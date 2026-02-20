Grüne Jugend übt zum Hanau-Gedenktag harte Kritik an der eigenen Partei

Neun überwiegend junge Menschen wurden am 19. Februar 2020 in Hanau erschossen - die Motive waren Rassismus und Hass. Zum sechsten Gedenktag der Tat in Hanau übt nun die Grüne Jugend heftige Kritik am Kurs der eigenen Partei und wirft ihr vor, nicht hart genug gegen Rassismus und Extremismus vorzugehen. "Heute von Grünen-Politikern und -Politikerinnen zu hören, dass Hanau sich nicht wiederholen darf, fällt mir schwer ernst zu nehmen", sagt Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga der SZ. "Von einer Partei, die sich immer dann mit blumigen Worten zu Vielfalt und Antirassismus schmückt, wenn es bequem ist, es jedoch weiterhin verschleppt, notwendige Polizeireformen und Extremismusprävention umzusetzen, wenn sie die Möglichkeit dazu hatten", sagt Bobga weiter.



Auch die hessischen Grünen kommen bei der Grünen Jugend wegen der Aufarbeitung der Tat nicht gut weg. "In Hessen trugen sie Regierungsverantwortung, als Aufklärung verzögert und Fehler relativiert wurden", sagt Bobga weiter. "Wer Solidarität verspricht, muss sie auch zeigen. Doch in Hanau galt die Loyalität mal wieder dem Koalitionspartner, nicht den Betroffenen rassistischer Gewalt." Die Grünen müssten durch ihre politische Handlung stärker zeigen, dass sie aus Hanau gelernt hätten. Reels auf Instagram und glatt polierte Statements hätten "noch nie ausgereicht".



Zudem kritisiert die Grüne Jugend indirekt mangelnde Präsenz vor Ort. Solidarität bedeute auch, gemeinsam zu gedenken, sagt Bobga. "Mich hat es gefreut, als ich im letzten Jahr gesehen habe, dass Felix vor Ort in Hanau war", sagt Bobga mit Blick auf den Besuch von Parteichef Felix Banaszak. Diesmal allerdings gibt es in Hanau erstmals keine zentrale Gedenkveranstaltung. Vertreter der Stadt- und Landespolitik wollen Blumen und Kränze an den Tatorten niederlegen. Die nächste größere Gedenkveranstaltung soll es am zehnten Jahrestag geben.



In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen und danach seine Mutter und sich selbst getötet.