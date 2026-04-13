Diskussion über Pendlerpauschale – Spritpreis sinkt leicht

In Politik und Gesellschaft ist eine Debatte darüber im Gange, ob – angesichts der hohen Spritpreise – die Pendlerpauschale erhöht werden sollte. Einem Bericht der Bild nach erwägt Bundeskanzler Friedrich Merz eben einen solchen Schritt. Dem Vorabbericht zufolge ist ​eine Erhöhung ​der Pauschale von ‌derzeit 38 Cent auf bis ‌zu 45 Cent je Kilometer im Gespräch. Darüber hinaus spricht sich Merz dafür aus, auch die Stromsteuer zu senken. Eine ‌Entscheidung darüber ‌könnte bereits am Sonntag bei ​einem Treffen des Koalitionsausschusses fallen, hieß es ​weiter.



Auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat eine Erhöhung der Pendlerpauschale vorgeschlagen. Die SPD hingegen findet eine solche Maßnahme nicht zielführend. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sieht eine mögliche Erhöhung der Pendlerpauschale ebenfalls kritisch. Sie wäre „ein ineffizientes und teures Instrument, das die sozialen Ungleichheiten weiter verschärfen dürfte“, sagte er der Rheinischen Post. Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist gegen eine höhere Pendlerpauschale. Sie sei ein „Steuergeschenk für Besserverdienende“. Menschen, die weniger als den Steuerfreibetrag verdienten, profitierten gar nicht von ihr. Eine Entlastung ​durch eine höhere Pendlerpauschale würde bei ​den Bürgern erst ​im kommenden Jahr im Rahmen der Steuererklärung ankommen.



Derweil schlägt sich der gesunkene Ölpreis nur langsam an den Tankstellen durch. Am Mittwoch sind zwar auch Diesel und Benzin billiger geworden, aber nur um einige Cent. Der Preis für einen Liter E10 lag nach Daten des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Mittwochs bei 2,155 Euro. Das waren 3,3 Cent weniger als am Vortag. Bei Diesel ging es um 2,8 Cent auf 2,419 Euro nach unten – das war der erste Rückgang nach zwölf Anstiegen in Folge. Benzin hatte sich bereits am Dienstag minimal verbilligt, nach davor elf Anstiegen in Folge. Der Rückgang an der Zapfsäule um 1,5 beziehungsweise 1,1 Prozent folgt auf einen sehr viel stärkeren Absturz der Ölpreise, die von Dienstag auf Mittwoch um zweistellige Prozentzahlen gesunken waren, nachdem sich die Situation im Nahen Osten entspannt hatte. Am Donnerstagvormittag stieg der Ölpreis wieder etwas, blieb aber deutlich unter dem Niveau des Dienstags.



Die Preisentwicklung von Sprit und Benzin seit Beginn des Iran-Konflikts: