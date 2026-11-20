Beim Koalitionsausschuss verlässt Merz den Raum

Beim Koalitionsausschuss hat Kanzler Friedrich Merz nach sechs Stunden zähen Verhandlungen über die von ihm immer wieder geforderte Senkung der Stromsteuer den Raum verlassen – aber die Deutungen, warum er das tat, gehen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung auseinander.



Laut Regierungskreisen sei Merz um Mitternacht in sein Büro gegangen, habe seine Tasche geholt und den Schal, weil er dachte, es ist bald vorbei. Er sei aber wieder zurück in den Saal gegangen und dann bis zum Ende geblieben. Es wurde dann zumindest eine Senkung der Stromsteuer für mindestens ein Jahr für alle Bürger vereinbart, das macht je nach Verbrauch für einen Haushalt eine Ersparnis von 80 bis 100 Euro im Jahr aus.



Unter Berufung auf Teilnehmer heißt es hingegen, Merz sei wütend gewesen, weil sich die SPD gegen eine Entlastung ohne aus ihrer Sicht ausreichende Gegenleistung gesperrt habe. Merz sei um Mitternacht herum aufgestanden und Richtung Tür gegangen. Alle anderen seien sitzen geblieben, seitens der CSU habe es Scherze gegeben. Für alle sei in dem Moment der Autoritätsverlust deutlich geworden, hieß es. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll Merz gesagt haben: „Das mache ich nicht mehr mit.“ Das sei sinngemäß so gesagt worden, hieß es dazu.



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