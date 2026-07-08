Linke und Grüne kritisieren Elterngeldreform

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Heidi Reichinnek, hat den Vorschlag zur Elterngeldreform von Bundesfamilienministerin Karin Prien scharf kritisiert. „Es ist schon besonders perfide, wenn die sogenannte Familienministerin sich hinstellt und damit rühmt, das Elterngeld zu erhöhen, wenn sie gleichzeitig die Bezugsdauer kürzt“, sagte Reichinnek der Süddeutschen Zeitung. „Zwei Monate weniger, dafür ein paar Euro mehr – das ist wirklich eine vollkommen absurde Logik“, sagte sie.



Zwar gebe es ab dem ersten Geburtstag einen Anspruch auf einen Kita-Platz, aber die Zeit der Eingewöhnung in der Kindertagesstätte werde durch die Kürzung nicht mehr abgedeckt. „Eltern können ihr Kind am ersten Tag ja nicht einfach vor die Kita stellen und dann zur Arbeit fahren“, sagte Reichinnek.



Auch die Grünen zweifeln daran, dass die Reform zu mehr Gleichberechtigung führt. Zwar sei es „grundsätzlich richtig, Anreize für eine partnerschaftlichere Aufteilung der Elternzeit zu schaffen“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Misbah Khan. Wie Reichinnek kritisierte Khan aber, dass Mütter statt wie bisher zwölf Monate nur noch neun Monate Basis-Elterngeld erhalten. „Im Ergebnis wird dieser Vorschlag vor allem Mütter belasten. Wenn der Partner seine drei Elterngeldmonate nicht nehmen kann oder will, haben Mütter keine Möglichkeit mehr, ihr Kind im ersten Lebensjahr voll zu betreuen, ohne dabei in finanzielle Nöte zu geraten“, sagte Khan der Süddeutschen Zeitung. Das führe zu „mehr finanzieller Abhängigkeit und Brüchen in der Erwerbsbiografie von Müttern“, kritisierte sie.