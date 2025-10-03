Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Spahn fordert sofortige Investitionen in Drohnenabwehr
Merkel nennt AfD „menschenverachtende Partei“
SPD-Rechtsexperten drängen auf AfD-Verbotsverfahren
Merz: "Wir haben den Anspruch, dass wir wieder an die Spitze kommen"
Kabinett setzt Klausur fort – und berät über Modernisierungsagenda
Nadja Lissok
Merz beschwört gemeinsame Kraftanstrengung gegen Autokraten
Bundeskanzler Friedrich Merz hat zum 35. Jahrestag der deutschen Einheit eine gemeinsame Kraftanstrengung aller gefordert, um die gegenwärtigen Probleme zu bewältigen. „Nach 35 Jahren deutscher Einheit – und in einer schwierigen Zeit für unser Land – sollten wir uns neu sammeln und mit Zuversicht und Tatkraft nach vorn blicken“, sagte er auf der Einheitsfeier, die diesmal in Saarbrücken stattfand. Er sei überzeugt, „dass man von einem Gelingen der deutschen Einheit sprechen kann“, betonte Merz. Er räumte aber ein, dass es nach 35 Jahren nach wie vor Defizite gebe, weil sich etwa Menschen in Ostdeutschland mit ihren Lebenserfahrungen zurückgesetzt fühlten oder Ostdeutsche immer noch seltener in Führungspositionen zu finden seien.
„Die Weltwirtschaftsordnung wird umgeschrieben, Zollschranken werden errichtet, Egoismen werden stärker. Vielleicht sind wir auch deshalb wirtschaftlich schwächer geworden.“Bundeskanzler Friedrich Merz
Deutschland und Europa stünden unter starkem Druck, betonte der Kanzler. „Neue Allianzen von Autokratien bilden sich gegen uns und greifen die liberale Demokratie als Lebensform an“, sagte er. Dazu kämen technologische Umwälzungen. Das mache es auch viel schwerer, das Niveau der Sozialleistungen zu erhalten. Jahrelange „irreguläre, ungesteuerte Migration“ nach Deutschland habe das Land zudem polarisiert und neue Gräben in der Gesellschaft aufgerissen.
Der Kanzler appellierte an die Deutschen, dass eine Verantwortung für die Bewältigung der Probleme nicht nur Aufgabe der Politik sei. „Selbstverständlich übernimmt die Politik, übernehmen die Institutionen des Staates, übernimmt die Bundesregierung ihre Verantwortung“, betonte Merz. Man sei sich der Dimension der Aufgabe bewusst. „Aber diese Dimension der Aufgabe muss von allen verstanden und angenommen werden, von der Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes."
Der Kanzler appellierte an die Deutschen, dass eine Verantwortung für die Bewältigung der Probleme nicht nur Aufgabe der Politik sei. „Selbstverständlich übernimmt die Politik, übernehmen die Institutionen des Staates, übernimmt die Bundesregierung ihre Verantwortung“, betonte Merz. Man sei sich der Dimension der Aufgabe bewusst. „Aber diese Dimension der Aufgabe muss von allen verstanden und angenommen werden, von der Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes."
Birgit Kruse
Altkanzlerin Merkel kritisiert Auswahl der Gastredner bei Einheitsfeier
Vor den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit hat sich Altkanzlerin Angela Merkel in einem ZDF-Interview kritisch zur Auswahl der Gäste geäußert. Es sei klar, dass Friedrich Merz als Bundeskanzler und Anke Rehlinger als Bundesratspräsidentin sprächen. Sie selbst schätze auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der als Ehrengast zu Wort kommen soll. „Aber vielleicht hätte man auch jemanden aus Osteuropa oder aus Ostdeutschland als Gastredner nehmen können, anlässlich von 35 Jahren Deutscher Einheit“, sagte Merkel. Denn „auch die Osteuropäer haben unglaublich viel dazu beigetragen, dass es dazu gekommen ist“, so Merkel.
Der zentrale Festakt zum Jubiläum der Einheit findet dieses Jahr in Saarbrücken statt, weil das Land den Vorsitz der Länder führt. Begleitet wird der Festakt von einem Bürgerfest, Kunst, Musik und Diskussionen. Die Feiern tragen das Motto „Zukunft durch Wandel“ und „Feiern, was uns verbindet“. Für den Morgen war ein ökumenischer Gottesdienst geplant.
Am 3. Oktober 1990 hatten sich die beiden deutschen Staaten nach mehr als 40 Jahren Teilung nach Regeln des westdeutschen Grundgesetzes vereinigt, rund ein Jahr nach der friedlichen Revolution in der DDR und der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze. Obwohl sich die Lebensverhältnisse nach und nach angeglichen haben, herrscht Umfragen zufolge bei vielen Menschen heute Ernüchterung.
Der zentrale Festakt zum Jubiläum der Einheit findet dieses Jahr in Saarbrücken statt, weil das Land den Vorsitz der Länder führt. Begleitet wird der Festakt von einem Bürgerfest, Kunst, Musik und Diskussionen. Die Feiern tragen das Motto „Zukunft durch Wandel“ und „Feiern, was uns verbindet“. Für den Morgen war ein ökumenischer Gottesdienst geplant.
Am 3. Oktober 1990 hatten sich die beiden deutschen Staaten nach mehr als 40 Jahren Teilung nach Regeln des westdeutschen Grundgesetzes vereinigt, rund ein Jahr nach der friedlichen Revolution in der DDR und der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze. Obwohl sich die Lebensverhältnisse nach und nach angeglichen haben, herrscht Umfragen zufolge bei vielen Menschen heute Ernüchterung.
Annette Reuther
Klöckner und Pilawa als Einheit beim Einheitsfest
Auch Prominenz und Politik bilden am 3. Oktober eine Einheit: Zum zentralen Fest der Wiedervereinigung traten Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Fernsehmoderator Jörg Pilawa als Paar auf. Gemeinsam nahmen sie am Morgen am ökumenischen Gottesdienst in der Ludwigskirche in Saarbrücken teil. Dort saßen sie in der ersten Reihe neben Bundeskanzler Friedrich Merz, alle drei sichtlich gut gelaunt. Ende August war bekannt geworden, dass Pilawa und Klöckner ein Paar sind. Nun konnte man sie offiziell beim Händchenhalten sehen.
Linus Freymark
Spahn fordert sofortige Investitionen in Drohnenabwehr
Unionsfraktionschef Jens Spahn fordert angesichts der steigenden Gefahr feindlicher Drohnen in Europa den sofortigen Aufbau einer funktionierenden Drohnenabwehr. „Statt mit Kampfjets auf Drohnen zu schießen, benötigen wir ein verzahntes und agiles technologisches Ökosystem, mit dem wir sofort reaktionsfähig sind. Wir müssen schnellstmöglich eine funktionierende Drohnenabwehr aufbauen“, sagte der CDU-Politiker der Mediengruppe Bayern. Dies müsse jetzt und nicht erst in fünf Jahren geschehen.
Die Erkenntnisse der sich gegen Russland verteidigenden Ukraine seien für Deutschland von größter Bedeutung, denn sie habe eine Drohnenfabrik innerhalb weniger Monate gebaut. „Und sie nutzen deutsche Systeme, um Drohnen abzuwehren: Gepard oder Iris-T. Wir haben – und das sage ich durchaus auch selbstkritisch – die Bundeswehr ihrer Fähigkeiten beraubt.“ Es gelte, diese schnell wieder aufzubauen.
Die Erkenntnisse der sich gegen Russland verteidigenden Ukraine seien für Deutschland von größter Bedeutung, denn sie habe eine Drohnenfabrik innerhalb weniger Monate gebaut. „Und sie nutzen deutsche Systeme, um Drohnen abzuwehren: Gepard oder Iris-T. Wir haben – und das sage ich durchaus auch selbstkritisch – die Bundeswehr ihrer Fähigkeiten beraubt.“ Es gelte, diese schnell wieder aufzubauen.
Linus Freymark
Berichte: Union blockiert Wehrpflichtgesetz
CDU und CSU stellen sich offenbar gegen den Entwurf des Wehrdienstgesetzes von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Das berichten die Bild und der Spiegel. Die Unionsparteien wollen Änderungen an dem Gesetz erreichen. Vor allem geht es CDU und CSU um verbindliche Zielmarken und ausdefinierte Maßnahmen für den Fall, dass die Zahl der anvisierten Rekruten nicht erreicht wird. Die Union befürwortet dann eine Wehrpflicht.
Eigentlich war die erste Lesung des Entwurfs für kommende Woche geplant. Nun könnte sich der Ablauf noch einmal verzögern. In der Regierungskoalition zwischen Union und SPD droht somit neuer Streit.
Eigentlich war die erste Lesung des Entwurfs für kommende Woche geplant. Nun könnte sich der Ablauf noch einmal verzögern. In der Regierungskoalition zwischen Union und SPD droht somit neuer Streit.
Juri Auel
Merkel nennt AfD „menschenverachtende Partei“
Altkanzlerin Angela Merkel hat die AfD scharf kritisiert und eine „menschenverachtende Partei“ genannt. Nach ihrer Gründung in der Eurokrise sei die AfD zunächst aus der Öffentlichkeit verschwunden, habe im Herbst 2014 aber an die Pegida-Bewegung angeknüpft, sagte die CDU-Politikerin in einem ZDF-Interview. Damals seien Neid, Hass und Rassismus verbreitet worden. Zwar gebe es Unzufriedenheiten und das Gefühl, sich weiterentwickeln zu können, sei in den ländlichen Räumen teils verloren gegangen. „Und trotzdem muss ich immer wieder sagen, es ist kein Grund, eine menschenverachtende Partei zu wählen, wenn man etwas zu kritisieren hat.“
Die AfD teile die Menschen in die Eliten und das Volk auf und definiere, wer noch zum Volk gehöre, sagte Merkel. „Das ist einfach gegen das Grundgesetz. Dort steht: Alle Macht geht vom Volk aus und das Volk sind alle deutschen Staatsbürger.“
Als Kanzlerin ermöglichte Merkel 2015 die Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge in Deutschland. Angesichts der Flüchtlingsbewegungen von Ungarn über Österreich nach Deutschland entschied sie, die offenen deutschen Grenzen nicht zu schließen. Berühmt wurde ihr Satz: „Wir schaffen das.“ In der Vergangenheit räumte die Altkanzlerin ein, dass ihre Entscheidung zum Aufschwung der AfD beigetragen hat.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Die AfD teile die Menschen in die Eliten und das Volk auf und definiere, wer noch zum Volk gehöre, sagte Merkel. „Das ist einfach gegen das Grundgesetz. Dort steht: Alle Macht geht vom Volk aus und das Volk sind alle deutschen Staatsbürger.“
Als Kanzlerin ermöglichte Merkel 2015 die Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge in Deutschland. Angesichts der Flüchtlingsbewegungen von Ungarn über Österreich nach Deutschland entschied sie, die offenen deutschen Grenzen nicht zu schließen. Berühmt wurde ihr Satz: „Wir schaffen das.“ In der Vergangenheit räumte die Altkanzlerin ein, dass ihre Entscheidung zum Aufschwung der AfD beigetragen hat.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Dominik Fürst
SPD-Rechtsexperten drängen auf AfD-Verbotsverfahren
In der SPD mehren sich die Rufe von Abgeordneten, jetzt Vorbereitungen für einen AfD-Verbotsantrag zu treffen. „Ein solches Verbotsverfahren ist kein Mittel gegen einen politischen Mitbewerber, sondern eine Intervention zum Schutz der Demokratie und ein Ergebnis der historischen Erfahrungen und der Grundprinzipien der wehrhaften Demokratie“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der rechtspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der SPD-Fraktionen in den Landtagen und des Bundestages, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Notwendig sei „die unverzügliche Vorbereitung eines Verbotsverfahrens zur Überprüfung der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht“, heißt es in der „Berliner Erklärung für die Demokratie“. Sollte die Prüfung ergeben, dass ein Verbotsantrag Erfolg haben könne, bestehe eine Verpflichtung, diesen auch zu stellen. Neben der juristischen Auseinandersetzung mit der AfD müsse die politische Auseinandersetzung mit der Partei fortgesetzt werden.
Über ein Parteiverbot kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Einen entsprechenden Antrag können entweder der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung stellen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, vertritt die Auffassung, ein Verbotsverfahren wäre Wasser auf die Mühlen der AfD. Er wolle die AfD lieber „wegregieren“. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte Anfang Mai mitgeteilt, dass es die AfD fortan als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstufen werde. Wegen einer Klage der AfD gegen diesen Schritt legte die Behörde die Einstufung aber bis zur gerichtlichen Klärung auf Eis.
Notwendig sei „die unverzügliche Vorbereitung eines Verbotsverfahrens zur Überprüfung der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht“, heißt es in der „Berliner Erklärung für die Demokratie“. Sollte die Prüfung ergeben, dass ein Verbotsantrag Erfolg haben könne, bestehe eine Verpflichtung, diesen auch zu stellen. Neben der juristischen Auseinandersetzung mit der AfD müsse die politische Auseinandersetzung mit der Partei fortgesetzt werden.
Über ein Parteiverbot kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Einen entsprechenden Antrag können entweder der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung stellen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, vertritt die Auffassung, ein Verbotsverfahren wäre Wasser auf die Mühlen der AfD. Er wolle die AfD lieber „wegregieren“. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte Anfang Mai mitgeteilt, dass es die AfD fortan als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstufen werde. Wegen einer Klage der AfD gegen diesen Schritt legte die Behörde die Einstufung aber bis zur gerichtlichen Klärung auf Eis.
Nadja Lissok
Polen verlängert Grenzkontrollen bis April
Das Nachbarland verlängert ein weiteres Mal die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland. Bislang waren die Überprüfungen bis zum 4. Oktober geplant, nun würden sie bis zum 4. April bestehen bleiben, teilt das Innenministerium in Warschau auf der Plattform X mit. Auch die Kontrollen an der Grenze zum östlichen Nachbarn Litauen werden verlängert, „um die Migrationsroute zu kontrollieren, die von den baltischen Staaten über Polen nach Westeuropa führt“, wird Innenminister Marcin Kierwinski zitiert. Wichtigste Aufgabe des polnischen Grenzschutzes bleibe es, die Grenze zu Belarus dichtzuhalten und vor dem Migrationsdruck zu schützen.
Polen und die EU beschuldigen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben. Die Regierung in Warschau hatte die Grenzkontrollen Anfang Juli als Reaktion auf deutsche Kontrollen eingeführt. Deutschland kontrolliert bereits seit Oktober 2023 stichprobenhaft an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration zu stoppen. Bundesinnenminister Dobrindt hatte kurz nach dem Antritt der neuen Bundesregierung im Mai intensivere Grenzkontrollen verfügt.
Polen und die EU beschuldigen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben. Die Regierung in Warschau hatte die Grenzkontrollen Anfang Juli als Reaktion auf deutsche Kontrollen eingeführt. Deutschland kontrolliert bereits seit Oktober 2023 stichprobenhaft an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration zu stoppen. Bundesinnenminister Dobrindt hatte kurz nach dem Antritt der neuen Bundesregierung im Mai intensivere Grenzkontrollen verfügt.
Leopold Zaak
Auch Klingbeil will mehr Tempo
Einigkeit bei Kanzler und Vizekanzler: Es soll ein neues, schnelleres Tempo herrschen in Deutschland. Das gelte auch für den 500-Milliarden-Euro-Sonderetat für Infrastruktur und Klimaneutralität, und wie dieses Geld ausgegeben werden soll, erklärt SPD-Chef Lars Klingbeil. Er appelliert an die zuständigen Minister in Bund und Ländern, für eine schnelle Umsetzung der Investitionen zu sorgen, damit die Bürgerinnen und Bürger eine Veränderung spürten. Die Modernisierungsagenda umfasse auch die Beschleunigung von Planungsverfahren, etwa bei Infrastrukturprojekten. Zudem müssten neben den öffentlichen Geldern auch private Investitionen angeregt werden. Ziel sei es, "dass ein anderes Tempo in dieses Land kommt", sagt der Finanzminister. Zudem spricht sich Klingbeil für Fortschritte bei der europäischen Kapitalmarktunion aus. Dieses Projekt könne maßgeblich zum Erfolg der europäischen Idee beitragen.
Leopold Zaak
Innenminister Dobrindt will Drohnenabwehrzentrum gründen – und Drohnen auch abschießen
Innenminister Alexander Dobrindt hat die Gründung eines gemeinsamen Drohnenabwehrzentrums mit der Bundeswehr und den Ländern angekündigt. "Es muss die Möglichkeit der Bundeswehr geben, im Rahmen der Amtshilfe tätig zu werden", sagt er nach der Kabinettsklausur. Die schwarz-rote Koalition werde in der kommenden Woche den Entwurf eines neuen Polizeigesetzes beschließen. Es gehe um "aufspüren, abwehren und abfangen". Dies bedeute auch abschießen, betont Dobrindt. Man werde deshalb auch das Luftsicherheitsgesetz neu fassen.
Leopold Zaak
Merz: "Wir haben den Anspruch, dass wir wieder an die Spitze kommen"
Nach der Klausur treten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sowie Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor die Presse, um das vorzustellen, was die letzten eineinhalb Tage in der Villa Borsig bei Berlin besprochen wurde. Der Kanzler sagt, es habe bei der Klausur zwei Schwerpunkte gegeben: die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Modernisierung des Staates. Die angeschlagene deutsche Volkswirtschaft wolle man wieder nach vorne bringen. "Wir haben den Anspruch, dass wir wieder an die Spitze kommen", sagt der Kanzler. Dafür habe man unterschiedliche Maßnahmen beschlossen. Er zählt einige Punkte auf: Ausländische Pflegekräfte sollen leichter anerkannt werden und schneller Arbeit finden. Außerdem kündigt er eine Hightech-Agenda an. Was damit gemeint ist, wird nicht unbedingt klar, es gehe "bis hin zu Themen wie KI", sagt Merz.
Die Modernisierungsagenda bestehe aus zahlreichen Punkten, die man ebenfalls auf den Weg bringen wolle oder schon auf den Weg gebracht habe, fügt er hinzu. Autos sollen künftig einheitlich über ein Portal zugelassen werden können, Visumverfahren sollen mithilfe von Künstlicher Intelligenz schneller werden. Auch Bauvorhaben sollen schneller umgesetzt werden können.
Ganz allgemein verschreibt der Kanzler seiner Koalition mehr Tempo. Bis zum 15. Oktober soll es noch mehrere Gesetzesvorhaben geben. Dann könne der Bundesrat bis zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am 19. Dezember noch Gesetzesvorhaben zustimmen.
Zum Schluss lobt der Kanzler noch die Stimmung in der Koalition. Man arbeite vertrauensvoll und kollegial zusammen. Das sei auf der Klausur noch einmal deutlich geworden, sagt Merz.
Die Modernisierungsagenda bestehe aus zahlreichen Punkten, die man ebenfalls auf den Weg bringen wolle oder schon auf den Weg gebracht habe, fügt er hinzu. Autos sollen künftig einheitlich über ein Portal zugelassen werden können, Visumverfahren sollen mithilfe von Künstlicher Intelligenz schneller werden. Auch Bauvorhaben sollen schneller umgesetzt werden können.
Ganz allgemein verschreibt der Kanzler seiner Koalition mehr Tempo. Bis zum 15. Oktober soll es noch mehrere Gesetzesvorhaben geben. Dann könne der Bundesrat bis zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am 19. Dezember noch Gesetzesvorhaben zustimmen.
Zum Schluss lobt der Kanzler noch die Stimmung in der Koalition. Man arbeite vertrauensvoll und kollegial zusammen. Das sei auf der Klausur noch einmal deutlich geworden, sagt Merz.
Dominik Fürst
Verkehrsminister hat das Krankenhaus verlassen
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat das Krankenhaus nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz wieder verlassen können. Es gehe ihm besser, sagte Merz auf Journalistennachfrage vor Beginn der Kabinettsklausur in Berlin. „Er ist zu Hause und stabil, aber muss sich noch ein bisschen erholen. Es ist alles gut.“ Schnieder war beim ersten Tag des Regierungstreffens in der Villa Borsig am Tisch zusammengesackt und kam für weitere Untersuchungen ins Bundeswehrkrankenhaus in Berlin-Mitte.
Leopold Zaak
Kabinett setzt Klausur fort – und berät über Modernisierungsagenda
Tag zwei in der Villa Borsig am Tegeler See im Nordwesten Berlins. Das Bundeskabinett setzt seine Klausur fort. Heute geht es um die Frage, wie der Staat modernisiert werden kann. Die Staatsmodernisierung betrifft alle Ressorts, ganz besonders aber Karsten Wildberger, den Digitalminister. Er wird dem Kabinett in der Sitzung seine Modernisierungspläne vorstellen. Diese sehen einen Abbau bürokratischer Lasten um 25 Prozent vor, was Einsparungen von 16 Milliarden Euro bringen soll. Eine ganze Reihe von Maßnahmen sind geplant, darunter ein einheitliches Kfz-Zulassungsportal für ganz Deutschland, Unternehmensgründungen in 24 oder 48 Stunden sowie eine sogenannte "Work-and-Stay"-Agentur, die wichtig für die gezielte Fachkräftegewinnung aus dem Ausland ist.
In der anschließenden Kabinettssitzung will die Koalition noch weitere Maßnahmen beschließen, die den Staat schneller, effizienter und schlanker machen sollen. Auf einer Pressekonferenz um 10.30 Uhr wollen Kanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sowie Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Ergebnisse vorstellen. Die Pressekonferenz können Sie auf SZ.de verfolgen.
Merz, Klingbeil, Dobrindt sowie der Rest der Koalition stehen dabei unter Beobachtung der Wirtschaft. Die ist nämlich angesichts der Modernisierungsideen, die bisher durchgedrungen sind, nur wenig begeistert. "Bürokratieabbau und Staatsmodernisierung sind für die Regierung der Lackmustest, ob und wie der angekündigte Herbst der Reformen unternehmerisch spürbar wird", sagte Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin beim Bundesverband der Deutschen Industrie. "Die Industrie ist besorgt, dass die Regierung die dringend benötigte Dynamik beim Bürokratieabbau durch mangelnde Geschwindigkeit in der Umsetzung abwürgt", mahnte sie. Die von Wildberger geplanten Zeitvorgaben für die Umsetzung der Modernisierungsagenda wirkten wenig ambitioniert.
Auch DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov warnte, dass man nun "echte Reformen brauche, keine Symbolpolitik". "Ganz oben steht wirtschaftliches Wachstum. Dafür braucht es klare Schritte in Richtung Wettbewerbsfähigkeit und Staatsmodernisierung", sagte sie. Die Unternehmen seien bereit, jetzt müsse der politische Wille folgen.
In der anschließenden Kabinettssitzung will die Koalition noch weitere Maßnahmen beschließen, die den Staat schneller, effizienter und schlanker machen sollen. Auf einer Pressekonferenz um 10.30 Uhr wollen Kanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sowie Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Ergebnisse vorstellen. Die Pressekonferenz können Sie auf SZ.de verfolgen.
Merz, Klingbeil, Dobrindt sowie der Rest der Koalition stehen dabei unter Beobachtung der Wirtschaft. Die ist nämlich angesichts der Modernisierungsideen, die bisher durchgedrungen sind, nur wenig begeistert. "Bürokratieabbau und Staatsmodernisierung sind für die Regierung der Lackmustest, ob und wie der angekündigte Herbst der Reformen unternehmerisch spürbar wird", sagte Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin beim Bundesverband der Deutschen Industrie. "Die Industrie ist besorgt, dass die Regierung die dringend benötigte Dynamik beim Bürokratieabbau durch mangelnde Geschwindigkeit in der Umsetzung abwürgt", mahnte sie. Die von Wildberger geplanten Zeitvorgaben für die Umsetzung der Modernisierungsagenda wirkten wenig ambitioniert.
Auch DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov warnte, dass man nun "echte Reformen brauche, keine Symbolpolitik". "Ganz oben steht wirtschaftliches Wachstum. Dafür braucht es klare Schritte in Richtung Wettbewerbsfähigkeit und Staatsmodernisierung", sagte sie. Die Unternehmen seien bereit, jetzt müsse der politische Wille folgen.
Leopold Zaak
Ostbeauftragte Kaiser sorgt sich um Vermögensverteilung – und bringt "Grunderbe" ins Spiel
Kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit wird Elisabeth Kaiser, die Ostbeauftragte der Bundesregierung, ihren ersten Bericht vorlegen. Darin geht es um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in den ostdeutschen Bundesländern sowie den Stand des Zusammenwachsens von Ost und West.
Vor dem 35. Jahrestag der Wiedervereinigung machte Kaiser einen Vorstoß zu einer gerechteren Verteilung der Vermögen in Ost und West. Dabei brachte sie ein "Grunderbe" ins Spiel. Diese sei eine „spannende Idee“, ebenso die Debatte über die Vermögens- und Erbschaftssteuer und die geplante Frühstartrente, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „35 Jahre nach der Deutschen Einheit haben wir immer noch verkrustete Vermögensverhältnisse in Deutschland“, sagte Kaiser. „Das betrifft nicht nur Ost-West, sondern eben wirklich eine große Schere zwischen Arm und Reich.“ Deshalb gehe es um die Frage: „Wie können wir Vermögensgleichwertigkeit hinbekommen?“ Ein „Grunderbe“ wäre eine Art staatlich finanziertes Startkapital für junge Erwachsene. Bei der Frühstartrente wird mit staatlicher Hilfe von Kindheit an fürs Alter gespart.
Vor dem 35. Jahrestag der Wiedervereinigung machte Kaiser einen Vorstoß zu einer gerechteren Verteilung der Vermögen in Ost und West. Dabei brachte sie ein "Grunderbe" ins Spiel. Diese sei eine „spannende Idee“, ebenso die Debatte über die Vermögens- und Erbschaftssteuer und die geplante Frühstartrente, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „35 Jahre nach der Deutschen Einheit haben wir immer noch verkrustete Vermögensverhältnisse in Deutschland“, sagte Kaiser. „Das betrifft nicht nur Ost-West, sondern eben wirklich eine große Schere zwischen Arm und Reich.“ Deshalb gehe es um die Frage: „Wie können wir Vermögensgleichwertigkeit hinbekommen?“ Ein „Grunderbe“ wäre eine Art staatlich finanziertes Startkapital für junge Erwachsene. Bei der Frühstartrente wird mit staatlicher Hilfe von Kindheit an fürs Alter gespart.
Newsdesk
Verkehrsminister bei Kabinettsklausur zusammengebrochen
Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Berlin einen Kreislaufzusammenbruch und wurde nach SZ-Informationen ins Bundeswehrkrankenhaus gebracht. Der CDU-Politiker sei am Tisch zusammengesackt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Nachrichtenagentur dpa zufolge. Danach sei es ihm zwar wieder besser gegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Beim Gruppenfoto des Kabinetts konnte Schnieder nicht mehr dabei sein.