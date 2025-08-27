Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kabinett beschließt Nationalen Sicherheitsrat
Kabinett bringt neuen Wehrdienst auf den Weg
Bundeskabinett tagt erstmals seit Jahrzehnten im Verteidigungsministerium
Suchtbeauftragter: Wollen begleitetes Trinken ab 14 Jahren abschaffen
Geflüchtete in Deutschland fühlen sich immer weniger willkommen
Juri Auel
Klöckner weist Vorwurf der Parteilichkeit zurück
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat den Vorwurf einer parteilichen Amtsführung zurückgewiesen und dazu aufgerufen, mit mehr Respekt zu debattieren. Nicht jede Meinung, die man selbst nicht teile, sei extremistisch. „Meinungsfreiheit umfasst nicht nur die eigene“, sagte Klöckner der FAZ. „Es macht mir durchaus Sorge, wenn sich Demokraten der Mitte untereinander in Auseinandersetzungen als Gefahr für die Demokratie bezeichnen oder sich absprechen, demokratisch zu sein.“ Klöckner will nach eigener Aussage ihr Amt "unparteiisch, unaufgeregt, unverzagt“ ausüben.
Klöckner bestritt den ebenfalls in den Reihen von SPD, Grünen und Linken erhobenen Vorwurf, auf einer Veranstaltung der Koblenzer CDU Parallelen zwischen den Arbeitsmethoden der linken Zeitung taz und des rechten Portals Nius gezogen zu haben: Sie habe keinen direkten Vergleich gezogen, „wohl aber betont, dass uns als Gesellschaft Blockbildungen auch in der Medienlandschaft nicht guttun“. Die CDU-Politikerin plädierte dafür, in Debatten Position zu beziehen und gegebenenfalls Kritik auszuhalten - diese solle aber „immer von einem grundsätzlichen Respekt geprägt sein“.
Zur Kritik des aus dem Bundestag scheidenden früheren Vizekanzlers Robert Habeck von den Grünen, sie habe stets nur gespalten statt zusammengeführt, äußerte sich Klöckner in der FAZ nicht.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Klöckner bestritt den ebenfalls in den Reihen von SPD, Grünen und Linken erhobenen Vorwurf, auf einer Veranstaltung der Koblenzer CDU Parallelen zwischen den Arbeitsmethoden der linken Zeitung taz und des rechten Portals Nius gezogen zu haben: Sie habe keinen direkten Vergleich gezogen, „wohl aber betont, dass uns als Gesellschaft Blockbildungen auch in der Medienlandschaft nicht guttun“. Die CDU-Politikerin plädierte dafür, in Debatten Position zu beziehen und gegebenenfalls Kritik auszuhalten - diese solle aber „immer von einem grundsätzlichen Respekt geprägt sein“.
Zur Kritik des aus dem Bundestag scheidenden früheren Vizekanzlers Robert Habeck von den Grünen, sie habe stets nur gespalten statt zusammengeführt, äußerte sich Klöckner in der FAZ nicht.
Lesen Sie dazu auch mit SZ Plus:
Dominik Fürst
Kabinett beschließt Nationalen Sicherheitsrat
Die Bundesregierung hat neben dem Gesetz zur Wehrpflicht die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates beschlossen. Das Gremium soll bei Krisen tagen und schnelle Entscheidungen herbeiführen können, aber auch Strategien für Bedrohungslagen erarbeiten und Sicherheit vernetzt angehen. Den Vorsitz hat der Bundeskanzler, derzeit also Friedrich Merz.
Merz bezeichnete das Gremium nach dem Kabinettsbeschluss als zentrale Plattform für übergreifende Sicherheitsfragen und wichtigen Baustein für eine Sicherheitspolitik aus einem Guss. Über einen Nationalen Sicherheitsrat sei seit 30 Jahren diskutiert worden, nun habe die neue Bundesregierung nach drei Monaten den Beschluss gefasst.
Merz bezeichnete das Gremium nach dem Kabinettsbeschluss als zentrale Plattform für übergreifende Sicherheitsfragen und wichtigen Baustein für eine Sicherheitspolitik aus einem Guss. Über einen Nationalen Sicherheitsrat sei seit 30 Jahren diskutiert worden, nun habe die neue Bundesregierung nach drei Monaten den Beschluss gefasst.
Philipp Saul
Kabinett bringt neuen Wehrdienst auf den Weg
Um die Bundeswehr zu stärken, hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf für einen neuen Wehrdienst beschlossen. Die Ministerrunde billigte auf einer Sitzung im Verteidigungsministerium den Rechtsrahmen, der eine Wehrerfassung junger Männer einführt, aber zunächst auf Freiwilligkeit und einen attraktiveren Dienst setzt.
Erstmals seit 15 Jahren sollen von 2026 an alle 18-Jährigen wieder konkret die Frage beantworten, ob sie einen Dienst an der Waffe leisten wollen. Männer müssen das Schreiben beantworten, bei Frauen ist dies freiwillig. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz: "Es ist ein Riesenschritt nach vorne, weil er deutlich macht, dass wir einen Aufwuchs der Bundeswehr brauchen, besser heute als morgen." Dabei gehe es auch um das "Mindset" der jungen Menschen im Land.
Vor der Kabinettssitzung im Verteidigungsministerium hatte es innerhalb der Bundesregierung Meinungsverschiedenheiten gegeben. Die Union fordert verbindliche jährliche Zielvorgaben für die Aufstockung der Bundeswehr mit Freiwilligen, deren Unterschreiten Schritte zu einer Wehrpflicht auslösen soll. Die SPD setzt auf Freiwilligkeit. Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte Anfang der Woche kurzzeitig mit einem sogenannten Ministervorbehalt Einspruch gegen den Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Pistorius eingelegt, diesen nach Gesprächen aber wieder zurückgezogen.
Pistorius machte vor der Kabinettssitzung deutlich, dass er durchaus noch mit Änderungen am Gesetz im parlamentarischen Verfahren rechne. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz: "Sollten wir feststellen, dass wir nachsteuern müssen, dann werden wir das tun."
Was ist geplant? Welche Jahrgänge betrifft das? Wie hoch ist der Sold? Und warum kann Dänemark zum Vorbild werden? Georg Ismar beantwortet die wichtigsten Fragen zur neuen Wehrpflicht (SZ Plus):
Erstmals seit 15 Jahren sollen von 2026 an alle 18-Jährigen wieder konkret die Frage beantworten, ob sie einen Dienst an der Waffe leisten wollen. Männer müssen das Schreiben beantworten, bei Frauen ist dies freiwillig. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz: "Es ist ein Riesenschritt nach vorne, weil er deutlich macht, dass wir einen Aufwuchs der Bundeswehr brauchen, besser heute als morgen." Dabei gehe es auch um das "Mindset" der jungen Menschen im Land.
Vor der Kabinettssitzung im Verteidigungsministerium hatte es innerhalb der Bundesregierung Meinungsverschiedenheiten gegeben. Die Union fordert verbindliche jährliche Zielvorgaben für die Aufstockung der Bundeswehr mit Freiwilligen, deren Unterschreiten Schritte zu einer Wehrpflicht auslösen soll. Die SPD setzt auf Freiwilligkeit. Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte Anfang der Woche kurzzeitig mit einem sogenannten Ministervorbehalt Einspruch gegen den Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Pistorius eingelegt, diesen nach Gesprächen aber wieder zurückgezogen.
Pistorius machte vor der Kabinettssitzung deutlich, dass er durchaus noch mit Änderungen am Gesetz im parlamentarischen Verfahren rechne. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz: "Sollten wir feststellen, dass wir nachsteuern müssen, dann werden wir das tun."
Was ist geplant? Welche Jahrgänge betrifft das? Wie hoch ist der Sold? Und warum kann Dänemark zum Vorbild werden? Georg Ismar beantwortet die wichtigsten Fragen zur neuen Wehrpflicht (SZ Plus):
Philipp Saul
Bundeskabinett tagt erstmals seit Jahrzehnten im Verteidigungsministerium
Mit einer Kabinettssitzung im Verteidigungsministerium will die Bundesregierung an diesem Mittwoch die Weichen für einen neuen Wehrdienst stellen und über die Sicherheitslage in Europa beraten. Dazu wird die Runde nach Ministeriumsangaben zum ersten Mal seit Jahrzehnten in einem abhörsicheren Raum im Verteidigungsministerium tagen. Zuletzt habe sich das wöchentlich tagende Kabinett im Februar 1992 unter Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) im Verteidigungsministerium getroffen, damals noch in Bonn.
An der Runde ab 10 Uhr nimmt der neue Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa (Saceur), Generalleutnant Alexus Grynkewich, als Gast teil. Der US-Amerikaner und Generalinspekteur Carsten Breuer werden zur Lage berichten, wie ein Regierungssprecher ankündigte.
Das Verteidigungsministerium erklärte, die Sitzung sei ein wichtiges Zeichen. Das Kabinett wolle auch wichtige Gesetzesvorhaben für die weitere Stärkung der Bundeswehr beschließen. Unter anderem geht es um diese Punkte:
An der Runde ab 10 Uhr nimmt der neue Oberbefehlshaber der Nato-Truppen in Europa (Saceur), Generalleutnant Alexus Grynkewich, als Gast teil. Der US-Amerikaner und Generalinspekteur Carsten Breuer werden zur Lage berichten, wie ein Regierungssprecher ankündigte.
Das Verteidigungsministerium erklärte, die Sitzung sei ein wichtiges Zeichen. Das Kabinett wolle auch wichtige Gesetzesvorhaben für die weitere Stärkung der Bundeswehr beschließen. Unter anderem geht es um diese Punkte:
- Ein neuer Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit setzt, soll zentraler Baustein für mehr Personal bei der Bundeswehr sein. Ein wichtiger Schritt soll die Wiedereinführung der Wehrerfassung sein.
- Das Kabinett will die Geschäftsordnung des neuen Nationalen Sicherheitsrats beschließen. Er soll bei Krisen tagen und schnelle Entscheidungen herbeiführen können, aber auch Strategien für Bedrohungslagen erarbeiten und Sicherheit vernetzt angehen.
- Die militärische Sicherheit der Bundeswehr soll mit neuen Befugnissen für den Militärischen Abschirmdienst, für Militärpolizisten und für zivile Wachleute erhöht werden. Zudem wird die Einstellungsüberprüfung von Soldaten neu geregelt.
- In der Debatte über Sicherheitsgarantien für die Ukraine bis hin zur Frage, ob Deutschland Soldaten für eine friedenssichernde Truppe stellen soll, wird die Ministerrunde auf Stand gebracht, ohne dass Beschlüsse möglich sind.
Dominik Fürst
Suchtbeauftragter: Wollen begleitetes Trinken ab 14 Jahren abschaffen
Die Bundesregierung will nach Angaben ihres Sucht- und Drogenbeauftragten das sogenannte begleitete Trinken von Jugendlichen ab 14 Jahren abschaffen. Man sehe gerade den Trend unter Jugendlichen, dass diese nicht tränken, gar nicht erst damit anfingen, so der CDU-Politiker Hendrik Streeck im ARD-"Morgenmagazin". "Und das ist eigentlich etwas, was wir verstärken wollen."
Jugendliche in Deutschland dürfen regulär ab 16 Jahren Bier, Wein und Sekt kaufen und trinken. In Begleitung einer sorgeberechtigten Person ist das jedoch schon ab 14 Jahren erlaubt - auch in Gaststätten oder in der Öffentlichkeit.
Alkohol werde auch nicht besser, wenn man ihn in der Öffentlichkeit im Beisein der Eltern trinke, sagte Streeck. Das sei immer noch schädigend, gerade für junge Gehirne, da viele Prozesse in der Entwicklung noch nicht abgeschlossen seien, so der Arzt. Bereits im Juni hatten die Gesundheitsminister der Länder auf ein Verbot der Praxis gedrängt.
Jugendliche in Deutschland dürfen regulär ab 16 Jahren Bier, Wein und Sekt kaufen und trinken. In Begleitung einer sorgeberechtigten Person ist das jedoch schon ab 14 Jahren erlaubt - auch in Gaststätten oder in der Öffentlichkeit.
Alkohol werde auch nicht besser, wenn man ihn in der Öffentlichkeit im Beisein der Eltern trinke, sagte Streeck. Das sei immer noch schädigend, gerade für junge Gehirne, da viele Prozesse in der Entwicklung noch nicht abgeschlossen seien, so der Arzt. Bereits im Juni hatten die Gesundheitsminister der Länder auf ein Verbot der Praxis gedrängt.
Dominik Fürst
Geflüchtete in Deutschland fühlen sich immer weniger willkommen
Das Gefühl, willkommen zu sein, hat bei in Deutschland lebenden Geflüchteten laut einer Langzeitstudie kontinuierlich abgenommen. Das zeigt eine Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Die Forscher hatten den Geflüchteten für ihre Untersuchung die Frage gestellt: "Fühlen Sie sich heute in Deutschland willkommen?" Während dies im Jahr 2017 noch 84 Prozent der Befragten ganz oder überwiegend bejahten, lag der Anteil im Jahr 2020 nur noch bei 78 Prozent. Im Jahr 2023 fühlten sich laut Studie nur noch 65 Prozent der Geflüchteten willkommen.
Aussagen von Flüchtlingen aus der Ukraine und der Türkei wurden bei der Analyse nach Angaben des DIW nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Studie wurden zwischen 2017 und 2023 jährlich Menschen befragt, die von 2013 bis einschließlich September 2022 in Deutschland einen Antrag auf Asyl oder vorübergehenden Schutz gestellt haben, unabhängig davon, ob ihr Antrag erfolgreich war.
Die Autorinnen und Autoren sehen einen Zusammenhang zwischen der öffentlichen Debatte um restriktive migrationspolitische Maßnahmen – etwa zur Erleichterung von Rückführungen – und dem gesunkenen Willkommensgefühl. "Zudem zeigte sich 2023 wie heute ein hohes Niveau gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und eine verstärkte Sichtbarkeit migrationskritischer Positionen im politischen Diskurs", heißt es in der Analyse.
Aussagen von Flüchtlingen aus der Ukraine und der Türkei wurden bei der Analyse nach Angaben des DIW nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Studie wurden zwischen 2017 und 2023 jährlich Menschen befragt, die von 2013 bis einschließlich September 2022 in Deutschland einen Antrag auf Asyl oder vorübergehenden Schutz gestellt haben, unabhängig davon, ob ihr Antrag erfolgreich war.
Die Autorinnen und Autoren sehen einen Zusammenhang zwischen der öffentlichen Debatte um restriktive migrationspolitische Maßnahmen – etwa zur Erleichterung von Rückführungen – und dem gesunkenen Willkommensgefühl. "Zudem zeigte sich 2023 wie heute ein hohes Niveau gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und eine verstärkte Sichtbarkeit migrationskritischer Positionen im politischen Diskurs", heißt es in der Analyse.
Juri Auel
Deutschland lässt Afghanen aus Pakistan einreisen
Deutschland beendet einen monatelangen Aufnahmestopp für schutzbedürftige Afghanen, denen eine Einreise zugesagt worden war. Aus dem Bundesinnenministerium hieß es: "Afghanen, bei denen die Bundesrepublik Deutschland durch rechtskräftige Gerichtsbeschlüsse zur Visaerteilung und Gestattung der Einreise verpflichtet wurde, werden sukzessive nach Deutschland einreisen."
Zuerst hatte Welt darüber berichtet. Betroffene Familien seien bereits über die Wiederaufnahme des Programms informiert worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise weiter. Die ersten Familien würden in den kommenden Tagen erwartet. Die Einreise solle unauffällig mit kommerziellen Linienflügen über Dubai oder Istanbul erfolgen. Hintergrund sind der wachsende juristische Druck in Deutschland und eine von den pakistanischen Behörden vorangetriebene Abschiebekampagne.
Die Koalition aus Union und SPD hatte vereinbart, freiwillige Aufnahmeprogramme „soweit wie möglich“ zu beenden und meinte damit auch die von der Vorgängerregierung versprochenen Aufnahmen aus Afghanistan. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will jeden Einzelfall prüfen lassen und nur diejenigen aufnehmen, die rechtsverbindliche Zusagen haben und die Sicherheitsüberprüfungen ohne Beanstandungen absolvieren. Rund 2000 Afghaninnen und Afghanen, die wegen ihrer Gefährdung unter dem Regime der Taliban eine Aufnahmezusage aus Deutschland erhalten haben, droht die Abschiebung aus Pakistan.
In mehreren Fällen gibt es inzwischen bereits Gerichtsbeschlüsse, die die Bundesregierung verpflichten, die Menschen aufzunehmen. Weigert sich die Bundesregierung, dem nachzukommen, könnten Zwangsgelder fällig werden.
Zuerst hatte Welt darüber berichtet. Betroffene Familien seien bereits über die Wiederaufnahme des Programms informiert worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise weiter. Die ersten Familien würden in den kommenden Tagen erwartet. Die Einreise solle unauffällig mit kommerziellen Linienflügen über Dubai oder Istanbul erfolgen. Hintergrund sind der wachsende juristische Druck in Deutschland und eine von den pakistanischen Behörden vorangetriebene Abschiebekampagne.
Die Koalition aus Union und SPD hatte vereinbart, freiwillige Aufnahmeprogramme „soweit wie möglich“ zu beenden und meinte damit auch die von der Vorgängerregierung versprochenen Aufnahmen aus Afghanistan. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will jeden Einzelfall prüfen lassen und nur diejenigen aufnehmen, die rechtsverbindliche Zusagen haben und die Sicherheitsüberprüfungen ohne Beanstandungen absolvieren. Rund 2000 Afghaninnen und Afghanen, die wegen ihrer Gefährdung unter dem Regime der Taliban eine Aufnahmezusage aus Deutschland erhalten haben, droht die Abschiebung aus Pakistan.
In mehreren Fällen gibt es inzwischen bereits Gerichtsbeschlüsse, die die Bundesregierung verpflichten, die Menschen aufzunehmen. Weigert sich die Bundesregierung, dem nachzukommen, könnten Zwangsgelder fällig werden.
Patrick Wehner
Sozialverbände machen Druck bei Barrierefreiheit
Sozialverbände fordern von der Bundesregierung ein entschlosseneres Handeln beim Thema Barrierefreiheit. Für Millionen Menschen sei dies wichtig. "In einer Gesellschaft, in der die Zahl der älteren und dadurch beeinträchtigten Menschen steigt, ist die Barrierefreiheit längst ein Thema, das die gesamte Bevölkerung angeht", heißt es in einem gemeinsamen Brief des Sozialverbands Deutschland und des Sozialverbands VdK an die Bundesregierung.
Schätzungen zufolge seien schon heute sieben bis acht Millionen Menschen in der Bundesrepublik in ihrer Mobilität eingeschränkt. Die Verbände dringen auf eine schnelle Einigung über die geplante Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes.
Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, Barrieren im öffentlichen wie im privaten Raum abzubauen. Vorgesehen ist unter anderem, dass bis 2035 alle öffentlich zugänglichen Bundesbauten barrierefrei gestaltet werden. "Auch in der Privatwirtschaft wirken wir auf Barrierefreiheit hin. Wir prüfen bestehende Gesetze auf bürokratische und rechtliche Hürden", heißt es im Koalitionsvertrag weiter.
Schätzungen zufolge seien schon heute sieben bis acht Millionen Menschen in der Bundesrepublik in ihrer Mobilität eingeschränkt. Die Verbände dringen auf eine schnelle Einigung über die geplante Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes.
Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, Barrieren im öffentlichen wie im privaten Raum abzubauen. Vorgesehen ist unter anderem, dass bis 2035 alle öffentlich zugänglichen Bundesbauten barrierefrei gestaltet werden. "Auch in der Privatwirtschaft wirken wir auf Barrierefreiheit hin. Wir prüfen bestehende Gesetze auf bürokratische und rechtliche Hürden", heißt es im Koalitionsvertrag weiter.
Patrick Wehner
Ex-Verfassungsgerichtspräsident kritisiert Richterwahl-Praxis
Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, führt die jüngsten Schwierigkeiten bei der Aufstellung von Richterkandidaten für Karlsruhe auf die informellen Vorschlagsregelungen zwischen den Parteien zurück. "Das Problem liegt meines Erachtens nicht in der gesetzlichen Regelung des Wahlvorgangs, sondern in der vor Jahrzehnten eingeführten Handhabung durch die parteipolitische Praxis", sagte er der Rheinischen Post.
"Ohne jede gesetzliche Grundlage haben sich die damaligen großen Volksparteien, also CDU/CSU einerseits und SPD andererseits, sogenannte Vorschlagsrechte eingeräumt und diese dann mit den jeweiligen kleinen Koalitionspartnern FDP und Grünen geteilt. Diese starre Verteilung von überkommenen Vorschlagsrechten an etablierte Parteien kann so nicht aufrechterhalten werden."
Sie ignoriere die inzwischen eingetretenen Veränderungen und Fragmentierungen der Parteienlandschaft, sagte Papier. Werde die Verteilung so aufrechterhalten, könne das dazu führen, dass die Wahl der Verfassungsrichter "ständig in ein parteipolitisches Gezänk ausartet". Das schade dem Ansehen und der Autorität des Bundesverfassungsgerichts, kritisierte der ehemalige Gerichtspräsident. "Die Parteien sollten insgesamt auf ihre überkommenen, sogenannten Vorschlagsrechte verzichten." Als Alternative sieht Papier, dass der zwölfköpfige Wahlausschuss des Bundestags sich vertraulich auf Personalvorschläge einigt, die dann im Plenum zur Wahl gestellt werden. Diese Vorschläge trügen dann nicht "den Stempel eines formellen Parteikandidaten".
"Ohne jede gesetzliche Grundlage haben sich die damaligen großen Volksparteien, also CDU/CSU einerseits und SPD andererseits, sogenannte Vorschlagsrechte eingeräumt und diese dann mit den jeweiligen kleinen Koalitionspartnern FDP und Grünen geteilt. Diese starre Verteilung von überkommenen Vorschlagsrechten an etablierte Parteien kann so nicht aufrechterhalten werden."
Sie ignoriere die inzwischen eingetretenen Veränderungen und Fragmentierungen der Parteienlandschaft, sagte Papier. Werde die Verteilung so aufrechterhalten, könne das dazu führen, dass die Wahl der Verfassungsrichter "ständig in ein parteipolitisches Gezänk ausartet". Das schade dem Ansehen und der Autorität des Bundesverfassungsgerichts, kritisierte der ehemalige Gerichtspräsident. "Die Parteien sollten insgesamt auf ihre überkommenen, sogenannten Vorschlagsrechte verzichten." Als Alternative sieht Papier, dass der zwölfköpfige Wahlausschuss des Bundestags sich vertraulich auf Personalvorschläge einigt, die dann im Plenum zur Wahl gestellt werden. Diese Vorschläge trügen dann nicht "den Stempel eines formellen Parteikandidaten".
Patrick Wehner
Dobrindt fordert Koalition zu mehr Gelassenheit
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat der schwarz-roten Koalition zu mehr Ruhe und Gelassenheit geraten. "Ich würde anregen, dass nicht alle Spitzenpolitiker ständig die Social-Media-Beiträge der anderen lesen. Das trüge sehr zur Harmonie in der Bundesregierung bei", sagte Dobrindt dem Magazin Stern. "Harmonie statt Hyperventilieren könnte doch ein Motto für den Herbst sein."
Trotz Erfolgen in den ersten Monaten sieht der Minister Verbesserungsbedarf in der Zusammenarbeit. Abstimmungsrunden sollten intensiver gestaltet werden, und die Herausforderungen des Koalitionspartners müssten stärker anerkannt werden, so Dobrindt. "Eine Lehre aus der Vergangenheit heißt: Probleme frühzeitig miteinander besprechen und nicht den Schaden abwarten."
Steuererhöhungen, wie von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zuletzt vorgeschlagen, lehnt Dobrindt ab. "Ich rate jedem, erst mal den Koalitionsvertrag abzuarbeiten, bevor man sich neue Aufgaben vornimmt, die natürlich zu Debatten und Auseinandersetzungen führen können."
Trotz Erfolgen in den ersten Monaten sieht der Minister Verbesserungsbedarf in der Zusammenarbeit. Abstimmungsrunden sollten intensiver gestaltet werden, und die Herausforderungen des Koalitionspartners müssten stärker anerkannt werden, so Dobrindt. "Eine Lehre aus der Vergangenheit heißt: Probleme frühzeitig miteinander besprechen und nicht den Schaden abwarten."
Steuererhöhungen, wie von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zuletzt vorgeschlagen, lehnt Dobrindt ab. "Ich rate jedem, erst mal den Koalitionsvertrag abzuarbeiten, bevor man sich neue Aufgaben vornimmt, die natürlich zu Debatten und Auseinandersetzungen führen können."
Katja Guttmann
Studie: Mehrheit der 2015 Geflüchteten hat Job
Die Beschäftigungsquote der 2015 nach Deutschland Geflüchteten nähert sich einer Studie zufolge dem Bevölkerungsdurchschnitt an. Bei Verdienst und Beschäftigung von Frauen bestehe jedoch weiterhin ein deutlicher Rückstand, heißt es in einer Analyse des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Demnach waren im vergangenen Jahr 64 Prozent der vor zehn Jahren zugezogenen Schutzsuchenden abhängig beschäftigt, bei der Gesamtbevölkerung lag die Quote im Durchschnitt bei 70 Prozent. Davon waren 90 Prozent der Geflüchteten sozialversicherungspflichtig beschäftigt, bei der Gesamtbevölkerung lag der Anteil mit 92 Prozent ähnlich hoch. Die Analyse basiert auf einer jährlichen Befragung von Geflüchteten verknüpft mit Sozialversicherungsdaten.
Ein großes Gefälle besteht laut der Studie weiter zwischen Männern und Frauen: Bei geflüchteten Männern lag die Beschäftigungsquote mit 76 Prozent um vier Prozentpunkte höher als beim Durchschnitt der männlichen Bevölkerung. Bei den Frauen betrug sie hingegen 35 Prozent - deutlich weniger als der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt von 69 Prozent. Außerdem arbeiteten geflüchtete Frauen überdurchschnittlich in Teilzeit.
Mit zunehmender Aufenthaltsdauer stiegen nach Angaben der Analyse die Verdienste der Geflüchteten. Allerdings lag 2023 der mittlere Bruttomonatsverdienst vollzeitbeschäftigter Geflüchteter bei 2675 Euro - und damit bei 70 Prozent der mittleren Verdienste aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland und knapp über der Niedriglohnschwelle von 66 Prozent. Der Anteil der Leistungsbeziehenden unter den 2015 Zugezogenen ist bis 2023 auf rund ein Drittel gesunken, blieb jedoch deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt.
Über Diskriminierungen bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund auf dem deutschen Arbeitsmarkt schreibt Simon Groß (SZ Plus):
Ein großes Gefälle besteht laut der Studie weiter zwischen Männern und Frauen: Bei geflüchteten Männern lag die Beschäftigungsquote mit 76 Prozent um vier Prozentpunkte höher als beim Durchschnitt der männlichen Bevölkerung. Bei den Frauen betrug sie hingegen 35 Prozent - deutlich weniger als der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt von 69 Prozent. Außerdem arbeiteten geflüchtete Frauen überdurchschnittlich in Teilzeit.
Mit zunehmender Aufenthaltsdauer stiegen nach Angaben der Analyse die Verdienste der Geflüchteten. Allerdings lag 2023 der mittlere Bruttomonatsverdienst vollzeitbeschäftigter Geflüchteter bei 2675 Euro - und damit bei 70 Prozent der mittleren Verdienste aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland und knapp über der Niedriglohnschwelle von 66 Prozent. Der Anteil der Leistungsbeziehenden unter den 2015 Zugezogenen ist bis 2023 auf rund ein Drittel gesunken, blieb jedoch deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt.
Über Diskriminierungen bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund auf dem deutschen Arbeitsmarkt schreibt Simon Groß (SZ Plus):
Azubi-Mangel in Deutschland: Diskriminierung bei Bewerbungen
In Deutschland bleiben zahlreiche Ausbildungsplätze unbesetzt. Eine Studie zeigt Diskriminierung bei Bewerbungen mit ausländisch klingenden Namen. Bewerber mit Migrationshintergrund erhalten deutlich weniger Rückmeldungen.
www.sueddeutsche.de
Nadja Lissok
Habeck gibt Bundestagsmandat ab
Ex-Vizekanzler Robert Habeck legt sein Mandat im Bundestag nieder. Das sagt der Grünen-Politiker in einem Interview mit der taz. "Biografisch geht’s nach vorn, indem ich das nächste Jahr ins Ausland gehe", sagte Habeck der Zeitung. Zum 1. September gebe er sein Mandat ab. Spekulationen zu seinem Ausscheiden gibt es schon länger. Habeck erklärt nun, dass er das nächste Jahr an verschiedenen ausländischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen "forschen, lehren und lernen" werde - sowohl in Kopenhagen, als auch in Berkeley. "Aber es wird auch noch andere geben, mit denen ich zusammenarbeiten werde."
Die Hintergründe zur Entscheidung von Robert Habeck lesen Sie hier:
Die Hintergründe zur Entscheidung von Robert Habeck lesen Sie hier:
Dominik Fürst
Merkel: "Insgesamt war ich der Überzeugung, dass Deutschland das stemmen kann"
Zehn Jahre nach ihrem legendären Satz "Wir schaffen das" zur Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge ist Deutschland nach Überzeugung der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Integration von Migranten deutlich vorangekommen. "Das ist ein Prozess. Aber bis jetzt haben wir viel geschafft. Und was noch zu tun ist, muss weiter getan werden", sagte die CDU-Politikerin in einem Interview mit dem Journalisten Ingo Zamperoni.
Am 31. August 2015 hatte Merkel jene drei Worte gewählt, nachdem gerade bekanntgeworden war, dass für das laufende Jahr 800 000 Flüchtlinge in Deutschland erwartet wurden und Tausende Geflüchtete von Ungarn kommend in Richtung Deutschland unterwegs waren. Merkel sagt heute: "Dass das etwas wirklich Herausforderndes wird, das war mir klar." Zugleich habe es sie auch immer wieder verwundert, "wie sehr mir diese drei Worte 'Wir schaffen das' auch um die Ohren gehauen wurden". Sie habe bloß ausdrücken wollen, dass Deutschland vor einer großen Aufgabe stehe. Dabei habe sie auf die Menschen im Land gehofft.
Am 31. August 2015 hatte Merkel jene drei Worte gewählt, nachdem gerade bekanntgeworden war, dass für das laufende Jahr 800 000 Flüchtlinge in Deutschland erwartet wurden und Tausende Geflüchtete von Ungarn kommend in Richtung Deutschland unterwegs waren. Merkel sagt heute: "Dass das etwas wirklich Herausforderndes wird, das war mir klar." Zugleich habe es sie auch immer wieder verwundert, "wie sehr mir diese drei Worte 'Wir schaffen das' auch um die Ohren gehauen wurden". Sie habe bloß ausdrücken wollen, dass Deutschland vor einer großen Aufgabe stehe. Dabei habe sie auf die Menschen im Land gehofft.
Eine Überforderung Deutschlands durch ihre Entscheidung sieht Merkel nicht. "Das glaube ich nicht. Deutschland ist ein starkes Land", sagte sie. Merkel verwies darauf, dass die Alternative gewesen wäre, die geflüchteten Menschen mit Gewalt davon abzuhalten, nach Deutschland zu kommen. "Dazu hätte ich mich nie bereiterklärt."
„Insgesamt war ich der Überzeugung, dass Deutschland das stemmen kann.“Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel
Merkel räumte auch ein, dass ihre Entscheidung zum Aufschwung der AfD beigetragen hat. "Dadurch ist die AfD sicherlich stärker geworden." Das sei aber kein Grund gewesen, eine Entscheidung, die sie für richtig und vernünftig halte, nicht zu treffen. Auch habe ihr Entschluss zu Streit in der Union geführt, der nicht hilfreich dabei gewesen sei, die große Integrationsaufgabe zu bewältigen.
Ein Gespräch mit dem Journalisten Ingo Zamperoni, der Angela Merkel für eine Dokumentation getroffen hat (SZ Plus):
Ein Gespräch mit dem Journalisten Ingo Zamperoni, der Angela Merkel für eine Dokumentation getroffen hat (SZ Plus):
Patrick Wehner
CDU will Wehrpflicht-Automatismus im neuen Wehrdienst-Gesetz
Sollten sich mit dem geplanten freiwilligen Wehrdienst nicht genug neue Bundeswehrsoldaten finden, muss aus Sicht der Union automatisch eine Wehrpflicht folgen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Thomas Röwekamp, sagte der Rheinischen Post, es fehlten mehr als 80 000 Berufs- und Zeitsoldaten und 140 000 Reservisten, damit Deutschland sich verteidigen und seine Zusagen an die Nato erfüllen könne. "Ich habe erhebliche Zweifel, dass dies nur mit Freiwilligkeit gelingt."
Röwekamp äußerte sich zum Gesetzentwurf für einen neuen Wehrdienst, den Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Kürze im Bundeskabinett vorlegen will. Dieser müsse erstens verbindlich festlegen, wie die Zahl der Soldaten Jahr für Jahr wachsen solle. "Und zweitens brauchen wir in dem Gesetz schon jetzt einen Automatismus hin zu einer verpflichtenden Heranziehung, wenn wir diese Schritte nicht erreichen", sagte der CDU-Politiker, der den Verteidigungsausschuss des Bundestags leitet.
Das geplante Gesetz soll nach Pistorius' Willen möglichst zu Jahresbeginn 2026 in Kraft treten. Der SPD-Politiker setzt auf Freiwilligkeit und finanzielle Anreize. Er hat mehrfach deutlich gemacht, dass die vereinbarte Freiwilligkeit nur gilt, wenn der Bedarf an Soldaten auf diesem Weg gedeckt werden kann. Auch ein Mechanismus für eine Rückkehr zur Wehrpflicht werde vorbereitet.
Röwekamp äußerte sich zum Gesetzentwurf für einen neuen Wehrdienst, den Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Kürze im Bundeskabinett vorlegen will. Dieser müsse erstens verbindlich festlegen, wie die Zahl der Soldaten Jahr für Jahr wachsen solle. "Und zweitens brauchen wir in dem Gesetz schon jetzt einen Automatismus hin zu einer verpflichtenden Heranziehung, wenn wir diese Schritte nicht erreichen", sagte der CDU-Politiker, der den Verteidigungsausschuss des Bundestags leitet.
Das geplante Gesetz soll nach Pistorius' Willen möglichst zu Jahresbeginn 2026 in Kraft treten. Der SPD-Politiker setzt auf Freiwilligkeit und finanzielle Anreize. Er hat mehrfach deutlich gemacht, dass die vereinbarte Freiwilligkeit nur gilt, wenn der Bedarf an Soldaten auf diesem Weg gedeckt werden kann. Auch ein Mechanismus für eine Rückkehr zur Wehrpflicht werde vorbereitet.
Patrick Wehner
Sozialdemokraten wollen Merz-Reform-Ansage nicht überbewerten
Der Ruf von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach harten Sozialreformen wird in der SPD öffentlich nicht überbewertet und lediglich als Zugeständnis an die eigene Parteibasis eingestuft. "Merz' Aussagen zum Sozialstaat scheinen mir mehr Pflichtelement einer CDU-Parteitagsrede zu sein als alles andere", sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "In Wirklichkeit weiß auch er: Unser Sozialstaat ist eine zentrale Errungenschaft unserer Demokratie und das Fundament jener sozialen Marktwirtschaft, die Deutschland stark gemacht hat." Richtig sei, dass Deutschland wieder wirtschaftliches Wachstum brauche.
Ähnlich ordnete es der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, ein. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Merz und er hätten bei einer Veranstaltung im Sauerland zusammen die Gemeinsamkeiten der Koalition betont. "Denn die außen- und innenpolitischen Aufgaben sind groß. Daran arbeiten wir permanent und wollen die Taktzahl in unserem Arbeitsmodus im Herbst noch weiter erhöhen."
Merz hatte am Samstag beim CDU-Landesparteitag in Osnabrück gesagt: "Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar." Und: "Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt nicht irritieren lassen." Er mache es den Sozialdemokraten bewusst nicht leicht. "Aber der Appell richtet sich an uns alle: Lasst uns zusammen zeigen, dass Veränderungen möglich sind, dass Reformen möglich sind."
Ähnlich ordnete es der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, ein. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Merz und er hätten bei einer Veranstaltung im Sauerland zusammen die Gemeinsamkeiten der Koalition betont. "Denn die außen- und innenpolitischen Aufgaben sind groß. Daran arbeiten wir permanent und wollen die Taktzahl in unserem Arbeitsmodus im Herbst noch weiter erhöhen."
Merz hatte am Samstag beim CDU-Landesparteitag in Osnabrück gesagt: "Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar." Und: "Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt nicht irritieren lassen." Er mache es den Sozialdemokraten bewusst nicht leicht. "Aber der Appell richtet sich an uns alle: Lasst uns zusammen zeigen, dass Veränderungen möglich sind, dass Reformen möglich sind."