Günther fordert Rücktritt von Linken-Chef – Pantisano entschuldigt sich für Faschismus-Vergleich

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther fordert in der Bild den Rücktritt des neugewählten Linken-Parteichefs Luigi Pantisano. „Wer die CDU mit Faschisten und der AfD gleichsetzt, hat sich für jeden ernsthaften demokratischen Austausch disqualifiziert. Das ist geschichtsvergessen.“ Nach einer solchen Äußerung könne jemand wie Pantisano „kein Ansprechpartner“ sein und solle „sich schnellstmöglich aus der Politik verabschieden“. CSU-Generalsekretär Martin Huber schloss sich der Forderung an.



Auf dem Parteitag der Linken am Wochenende hatte Pantisano in einem Videointerview mit Bild die Politik der CDU mit der AfD verglichen: „Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst.“ Mittlerweile hat er sich für seine Aussagen entschuldigt. Sie seien „verkürzt und in dieser Form falsch“ gewesen, sagte Pantisano der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Dafür bitte ich um Entschuldigung, insbesondere bei denjenigen in der CDU, die immer wieder die Notwendigkeit einer klaren Brandmauer zur AfD betonen.“ Pantisano fügte hinzu: „Die Unterscheidung zwischen politischen Gegnern innerhalb des demokratischen Spektrums und denen, die die Demokratie abschaffen wollen, dürfen wir nicht verwischen.“ Er bekräftigte aber zugleich seine „grundlegende Kritik am Rechtskurs der Union“. Dieser werde auf dem Rücken vieler Menschen im Land ausgetragen.



Bereits in einem Interview in den „Tagesthemen“ am Wochenende hatte der neue Linken-Chef seine Aussage präzisiert: „Für uns ist klar, wir machen keine AfD-Politik, egal mit wem. Und mir bereitet es große Sorgen, dass die CDU immer mehr mit der AfD kumpelt.“ Pantisano ist dafür bekannt, dass er schärfere Formulierungen verwendet. In seiner Vorstellungsrede beim Parteitag sagte er, er „versuche auch zu polarisieren, das werdet ihr mit mir auch bekommen“.



Zuvor hatte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann von der Linkspartei eine klare Distanzierung vom genannten Faschismus-Vergleich verlangt. „Die Linke muss jetzt Klarheit schaffen: Entweder er tritt als Vorsitzender sofort zurück oder die Meinung von Herrn Pantisano ist Parteimeinung“, sagte er der dpa. Pantisanos Entschuldigung vom Montagmittag lehnte Linnemann gegenüber der Bild ab.