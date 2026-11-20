SPD übt scharfe Kritik an geplantem Abschiebezentrum in Ruanda

Die SPD kritisiert den Plan von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), abgelehnte Asylbewerber künftig in ein Abschiebezentrum nach Ruanda zu bringen. Die Pläne des Innenministers seien mit der SPD nicht abgestimmt, sagten die Abgeordneten Rasha Nasr und Hakan Demir dem Tagesspiegel. Rückführungen müssten grundsätzlich in die Herkunftsländer erfolgen oder in Staaten, zu denen die Menschen einen Bezug hätten. Den Abgeschobenen drohten in Ruanda willkürliche Inhaftierung und Folter. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler kritisierte zudem die Kosten des im Bundeshaushalt 2027 vorgesehenen Modellprojekts. „20 Millionen Euro für 40 Plätze für ganz Deutschland“, sagte er. Dies löse das Grundproblem nicht, zumal im vergangenen Jahr 24 000 Menschen außer Landes gebracht worden seien. Zudem werfe die Zusammenarbeit mit einem Diktator viele Fragen auf.





Deutschland und vier weitere europäische Staaten wollen abgelehnte Asylbewerber künftig in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen. Dobrindt trifft sich dazu am Montag in Wien mit Vertretern aus Österreich, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden, um die Pläne vorzustellen. Angaben von Diplomaten zufolge haben sich die Länder bereits auf den ostafrikanischen Staat als ersten Standort für einen sogenannten „Return Hub“ außerhalb der Europäischen Union geeinigt. Dorthin sollen abgelehnte Asylbewerber gebracht werden, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können.



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