Wichtige Updates
Bas will Sozialstaatsreform ohne Leistungskürzungen
Pistorius: Gemeinsame Nato-Mission auf Grönland auf gutem Weg
Dobrindt: Wollen Linksextremisten stärker "auf den Leib rücken"
Dobrindt: Kein Änderungsbedarf beim Rechtsanspruch auf Teilzeit
Bundesratsinitiative: Spanner-Videos sollen auch in der Sauna strafbar werden
Leopold Zaak
Bundesregierung senkt Konjunkturprognose
Die Bundesregierung senkt ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr. Wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte, wird 2026 mit einem Wachstum von 1,0 Prozent gerechnet – im Herbst wurde noch ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent erwartet. Das sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts.
2025 schrammte Deutschland nur knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbei, es gab ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. Deutschland hinkt damit anderen großen Industrienationen hinterher. Auch die „Wirtschaftsweisen“ rechnen für 2026 mit einem Wachstum von 0,9 Prozent. In der Krise stecken vor allem Industriebranchen.
Für das verhaltene Wachstum gibt es mehrere Gründe: Die Milliarden-Ausgaben aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz wirken langsamer als erhofft. Zudem schwächeln die deutschen Exporte weiterhin. Dafür sind auch die hohen US-Zölle verantwortlich.
Julia Bergmann
Bas will Sozialstaatsreform ohne Leistungskürzungen
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat die geplante Reform des Sozialstaats als langfristiges Projekt ohne Leistungskürzung bezeichnet. Ziel sei es, den Sozialstaat „einfacher, digitaler und transparenter“ zu machen, sagte Bas im ARD-Morgenmagazin vor der offiziellen Vorstellung der Reformempfehlungen der Sozialstaatskommission.
Besonders hob die Ministerin hervor, dass Bund, Länder und Kommunen die 26 Reformvorschläge einvernehmlich erarbeitet hätten. Mit Blick auf die Sozialleistungen betonte Bas: „Keine Leistungskürzung, das Schutzniveau bleibt erhalten“. Eine Grundgesetzänderung könne die Reform erleichtern, sei aber nicht zwingend notwendig.
Bas kündigte an, die gesetzgeberischen Grundlagen „so schnell wie möglich“ schaffen zu wollen, möglichst bis Ende 2027. Bis die Reformen, insbesondere eine zentrale digitale Plattform, im Alltag spürbar würden, könne es jedoch über diese Legislaturperiode hinaus dauern. „Wir wollen, dass sich Arbeit wieder lohnt“, sagte Bas. Die Verbesserung der Erwerbsanreize sei ein zentraler Punkt der Reform.
Die Kommission zur Reform des Sozialstaats hatte zuvor ihren Bericht an Bas übergeben. Sie hatte am 1. September die Arbeit aufgenommen. Aufgabe des Gremiums war es, Empfehlungen für einen modernen und weniger bürokratischen Sozialstaat zu entwickeln. Die Kommission empfiehlt in ihrem Bericht unter anderem die Zusammenlegung von Sozialleistungen, konkret von Bürgergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld, sowie eine vereinfachte Verwaltungsstruktur. Die insgesamt 26 Empfehlungen enthalten zudem weitere Vorschläge, um durch mehr Vereinheitlichung, Pauschalisierung und Digitalisierung den bürokratischen Aufwand für Beziehende und Verwaltung zu reduzieren.
Dimitri Taube
Pistorius: Gemeinsame Nato-Mission auf Grönland auf gutem Weg
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich optimistisch gezeigt, dass es zu einer möglichen Nato-Mission auf Grönland kommen werde – möglicherweise auch gemeinsam mit den USA. „Die Gespräche laufen meines Wissens gut, auf militärischer Ebene zunächst“, antwortete er auf die Frage, ob er Anzeichen für eine US-Beteiligung sehe.
In der Nato sei man auf gutem Weg, dass der vorgeschlagene Überwachungseinsatz „Arctic Sentry“ in der Tat zu einer „gemeinsamen Operation“ werde. Sicher sei das zwar nicht, weil die Gespräche noch laufen würden, sagte der SPD-Politiker weiter. „Aber eigentlich sind wir jetzt wieder in einem Punkt, an dem wir schon vor einem halben oder vor einem Jahr waren.“
Den möglichen Überwachungseinsatz mit dem Namen „Arctic Sentry“ (deutsch etwa: Wächter der Arktis) hatten einige Nato-Staaten schon vor der Wende im Konflikt mit den USA um Grönland ins Gespräch gebracht. Dieser solle für eine stärkere Präsenz des Bündnisses in der Region sorgen. Ob der Einsatz Teil der Vereinbarung ist, die laut US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch während eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte entstanden war, ist unklar.
Die Arktis habe als Verbindung zwischen Europa und Amerika eine „hohe militärische Bedeutung“, so Pistorius. „Das wissen unsere amerikanischen Alliierten und auch der amerikanische Präsident.“ Er sei froh, dass US-Präsident Trump von Drohungen gegenüber Grönland Abstand genommen habe – und man sich jetzt einig sei, die Insel „als Teil der Arktis gemeinsam zu schützen“, sagte er.
Julia Bergmann
Dobrindt: Wollen Linksextremisten stärker "auf den Leib rücken"
Nach dem mutmaßlichen Anschlag der "Vulkangruppe" auf die Stromversorgung in Berlin will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt den Linksextremismus in Deutschland stärker in den Blick nehmen. Der CSU-Politiker kündigte am Dienstag in Berlin an, man wolle Personen aus diesem Spektrum "auf den Leib rücken" und dazu den Verfassungsschutz personell aufstocken. Mittel gebe es dafür bereits im Haushalt. Der Minister betonte aber, es werde keine Schwerpunktverlagerung geben, sondern lediglich "eine Aufrüstung" gegen Linksextremismus. "Wir kämpfen gegen den Rechtsextremismus, wir kämpfen gegen den islamistischen Extremismus, aber wir kämpfen auch gegen den Linksextremismus."
Wegen eines Brandanschlags auf eine Kabelbrücke zu einem Heizkraftwerk im Südwesten Berlins waren Anfang Januar Zehntausende Haushalte tagelang ohne Strom und teilweise auch ohne Heizung. Zu dem Anschlag bekannte sich die linksextreme Gruppierung "Vulkangruppe".
Dobrindt kündigte zudem an, dass der Generalbundesanwalt und das BKA für Hinweise zur Ergreifung der Täter eine Million Euro Belohnung ausloben. Begleitend werde eine breit angelegte Kampagne gestartet, bei der die Bevölkerung in Berlin und Brandenburg zur Mithilfe aufgerufen werde. Zudem werde das Ermittlerteam aufgestockt, um die Hinweise auch bearbeiten zu können.
Julia Bergmann
Dobrindt: Kein Änderungsbedarf beim Rechtsanspruch auf Teilzeit
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Einschränkung des Rechts auf Teilzeitarbeit abgelehnt. „Ich sehe da keinen Änderungsbedarf. Mein Maßstab ist eher die Flexibilisierung der Arbeitszeit“, sagte Dobrindt am Montagabend in der ntv-Sendung „Pinar Atalay“. Er glaube, dass man wegmüsse vom Acht-Stunden-Tag und hin zu einer Wochenarbeitszeit. „Das kommt, glaube ich, dem Lebensgefühl der Menschen näher.“
Der Wirtschaftsflügel der CDU will den Teilzeitanspruch von Arbeitnehmern begrenzen. In dem Antrag für den Bundesparteitag im Februar fordert er, dass der bisher geltende Rechtsanspruch auf Teilzeit künftig nur bei „Vorliegen einer besonderen Begründung gelten“ solle. Dazu zählten etwa die Erziehung von Kindern, die Pflege Angehöriger oder Weiterbildungen. Der Antrag trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“.
Dobrindt sieht wenig Erfolgsaussichten für den Antrag. „Ich glaube nicht, dass daraus ein politisches Programm wird. Das ist etwas, was sehr individuell entschieden wird, was übrigens auch in die Lebensmodelle der Menschen reinpassen muss.“ Der Begriff „Lifestyle-Teilzeit“ impliziere den Vorwurf, Menschen würden sich unnötig für Teilzeit entscheiden, sagte Dobrindt dem Sender. „Ich glaube, es gibt in der Regel einen Grund. Wenn der Grund am Schluss heißt, meine Priorität liegt auf anderen Dingen, dann finde ich das auch vollkommen akzeptabel.“
Auch aus anderen Teilen der CDU kommt Widerspruch. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte der Rheinischen Post, er sehe keinen Änderungsbedarf bei der jetzigen Rechtslage. „In Nordrhein-Westfalen arbeiten knapp 70 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit und 30 Prozent in Teilzeit. Es gibt sehr gute Gründe für eine Teilzeitbeschäftigung.“
Amelie Schmidt
„Lifestyle-Teilzeit“: Zustimmung vom IW, Ablehnung von DIW und Söder
Um den Vorschlag des CDU-Wirtschaftsflügels das Recht auf Teilzeit aufzuheben, ist eine breite Debatte entbrannt. Unterstützung bekommt der Vorschlag unter anderem vom arbeitgebernahen Institut der Wirtschaft (IW). Deren Arbeitsmarktexperte Holger Schäfer erklärt, der Rechtsanspruch sei ein überflüssiger Anachronismus aus einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit. Angesichts des Fachkräftemangels sei die Verhandlungsmacht der Beschäftigten auch ohne gesetzlichen Anspruch stark genug. Schäfer räumte jedoch ein, dass die Abschaffung allein nicht ausreiche. Er nannte einen Ausbau der Kinderbetreuung und eine Senkung der Abgabenlast als Bedingung, damit sich Mehrarbeit für Beschäftigte lohne.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat sich, wie Merz, für mehr Vollzeitarbeit in Deutschland ausgesprochen. In puncto Arbeitsproduktivität unterscheide sich Deutschland nicht wesentlich von den USA. „Aber die Wochen- und Monats-Arbeitszeit ist dann im Vergleich zu anderen Staaten - auch übrigens europäischen Staaten - geringer“, sagte Reiche. Auch sie betonte, dass die Vollzeitarbeit kombiniert sein müsse mit Betreuungsmöglichkeiten für Familien. Zu der Abschaffung des Rechtsanspruchs auf Teilzeit äußerte sich Reiche nicht direkt.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) dagegen argumentiert, das Steuersystem setze falsche Anreize für mehr Teilzeit. Es belohne vor allem die Konstellation, in der ein Partner in Vollzeit und der andere, meist die Frau, in einem Minijob arbeite. Reformen beim Ehegattensplitting und bei den Minijobs könnten dagegen die finanziellen Anreize für Mehrarbeit speziell für verheiratete Frauen erhöhen. Dies würde aus Sicht des DIW eine gleichmäßigere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit fördern und die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen stärken. Zudem müsse die Kinderbetreuung ausgebaut werden. Den CDU-Vorschlag das Recht auf Teilzeit aufzuheben, lehnen die Experten klar ab. „Die Abschaffung des Rechtsanspruchs auf Teilzeit würde den Fachkräftemangel in Deutschland nicht lösen“, sagte Katharina Wrohlich vom DIW.
Auch CSU-Chef Markus Söder spricht sich gegen den vom CDU-Wirtschaftsflügel angestoßenen Vorschlag der Einschränkung des Rechts auf Teilzeit aus. „Wir wollen eher Anreize setzen, länger zu arbeiten, mit Freiheiten, mit Steuerfreiheiten, mit Abgabefreiheiten, bei Überstunden sowieso", sagte Söder am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in München. „Deswegen glauben wir, dass ein generelles Reduzieren oder Verbot von Teilzeit der falsche Weg ist.“
Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in der CDU will den Rechtsanspruch auf Teilzeit kippen. Der Vorschlag aus der Union sieht ein Rechtsanspruch auf Teilzeit nur vor, wenn besondere Gründe vorliegen. Der Antrag trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“.
Katja Guttmann
Wadephul: Schärfer gegen russische Schattenflotte vorgehen
Berlin und Riga wollen mehr Handhabe gegen marode Öltanker, mit denen Moskau Sanktionen umgeht. Außenminister Johann Wadephul fordert ein schärferes Vorgehen gegen die sogenannte russische Schattenflotte. Das internationale Seerecht müsse dringend novelliert werden, sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seiner lettischen Kollegin Baiba Braze in der Hauptstadt Riga: „Es kann nicht sein, dass uns hier einseitig dauerhaft die Hände gebunden sind.“
Zwar werde gegen die Schiffe und deren Hintermänner schon in den Sanktionspaketen auf EU-Ebene vorgegangen. Es müsse aber einen vertieften Austausch unter den Ostseepartnern geben. Zudem müsse man auch gegen Schiffe vorgehen können, wo unklar ist, in welchem Land die Tanker gemeldet sind. Die Schiffe der Schattenflotte seien für alle Ostseeanrainer eine Bedrohung: Falls einer dieser großen Öltanker an den Ostseeküsten havariere, wären möglicherweise die lettische und auch die deutsche Ostseeküste sofort sehr stark verschmutzt.
Zwar werde gegen die Schiffe und deren Hintermänner schon in den Sanktionspaketen auf EU-Ebene vorgegangen. Es müsse aber einen vertieften Austausch unter den Ostseepartnern geben. Zudem müsse man auch gegen Schiffe vorgehen können, wo unklar ist, in welchem Land die Tanker gemeldet sind. Die Schiffe der Schattenflotte seien für alle Ostseeanrainer eine Bedrohung: Falls einer dieser großen Öltanker an den Ostseeküsten havariere, wären möglicherweise die lettische und auch die deutsche Ostseeküste sofort sehr stark verschmutzt.
Dimitri Taube
Bundesratsinitiative: Spanner-Videos sollen auch in der Sauna strafbar werden
Sexuell motivierte Bildaufnahmen sollen auch in der Sauna, im Spa und am Strand strafbar werden. Das fordern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit einer gemeinsamen Bundesratsinitiative. Der Hintergrund ist: Wer momentan an den genannten Orten ungefragt gefilmt wird, kann sich gerichtlich nicht dagegen wehren.
Digitale Spanner dürften sich nicht länger hinter den Unzulänglichkeiten veralteter Paragrafen verstecken, sagte der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) in Hannover. Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) sagte, Voyeuraufnahmen hätten mit der ständigen Verfügbarkeit von Kameras durch Smartphones zugenommen. Zwar sei es schon heute strafbar, solche Aufnahmen zu verbreiten, das Filmen oder Fotografieren selbst sei in der Öffentlichkeit allerdings nicht verboten. Diese Strafbarkeitslücke müsse die Bundesregierung schließen.
Zwei betroffene Frauen aus Leipzig berichteten im vergangenen Jahr, dass ein Mann sie in einer Sauna gezielt gefilmt habe. Nachdem sie ihn zur Rede gestellt hätten, habe die Polizei das Handy zwar eingezogen, die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen aber eingestellt. Der Mann sei nicht nur ohne Strafe davongekommen, sondern habe auch das Handy mit den Aufnahmen zurückbekommen. Für die Opfer sei das ein „Schlag ins Gesicht“ gewesen.
Vor wenigen Tagen hatte sich bereits Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) dafür ausgesprochen, voyeuristische Nacktaufnahmen auch im öffentlichen Raum unter Strafe zu stellen. Es gehe darum, „zeitgemäße strafrechtliche Regeln gegen digitalen Voyeurismus zu schaffen“, sagte die SPD-Politikerin der Neuen Osnabrücker Zeitung.
Dimitri Taube
SPD-Vize weist Teilzeit-Vorschlag aus Union zurück: „Von Lifestyle-Arbeitnehmern sehe ich wenig“
Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Alexander Schweitzer hat mit Unverständnis auf den Vorstoß des Wirtschaftsflügels der Union reagiert, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken. „Von Lifestyle-Arbeitnehmern sehe ich wenig in Deutschland und in meinem Land Rheinland-Pfalz, sondern ich sehe ganz viele Menschen, die gucken, dass Arbeit, Familie und alles, was ihnen wichtig ist, zusammenpasst“, sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident im Deutschlandfunk.
Das zeigten auch veröffentlichte Zahlen. So seien 1,3 Milliarden Überstunden im Jahr 2023 registriert worden. Das seien Menschen in Vollzeit oder Teilzeit, „die Überstunden leisten, weil sie richtig fleißig sind“. Die Unterstellung aus der Union, „dass wir ein Volk der faulen Arbeitnehmer sind, hat ebenfalls mit den Realitäten nichts zu tun“, sagte Schweitzer. „Tatsächlich ist es so: Viele Menschen, insbesondere Frauen und ältere Menschen, sind unfreiwillig in Teilzeit“, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmten oder das Unternehmen die benötigte Personal- und Arbeitszeitpolitik nicht anbieten könne.
Nach dem Vorschlag aus der Union soll es angesichts des Fachkräftemangels den Rechtsanspruch auf Teilzeit nur noch geben, wenn besondere Gründe vorliegen. Dazu zählt die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen und berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung. Das geht aus einem Antrag der MIT an den CDU-Bundesparteitag im Februar hervor, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt und über den zuvor der Stern berichtete. Der Antrag trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“.
Für den Vorschlag gab es viel Kritik, Widerspruch kam auch aus den eigenen Reihen. „Das Ganze ist eine Schnapsidee“, sagte der rheinland-pfälzische CDU-Chef Gordon Schnieder. Die Debatte komme für ihn zur Unzeit. „Ich selbst unterstütze dieses Vorgehen nicht“, sagte Schnieder. Statt über Einschränkungen bei der Teilzeit zu diskutieren, sollte darüber gesprochen werden, wie es attraktiver werden könne, Vollzeit zu arbeiten. Es müsse um steuerliche Anreize und die Abgabenlast gehen.
Der Arbeitsmarktexperte Stefan Sell, Professor an der Hochschule Koblenz, sagte im Deutschlandfunk, es sei noch nie so viel gearbeitet worden wie zurzeit. Er bezweifelt, dass es eine nennenswerte Zahl an Lifestyle-Teilzeitbeschäftigten gibt. „Die Gruppe derjenigen, die es sich leisten können, nur Teilzeit zu arbeiten, die ist sehr, sehr gering, da reden wir vielleicht vom einstelligen Prozentbereich“, sagte Sell.
Dimitri Taube
Spahn dementiert Gerüchte über mögliche Absetzung: „Ich bleibe Fraktionsvorsitzender“
Unionsfraktionschef Jens Spahn hat Gerüchte über seine mögliche Absetzung zurückgewiesen. „Ich bin Fraktionsvorsitzender, ich bleibe Fraktionsvorsitzender, und alle anderen Debatten sind Unsinn. Da bin ich mir mit Friedrich Merz einig“, sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ zu Personalspekulationen.
Dass in den ersten Wochen und Monaten der Koalition nicht alles optimal gelaufen sei, „das ist ja ohne Frage so“, sagte Spahn. Dass es da Debatten gebe, sei auch normal. „Entscheidend ist, dass wir gelernt haben, dass wir Prozesse, Kommunikation, Abläufe verbessert haben, dass wir in der Fraktion, in der Koalition, in der Regierung die Dinge besser machen werden. Wir wollen Deutschland zum Erfolg führen.“ Da seien sich Merz und er einig.
Zuvor hatte der Spiegel berichtet, der Bundeskanzler plane größere personelle Veränderungen in seiner Regierung und an der Spitze der Unionsfraktion im Bundestag. Er sei mit Fraktionschef Spahn unzufrieden, hieß es. Dazu hatte Merz am vergangenen Montag gesagt: „Ich habe mit Jens Spahn eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Merz schloss in sein Lob auch Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) ein. Auch die Koordination der Regierungsarbeit über das Kanzleramt „läuft gut und sehr zufriedenstellend“, sagte er.
Der Kanzler hatte zuletzt nach acht Monaten im Amt überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht. Nachfolger des eher außenpolitisch orientierten Jacob Schrot wurde der bisherige CDU-Bundesgeschäftsführer Philipp Birkenmaier, ein Wirtschaftsexperte.
Nadja Lissok
Pistorius: Entschuldigung für Trumps Afghanistan-Aussage „wäre ein Zeichen von Anstand und Respekt“
Der US-Präsident löst mit seinen abfälligen Worten über Nato-Soldaten in Afghanistan auch in Deutschland Empörung aus. Verteidigungsminister Boris Pistorius hält eine Entschuldigung für angebracht. Auf die Frage, ob sich Trump bei den Angehörigen der gefallenen Soldaten entschuldigen müsse, sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung „Caren Miosga“: „Das wäre ein Zeichen von Anstand und Respekt und auch von Einsicht.“ Pistorius deutete dann aber an, dass er nicht wirklich damit rechnet: „Wir wissen alle, wie der amerikanische Präsident funktioniert.“
Trump hatte beim Sender Fox News erneut behauptet, dass die USA die Nato nie gebraucht hätten. Mehrere andere Nato-Staaten hätten zwar nach dem 11. September 2001 Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch „ein wenig“ zurück geblieben, „etwas abseits der Frontlinien“. In Afghanistan waren 59 Bundeswehr-Soldaten ums Leben gekommen. Pistorius sagte: „Ich habe großen Respekt vor der Leistung der amerikanischen Nation und des Bündnispartners, die die USA für uns 70 Jahre waren. Aber Respekt ist eine Sache, die gegenseitig erbracht werden muss.“ Und wie Trump über die Gefallenen der Verbündeten zu reden, sei „einfach unanständig und respektlos“. Auf die Frage, ob er mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth darüber sprechen werde, sagte er: „Sobald ich ihn sehe, selbstverständlich.“
Auf die militärische Erkundungsmission in Grönland angesprochen, wies Pistorius zurück, dass diese zu einem Hochschaukeln des Konflikts um die Insel beigetragen hätte. Man habe ganz im Gegenteil durch die Aktion mit anderen Nato-Partnern zusammen „unterstrichen, dass wir uns unserer Verantwortung und unserer Pflicht bewusst sind, auch für die Sicherheit der Arktis einzutreten“, sagte er. „Wir haben das in die Nato hinein kommuniziert. In der Nato wussten alle Bescheid.“ Dass die angedrohten Strafzölle dann vom amerikanischen Präsidenten zurückgenommen worden seien, zeige, dass es offenbar ein Missverständnis in Washington gegeben habe.
Leonard Scharfenberg
CDU-Wirtschaftsunion will Rechtsanspruch auf Teilzeit abschaffen
Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in der CDU will den Rechtsanspruch auf Teilzeit kippen. Dem Stern liegt ein entsprechender Antrag für den Bundesparteitag der Partei vor, mit dem Titel: „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“. Darin fordert die unionsinterne Interessenvertretung, der Rechtsanspruch auf Teilzeit solle zukünftig nur bei Vorliegen einer besonderen Begründung gelten. Etwa bei der Erziehung von Kindern, der Pflege Angehöriger, oder um parallel Weiterbildungen zu absolvieren.
Die MIT-Vorsitzende Gitta Connemann sagte dem Stern dazu: „Wer mehr arbeiten kann, sollte mehr arbeiten. Ergänzende Sozialleistungen sind für echte Ausnahmesituationen gedacht – nicht als Normalfall.“ In Deutschland gebe es schließlich einen dramatischen Fachkräftemangel.
Grundsätzlich hat bisher jeder Arbeitnehmer in Deutschland das Recht auf Teilzeitarbeit. Einzige Voraussetzung: Das Arbeitsverhältnis muss mehr als sechs Monate gelten und der Arbeitgeber mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigen. Sofern keine betrieblichen Gründe dem Wunsch nach Teilzeitarbeit entgegenstehen, muss ein Unternehmen bislang zustimmen.
Die MIT-Vorsitzende Gitta Connemann sagte dem Stern dazu: „Wer mehr arbeiten kann, sollte mehr arbeiten. Ergänzende Sozialleistungen sind für echte Ausnahmesituationen gedacht – nicht als Normalfall.“ In Deutschland gebe es schließlich einen dramatischen Fachkräftemangel.
Grundsätzlich hat bisher jeder Arbeitnehmer in Deutschland das Recht auf Teilzeitarbeit. Einzige Voraussetzung: Das Arbeitsverhältnis muss mehr als sechs Monate gelten und der Arbeitgeber mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigen. Sofern keine betrieblichen Gründe dem Wunsch nach Teilzeitarbeit entgegenstehen, muss ein Unternehmen bislang zustimmen.
Michelle Ostwald
Ökonom: Bundesregierung kann nicht mehr auf die Unterstützung der USA zählen
Die Bundesregierung kann sich nach Ansicht des Ökonomen Moritz Schularick auf die USA nicht mehr verlassen. "Trumps Auftritt in Davos hat uns wieder gezeigt: Die USA sind für uns keine verlässlichen Partner mehr", sagte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW). Man dürfe sich nicht von "den labilen Launen eines einzelnen Politikers" abhängig machen, sondern müsse einen stabilen Gegenpol schaffen, mahnte er.
Ein Beispiel sei die Entwicklungspolitik, in der US-Präsident Donald Trump eine zentrale Lücke hinterlassen habe. Für Deutschland machten Investitionen in diesem Bereich nun nicht nur wirtschaftlich, migrationspolitisch und klimapolitisch Sinn, sondern auch geopolitisch. "Wenn wir klug in Partnerländern investieren und Handelswege eröffnen, fördern wir auch das Wachstum bei uns", sagte Schularick.
In der Vergangenheit aber habe die Bundesregierung Entwicklungsgelder ungezielt ausgeschüttet – "und echter Wandel entstand selten". Statt Altruismus müsse sie die eigenen Interessen in den Vordergrund rücken. "Jedes Programm muss einen messbaren Mehrwert für beide Seiten schaffen – für Geber und Nehmer", regte Schularick an. Sein Institut hat ein Konzept für eine neue Entwicklungspolitik vorgelegt.
Dimitri Taube
Pistorius verteidigt Bundeswehr gegen Trumps Nato-Kritik
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Bundeswehr gegen Unterstellungen von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz verteidigt. „Unsere Bundeswehr stand bereit, als unsere amerikanischen Verbündeten nach dem islamistischen Terroranschlag von 2001 um Unterstützung gebeten haben“, sagte der SPD-Politiker der Bild. „Für diesen Mut und den hochprofessionellen Einsatz ist Deutschland unserer Bundeswehr sehr dankbar.“
Trump hatte im Sender Fox News erneut behauptet, dass die USA die Nato nie gebraucht hätten. Mehrere andere Nato-Staaten hätten zwar nach dem 11. September 2001 Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch „ein wenig“ zurück geblieben, „etwas abseits der Frontlinien“, sagte Trump.
Pistorius betonte hingegen, deutsche Soldatinnen und Soldaten seien 19 Jahre lang in Afghanistan im Einsatz gewesen. „Sie haben ihren Auftrag unter höchsten Gefahren für Leib und Leben und unter extremen Bedingungen erfüllt.“ Dafür habe Deutschland einen hohen Preis gezahlt: „59 Soldaten und drei Polizisten sind in Gefechten, durch Anschläge oder Unfälle ums Leben gekommen. Zahlreiche Verwundete leiden bis heute unter den Verletzungen aus dieser Zeit.“
Der Verteidigungsminister versprach: „Wir werden den Einsatz und Mut unserer Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan in Ehren halten. Ganz egal, von wem das in Frage gestellt wird. Sie sind nie vergessen.“
Nach den islamistischen Terroranschlägen am 11. September 2001 hatten die USA Artikel Fünf des Nato-Vertrags aktiviert, um Beistand ihrer Verbündeten zu bekommen. Dies führte dazu, dass Deutschland und andere Nato-Staaten wie Großbritannien sich am Krieg gegen die Taliban und die Terrororganisation Al-Qaida beteiligten. Es war das erste und einzige Mal in der Nato-Geschichte, dass ein solcher Bündnisfall ausgerufen wurde.
Dimitri Taube
Justizministerin Hubig will heimliches Filmen in Saunen strafbar machen
Wer in der Sauna oder im Spa ungefragt gefilmt wird, soll sich nach dem Willen von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig gerichtlich dagegen wehren können. „Voyeuristische Nacktaufnahmen von anderen sind inakzeptabel, auch dann, wenn sie an öffentlichen Orten entstehen, in der Sauna, am Badesee oder im Spa“, sagte die SPD-Politikerin der Neuen Osnabrücker Zeitung.
Viele Formen des „digitalen Voyeurismus“ stünden bereits unter Strafe, etwa das heimliche Fotografieren unter den Rock, sagte Hubig. Das heimliche Filmen in öffentlichen Saunen und Spas sei bisher aber nicht strafbar. „Darin sehen viele eine Schutzlücke – was ich teile.“ Es gehe darum, „zeitgemäße strafrechtliche Regeln gegen digitalen Voyeurismus zu schaffen“, sagte die Ministerin. Wichtig sei, den neuen Straftatbestand klar einzugrenzen. „Natürlich geht es nicht um beiläufiges Fotografieren, es geht uns um digitale Spanner-Aufnahmen.“
Hubig kann dabei auf Unterstützung aus mehreren Bundesländern hoffen. Auch Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wollen heimliche Nacktaufnahmen mit einer Initiative im Bundesrat strafbar machen. Sie wollen das Vorhaben am Montag vorstellen.
Schon jetzt ist es in bestimmten intimen Situationen verboten, andere zu filmen und zu fotografieren. Wer etwa jemanden in dessen Wohnung, in einer Umkleidekabine oder in einer Toilette filmt oder fotografiert und dadurch den sogenannten höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, kann dafür bis zu zwei Jahre im Gefängnis landen. Außerdem können Betroffene, die heimlich in intimen Situationen aufgenommen wurden, sich auf ihr sogenanntes Recht am eigenen Bild berufen und einklagen, dass die Aufnahmen gelöscht werden.
