen um bis zu drei Jahre verlängerbar sein - aber begrenzt auf den Einzelfall, wie die Koalition betont. Übergangsfristen werden verlängert, Änderungen bei der Vergütung sollen ein Jahr später greifen. Statt 65 Leistungsgruppen soll es 61 geben. Aus Sicht von Opposition und Krankenkassen wurde die Reform damit deutlich aufgeweicht. Die Grünen warfen der Regierungskoalition vor, dass die Anpassung der Reform faktisch eine Rückabwicklung sei.



Die ursprünglich von der Ampel-Koalition Ende 2024 gegen Proteste durchgesetzte Krankenhausreform soll den Finanzdruck auf die Kliniken mindern und mehr Konzentration bei komplizierten Eingriffen erreichen. Grundlage der Abrechnungen mit den Kassen sollen neue „Leistungsgruppen“ sein, die medizinische Behandlungen präziser beschreiben als bisherige Klinikabteilungen. Das soll bewirken, dass etwa Krebs-OPs in Kliniken mit Spezialkenntnissen laufen. Da die Reform darauf abzielt, dass sich Standorte spezialisieren und kooperieren sollte das Netz der 1700 Kliniken damit kleiner werden. Protest dazu kam vor allem von den Ländern. Union und SPD vereinbarten dann im Koalitionsvertrag Änderungen für eine flexiblere Umsetzung.