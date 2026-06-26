Wirtschaft lobt Rentenpläne – Gewerkschaften üben scharfe Kritik

Die Vorschläge der Rentenkommission stoßen auf ein geteiltes Echo: Wirtschaftsverbände ​reagieren überwiegend mit Lob, während aus den Gewerkschaften viel Kritik kommt. „Die Vorschläge der Rentenkommission markieren wichtige Schritte auf dem Weg zu einer überfälligen Reform unseres Rentensystems“, sagte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian. Die Wirtschaft leiste bei der Alterssicherung einen enormen Beitrag. Sie sei deshalb sehr auf ein tragfähiges System angewiesen, das ​auch den Standort stabilisiere.



Der Bundesverband ⁠der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) bewertet die Empfehlungen als fundierten Beitrag für eine dringend notwendige Strukturreform. Sie hätten das Potenzial, die hohen Kosten langfristig zu begrenzen und die Rentenversicherung für die Zukunft verlässlich aufzustellen. „Die Rentenkommission setzt wichtige Impulse und zeigt ​der Politik eine ​klare Richtung: Deutschland braucht eine Abkehr von immer höheren Beiträgen hin zu einer transparenten, generationengerechten ‌und langfristig tragfähigen Gesamtstrategie“, sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak. Dazu gehörten eine stabile gesetzliche Rente, ‌eine leistungsfähige betriebliche Vorsorge und die konsequente, praxistaugliche Umsetzung der bereits beschlossenen Reform der privaten Altersvorsorge.



Kritik am Bericht der Alterssicherungskommission kommt dagegen vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und von der Gewerkschaft Verdi. Kritisiert wird vor allem die geplante Streichung der Renten für langjährig und besonders ​langjährig Versicherte. „Die Abschaffung der Rente nach ​45 Beitragsjahren ist aus Sicht des DGB falsch“, sagte die Vorsitzende ​Yasmin Fahimi. „Rentenpolitik ist eben nicht nur Mathematik – sie ist auch eine Frage der Gerechtigkeit.“ Die Bundesregierung müsse die Lebensleistung der Menschen anerkennen. Wer durchschnittlich mehr als zehn Jahre länger Beiträge gezahlt habe, müsse auch zwei Jahre früher in Rente gehen dürfen. Viele schafften es schon heute nicht, gesund ‌bis zum Renteneintritt zu arbeiten. „Daher ist es falsch, das Rentenalter pauschal zu erhöhen und den Renteneintritt an die Lebenserwartung zu koppeln – denn das geht an der Realität viel zu vieler ‌Menschen vorbei“, fügte Fahimi hinzu. Dass die Kommission ‌das Rentenalter wenigstens langsamer anheben wolle, als es aktuell steigt, sei ein kleiner Lichtblick.



„Wer 45 Jahre ​seinen Buckel krumm gemacht hat, muss ein Recht darauf haben, abschlagsfrei früher in Rente gehen zu können“, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke. Auch der vorzeitige ​Renteneintritt für langjährig Versicherte mit 35 und mehr Beitragsjahren sei wichtig. „Abertausende Menschen, ob in der Pflege, der Paketzustellung, ‌der Abfallwirtschaft oder anderswo, können schlicht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterarbeiten und müssen häufig vorzeitig in Rente gehen“, so Werneke. Die Lebensleistung dieser Menschen abzuwerten, sei nicht akzeptabel.