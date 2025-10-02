Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
SPD-Rechtsexperten drängen auf AfD-Verbotsverfahren
Merz: "Wir haben den Anspruch, dass wir wieder an die Spitze kommen"
Kabinett setzt Klausur fort – und berät über Modernisierungsagenda
Merz verbreitet Optimismus
Dorothee Bär gegen Social-Media-Verbot für Kinder unter 16
Juri Auel
Merkel nennt AfD „menschenverachtende Partei“
Altkanzlerin Angela Merkel hat die AfD scharf kritisiert und eine „menschenverachtende Partei“ genannt. Nach ihrer Gründung in der Eurokrise sei die AfD zunächst aus der Öffentlichkeit verschwunden, habe im Herbst 2014 aber an die Pegida-Bewegung angeknüpft, sagte die CDU-Politikerin in einem ZDF-Interview. Damals seien Neid, Hass und Rassismus verbreitet worden. Zwar gebe es Unzufriedenheiten und das Gefühl, sich weiterentwickeln zu können, sei in den ländlichen Räumen teils verloren gegangen. „Und trotzdem muss ich immer wieder sagen, es ist kein Grund, eine menschenverachtende Partei zu wählen, wenn man etwas zu kritisieren hat.“
Die AfD teile die Menschen in die Eliten und das Volk auf und definiere, wer noch zum Volk gehöre, sagte Merkel. „Das ist einfach gegen das Grundgesetz. Dort steht: Alle Macht geht vom Volk aus und das Volk sind alle deutschen Staatsbürger.“
Als Kanzlerin ermöglichte Merkel 2015 die Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge in Deutschland. Angesichts der Flüchtlingsbewegungen von Ungarn über Österreich nach Deutschland entschied sie, die offenen deutschen Grenzen nicht zu schließen. Berühmt wurde ihr Satz: „Wir schaffen das.“ In der Vergangenheit räumte die Altkanzlerin ein, dass ihre Entscheidung zum Aufschwung der AfD beigetragen hat.
Dominik Fürst
SPD-Rechtsexperten drängen auf AfD-Verbotsverfahren
In der SPD mehren sich die Rufe von Abgeordneten, jetzt Vorbereitungen für einen AfD-Verbotsantrag zu treffen. „Ein solches Verbotsverfahren ist kein Mittel gegen einen politischen Mitbewerber, sondern eine Intervention zum Schutz der Demokratie und ein Ergebnis der historischen Erfahrungen und der Grundprinzipien der wehrhaften Demokratie“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der rechtspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der SPD-Fraktionen in den Landtagen und des Bundestages, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Notwendig sei „die unverzügliche Vorbereitung eines Verbotsverfahrens zur Überprüfung der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht“, heißt es in der „Berliner Erklärung für die Demokratie“. Sollte die Prüfung ergeben, dass ein Verbotsantrag Erfolg haben könne, bestehe eine Verpflichtung, diesen auch zu stellen. Neben der juristischen Auseinandersetzung mit der AfD müsse die politische Auseinandersetzung mit der Partei fortgesetzt werden.
Über ein Parteiverbot kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Einen entsprechenden Antrag können entweder der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung stellen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, vertritt die Auffassung, ein Verbotsverfahren wäre Wasser auf die Mühlen der AfD. Er wolle die AfD lieber „wegregieren“. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte Anfang Mai mitgeteilt, dass es die AfD fortan als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstufen werde. Wegen einer Klage der AfD gegen diesen Schritt legte die Behörde die Einstufung aber bis zur gerichtlichen Klärung auf Eis.
Nadja Lissok
Polen verlängert Grenzkontrollen bis April
Das Nachbarland verlängert ein weiteres Mal die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland. Bislang waren die Überprüfungen bis zum 4. Oktober geplant, nun würden sie bis zum 4. April bestehen bleiben, teilt das Innenministerium in Warschau auf der Plattform X mit. Auch die Kontrollen an der Grenze zum östlichen Nachbarn Litauen werden verlängert, „um die Migrationsroute zu kontrollieren, die von den baltischen Staaten über Polen nach Westeuropa führt“, wird Innenminister Marcin Kierwinski zitiert. Wichtigste Aufgabe des polnischen Grenzschutzes bleibe es, die Grenze zu Belarus dichtzuhalten und vor dem Migrationsdruck zu schützen.
Polen und die EU beschuldigen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben. Die Regierung in Warschau hatte die Grenzkontrollen Anfang Juli als Reaktion auf deutsche Kontrollen eingeführt. Deutschland kontrolliert bereits seit Oktober 2023 stichprobenhaft an der Grenze zu Polen, um irreguläre Migration zu stoppen. Bundesinnenminister Dobrindt hatte kurz nach dem Antritt der neuen Bundesregierung im Mai intensivere Grenzkontrollen verfügt.
Leopold Zaak
Auch Klingbeil will mehr Tempo
Einigkeit bei Kanzler und Vizekanzler: Es soll ein neues, schnelleres Tempo herrschen in Deutschland. Das gelte auch für den 500-Milliarden-Euro-Sonderetat für Infrastruktur und Klimaneutralität, und wie dieses Geld ausgegeben werden soll, erklärt SPD-Chef Lars Klingbeil. Er appelliert an die zuständigen Minister in Bund und Ländern, für eine schnelle Umsetzung der Investitionen zu sorgen, damit die Bürgerinnen und Bürger eine Veränderung spürten. Die Modernisierungsagenda umfasse auch die Beschleunigung von Planungsverfahren, etwa bei Infrastrukturprojekten. Zudem müssten neben den öffentlichen Geldern auch private Investitionen angeregt werden. Ziel sei es, "dass ein anderes Tempo in dieses Land kommt", sagt der Finanzminister. Zudem spricht sich Klingbeil für Fortschritte bei der europäischen Kapitalmarktunion aus. Dieses Projekt könne maßgeblich zum Erfolg der europäischen Idee beitragen.
Leopold Zaak
Innenminister Dobrindt will Drohnenabwehrzentrum gründen – und Drohnen auch abschießen
Innenminister Alexander Dobrindt hat die Gründung eines gemeinsamen Drohnenabwehrzentrums mit der Bundeswehr und den Ländern angekündigt. "Es muss die Möglichkeit der Bundeswehr geben, im Rahmen der Amtshilfe tätig zu werden", sagt er nach der Kabinettsklausur. Die schwarz-rote Koalition werde in der kommenden Woche den Entwurf eines neuen Polizeigesetzes beschließen. Es gehe um "aufspüren, abwehren und abfangen". Dies bedeute auch abschießen, betont Dobrindt. Man werde deshalb auch das Luftsicherheitsgesetz neu fassen.
Leopold Zaak
Merz: "Wir haben den Anspruch, dass wir wieder an die Spitze kommen"
Nach der Klausur treten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sowie Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor die Presse, um das vorzustellen, was die letzten eineinhalb Tage in der Villa Borsig bei Berlin besprochen wurde. Der Kanzler sagt, es habe bei der Klausur zwei Schwerpunkte gegeben: die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Modernisierung des Staates. Die angeschlagene deutsche Volkswirtschaft wolle man wieder nach vorne bringen. "Wir haben den Anspruch, dass wir wieder an die Spitze kommen", sagt der Kanzler. Dafür habe man unterschiedliche Maßnahmen beschlossen. Er zählt einige Punkte auf: Ausländische Pflegekräfte sollen leichter anerkannt werden und schneller Arbeit finden. Außerdem kündigt er eine Hightech-Agenda an. Was damit gemeint ist, wird nicht unbedingt klar, es gehe "bis hin zu Themen wie KI", sagt Merz.
Die Modernisierungsagenda bestehe aus zahlreichen Punkten, die man ebenfalls auf den Weg bringen wolle oder schon auf den Weg gebracht habe, fügt er hinzu. Autos sollen künftig einheitlich über ein Portal zugelassen werden können, Visumverfahren sollen mithilfe von Künstlicher Intelligenz schneller werden. Auch Bauvorhaben sollen schneller umgesetzt werden können.
Ganz allgemein verschreibt der Kanzler seiner Koalition mehr Tempo. Bis zum 15. Oktober soll es noch mehrere Gesetzesvorhaben geben. Dann könne der Bundesrat bis zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am 19. Dezember noch Gesetzesvorhaben zustimmen.
Zum Schluss lobt der Kanzler noch die Stimmung in der Koalition. Man arbeite vertrauensvoll und kollegial zusammen. Das sei auf der Klausur noch einmal deutlich geworden, sagt Merz.
Dominik Fürst
Verkehrsminister hat das Krankenhaus verlassen
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat das Krankenhaus nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz wieder verlassen können. Es gehe ihm besser, sagte Merz auf Journalistennachfrage vor Beginn der Kabinettsklausur in Berlin. „Er ist zu Hause und stabil, aber muss sich noch ein bisschen erholen. Es ist alles gut.“ Schnieder war beim ersten Tag des Regierungstreffens in der Villa Borsig am Tisch zusammengesackt und kam für weitere Untersuchungen ins Bundeswehrkrankenhaus in Berlin-Mitte.
Leopold Zaak
Kabinett setzt Klausur fort – und berät über Modernisierungsagenda
Tag zwei in der Villa Borsig am Tegeler See im Nordwesten Berlins. Das Bundeskabinett setzt seine Klausur fort. Heute geht es um die Frage, wie der Staat modernisiert werden kann. Die Staatsmodernisierung betrifft alle Ressorts, ganz besonders aber Karsten Wildberger, den Digitalminister. Er wird dem Kabinett in der Sitzung seine Modernisierungspläne vorstellen. Diese sehen einen Abbau bürokratischer Lasten um 25 Prozent vor, was Einsparungen von 16 Milliarden Euro bringen soll. Eine ganze Reihe von Maßnahmen sind geplant, darunter ein einheitliches Kfz-Zulassungsportal für ganz Deutschland, Unternehmensgründungen in 24 oder 48 Stunden sowie eine sogenannte "Work-and-Stay"-Agentur, die wichtig für die gezielte Fachkräftegewinnung aus dem Ausland ist.
In der anschließenden Kabinettssitzung will die Koalition noch weitere Maßnahmen beschließen, die den Staat schneller, effizienter und schlanker machen sollen. Auf einer Pressekonferenz um 10.30 Uhr wollen Kanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sowie Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Ergebnisse vorstellen. Die Pressekonferenz können Sie auf SZ.de verfolgen.
Merz, Klingbeil, Dobrindt sowie der Rest der Koalition stehen dabei unter Beobachtung der Wirtschaft. Die ist nämlich angesichts der Modernisierungsideen, die bisher durchgedrungen sind, nur wenig begeistert. "Bürokratieabbau und Staatsmodernisierung sind für die Regierung der Lackmustest, ob und wie der angekündigte Herbst der Reformen unternehmerisch spürbar wird", sagte Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin beim Bundesverband der Deutschen Industrie. "Die Industrie ist besorgt, dass die Regierung die dringend benötigte Dynamik beim Bürokratieabbau durch mangelnde Geschwindigkeit in der Umsetzung abwürgt", mahnte sie. Die von Wildberger geplanten Zeitvorgaben für die Umsetzung der Modernisierungsagenda wirkten wenig ambitioniert.
Auch DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov warnte, dass man nun "echte Reformen brauche, keine Symbolpolitik". "Ganz oben steht wirtschaftliches Wachstum. Dafür braucht es klare Schritte in Richtung Wettbewerbsfähigkeit und Staatsmodernisierung", sagte sie. Die Unternehmen seien bereit, jetzt müsse der politische Wille folgen.
Leopold Zaak
Ostbeauftragte Kaiser sorgt sich um Vermögensverteilung – und bringt "Grunderbe" ins Spiel
Kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit wird Elisabeth Kaiser, die Ostbeauftragte der Bundesregierung, ihren ersten Bericht vorlegen. Darin geht es um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in den ostdeutschen Bundesländern sowie den Stand des Zusammenwachsens von Ost und West.
Vor dem 35. Jahrestag der Wiedervereinigung machte Kaiser einen Vorstoß zu einer gerechteren Verteilung der Vermögen in Ost und West. Dabei brachte sie ein "Grunderbe" ins Spiel. Diese sei eine „spannende Idee“, ebenso die Debatte über die Vermögens- und Erbschaftssteuer und die geplante Frühstartrente, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „35 Jahre nach der Deutschen Einheit haben wir immer noch verkrustete Vermögensverhältnisse in Deutschland“, sagte Kaiser. „Das betrifft nicht nur Ost-West, sondern eben wirklich eine große Schere zwischen Arm und Reich.“ Deshalb gehe es um die Frage: „Wie können wir Vermögensgleichwertigkeit hinbekommen?“ Ein „Grunderbe“ wäre eine Art staatlich finanziertes Startkapital für junge Erwachsene. Bei der Frühstartrente wird mit staatlicher Hilfe von Kindheit an fürs Alter gespart.
Vor dem 35. Jahrestag der Wiedervereinigung machte Kaiser einen Vorstoß zu einer gerechteren Verteilung der Vermögen in Ost und West. Dabei brachte sie ein "Grunderbe" ins Spiel. Diese sei eine „spannende Idee“, ebenso die Debatte über die Vermögens- und Erbschaftssteuer und die geplante Frühstartrente, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „35 Jahre nach der Deutschen Einheit haben wir immer noch verkrustete Vermögensverhältnisse in Deutschland“, sagte Kaiser. „Das betrifft nicht nur Ost-West, sondern eben wirklich eine große Schere zwischen Arm und Reich.“ Deshalb gehe es um die Frage: „Wie können wir Vermögensgleichwertigkeit hinbekommen?“ Ein „Grunderbe“ wäre eine Art staatlich finanziertes Startkapital für junge Erwachsene. Bei der Frühstartrente wird mit staatlicher Hilfe von Kindheit an fürs Alter gespart.
Newsdesk
Verkehrsminister bei Kabinettsklausur zusammengebrochen
Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Berlin einen Kreislaufzusammenbruch und wurde nach SZ-Informationen ins Bundeswehrkrankenhaus gebracht. Der CDU-Politiker sei am Tisch zusammengesackt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Nachrichtenagentur dpa zufolge. Danach sei es ihm zwar wieder besser gegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Beim Gruppenfoto des Kabinetts konnte Schnieder nicht mehr dabei sein.
Dominik Fürst
Merz verbreitet Optimismus
Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die deutsche Wirtschaft auf einem gutem Weg aus ihrer anhaltenden Krise. Der Standort werde wieder attraktiv für Investitionen, sagte der CDU-Chef vor Beginn einer Kabinettsklausur in Berlin. Das zeigten die Investitionszusagen der Unternehmensinitiative „Made for Germany“. Die Firmen wollen bis 2028 rund 735 Milliarden Euro in Deutschland investieren – es ist allerdings unklar, wie viel davon wirklich neue Investitionen sind und wie viel bereits länger geplant.
„Wir setzen alles daran, dass die deutsche Wirtschaft wieder Tritt fasst und dass sie wieder auf Wachstumskurs kommt, dass der deutsche Standort wieder attraktiv genug wird für Investitionen“, sagte Merz. Eine Stärkung der Wirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit, Bürokratieabbau und Sozialreformen seien Schwerpunkte der kommenden Regierungsarbeit.
Wettbewerbsfähigkeit betreffe die Steuerpolitik, Sozialpolitik, Infrastruktur und Digitalisierung. „Wir müssen staatliche Leistungen überprüfen. Sie müssen effizienter und unkomplizierter werden“, sagte Merz. Am zweiten Tag der Klausurtagung soll vom Kabinett unter anderem eine „Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung“ verabschiedet werden, die konkrete Maßnahmen für eine Entbürokratisierung und Digitalisierung der Verwaltung vorsieht, wie etwa eine einheitliche Online-KfZ-Zulassung.
Dimitri Taube
Dorothee Bär gegen Social-Media-Verbot für Kinder unter 16
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) wendet sich gegen Forderungen, das Nutzen von Social-Media-Angeboten erst ab 16 Jahren zu erlauben. „So reine pauschale Verbote finde ich tatsächlich persönlich immer schwierig“, sagte Bär in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv.
Man müsse sich allerdings anschauen, was die sozialen Netzwerke mit den Kindern machten. Früher seien sie im Kinderzimmer sicher gewesen, heute müssten sie noch nicht mal lesen und schreiben können, um ein Smartphone zu bedienen.
Sie selbst habe drei Kinder im Teenageralter, sagte Bär: „Das ist für Eltern eine wahnsinnige Herausforderung, immer zu schauen, was sind die Inhalte, mit denen sie da konfrontiert sind.“ In Bayern sei die private Nutzung von Smartphones an Schulen bis zur siebten Klasse verboten. „Dass man da ganz genau hinschaut, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten, das finde ich schon wichtig“, sagte die CSU-Politikerin.
Angestoßen hat die Debatte Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU). Sie sagte, Kinder und Jugendliche müssten vor den gesundheitlichen Gefahren einer exzessiven Social-Media-Nutzung geschützt werden. Das Mindestalter „kann bei 14 oder 16 liegen, darüber werden wir sprechen müssen“. Auch Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) ist offen für eine Altersgrenze.
Dimitri Taube
Bundeskabinett kommt zur ersten Klausurtagung zusammen
Knapp fünf Monate nach seiner Vereidigung kommt das schwarz-rote Bundeskabinett an diesem Dienstag zu seiner ersten Klausurtagung zusammen, um nach einem holprigen Start zu neuem Teamgeist zu finden. Inhaltlich soll es bei den zweitägigen Beratungen in der Villa Borsig am Tegeler See im Nordwesten Berlins vor allem um Bürokratieabbau und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gehen.
„Die Unternehmen stehen zum Teil mit dem Rücken zur Wand oder mit dem Fuß am Abgrund. Und deswegen müssen wir hier auch schnell zu Ergebnissen kommen“, sagte Kanzler Friedrich Merz (CDU) vor Beginn der Klausur.
Am Mittwoch soll eine Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung beschlossen werden, die zu einer Senkung der Bürokratiekosten um 25 Prozent oder 16 Milliarden Euro führen soll, etwa durch eine Reduzierung des Bundespersonals um acht Prozent.
Der federführende Minister für Staatsmodernisierung und Digitales, Karsten Wildberger (CDU), erläuterte vorab, es gehe dabei um rund 80 Einzelmaßnahmen. Unter anderem soll es künftig ein einheitliches Portal für die Online-Zulassung von Autos geben. Bisher regeln das die Bundesländer und Kommunalverwaltungen selbst. Angedacht ist auch die Einrichtung eines digitalen Bürokratiemeldeportals, auf dem Bürger konkrete Verbesserungsvorschläge machen können.
Juri Auel
Merz: „Wir sind nicht mehr im Frieden“
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich zu der Frage geäußert, wie hoch er die Kriegsgefahr für Deutschland einschätzt. „Ich will's mal mit einem Satz sagen, der vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schockierend ist, aber ich mein ihn genau, wie ich ihn sage: Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden“, sagte er beim „Ständehaus-Treff“ der Rheinischen Post in Düsseldorf. Man lebe in einer Zeit grundlegender Verschiebungen: Die regelbasierte Weltordnung werde durch pure Machtpolitik abgelöst. Das gehe einher mit dem Einsatz militärischer Mittel. „Wir sind in einer völlig anderen Welt“, folgerte Merz.
Die Drohnen-Überflüge, die zuletzt in Dänemark und über Schleswig-Holstein stattgefunden hätten, seien eine besorgniserregende Entwicklung, sagte Merz. Bis jetzt handele es sich offenbar um unbewaffnete Drohnen, die aber mit Spähtechnik ausgestattet seien und bis zu acht Meter Spannweite hätten. „Wir wissen auch noch nicht genau, wo sie wirklich herkommen. Die Vermutung liegt nahe, dass sie von Russland kommen.“
Der Umgang mit dieser Gefahr sei alles andere als trivial, da die Bundesrepublik ja nun ein dicht besiedeltes Land sei. Deshalb könne man eine solche Acht-Meter-Drohne nicht einfach vom Himmel holen. „Die fliegt in irgendeinen Vorgarten, in einen Kindergarten oder in ein Krankenhaus. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, was wir da machen.“ Das Beste wäre, diese Drohnen erst gar nicht in den europäischen Luftraum zu lassen, betonte Merz.
Dimitri Taube
Söder: Bayerische Polizei soll Drohnen abschießen dürfen
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will auch die Befugnisse der bayerischen Polizei im Kampf gegen illegale Drohnenüberflüge deutlich erweitern – bis hin zu einem möglichen Abschuss. Mit einem eigenen bayerischen Drohnen-Abwehrgesetz wolle man der Polizei schon sehr bald die landesrechtlichen Möglichkeiten geben, „sehr schnell und selbständig abzuschießen“, kündigte Söder nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München an. Zudem solle es ein eigenes bayerisches Drohnenzentrum zur Entwicklung der nötigen Drohnen geben.
Söder erklärte, dabei in enger Abstimmung mit dem Bund vor- und voranzugehen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte zuletzt angekündigt, auch die Befugnisse der Bundeswehr im Kampf gegen illegale Drohnenüberflüge deutlich erweitern zu wollen: Es gehe um das Aufspüren, Abfangen und auch um das Abschießen von Drohnen. Eine entsprechende Änderung des Luftsicherheitsgesetzes hatte die damalige rot-grüne Minderheitsregierung schon im Januar auf den Weg gebracht. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl wurde das aber nicht mehr umgesetzt.
Söder sagte, es brauche angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Drohnen „keine Position des Zauderns, sondern eine Position der Stärke“. Es wisse niemand, ob Spionage oder auch Sabotage das Ziel derartiger Manöver sei. „Und deswegen sagen wir: abfangen statt abwarten.“
Zu dem geplanten bayerischen Drohnenzentrum sagte Söder: „Es braucht Fangdrohnen und Jagddrohnen. Fangdrohnen zur Abwehr, aber auch Jagddrohnen, um hinterherzukommen und im Zweifelsfall auch diese Drohnen abzufangen, im Zweifelsfall auch abschießen zu können.“ Die dafür nötigen Drohnen sollten in Bayern genau dafür entwickelt werden.
Laut Zahlen der Deutschen Flugsicherung gab es zuletzt deutlich mehr Störungen durch Drohnen an deutschen Flughäfen. Im laufenden Jahr wurden demnach bis Ende August bereits 144 Behinderungen durch Drohnen registriert. Im Vorjahr seien es im selben Zeitraum 113 Vorkommnisse gewesen, im Jahr 2023 nur 99.
