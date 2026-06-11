Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz gibt Regierungserklärung ab
Spitzentreffen im Kanzleramt: Weitere Reformgespräche mit Sozialpartnern vereinbart
Merz zu FCAS-Aus: Neue Möglichkeiten für Bau von Kampfflugzeugen für Industrie
Textilfirma fordert halbe Milliarde Euro für Coronamasken vom Bund
Diätenerhöhung im Bundestag soll in diesem Jahr ausfallen
Merz: Müssen uns wieder besser aufstellen
Merz' Rede beginnt mit technischen Problemen, das Mikrofon gibt schrille Töne von sich. Grund genug für die AfD-Fraktion, sich lustig zu machen, was ihr eine Ermahnung durch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner einbringt. Dann darf der Kanzler beginnen. Seine zentrale Botschaft präsentiert er sofort: Deutschland dürfe nicht länger die Augen verschließen vor den offenkundigen strukturellen Problemen des Landes. "Wir müssen uns wieder besser aufstellen", sagt Merz, das habe seine Regierung sich vorgenommen.
Unternehmerische Initiative und technologische Innovation hätten Deutschland immer stark gemacht und seien auch jetzt wieder gefragt. Merz lobt die "ausgesprochen gute und konstruktive Atmosphäre" bei den Gesprächen mit den Sozialpartnern am Vorabend. "Die Zeit drängt" für Reformen, so der Kanzler. Deshalb wolle seine Regierung in diesen Tagen lösen, "was viel zu lange liegen geblieben ist". Schwarz-Rot wolle das Fundament des Landes erneuern, damit es wieder für viele Jahre trage. Da legt er die Latte für seine Regierung hoch an, die sich zuletzt nicht in allen Reformfragen einig war.
Unternehmerische Initiative und technologische Innovation hätten Deutschland immer stark gemacht und seien auch jetzt wieder gefragt. Merz lobt die "ausgesprochen gute und konstruktive Atmosphäre" bei den Gesprächen mit den Sozialpartnern am Vorabend. "Die Zeit drängt" für Reformen, so der Kanzler. Deshalb wolle seine Regierung in diesen Tagen lösen, "was viel zu lange liegen geblieben ist". Schwarz-Rot wolle das Fundament des Landes erneuern, damit es wieder für viele Jahre trage. Da legt er die Latte für seine Regierung hoch an, die sich zuletzt nicht in allen Reformfragen einig war.
Weidel: "Abgesang eines Gescheiterten"
AfD-Chefin Alice Weidel darf dem Bundeskanzler antworten. Sie bezeichnet Merz' Regierungserklärung als "Abgesang eines Gescheiterten". Es folgt eine düstere Beschreibung der angeblichen Zustände in Deutschland. "Der Arbeitsmarkt kippt, die Industrieaufträge brechen ein, der industrielle Kern schmilzt", sagt Weidel. Sie behauptet einmal mehr die Existenz einer "Masseneinwanderung in unsere Sozialsysteme aus der Dritten Welt". Tatsächlich sinken die Asylzahlen in Deutschland. Weidel behauptet trotzdem, die Bilanz der Regierung bei Abschiebungen sei schlechter als die der Ampel. Sie spricht von "Klimaschutzwahn" und einer gescheiterten Energiewende. Alles schlecht in Deutschland: Das ist Weidels Botschaft. Sie wirbt für AfD-Regierungsbeteiligungen in den Ländern und im Bund. Ihre Fraktion applaudiert.
Merz ruft der AfD zu: "Gute Reise!"
Beim Thema Ukraine kommt es zur Auseinandersetzung zwischen dem Bundeskanzler und der AfD-Fraktion, die im Bundestag traditionell mit hämischen Zwischenrufen auffällt. So auch bei dieser Gelegenheit, als Merz über die Bedrohung Europas und vor allem der Ukraine durch Moskau spricht. "Da lachen Sie", sagt Merz zur AfD. "Sie lachen über das Schicksal von Millionen Menschen" - er meint die Menschen in der Ukraine - "und reisen nach Russland zu Champagner-Empfängen". Es ist eine Anspielung auf die Delegation von AfD-Politikern, die an einem Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg teilgenommen hatten. "Gute Reise dorthin", ruft Merz, "gute Reise!" Das bringt dem Kanzler lang anhaltenden Applaus aus dem Plenum ein
Merz: Deutschland ist "Antreiber" in Europa
Dann ist die Außenpolitik an der Reihe. "Ohne Europa geht es nicht", sagt der Kanzler und spricht über die Souveränität und Widerstandsfähigkeit der Europäischen Union. Kein anderer Kontinent profitiere so sehr vom Welthandel wie Europa. Gerade deshalb müsse die EU ihre Interessen gegen die Wettbewerbsverzerrung anderer Staaten verteidigen. Merz meint die aggressive Zollpolitik des US-Präsidenten. Europas Wettbewerbsfähigkeit gehöre gestärkt, Bürokratie abgebaut. Deutschland sei hier "Antreiber und Schrittgeber", behauptet Merz. Von neuen Schulden ist er kein großer Freund, das macht er in seiner Regierungserklärung klar, was ihm Gelächter im Saal einbringt - vermutlich in Anspielung auf das Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro, welches seine Bundesregierung in einem historischen Schritt aufgenommen hatte.
Merz gibt Regierungserklärung ab
Es sind bewegte Tage für den Bundeskanzler: Nach dem Spitzentreffen im Kanzleramt am Mittwochabend zwischen seiner Koalition und den Sozialpartnern steht an diesem Donnerstagmorgen eine Regierungserklärung im Bundestag an. Anlass ist der EU-Gipfel, der kommende Woche in Brüssel stattfindet, Merz dürfte also vor allem über außenpolitische Themen sprechen: über die Bemühungen, den Krieg in der Ukraine endlich zu beenden, über den EU-Haushalt und allgemein über die Rolle Europas in einer instabilen Welt. Freilich ist es auch möglich, dass Friedrich Merz über seine Gespräche mit Arbeitgebern und Gewerkschaften vom Vorabend berichtet. Seine Rede ist für 9 Uhr terminiert. Wir begleiten sie hier im Liveblog.
Spitzentreffen im Kanzleramt: Weitere Reformgespräche mit Sozialpartnern vereinbart
Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben weitere Gespräche mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über Reformen vereinbart. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius nach Beratungen im Kanzleramt mit. „Die Vertreter der Regierungskoalition begrüßten die Bereitschaft der Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertreter, den Reformprozess konstruktiv zu begleiten.“
Union und SPD wollen bis zur Sommerpause grundlegende Reformen auf den Weg bringen. Bei den Beratungen im Kanzleramt ging es laut Kornelius um die Situation am Arbeitsmarkt, die Stabilität und Sicherung der Sozialversicherungen, Bürokratieabbau und Steuerpolitik.
Es habe Einigkeit unter den Gesprächsteilnehmern geherrscht, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland vor großen Herausforderungen stehe, hieß es weiter. „Der technologische Wandel, die Veränderung in der Demografie und die vielfältigen Krisen in der Welt zwingen zu entschlossenen Schritten für mehr Wachstum und neue Wertschöpfung. Gleichzeitig anerkannten alle Seiten, dass die Sozialsysteme reformiert und die Bürokratielast verringert werden müssen.“
Union und SPD wollen bis zur Sommerpause grundlegende Reformen auf den Weg bringen. Bei den Beratungen im Kanzleramt ging es laut Kornelius um die Situation am Arbeitsmarkt, die Stabilität und Sicherung der Sozialversicherungen, Bürokratieabbau und Steuerpolitik.
Es habe Einigkeit unter den Gesprächsteilnehmern geherrscht, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland vor großen Herausforderungen stehe, hieß es weiter. „Der technologische Wandel, die Veränderung in der Demografie und die vielfältigen Krisen in der Welt zwingen zu entschlossenen Schritten für mehr Wachstum und neue Wertschöpfung. Gleichzeitig anerkannten alle Seiten, dass die Sozialsysteme reformiert und die Bürokratielast verringert werden müssen.“
Merz zu FCAS-Aus: Neue Möglichkeiten für Bau von Kampfflugzeugen für Industrie
Bundeskanzler Friedrich Merz hat das Aus für die geplante gemeinsame Entwicklung eines Kampfflugzeugs mit Frankreich auch als Chance bezeichnet. „Damit lösen wir zwar eine langjährige Blockade auf: Wir eröffnen der Industrie aber auch neue Möglichkeiten, beim Bau moderner Kampfflugzeuge auf anderen Wegen weiter voranzukommen“, sagte Merz auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Schönefeld bei Berlin. Man werde gemeinsam den „eigentlichen Kern von FCAS“ gemeinsam weiterführen. Dabei geht es um die gemeinsame Steuerung verschiedener Kampfflugzeuge und Drohnen, einer sogenannten „combat cloud“.
Die Verteidigungsminister würden zudem bis Mitte Juli einen umfassenden Arbeitsplan zur verteidigungsindustriellen Zusammenarbeit beider Länder formulieren. „Wir wollen einige wenige relevante, aber dann auch machbare Vorhaben, die einen echten Unterschied für unsere gemeinsame Sicherheit ausmachen, verwirklichen“, betonte der Kanzler, ohne Details zu nennen. Man wolle auch dafür sorgen, dass die Projekte besser umgesetzt werden könnten.
Der Kanzler lässt eine entscheidende Frage unbeantwortet, schreibt SZ-Redakteurin Anna Lea Jakobs:
Die Verteidigungsminister würden zudem bis Mitte Juli einen umfassenden Arbeitsplan zur verteidigungsindustriellen Zusammenarbeit beider Länder formulieren. „Wir wollen einige wenige relevante, aber dann auch machbare Vorhaben, die einen echten Unterschied für unsere gemeinsame Sicherheit ausmachen, verwirklichen“, betonte der Kanzler, ohne Details zu nennen. Man wolle auch dafür sorgen, dass die Projekte besser umgesetzt werden könnten.
Der Kanzler lässt eine entscheidende Frage unbeantwortet, schreibt SZ-Redakteurin Anna Lea Jakobs:
Laura Otter
Reformtreffen im Kanzleramt: Für die Koalition beginnen entscheidende Wochen
Mit dem Spitzentreffen von Union und SPD mit Arbeitgebern und Gewerkschaften im Kanzleramt beginnt am Abend die entscheidende Phase auf dem Weg zu einem umfassenden Reformpaket. Am 1. Juli kommt der Koalitionsausschuss zusammen, um die Eckpunkte dafür zu beschließen. Es ist die bisher schwierigste und wichtigste Bewährungsprobe für die schwarz-rote Koalition.
Dabei geht es um den Arbeitsmarkt, die Einkommensteuer, die Sozialversicherungen und um den Bürokratieabbau. Das Ergebnis dürfte über die weitere wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und vielleicht auch über das Schicksal der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) entscheiden.
Am Vorabend des Treffens im Kanzleramt demonstrierten Spitzenpolitiker der Koalition trotz aller Differenzen und Streitigkeiten den Willen, zu weitreichenden Ergebnissen zu kommen. Vor dem Treffen im Kanzleramt hatte Merz die Tarifparteien aufgefordert, sich auf Gemeinsamkeiten mit Blick auf die Reformen zu verständigen. Auch die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft betonten, dass sie das Treffen als Chance für einen gemeinsamen Reformkurs sehen. Die Gewerkschaften hingegen lehnen die jüngsten Reformpläne der Koalition weitgehend ab. DGB-Chefin Yasmin Fahimi kritisiert einen „Fokus auf Sparen und Kürzen“.
Ob es nach dem Treffen im Kanzleramt eine gemeinsame Erklärung gibt, blieb im Laufe des Tages weiter offen. In der Koalition gibt es die Hoffnung, dass man sich zumindest auf einen anschließenden Prozess verständigen kann - also weitere Gespräche, auf welcher Ebene auch immer, um sich weiter anzunähern. In der kommenden Woche legt die Rentenkommission ihre Reformvorschläge vor, noch vor der Sommerpause soll ein Kabinettsbeschluss folgen. Entscheidend wird die Sitzung des Koalitionsausschusses sein, die am 1. Juli beginnt.
Lesen Sie hier mehr zu den unterschiedlichen Erwartungen von Regierung, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften:
Dabei geht es um den Arbeitsmarkt, die Einkommensteuer, die Sozialversicherungen und um den Bürokratieabbau. Das Ergebnis dürfte über die weitere wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und vielleicht auch über das Schicksal der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) entscheiden.
Am Vorabend des Treffens im Kanzleramt demonstrierten Spitzenpolitiker der Koalition trotz aller Differenzen und Streitigkeiten den Willen, zu weitreichenden Ergebnissen zu kommen. Vor dem Treffen im Kanzleramt hatte Merz die Tarifparteien aufgefordert, sich auf Gemeinsamkeiten mit Blick auf die Reformen zu verständigen. Auch die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft betonten, dass sie das Treffen als Chance für einen gemeinsamen Reformkurs sehen. Die Gewerkschaften hingegen lehnen die jüngsten Reformpläne der Koalition weitgehend ab. DGB-Chefin Yasmin Fahimi kritisiert einen „Fokus auf Sparen und Kürzen“.
Ob es nach dem Treffen im Kanzleramt eine gemeinsame Erklärung gibt, blieb im Laufe des Tages weiter offen. In der Koalition gibt es die Hoffnung, dass man sich zumindest auf einen anschließenden Prozess verständigen kann - also weitere Gespräche, auf welcher Ebene auch immer, um sich weiter anzunähern. In der kommenden Woche legt die Rentenkommission ihre Reformvorschläge vor, noch vor der Sommerpause soll ein Kabinettsbeschluss folgen. Entscheidend wird die Sitzung des Koalitionsausschusses sein, die am 1. Juli beginnt.
Lesen Sie hier mehr zu den unterschiedlichen Erwartungen von Regierung, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften:
Rund 8000 Menschen protestieren gegen Kürzungen im Gesundheitswesen
Anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern haben in Hannover nach Veranstalterangaben rund 8000 Beschäftigte gegen Kürzungspläne im Gesundheitswesen protestiert.
Die Krankenhäuser dürften sich nicht zum Sündenbock der Misere in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) machen lassen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, bei der Großkundgebung: „Nicht wir sind die Kostentreiber, sondern die Politik selbst hat es versäumt, ihren Beitrag zu leisten.“ Mit ihren vorliegenden Reformvorschlägen verschlimmere die Bundesregierung die ohnehin schon klamme Finanzsituation der Krankenhäuser, indem sie etwa Tarifsteigerungen nicht mehr vollständig refinanzieren wolle, sagte Gaß. Sie nehme dabei einen „kalten Strukturwandel“ in Kauf: „Das wollen wir nicht akzeptieren.“ Gaß mahnte stattdessen eine „faire Finanzierung“ der versicherungsfremden Leistungen in der GKV an.
Zu der Demonstration vor dem Neuen Rathaus waren Beschäftigte von Krankenhäusern, Behinderten-Einrichtungen und Pflegeheimen mit Bussen aus ganz Deutschland gekommen. Mit Trillerpfeifen, Trommeln, Megafonen und Sprechchören verliehen sie ihrem Anliegen lautstark Nachdruck. Zu dem Protest hatten die Gewerkschaft ver.di und Sozialverbände aufgerufen.
Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) sagte als Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, es sei unbestreitbar, dass Reformen im Gesundheitswesen nötig seien. Dafür erntete er einzelne Pfiffe. Die Veränderungen dürften jedoch nicht zulasten der Qualität und funktionierender Strukturen gehen, sagte er weiter. „In den aktuellen Plänen ist eine deutliche Schieflage zulasten der Versicherungen und der Krankenhäuser zu erkennen“, sagte Philippi unter Applaus: „Dem gilt es zu begegnen, bevor sie ihre fatale Wirkung entfalten.“ Die Ministerkonferenz nahm am Mittwoch in Hannover ihre Arbeit auf. Sie tagt bis zum Donnerstag.
Die Krankenhäuser dürften sich nicht zum Sündenbock der Misere in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) machen lassen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, bei der Großkundgebung: „Nicht wir sind die Kostentreiber, sondern die Politik selbst hat es versäumt, ihren Beitrag zu leisten.“ Mit ihren vorliegenden Reformvorschlägen verschlimmere die Bundesregierung die ohnehin schon klamme Finanzsituation der Krankenhäuser, indem sie etwa Tarifsteigerungen nicht mehr vollständig refinanzieren wolle, sagte Gaß. Sie nehme dabei einen „kalten Strukturwandel“ in Kauf: „Das wollen wir nicht akzeptieren.“ Gaß mahnte stattdessen eine „faire Finanzierung“ der versicherungsfremden Leistungen in der GKV an.
Zu der Demonstration vor dem Neuen Rathaus waren Beschäftigte von Krankenhäusern, Behinderten-Einrichtungen und Pflegeheimen mit Bussen aus ganz Deutschland gekommen. Mit Trillerpfeifen, Trommeln, Megafonen und Sprechchören verliehen sie ihrem Anliegen lautstark Nachdruck. Zu dem Protest hatten die Gewerkschaft ver.di und Sozialverbände aufgerufen.
Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) sagte als Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, es sei unbestreitbar, dass Reformen im Gesundheitswesen nötig seien. Dafür erntete er einzelne Pfiffe. Die Veränderungen dürften jedoch nicht zulasten der Qualität und funktionierender Strukturen gehen, sagte er weiter. „In den aktuellen Plänen ist eine deutliche Schieflage zulasten der Versicherungen und der Krankenhäuser zu erkennen“, sagte Philippi unter Applaus: „Dem gilt es zu begegnen, bevor sie ihre fatale Wirkung entfalten.“ Die Ministerkonferenz nahm am Mittwoch in Hannover ihre Arbeit auf. Sie tagt bis zum Donnerstag.
Blick auf die Demonstranten in Hannover. . Julian Stratenschulte/dpa
Textilfirma fordert halbe Milliarde Euro für Coronamasken vom Bund
Eine Hamburger Textilfirma hat vom Bund wegen eines Streits über Coronamasken fast eine halbe Milliarde Euro gefordert. Vor dem Landgericht Bonn geht es um die Frage, ob eine Kommunikation mit dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn und seinem Ministerium im März 2020 als Kaufvertrag zu werten ist.
Die Pure Fashion Agency verlangt 287 Millionen Euro plus Zinsen, nach eigenen Angaben insgesamt 464 Millionen Euro. Das Gesundheitsministerium bestreitet, dass ein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Der Fall gehört zu einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten um Maskeneinkäufe zu Beginn der Pandemie. Anders als in vielen anderen Verfahren geht es hier aber nicht um abgelehnte oder nicht abgenommene Ware, sondern um die Frage, ob überhaupt ein verbindlicher Vertrag bestand.
Pure Fashion verweist auf Mails von Spahn, in denen dieser schrieb, er wolle das Geschäft „heute rechtlich verbindlich [...] einlocken“ und „rechtlich verbindlich das Zeug“. Spahn weist über einen Sprecher „spekulative Unterstellungen“ zurück.
Bericht: Merz wirft SPD Blockade bei Infrastrukturgesetz vor
Bundeskanzler Friedrich Merz wirft der SPD laut einem Bericht der Rheinischen Post eine Blockade beim Infrastrukturzukunftsgesetz zur Beschleunigung großer Bauvorhaben vor. Wie das Blatt unter Berufung auf Teilnehmerkreise meldet, zeigte sich der CDU-Chef in einer Unions-Fraktionssitzung ungehalten darüber, dass das Gesetz seit inzwischen sechs Monate im Bundestag liege. „Und ich muss jetzt sagen: Meine Geduld ist jetzt auch am Ende, auch mit den Sozialdemokraten am Ende“, zitiert ihn die Zeitung.
Dass das Gesetz nicht verabschiedet werde, weil es von den Sozialdemokraten mit dem Naturschutzflächenbedarfsgesetz verkoppelt werde, sei inakzeptabel. Merz forderte laut Bericht: „Dieses Gesetz muss vor der parlamentarischen Sommerpause ins Bundesgesetzblatt, damit wir wirklich in Deutschland anfangen können zu bauen.“ Auch das Bundesverkehrsministerium hatte sich zuletzt verärgert gezeigt, dass das Gesetz noch nicht verabschiedet wurde und die SPD es mit einem Gesetz zu Naturschutzflächen verbinden will. Mit dem Infrastrukturgesetz will die Koalition eigentlich die Grundlage schaffen, damit schneller geplant und gebaut werden kann und Gelder aus dem Sondervermögen schneller ankommen.
Dass das Gesetz nicht verabschiedet werde, weil es von den Sozialdemokraten mit dem Naturschutzflächenbedarfsgesetz verkoppelt werde, sei inakzeptabel. Merz forderte laut Bericht: „Dieses Gesetz muss vor der parlamentarischen Sommerpause ins Bundesgesetzblatt, damit wir wirklich in Deutschland anfangen können zu bauen.“ Auch das Bundesverkehrsministerium hatte sich zuletzt verärgert gezeigt, dass das Gesetz noch nicht verabschiedet wurde und die SPD es mit einem Gesetz zu Naturschutzflächen verbinden will. Mit dem Infrastrukturgesetz will die Koalition eigentlich die Grundlage schaffen, damit schneller geplant und gebaut werden kann und Gelder aus dem Sondervermögen schneller ankommen.
Diätenerhöhung im Bundestag soll in diesem Jahr ausfallen
Der Bundestag soll in diesem Jahr auf die regelmäßige Diätenerhöhung verzichten. Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschlossen, noch in dieser Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf im Bundestag einzubringen. Sie wollen damit in finanziell und wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Sparsignal an die Bevölkerung zu senden. Der Entwurf wurde bereits für den späten Donnerstagabend auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt.
Die Diätenerhöhung, die sich an der Lohnentwicklung orientiert, hätte in diesem Jahr fast 500 Euro ausgemacht. Sie wird auch von Grünen, AfD und Linken abgelehnt, sodass eine Mehrheit für die Streichung in jedem Fall sicher ist.
„In der angespannten Haushalts- und Wirtschaftslage sind Strukturreformen notwendig, die auch mit Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger einhergehen werden“, hieß es aus den Regierungsfraktionen. „Es ist ein Gebot der Glaubwürdigkeit und der Verantwortung, dass in dieser Situation auch die Abgeordneten einen zusätzlichen Beitrag zu den notwendigen Einsparungen leisten.“ Auch wenn die Nominallöhne im vergangenen Jahr um 4,2 % gestiegen seien, sollten die Diäten daher in diesem Jahr ausnahmsweise nicht weiter erhöht werden.
Die Diätenerhöhung, die sich an der Lohnentwicklung orientiert, hätte in diesem Jahr fast 500 Euro ausgemacht. Sie wird auch von Grünen, AfD und Linken abgelehnt, sodass eine Mehrheit für die Streichung in jedem Fall sicher ist.
„In der angespannten Haushalts- und Wirtschaftslage sind Strukturreformen notwendig, die auch mit Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger einhergehen werden“, hieß es aus den Regierungsfraktionen. „Es ist ein Gebot der Glaubwürdigkeit und der Verantwortung, dass in dieser Situation auch die Abgeordneten einen zusätzlichen Beitrag zu den notwendigen Einsparungen leisten.“ Auch wenn die Nominallöhne im vergangenen Jahr um 4,2 % gestiegen seien, sollten die Diäten daher in diesem Jahr ausnahmsweise nicht weiter erhöht werden.
Eigentlich wären die monatlichen Diäten der 630 Abgeordneten zum 1. Juli um 497 Euro gestiegen – von momentan rund 11 833 auf dann rund 12 330 Euro. Das ergibt sich aus einem im Abgeordnetengesetz verankerten automatischen Mechanismus, nach dem die Anpassung der Bezüge an die Entwicklung der Durchschnittslöhne gekoppelt ist. Die Höhe der Diäten orientiert sich laut Gesetz an den Bezügen von Richtern an obersten Bundesgerichten.
Den automatischen Anpassungsmechanismus hatte der Bundestag 2014 eingeführt, um nicht jedes Jahr selbst neu über die Höhe der Abgeordnetenentschädigung entscheiden zu müssen. Dies war regelmäßig mit heftigen Diskussionen einschließlich des Vorwurfs der Selbstbereicherung verbunden gewesen.
Den automatischen Anpassungsmechanismus hatte der Bundestag 2014 eingeführt, um nicht jedes Jahr selbst neu über die Höhe der Abgeordnetenentschädigung entscheiden zu müssen. Dies war regelmäßig mit heftigen Diskussionen einschließlich des Vorwurfs der Selbstbereicherung verbunden gewesen.
Newsdesk
Robert Roßmann
CDU-Arbeitnehmerflügel verlangt Einbeziehung der Beamten in die Reformen
Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen mit den Sozialpartnern im Kanzleramt, bei dem über die anstehenden großen Reformen gesprochen werden soll, verlangt der Arbeitnehmerflügel der CDU eine Einbeziehung der Beamten in die Reformen. Der Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, sagte der Süddeutschen Zeitung: „Ich kann mir keine Reformen für Rente, Pflege und Gesundheit vorstellen, in die nicht wirkungsgleich auch Änderungen für Beamte eingearbeitet werden.“ Es dürfe „nicht sein, dass Arbeitnehmer, gerade die in den hohen Tarifgruppen, die Hauptlast der Reformen schultern - und für andere ändert sich nichts“.
Radtke sagte, die Bundesregierung müsse sich jetzt entscheiden: „Geht es nur um Einsparungen und Leistungskürzungen oder geht es um echte Reformen. Die Vorschläge, die bisher auf dem Tisch liegen, sind bisher ausschließlich Ersteres.“ Es gehe jetzt aber darum, „die Systeme für die Zukunft neu aufzustellen und sicher zu machen - dazu müssen alle einen Beitrag leisten“. Versicherungsfremde Leistungen müssten deshalb „konsequent aus Steuern bezahlt“ werden. „Außerdem müssen Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer und Privilegien bei der Veräußerung von Immobilien abgeschafft werden.“
„Während der Faktor Arbeit immer teurer wird und Einkommen aus Erwerbsarbeit immer stärker belastet wird, nimmt die Vermögenskonzentration weiter zu“, klagte Radtke. Dieser Trend müsse endlich durchbrochen werden. „Wenn am Ende des Reformprozesses nicht sichergestellt ist, dass jeder in diesem Land einen Beitrag dazu leistet, dass wir wirtschaftliches Wachstum in Gang bringen und den sozialen Frieden sichern, dann wird es schwierig für die politische Mitte in diesem Land.“
Radtke verlangte außerdem, dass der Sozialpartner-Gipfel am Mittwochabend dazu genutzt wird, „nach tarifvertraglichen Beiträgen zu Rente und Pflege zu suchen“, eine „verpflichtende betriebliche Altersversorgung muss kommen“.
Radtke sitzt im Bundesvorstand der CDU und ist Mitglied des Europaparlamentes.
Radtke sagte, die Bundesregierung müsse sich jetzt entscheiden: „Geht es nur um Einsparungen und Leistungskürzungen oder geht es um echte Reformen. Die Vorschläge, die bisher auf dem Tisch liegen, sind bisher ausschließlich Ersteres.“ Es gehe jetzt aber darum, „die Systeme für die Zukunft neu aufzustellen und sicher zu machen - dazu müssen alle einen Beitrag leisten“. Versicherungsfremde Leistungen müssten deshalb „konsequent aus Steuern bezahlt“ werden. „Außerdem müssen Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer und Privilegien bei der Veräußerung von Immobilien abgeschafft werden.“
„Während der Faktor Arbeit immer teurer wird und Einkommen aus Erwerbsarbeit immer stärker belastet wird, nimmt die Vermögenskonzentration weiter zu“, klagte Radtke. Dieser Trend müsse endlich durchbrochen werden. „Wenn am Ende des Reformprozesses nicht sichergestellt ist, dass jeder in diesem Land einen Beitrag dazu leistet, dass wir wirtschaftliches Wachstum in Gang bringen und den sozialen Frieden sichern, dann wird es schwierig für die politische Mitte in diesem Land.“
Radtke verlangte außerdem, dass der Sozialpartner-Gipfel am Mittwochabend dazu genutzt wird, „nach tarifvertraglichen Beiträgen zu Rente und Pflege zu suchen“, eine „verpflichtende betriebliche Altersversorgung muss kommen“.
Radtke sitzt im Bundesvorstand der CDU und ist Mitglied des Europaparlamentes.
Vor Spitzentreffen: Kritik an Reformplänen von DGB-Chefin und SPD-Arbeitnehmerflügel
Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat die Reformpläne der Bundesregierung vor einem Spitzentreffen im Kanzleramt pauschal als fehlgeleitet kritisiert. „Alles an sogenannter Reformagenda, was derzeit diskutiert wird, legt den Fokus auf Sparen und Kürzen“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Damit werde jede Binnennachfrage getötet.
„Was machen die Leute denn, wenn sie merken, dass künftig weniger Leistungen von den Krankenkassen übernommen werden und sie sich auf weniger Rente einstellen müssen? Sie halten ihr Geld beisammen“, sagte die. Der bisherige Ansatz sei ökonomisch und sozial völlig verfehlt.
Auch der Arbeitnehmerflügel der SPD (AfA) warnt vor weiteren Kürzungen im Sozialbereich und sonstigen Belastungen für die Bürger. „Deutschland braucht einen wirtschaftlichen Aufbruch – aber dieser wird nicht durch Sozialkürzungen, den Abbau von Arbeitnehmerrechten oder neue Belastungen für die breite Mehrheit der Beschäftigten erreicht“, sagte die AfA-Vorsitzende Cansel Kiziltepe in Berlin.
Die aktuellen Debatten über Einschnitte bei sozialen Leistungen und arbeitsrechtlichen Standards gingen in die falsche Richtung. Stattdessen müsse man kurzfristig die Binnennachfrage stärken. „Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen spürbare Entlastungen bei Lebensmittelpreisen, Mieten und Energiekosten statt zusätzliche Belastungen.“
Wer mehr Kaufkraft schaffe, stärke zugleich Handel, Handwerk und Industrie. Das sei der schnellste Weg, die Konjunktur zu beleben. Für den Arbeitnehmerflügel sei zudem klar: „Es darf kein Rasieren von Arbeitnehmerrechten geben.“ Gute Arbeit, Tarifbindung, Mitbestimmung und soziale Sicherheit seien keine Wachstumsbremsen, sondern ein Standortvorteil.
Der Koalitionsausschuss von Union und SPD trifft sich an diesem Mittwochabend mit Spitzenvertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften. Das Treffen dient der Vorbereitung des großen Reformpakets, das die schwarz-rote Bundesregierung bis zur Sommerpause schnüren will. Es soll die Themen Einkommensteuer, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau umfassen.
„Was machen die Leute denn, wenn sie merken, dass künftig weniger Leistungen von den Krankenkassen übernommen werden und sie sich auf weniger Rente einstellen müssen? Sie halten ihr Geld beisammen“, sagte die. Der bisherige Ansatz sei ökonomisch und sozial völlig verfehlt.
Auch der Arbeitnehmerflügel der SPD (AfA) warnt vor weiteren Kürzungen im Sozialbereich und sonstigen Belastungen für die Bürger. „Deutschland braucht einen wirtschaftlichen Aufbruch – aber dieser wird nicht durch Sozialkürzungen, den Abbau von Arbeitnehmerrechten oder neue Belastungen für die breite Mehrheit der Beschäftigten erreicht“, sagte die AfA-Vorsitzende Cansel Kiziltepe in Berlin.
Die aktuellen Debatten über Einschnitte bei sozialen Leistungen und arbeitsrechtlichen Standards gingen in die falsche Richtung. Stattdessen müsse man kurzfristig die Binnennachfrage stärken. „Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen spürbare Entlastungen bei Lebensmittelpreisen, Mieten und Energiekosten statt zusätzliche Belastungen.“
Wer mehr Kaufkraft schaffe, stärke zugleich Handel, Handwerk und Industrie. Das sei der schnellste Weg, die Konjunktur zu beleben. Für den Arbeitnehmerflügel sei zudem klar: „Es darf kein Rasieren von Arbeitnehmerrechten geben.“ Gute Arbeit, Tarifbindung, Mitbestimmung und soziale Sicherheit seien keine Wachstumsbremsen, sondern ein Standortvorteil.
Der Koalitionsausschuss von Union und SPD trifft sich an diesem Mittwochabend mit Spitzenvertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften. Das Treffen dient der Vorbereitung des großen Reformpakets, das die schwarz-rote Bundesregierung bis zur Sommerpause schnüren will. Es soll die Themen Einkommensteuer, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau umfassen.
Klingbeil für verpflichtende Betriebsrente
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat sich optimistisch gezeigt, dass das Rentensystem in Deutschland durch Reformen seiner Regierung stabil gehalten werden kann. Dabei unterstützt Klingbeil einen Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) für verpflichtende Betriebsrenten, wie er in der ARD-Sendung „Arena“ deutlich machte. „Auch das würde helfen“, sagte der SPD-Chef in der Sendung, in der Politikerinnen und Politiker von Bürgerinnen und Bürgern im Publikum gefragt werden.
„Wenn wir die gesetzliche stärken, das haben wir gemacht, wenn wir die betriebliche verpflichtend machen und wenn wir die private ausbauen, dann haben wir eine Chance, das Rentensystem wirklich zukunftsfähig zu machen“, sagte Klingbeil. Auf Basis von Vorschlägen einer Rentenkommission will die Regierung bald Änderungen vorstellen.
Im Zentrum der nun anstehenden Beratungen und Reformen steht laut Klingbeil aber vor allem die Wirtschaft. „Wir müssen rauskommen aus viereinhalb Jahren kein Wirtschaftswachstum“, sagte Klingbeil. Mehr Wirtschaftswachstum bringe auch wieder mehr Arbeitsplätze, sagte er auf Publikumsfragen nach Jobaussichten im Land. „Der Koalitionsausschuss, der bis zum Sommer stattfindet, soll das nochmal maßgeblich in den Fokus nehmen.“ So ein entscheidendes Treffen hatte die Koalition bis zur Sommerpause angekündigt.
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Im Zentrum der nun anstehenden Beratungen und Reformen steht laut Klingbeil aber vor allem die Wirtschaft. „Wir müssen rauskommen aus viereinhalb Jahren kein Wirtschaftswachstum“, sagte Klingbeil. Mehr Wirtschaftswachstum bringe auch wieder mehr Arbeitsplätze, sagte er auf Publikumsfragen nach Jobaussichten im Land. „Der Koalitionsausschuss, der bis zum Sommer stattfindet, soll das nochmal maßgeblich in den Fokus nehmen.“ So ein entscheidendes Treffen hatte die Koalition bis zur Sommerpause angekündigt.
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