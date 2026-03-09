Rückholaktion für Touristen aus dem Nahen Osten gestartet

Am Mittwoch hat die Bundesregierung ihre Rückholaktion für Kinder, Kranke und Schwangere gestartet. Bundesaußenminister Johann Wadephul hatte angekündigt, dafür Maschinen nach Maskat im Oman und ⁠in die saudische Hauptstadt Riad zu schicken. Dort ​seien die Lufträume noch geöffnet, Sicherheit ‌gehe bei der Entsendung ‌allerdings vor. Er habe mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr gesprochen, und die Airline habe ​grundsätzlich Kapazitäten.



Der erste Evakuierungsflug startete in der Hauptstadt Omans, in Maskat, und soll am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in Frankfurt ankommen. Weitere Flüge sind dem Außenminister zufolge in den kommenden Tagen geplant.



Allen anderen deutschen Staatsbürgern außerhalb dieser besonders hilfsbedürftigen Gruppe müsse man entweder noch einen längeren Aufenthalt zumuten oder anbieten, direkt von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus nach Deutschland zu fliegen. „Ich bin guter Dinge, dass wir jetzt in den nächsten Tagen vorankommen“, sodass „die allermeisten der deutschen Touristen endlich zurückkommen können nach Deutschland“, sagte Wadephul.



Neben der Lufthansa sei man auch mit TUI und dem ‌Deutschen Reiseverband ‌in Kontakt. Die ​Bundesregierung könne auch Privatmaschinen aus Steuerzahlerkosten chartern ‌und als letztes Mittel auf Flugzeuge der Bundeswehr zurückgreifen. Details müssten aber noch geklärt werden. So sei offen, wie viele Menschen an die jeweiligen ⁠Orte kommen könnten, von denen ‌noch ausgeflogen ‌werden könne.



Nach Angaben des Auswärtigen Amts haben sich in der Krisenvorsorgeliste bislang mehr als 10 000 Deutsche in der Golfregion registriert. Dazu können sowohl Urlauber als auch dort lebende deutsche Staatsbürger gehören. Die Registrierung ist freiwillig.



Bereits am Dienstag kamen Urlauber mit den ersten Linienmaschinen nach Deutschland. Die Erleichterung bei den Passagieren war groß.



