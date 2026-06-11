Textilfirma fordert halbe Milliarde Euro für Coronamasken vom Bund

Eine Hamburger Textilfirma hat vom Bund wegen eines Streits über Coronamasken fast eine halbe Milliarde Euro gefordert. Vor dem Landgericht Bonn geht es um die Frage, ob eine Kommunikation mit dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn und seinem Ministerium im März 2020 als Kaufvertrag zu werten ist.





Die Pure Fashion Agency verlangt 287 Millionen Euro plus Zinsen, nach eigenen Angaben insgesamt 464 Millionen Euro. Das Gesundheitsministerium bestreitet, dass ein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Der Fall gehört zu einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten um Maskeneinkäufe zu Beginn der Pandemie. Anders als in vielen anderen Verfahren geht es hier aber nicht um abgelehnte oder nicht abgenommene Ware, sondern um die Frage, ob überhaupt ein verbindlicher Vertrag bestand.





Pure Fashion verweist auf Mails von Spahn, in denen dieser schrieb, er wolle das Geschäft „heute rechtlich verbindlich [...] einlocken“ und „rechtlich verbindlich das Zeug“. Spahn weist über einen Sprecher „spekulative Unterstellungen“ zurück.