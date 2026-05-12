Warken: Höhere Einkommen bei Pflege stärker belasten

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant ​zur Stabilisierung der sozialen Pflegeversicherung Einschnitte für Pflegebedürftige und höhere Lasten für Besserverdienende. „Auch in der Pflegeversicherung müssen wir höhere Einkommen etwas stärker belasten“, sagte Warken der Rheinischen Post. ​Dazu solle die Beitragsbemessungsgrenze angehoben werden. Ziel sei es, die Beitragssätze in den ⁠kommenden Jahren stabil zu halten. Um die steigenden Kosten für die Generation der Babyboomer abzumildern, solle das Geld des Pflegevorsorgefonds künftig ​ertragreicher ​angelegt werden.



Die Ministerin schloss die Streichung bestehender Pflegegrade ‌aus, kündigte jedoch strengere Vorgaben an. ‌Bei der Einstufung in die Pflegegrade eins bis drei müsse man auf wissenschaftliche Empfehlungen zurückgehen, die vor deren Einführung erarbeitet ​worden seien. Damals ​seien die Anspruchsvoraussetzungen deutlich niedriger angesetzt worden. „Dies ​können wir uns heute, zehn Jahre später, aber schlichtweg nicht mehr leisten“, erklärte sie. Um die Pflegebedürftigen zielgerichteter zu unterstützen, sollen Einzelleistungen ‌in transparenten Budgets zusammengefasst werden. Bei längeren Heimaufenthalten brachte Warken eine zeitliche Streckung der Zuschüsse ‌ins Spiel.



Hintergrund der Pläne ‌ist die angespannte Finanzlage. Warken zufolge übersteigen die ​Ausgaben seit Jahren die Einnahmen. Ohne Gegensteuern drohe 2027 ein Defizit von mehr ​als 7,5 Milliarden Euro – bisher ging die Ministerin von sechs Milliarden Euro aus. 2028 könnten bereits mehr als 15 Milliarden Euro fehlen, bis 2030 würde das Defizit weiter anwachsen, sagte sie der Rheinischen Post. Sie habe das System von ‌ihren Vorgängern in einem „katastrophalen Zustand“ übernommen, so Warken. Seit der Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs 2017 habe sich die Zahl der Anspruchsberechtigten auf mehr als sechs Millionen verdoppelt.



Die Pflegereform ist Teil eines umfassenden Umbaus der Sozialsysteme durch die schwarz-rote ⁠Koalition: Das Kabinett hat Warkens umstrittene Gesundheitsreform bereits ‌verabschiedet, im Sommer ‌will das Bündnis zudem die Rentenreform angehen.