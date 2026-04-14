Reaktionen der Krankenkassen auf Reformvorschläge

Mit einem gekürzten Leistungskatalog und höheren Steuern soll die gesetzliche Krankenversicherung umfassend reformiert werden. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach den Beratungen des Koalitionsausschusses an. Der Kanzler sprach von der größten Sozialstaatsreform seit Jahrzehnten. Konkret sollen die jüngst vorgestellten Vorschläge einer Expertenkommission in den Grundzügen in einen Gesetzentwurf fließen. „Wir werden so viel wie möglich davon umsetzen“, sagte Merz, allerdings herrscht innerhalb der Koalition noch nicht zu allen Vorschlägen Konsens.



Zu den Vorschlägen der Kommission zählen:

das Ende der Mitversicherung von Ehepartnern und gleichgestellten Lebenspartnern ohne Kinder unter sechs Jahren – Rentner ausgenommen

höhere Zuzahlungen bei Arzneimitteln

volle Übernahme der Versicherungskosten für Bürgergeldempfänger durch den Bund

schrittweise Anhebung der Tabaksteuer, höhere Alkoholsteuer und schrittweise Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung lobte den Reformwillen. „Wichtig ist, dass das angekündigte Reformpaket auch tiefergehende, strukturelle Veränderungen in den Blick nimmt“, appellierte der Vorstandsvorsitzende Oliver Blatt. Der Verband der Ersatzkassen begrüßte ebenfalls das Reformpaket. Zugleich mahnte der Verband die Koalition, auch die 12 Milliarden Euro für die Versicherung von Bürgergeldempfängern voll zu übernehmen. „Für diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist der Staat zuständig“, sagte die Vorstandsvorsitzende Ulrike Elser. Das dürfte aber mit der SPD schwierig werden, wie SPD-Chef Lars Klingbeil bereits andeutete. Der AOK-Bundesverband lobte vor allem das Tempo, mit dem die Regierung nun einen Gesetzentwurf verabschieden wolle. Irritierend sei aber, dass die Tabaksteuer bereits zeitnah angehoben werde, um steuerliche Verluste durch die geplante abgabenfreie Entlastungsprämie für Arbeitnehmer gegenzufinanzieren. Und auch der Unwille der SPD, die Gesundheitskosten von Bürgergeldbeziehern voll aus Steuermitteln zu finanzieren, sei ein falsches Signal.



Der Gesetzentwurf zur Reform des Gesundheitswesens solle Ende April im Kabinett und vor der Sommerpause vom Bundestag beschlossen werden.



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