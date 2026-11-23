Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz: Bericht über russische Atombewaffnung im All „schockierend“
Bundesregierung weist Söder-Vorstoß zu kalter Progression zurück
Schneider zu COP31: Die Welt braucht diese Abschlusserklärung nicht
Wüst weist Söders Forderung zur kalten Progression zurück
Justizministerin Hubig: Femizide sollen eindeutig als Mord gelten
Merz: Bericht über russische Atombewaffnung im All „schockierend“
Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich besorgt über den Recherchebericht der Süddeutschen Zeitung, des WDR und NDR gezeigt, dass Russland Satelliten mit atomarer Bewaffnung ins All schießen könnte. „Dass Russland plant, auch eine atomare Bewaffnung des Weltraums vorzunehmen, ist nicht neu, aber es ist deswegen nicht weniger schockierend“, sagte Merz nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin. „Es zeigt, zu welcher Eskalation Russland offensichtlich bereit ist.“
Carim Soliman
Bundesregierung weist Söder-Vorstoß zu kalter Progression zurück
Die Bundesregierung weist den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder zum Ausgleich der kalten Progression zurück. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte in Berlin, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) befürworte den Ausgleich der kalten Progression zwar prinzipiell. Die Debatten darüber seien aber im Zuge der Haushaltsberatungen geführt worden und abgeschlossen.
Ähnlich äußerte sich ein Sprecher von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Er verwies auf die geplante Einkommensteuerreform. Diese habe eine klare Zielrichtung, nämlich kleine und mittlere Einkommen und vor allem Familien mit Kindern zu entlasten.
Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der CSU-Chef der Bild am Sonntag. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält.
Kalte Progression nennt man eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
Ähnlich äußerte sich ein Sprecher von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Er verwies auf die geplante Einkommensteuerreform. Diese habe eine klare Zielrichtung, nämlich kleine und mittlere Einkommen und vor allem Familien mit Kindern zu entlasten.
Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der CSU-Chef der Bild am Sonntag. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält.
Kalte Progression nennt man eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
Schneider zu COP31: Die Welt braucht diese Abschlusserklärung nicht
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) relativiert das Scheitern der Weltklimakonferenz. „Die Welt braucht diese Abschlusserklärung nicht, um beim Klimaschutz weiter voranzugehen“, sagte Schneider dem Kölner Stadt-Anzeiger. Zwar könnten die Ölstaaten eine Klimakonferenz blockieren, die nach dem Einstimmigkeitsprinzip funktioniere. „Aber die weltweite Dynamik hin zu Elektroautos und erneuerbaren Energien können sie damit nicht aufhalten“.
Denn auf der ganzen Welt würden die Menschen gerade merken, „dass es ihnen besser geht, wenn sie sich unabhängig machen von Öl und Gas“. Schneider sagte: „Was in Antalya vorgelegt wurde, wäre ein Rückschritt gewesen gegenüber früheren Beschlüssen. Dem konnten wir nicht zustimmen.“
Die diesjährige Weltklimakonferenz im türkischen Küstenort war am Sonntag ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Hauptstreitpunkt war, dass der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas auf Druck erdölfördernder Staaten in dem Abschlussdokument nicht erwähnt werden sollte, obwohl das Verbrennen fossiler Energieträger maßgeblich für die Klimakrise verantwortlich ist.
Mehr zu dem ernüchternden Ende der Weltklimakonferenz lesen Sie hier:
Denn auf der ganzen Welt würden die Menschen gerade merken, „dass es ihnen besser geht, wenn sie sich unabhängig machen von Öl und Gas“. Schneider sagte: „Was in Antalya vorgelegt wurde, wäre ein Rückschritt gewesen gegenüber früheren Beschlüssen. Dem konnten wir nicht zustimmen.“
Die diesjährige Weltklimakonferenz im türkischen Küstenort war am Sonntag ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Hauptstreitpunkt war, dass der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas auf Druck erdölfördernder Staaten in dem Abschlussdokument nicht erwähnt werden sollte, obwohl das Verbrennen fossiler Energieträger maßgeblich für die Klimakrise verantwortlich ist.
Mehr zu dem ernüchternden Ende der Weltklimakonferenz lesen Sie hier:
Carim Soliman
Wüst weist Söders Forderung zur kalten Progression zurück
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Forderung seines bayerischen Kollegen Markus Söder (CSU) nach einem zügigen Ausgleich der kalten Progression zurückgewiesen. „Natürlich würden wir alle gerne die kalte Progression ausgleichen. Das ist doch völlig klar, weil die kalte Progression unfair ist“, sagte Wüst am Abend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.
Letztlich habe sich der Koalitionsausschuss aber entschieden, zur Entlastung der Bürger stattdessen die Stromsteuer zu senken, und das sei erst einmal ein gutes Signal, sagte Wüst.
„„Die kalte Progression war eben nicht das Mittel der Wahl. Das Ergebnis des Koalitionsausschusses war die Senkung der Stromsteuer, auch wenn wir uns alle mehr wünschen würden.“ “Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen
Auch wenn der Ausgleich der kalten Progression offensichtlich nicht möglich sei, sei es nicht zwingend falsch, wenn Söder nochmals an „diesen Wunsch der gesamten Union“ erinnere, sagte Wüst. Er betonte: „Wir wollen alle die Senkung der kalten Progression.“ Man müsse aber die Realität des Bundeshaushalts anerkennen, der in der kommenden Woche beschlossen werde.
CSU-Chef Söder hatte zuvor einen sofortigen Ausgleich der Steuermehrbelastung durch die kalte Progression für alle Bürger gefordert. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte Bayerns Ministerpräsident der Bild am Sonntag.
Unter kalter Progression versteht man eine Art "schleichende Steuererhöhung": Diese tritt auf, wenn eine Einkommenserhöhung bei hoher Inflation lediglich den Kaufkraftverlust ausgleicht. Gleichzeitig wird mit höherem Einkommen aber ein höherer Steuersatz fällig. Das führt in Kombination dazu, dass die Arbeitnehmer weniger Geld zur Verfügung haben, obwohl das Gehalt gestiegen ist. Dem könnte die Regierung entgegenwirken, indem der Steuertarif an die Inflation angepasst wird.
Unter kalter Progression versteht man eine Art "schleichende Steuererhöhung": Diese tritt auf, wenn eine Einkommenserhöhung bei hoher Inflation lediglich den Kaufkraftverlust ausgleicht. Gleichzeitig wird mit höherem Einkommen aber ein höherer Steuersatz fällig. Das führt in Kombination dazu, dass die Arbeitnehmer weniger Geld zur Verfügung haben, obwohl das Gehalt gestiegen ist. Dem könnte die Regierung entgegenwirken, indem der Steuertarif an die Inflation angepasst wird.
Luzia Geier
Justizministerin Hubig: Femizide sollen eindeutig als Mord gelten
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will den Mordparagrafen verschärfen und Femizide eindeutig als Mord erfassen. Künftig sollten „geschlechtsspezifische oder sonstige menschenverachtende Beweggründe“ ausdrücklich als Mordmerkmal genannt werden, heißt es in einem Gesetzentwurf, der der Bild am Sonntag vorliegt. Die Klarstellung zielt etwa auf Fälle ab, in denen ein Mann eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennt oder er nicht akzeptiert, dass sie selbst über ihr Leben bestimmen will.
Unter dem Begriff Femizid versteht man die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch den Partner oder Ex-Partner. „Fast jeden Tag tötet in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin – oder versucht es“, sagte Hubig der Bild am Sonntag.
Schon heute können solche Taten als Mord geahndet werden, etwa wenn dem Täter niedrige Beweggründe nachgewiesen werden können. Doch das geschieht nicht in jedem Fall. Hier setzt die Reform an: Die geplante Änderung soll dem Bericht zufolge eine „rechtssichere und adäquate Berücksichtigung insbesondere von Tötungsmotiven ermöglichen, denen ein patriarchales Herrschafts- und Besitzdenken zugrunde liegt“, so der Bericht.
„Wer eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennen will, der muss als Mörder bestraft werden“, sagte Hubig. Noch immer gebe es Fälle, in denen eine „Trennungstötung“ nicht als Mord gewertet werde. Gerichte stellten dann zum Beispiel darauf ab, „dass der Täter keinen Ausweg wusste, dass er todtraurig war, dass er seine Partnerin nicht an jemanden anderen verlieren wollte“. Einen eigenen Straftatbestand „Femizid“ lehnt Hubig dagegen ab.
Unter dem Begriff Femizid versteht man die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch den Partner oder Ex-Partner. „Fast jeden Tag tötet in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin – oder versucht es“, sagte Hubig der Bild am Sonntag.
Schon heute können solche Taten als Mord geahndet werden, etwa wenn dem Täter niedrige Beweggründe nachgewiesen werden können. Doch das geschieht nicht in jedem Fall. Hier setzt die Reform an: Die geplante Änderung soll dem Bericht zufolge eine „rechtssichere und adäquate Berücksichtigung insbesondere von Tötungsmotiven ermöglichen, denen ein patriarchales Herrschafts- und Besitzdenken zugrunde liegt“, so der Bericht.
„Wer eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennen will, der muss als Mörder bestraft werden“, sagte Hubig. Noch immer gebe es Fälle, in denen eine „Trennungstötung“ nicht als Mord gewertet werde. Gerichte stellten dann zum Beispiel darauf ab, „dass der Täter keinen Ausweg wusste, dass er todtraurig war, dass er seine Partnerin nicht an jemanden anderen verlieren wollte“. Einen eigenen Straftatbestand „Femizid“ lehnt Hubig dagegen ab.
Luzia Geier
Antisemitismusbeauftragte warnt vor AfD-Regierung
Aus Sicht der neuen Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Katharina von Schnurbein, ist „die AfD-Ideologie besonders gefährlich“. Eine Regierungsbeteiligung der Partei könne mit Blick auf das Gedenken an die Judenvernichtung im Nationalsozialismus „ganz konkrete und gravierende Folgen haben“, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Besonders problematisch sei der Angriff der Partei auf die Erinnerungskultur: „Wer nicht anerkennen will, was die Shoah für Deutschland und die Menschheit war, rüttelt an den Grundfesten unserer Demokratie“, sagte Schnurbein. Sie sehe zum Beispiel die Förderung bestehender KZ-Gedenkstätten in Gefahr.
Besonders problematisch sei der Angriff der Partei auf die Erinnerungskultur: „Wer nicht anerkennen will, was die Shoah für Deutschland und die Menschheit war, rüttelt an den Grundfesten unserer Demokratie“, sagte Schnurbein. Sie sehe zum Beispiel die Förderung bestehender KZ-Gedenkstätten in Gefahr.
„Mir stellt sich auch die Frage, ob die etablierten Bildungsinstitutionen ihre Erinnerungskultur weiter frei und unabhängig gestalten können.“Katharina von Schnurbein
In vielen jüdischen Gemeinden spüre sie eine Unsicherheit, „wie stark der Rückhalt unter einer AfD-Regierung für sie wegbrechen wird, auch wenn sich die Partei als Freund von Jüdinnen und Juden präsentiert“, so Schnurbein.
Seit Ende Oktober ist die ehemalige EU-Antisemitismusbeauftragte neue Beauftragte der Bundesregierung für das Thema. Ihr Vorgänger Felix Klein war nach acht Jahren im Amt zur Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit nach Paris gewechselt.
Seit Ende Oktober ist die ehemalige EU-Antisemitismusbeauftragte neue Beauftragte der Bundesregierung für das Thema. Ihr Vorgänger Felix Klein war nach acht Jahren im Amt zur Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit nach Paris gewechselt.
Luzia Geier
Söder: Bayern will Ausgleich kalter Progression mittragen
Bayern ist nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder bereit, die Kosten mitzutragen, die beim Ausgleich der kalten Progression entstehen würden. „Wir brauchen jetzt dringend einen Ausgleich der kalten Progression“, sagte der CSU-Chef der Bild am Sonntag. Nötig sei „ein Gemeinschaftswerk von Bund und Ländern“. Bayern sei bereit, diese Entlastungen beim Ausgleich der Einkommensteuer zu leisten.
Kalte Progression entsteht, wenn das Einkommen wegen der Inflation steigt, man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich von seinem Geld wegen der höheren Preise aber nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
Der Ausgleich der kalten Progression ist laut Söder „seit vielen Jahren gute politische Gepflogenheit“. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfe man nicht damit beginnen, „dieses ungeschriebene Gesetz aufzukündigen“. Bisher konnten sich Union und SPD nicht einigen, wie ein Ausgleich der kalten Progression finanziert werden könnte.
Kalte Progression entsteht, wenn das Einkommen wegen der Inflation steigt, man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich von seinem Geld wegen der höheren Preise aber nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
Der Ausgleich der kalten Progression ist laut Söder „seit vielen Jahren gute politische Gepflogenheit“. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfe man nicht damit beginnen, „dieses ungeschriebene Gesetz aufzukündigen“. Bisher konnten sich Union und SPD nicht einigen, wie ein Ausgleich der kalten Progression finanziert werden könnte.
Anna Schimpp
Prien: Keine Kürzung bei Projekten gegen Antisemitismus
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) verteidigt Kürzungen im Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Zugleich sagte sie der Tageszeitung taz, dass es bei Projekten gegen Antisemitismus keine Abstriche geben werde. Trotz der ab 2027 reduzierten Haushaltsmittel sei es gelungen, dass sogar mehr Projekte gegen Antisemitismus in Deutschland gefördert werden können als 2026. „Mir ist zugleich bewusst, dass wir mit unseren Entscheidungen mitunter auch etablierte Träger enttäuschen müssen. Das ist angesichts der vielen guten eingereichten Ideen und der begrenzten Haushaltsmittel keine leichte Aufgabe“, so Prien.
Vor einer Woche hatte Priens Familienministerium entschieden, welche Projekte für die nächste Periode des Bundesprogramms „Demokratie leben“ Förderanträge stellen dürfen. Dabei hatten auch mehrere Projekte gegen Antisemitismus Absagen erhalten.
Am Freitag wurde laut taz einigen Projekten aus diesem Bereich doch noch eine Förderung in Aussicht gestellt, darunter der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), dem Fritz Bauer Forum und dem Institut für Neue Soziale Plastik. Sie dürfen nun beim Ministerium doch einen Förderantrag stellen.
Andere Projekte verlieren hingegen ihre Förderungen, wie die Tagesschau am Freitag berichtete. So auch das Erich-Zeigner-Haus in Leipzig, das unter anderem Aufklärungsarbeit über Rechts- und Linksextremismus und linken Antisemitismus leistet. Es wird nach aktuellem Stand ab nächstem Jahr keine Zuwendungen aus dem Bundesprogramm mehr erhalten.
Prien sagte der taz, wichtig im laufenden Auswahlprozess seien Empfehlungen von unabhängigen Sachverständigen für die einzelnen Projekte. Es sei nun Aufgabe ihres Hauses, „in einer Gesamtschau eine gute und ausgewogene Mischung aus den eingereichten Projekten sicherzustellen“. Laut Prien gibt es derzeit 1200 eingereichte Interessenbekundungen für „Demokratie leben!“. Die Ministerin begrüßte, dass dort künftig 40 Prozent neue Träger zum Zuge kommen. Das stärke die Vielfalt der Organisationen und bringe neue Impulse in das Bundesprogramm. Ziele seien „mehr Präsenz im Alltag der Menschen, eine stärkere Verankerung in bestehenden Strukturen und eine gezielte Ansprache der gesellschaftlichen Mitte“.
Vor einer Woche hatte Priens Familienministerium entschieden, welche Projekte für die nächste Periode des Bundesprogramms „Demokratie leben“ Förderanträge stellen dürfen. Dabei hatten auch mehrere Projekte gegen Antisemitismus Absagen erhalten.
Am Freitag wurde laut taz einigen Projekten aus diesem Bereich doch noch eine Förderung in Aussicht gestellt, darunter der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), dem Fritz Bauer Forum und dem Institut für Neue Soziale Plastik. Sie dürfen nun beim Ministerium doch einen Förderantrag stellen.
Andere Projekte verlieren hingegen ihre Förderungen, wie die Tagesschau am Freitag berichtete. So auch das Erich-Zeigner-Haus in Leipzig, das unter anderem Aufklärungsarbeit über Rechts- und Linksextremismus und linken Antisemitismus leistet. Es wird nach aktuellem Stand ab nächstem Jahr keine Zuwendungen aus dem Bundesprogramm mehr erhalten.
Prien sagte der taz, wichtig im laufenden Auswahlprozess seien Empfehlungen von unabhängigen Sachverständigen für die einzelnen Projekte. Es sei nun Aufgabe ihres Hauses, „in einer Gesamtschau eine gute und ausgewogene Mischung aus den eingereichten Projekten sicherzustellen“. Laut Prien gibt es derzeit 1200 eingereichte Interessenbekundungen für „Demokratie leben!“. Die Ministerin begrüßte, dass dort künftig 40 Prozent neue Träger zum Zuge kommen. Das stärke die Vielfalt der Organisationen und bringe neue Impulse in das Bundesprogramm. Ziele seien „mehr Präsenz im Alltag der Menschen, eine stärkere Verankerung in bestehenden Strukturen und eine gezielte Ansprache der gesellschaftlichen Mitte“.
Themenportal zu rechter Gewalt wird nicht weiter finanziert
Ein Online-Themenportal, das als zentraler Ort für die Dokumentation rechter Gewalt in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht war, erhält keine weitere Förderung des Bundes. „Weitere Haushaltsmittel für eine Finanzierung über Ende 2026 hinaus stehen nicht zur Verfügung“, teilte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in der Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Marlene Schönberger mit, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.
„Nicht einmal acht Monate nach dem Start des Themenportals ‚Rechte Gewalt‘ zieht die Bundesregierung jetzt den Stecker. Das ist vollkommen unverständlich“, sagte Schönberger, die Mitglied im Innenausschuss des Bundestags ist. „Die Bundesregierung muss rechte Gewalt verhindern und dort, wo sie das nicht schafft, wenigstens ihre Kontinuität anerkennen und dokumentieren. Das ist sie den Betroffenen rechter Gewalt schuldig.“
Das Themenportal ist auf dem „Archivportal-D“ der Deutschen Digitalen Bibliothek angesiedelt und wird vom Bundesarchiv verantwortet. Hintergrund ist laut einer Selbstbeschreibung, dass es keinen zentralen Ort gebe, „an dem rechte Gewalt in Deutschland seit 1945 systematisch, multiperspektivisch und quellengestützt dokumentiert wird“. Verstreute Archivbestände, zum Beispiel aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Quellen, sollten hier online zusammengeführt werden.
„Nicht einmal acht Monate nach dem Start des Themenportals ‚Rechte Gewalt‘ zieht die Bundesregierung jetzt den Stecker. Das ist vollkommen unverständlich“, sagte Schönberger, die Mitglied im Innenausschuss des Bundestags ist. „Die Bundesregierung muss rechte Gewalt verhindern und dort, wo sie das nicht schafft, wenigstens ihre Kontinuität anerkennen und dokumentieren. Das ist sie den Betroffenen rechter Gewalt schuldig.“
Das Themenportal ist auf dem „Archivportal-D“ der Deutschen Digitalen Bibliothek angesiedelt und wird vom Bundesarchiv verantwortet. Hintergrund ist laut einer Selbstbeschreibung, dass es keinen zentralen Ort gebe, „an dem rechte Gewalt in Deutschland seit 1945 systematisch, multiperspektivisch und quellengestützt dokumentiert wird“. Verstreute Archivbestände, zum Beispiel aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Quellen, sollten hier online zusammengeführt werden.
Barbara Klimke
Bilger fordert von Autobauern ein Bekenntnis zu Deutschland
Im Gegenzug für die Aufweichung des Verbrenner-Aus erwartet Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) ein Bekenntnis der Autobauer zum Standort Deutschland. „Meine Erwartung ist klar: Deutschland muss die Heimatbasis für Entwicklung und Produktion bleiben“, sagte Bilger der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Nach allem, was wir politisch erreicht haben – Stichwort: Aus vom Verbrennerverbot in Europa –, erwarte ich von der Automobilindustrie auch ein klares Bekenntnis zum Heimatstandort.“
Eine Aufweichung europäischer Klimaregeln und die Lockerung des Verbrenner-Aus waren zuletzt konkreter geworden. Ein entsprechender Vorschlag hätte zur Folge, dass die Autoindustrie auch nach 2035 weiter neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge verkaufen könnte, ohne Strafzahlungen fürchten zu müssen. Eine Entscheidung fällt voraussichtlich im Dezember.
Die deutsche Autoindustrie baut derzeit Zehntausende Arbeitsplätze ab, Werksschließungen werden geprüft. Die Unternehmen begründen das unter anderem mit hohen Produktionskosten in Deutschland. Sie verlegen diese zunehmend ins Ausland. Bilger sagte, er habe Verständnis für Auslandsinvestitionen. „Made in Germany“ spiele bei Autos aber immer noch eine wichtige Rolle: „In Deutschland wurde das Auto erfunden, viele Innovationen wurden hier entwickelt, und auch in Zukunft sollte unser Anspruch sein, in allen Bereichen der Automobilität an der Spitze zu stehen.“ Dazu gehöre für ihn, dass „deutsche Hersteller auch weiterhin in Deutschland entwickeln und produzieren“. Die Regierung müsse Belastungen etwa bei Kosten für Arbeit, Energie und Bürokratie reduzieren. In Deutschland könne trotzdem nie so günstig produziert werden wie in Osteuropa. Europa müsse sich auch zum Wettbewerb mit China positionieren, der nicht fair sei.
Eine Aufweichung europäischer Klimaregeln und die Lockerung des Verbrenner-Aus waren zuletzt konkreter geworden. Ein entsprechender Vorschlag hätte zur Folge, dass die Autoindustrie auch nach 2035 weiter neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge verkaufen könnte, ohne Strafzahlungen fürchten zu müssen. Eine Entscheidung fällt voraussichtlich im Dezember.
Die deutsche Autoindustrie baut derzeit Zehntausende Arbeitsplätze ab, Werksschließungen werden geprüft. Die Unternehmen begründen das unter anderem mit hohen Produktionskosten in Deutschland. Sie verlegen diese zunehmend ins Ausland. Bilger sagte, er habe Verständnis für Auslandsinvestitionen. „Made in Germany“ spiele bei Autos aber immer noch eine wichtige Rolle: „In Deutschland wurde das Auto erfunden, viele Innovationen wurden hier entwickelt, und auch in Zukunft sollte unser Anspruch sein, in allen Bereichen der Automobilität an der Spitze zu stehen.“ Dazu gehöre für ihn, dass „deutsche Hersteller auch weiterhin in Deutschland entwickeln und produzieren“. Die Regierung müsse Belastungen etwa bei Kosten für Arbeit, Energie und Bürokratie reduzieren. In Deutschland könne trotzdem nie so günstig produziert werden wie in Osteuropa. Europa müsse sich auch zum Wettbewerb mit China positionieren, der nicht fair sei.
Anna Schimpp
Was der Bundesrat beschlossen hat – und was nicht
Kinder bekommen künftig als Startkapital für die private Altersvorsorge pro Monat zehn Euro vom Staat. Die vom Bundesrat beschlossene Frühstartrente gilt für Kinder ab dem Jahrgang 2020 und wird ab dem Jahr ausgezahlt, in dem sie sechs werden. Die Förderung soll bis zur Volljährigkeit vom Staat gezahlt werden. Das Geld soll auf dem Kapitalmarkt angelegt werden. Das Gesetz soll Anfang 2027 in Kraft treten. Eltern können dazu für ihr Kind bei einem Anbieter ihrer Wahl einen zertifizierten Standarddepot-Vertrag abschließen und das angelegte Geld aufstocken. Schließen die Eltern keinen Vertrag ab, verwaltet die Bundesbank das Depot. Ab dem 18. Lebensjahr kann das Altersvorsorgedepot bis zum Renteneintritt durch eigene Einzahlungen weiter bestückt werden.
Frühstartrente: Können Sie Ihr Kind zum Millionär machen? Unser Rechner zeigt's
Der deutsche Staat schenkt Kindern bald 120 Euro im Jahr für die private Altersvorsorge. Zusätzlich dürfen Eltern für Ihr Kind investieren. Der SZ-Rechner zeigt, wie viel genau Ihr Kind zur Rente erwarten kann.
www.sueddeutsche.de
Der Bundesrat billigte auch die Reform der Notfallversorgung. Das Gesetz soll eine gezieltere Steuerung von Patienten mit dringenden Anliegen ermöglichen. An vielen Klinikstandorten sollen dafür neue zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden, die zunächst eine Einschätzung vornehmen und dann je nach Dringlichkeit in die Notaufnahme oder eine nahe Notdienstpraxis weiterleiten. Zu bekommen sein soll eine solche Vorab-Einschätzung auch telefonisch über die bundesweite Servicenummer 116 117. Umgesetzt werden können damit auch Änderungen am schon beschlossenen Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr, die die schwarz-rote Koalition an das Gesetz angehängt hatte. Damit werden Ausgabenbremsen für Psychotherapeuten gelockert. Den Kliniken sollen 550 Millionen Euro mehr zukommen als zunächst geplant. Eine gerade gekippte Verpflichtung für die gesetzlichen Krankenkassen, ihre Mitglieder über Anhebungen der Zusatzbeiträge zu informieren, soll doch wieder eingeführt werden.
Zudem beschloss der Bundesrat die Einführung der digitalen Brieftasche zur Speicherung des Personalausweises und anderer Dokumente. Ab Anfang kommenden Jahres sollen sich Bürgerinnen und Bürger mit der „d-you“-App gegenüber Behörden und Vertragspartnern im Netz einfacher ausweisen können. Die Nutzung der App ist freiwillig. Das Gesetz sieht zudem Maßnahmen vor, die Bürgerinnen und Bürger von Bürokratie entlasten sollen. So entfällt für ältere Menschen die Gültigkeitsdauer von zehn Jahren für den Personalausweis. Außerdem muss niemand mehr zum Amt, um bei einem Umzug im Reisepass den neuen Wohnort eintragen zu lassen.
Die deutschen Sicherheitsbehörden bekommen mehr Befugnisse zur Abwehr von Cyberangriffen. Das entsprechende Gesetz wurde nach dem Bundestag auch vom Bundesrat abgesegnet. Die Sicherheitsbehörden können künftig nicht nur präventive Maßnahmen ergreifen, sondern haben nun auch den gesetzlichen Auftrag für eine „aktive Cyberabwehr“.
Der Bundesrat stimmte außerdem dem ersten Teil einer Reform der Fahrschulausbildung zu, die der Bundestag beschlossen hatte – somit soll es für angehende Autofahrerinnen und Autofahrer günstiger werden, den Führerschein zu machen. Das Gesetz soll Fahrschulen von Anforderungen und Vorgaben entlasten, um Kosten zu senken.
Zudem beschloss der Bundesrat die Einführung der digitalen Brieftasche zur Speicherung des Personalausweises und anderer Dokumente. Ab Anfang kommenden Jahres sollen sich Bürgerinnen und Bürger mit der „d-you“-App gegenüber Behörden und Vertragspartnern im Netz einfacher ausweisen können. Die Nutzung der App ist freiwillig. Das Gesetz sieht zudem Maßnahmen vor, die Bürgerinnen und Bürger von Bürokratie entlasten sollen. So entfällt für ältere Menschen die Gültigkeitsdauer von zehn Jahren für den Personalausweis. Außerdem muss niemand mehr zum Amt, um bei einem Umzug im Reisepass den neuen Wohnort eintragen zu lassen.
Die deutschen Sicherheitsbehörden bekommen mehr Befugnisse zur Abwehr von Cyberangriffen. Das entsprechende Gesetz wurde nach dem Bundestag auch vom Bundesrat abgesegnet. Die Sicherheitsbehörden können künftig nicht nur präventive Maßnahmen ergreifen, sondern haben nun auch den gesetzlichen Auftrag für eine „aktive Cyberabwehr“.
Der Bundesrat stimmte außerdem dem ersten Teil einer Reform der Fahrschulausbildung zu, die der Bundestag beschlossen hatte – somit soll es für angehende Autofahrerinnen und Autofahrer günstiger werden, den Führerschein zu machen. Das Gesetz soll Fahrschulen von Anforderungen und Vorgaben entlasten, um Kosten zu senken.
Das sogenannte Kita-Startchancengesetz stoppte der Bundesrat hingegen wie erwartet vorerst. Die Länderkammer rief am Freitag zu dem Gesetz, das unter anderem verpflichtende Sprach- und Entwicklungstests für Kita-Kinder vorsieht, den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat an. Die Bundesländer, die für Bildung zuständig sind, bemängeln, dass der Bund neue Qualitätsvorgaben für Kitas mache, deren Umsetzung aber nicht ausreichend finanziere. Inhaltlich stimmen die Länder den Zielen und Maßnahmen des Gesetzes dagegen zu.
Bundesrat gedenkt Hubert Aiwangers – Wüst: „Stimme wird fehlen“
Der Bundesrat hat am Freitag des Anfang November gestorbenen stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger gedacht. Bundesratspräsident Hendrik Wüst sagte, der viel zu frühe Tod Aiwangers hinterlasse eine große Lücke. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen würdigte den Gestorbenen als streitbaren Politiker, für den seine bayerische Heimat immer im Mittelpunkt gestanden habe.
Aiwanger habe sich mit Nachdruck für die Sorgen und Anliegen der Menschen in Bayern eingesetzt, so Wüst über den Freie-Wähler-Politiker. Bodenständigkeit und der auf Augenhöhe geführte Dialog mit Bürgern seien ihm stets ein besonderes Anliegen gewesen. „Mit seiner leidenschaftlichen und direkten Art hat Hubert Aiwanger den politischen Diskurs weit über die Grenzen des Freistaats Bayern hinweg geprägt“, sagte Wüst. Aiwangers Stimme werde nicht nur im Bundesrat fehlen.
Am Samstag war der Chef der Freien Wähler im voll besetzten Liebfrauendom in München mit einer Totenmesse und einem Trauerstaatsakt verabschiedet worden. Aiwanger war am 4. November in einem Berliner Hotel überraschend gestorben. Er wurde 55 Jahre alt.
Aiwanger habe sich mit Nachdruck für die Sorgen und Anliegen der Menschen in Bayern eingesetzt, so Wüst über den Freie-Wähler-Politiker. Bodenständigkeit und der auf Augenhöhe geführte Dialog mit Bürgern seien ihm stets ein besonderes Anliegen gewesen. „Mit seiner leidenschaftlichen und direkten Art hat Hubert Aiwanger den politischen Diskurs weit über die Grenzen des Freistaats Bayern hinweg geprägt“, sagte Wüst. Aiwangers Stimme werde nicht nur im Bundesrat fehlen.
Am Samstag war der Chef der Freien Wähler im voll besetzten Liebfrauendom in München mit einer Totenmesse und einem Trauerstaatsakt verabschiedet worden. Aiwanger war am 4. November in einem Berliner Hotel überraschend gestorben. Er wurde 55 Jahre alt.
Barbara Klimke
Jugendproteste: Prien zeigt Verständnis
Für heute sind in Dutzenden Städten Protestaktionen unterschiedlicher Gruppen angekündigt. Die Bundesschülerkonferenz erwartet Tausende zu einer Demonstration für bessere Bildung am Brandenburger Tor. Getrennt davon organisiert die Gruppe „Gen Z regelt“ nach eigenen Angaben an 73 Orten Proteste. Und es laufen Schulstreiks gegen eine Wehrpflicht.
Prien sagte: „Junge Menschen haben jedes Recht, ihre Stimme zu erheben – und dass wir ihnen ernsthaft zuhören.“ Jede Form von Gewalt sei dabei abzulehnen, aber:
Prien sagte: „Junge Menschen haben jedes Recht, ihre Stimme zu erheben – und dass wir ihnen ernsthaft zuhören.“ Jede Form von Gewalt sei dabei abzulehnen, aber:
„Wenn Menschen friedlich auf die Straße gehen, sollten wir uns fragen, was sie uns sagen wollen. Wo fühlen sie sich nicht gehört?“Bildungs- und Jugendministerin Karin Prien
Prien sagte weiter: „Die Sorgen der jungen Generation sind nicht unbegründet.“ Viele erlebten eine Welt voller Krisen. „Das dürfen wir nicht kleinreden“, sagte Prien.
Mehr zu den geplanten Jugendprotesten lesen Sie hier:
Mehr zu den geplanten Jugendprotesten lesen Sie hier:
Newsdesk
Georg Ismar
Beim Koalitionsausschuss verlässt Merz den Raum
Beim Koalitionsausschuss hat Kanzler Friedrich Merz nach sechs Stunden zähen Verhandlungen über die von ihm immer wieder geforderte Senkung der Stromsteuer den Raum verlassen – aber die Deutungen, warum er das tat, gehen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung auseinander.
Laut Regierungskreisen sei Merz um Mitternacht in sein Büro gegangen, habe seine Tasche geholt und den Schal, weil er dachte, es ist bald vorbei. Er sei aber wieder zurück in den Saal gegangen und dann bis zum Ende geblieben. Es wurde dann zumindest eine Senkung der Stromsteuer für mindestens ein Jahr für alle Bürger vereinbart, das macht je nach Verbrauch für einen Haushalt eine Ersparnis von 80 bis 100 Euro im Jahr aus.
Unter Berufung auf Teilnehmer heißt es hingegen, Merz sei wütend gewesen, weil sich die SPD gegen eine Entlastung ohne aus ihrer Sicht ausreichende Gegenleistung gesperrt habe. Merz sei um Mitternacht herum aufgestanden und Richtung Tür gegangen. Alle anderen seien sitzen geblieben, seitens der CSU habe es Scherze gegeben. Für alle sei in dem Moment der Autoritätsverlust deutlich geworden, hieß es. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll Merz gesagt haben: „Das mache ich nicht mehr mit.“ Das sei sinngemäß so gesagt worden, hieß es dazu.
Hier gibt es mehr Informationen zum Koalitionsausschuss:
Laut Regierungskreisen sei Merz um Mitternacht in sein Büro gegangen, habe seine Tasche geholt und den Schal, weil er dachte, es ist bald vorbei. Er sei aber wieder zurück in den Saal gegangen und dann bis zum Ende geblieben. Es wurde dann zumindest eine Senkung der Stromsteuer für mindestens ein Jahr für alle Bürger vereinbart, das macht je nach Verbrauch für einen Haushalt eine Ersparnis von 80 bis 100 Euro im Jahr aus.
Unter Berufung auf Teilnehmer heißt es hingegen, Merz sei wütend gewesen, weil sich die SPD gegen eine Entlastung ohne aus ihrer Sicht ausreichende Gegenleistung gesperrt habe. Merz sei um Mitternacht herum aufgestanden und Richtung Tür gegangen. Alle anderen seien sitzen geblieben, seitens der CSU habe es Scherze gegeben. Für alle sei in dem Moment der Autoritätsverlust deutlich geworden, hieß es. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll Merz gesagt haben: „Das mache ich nicht mehr mit.“ Das sei sinngemäß so gesagt worden, hieß es dazu.
Hier gibt es mehr Informationen zum Koalitionsausschuss:
Grünen kritisieren Befristung der Stromsteuersenkung - FDP sieht „Demütigung“ von Merz
Die Grünen kritisieren, dass die Koalition die Stromsteuer vorerst nur für ein Jahr senken will. „Die Stromsteuer nur für ein Jahr zu senken, heißt null Planungssicherheit“, sagte Vizefraktionschef im Bundestag, Andreas Audretsch. Das sei „einmal mehr Unklarheit statt Verlässlichkeit von Friedrich Merz und Lars Klingbeil“. Betriebe und Haushalte planten bei Investitionen in Elektroautos und Wärmepumpen über mehrere Jahre. Sie bräuchten dauerhaft günstigen Strom.
Der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) durch den Koalitionsausschuss beschädigt. „Friedrich Merz musste bis zwei Uhr nachts verhandeln, um am Ende mit weniger herauszukommen, als im Koalitionsvertrag vereinbart war“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das ist eine Demütigung für den Kanzler, der im Gegenzug nichts Geringeres zementiert als die staatliche Preiskontrolle und die historische Abkehr von Ludwig Erhard.“
Der FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sieht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) durch den Koalitionsausschuss beschädigt. „Friedrich Merz musste bis zwei Uhr nachts verhandeln, um am Ende mit weniger herauszukommen, als im Koalitionsvertrag vereinbart war“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das ist eine Demütigung für den Kanzler, der im Gegenzug nichts Geringeres zementiert als die staatliche Preiskontrolle und die historische Abkehr von Ludwig Erhard.“