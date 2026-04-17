Tankrabatte im Bundestag: SPD pocht auf Übergewinnsteuer

Die SPD-Bundestagsfraktion pocht ​auf die Abschöpfung sogenannter Übergewinne bei Mineralölkonzernen. „Wir wollen eine Übergewinnsteuer, die denjenigen einen Strich durch die Rechnung macht, die meinen, in der Krise die Menschen abzocken ​zu können“, sagte die stellvertretende ⁠SPD-Fraktionsvorsitzende Wiebke Esdar am Donnerstag im Bundestag. In der ersten Lesung der Entlastungsmaßnahmen der Regierung wegen hoher Spritpreise verteidigte ​sie zudem ​die von den Koalitionsspitzen am Wochenende beschlossene ‌Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel ‌für zwei Monate um 17 Cent pro Liter. Zudem sollen Arbeitgeber ihren Beschäftigten 1000 Euro Entlastungsprämie zahlen, die steuer- ​und abgabenfrei ​sowie als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar sein soll.



Die Opposition erwartet keine entscheidende Entlastung durch das geplante Senken der Spritsteuern. „Selbst mit Rabatt zahlen die Leute massiv drauf“, sagte Linke-Fraktionschefin Heidi Reichinnek im Bundestag. Die Koalition hoffe, „dass genau die Konzerne, die fröhlich an der Preisschraube drehen und die Krisenlage eiskalt ausnutzen, diese Senkung aus lauter Nettigkeit weitergeben“. Die Preise für Kraftstoffe seien aber deutlich stärker als um 17 Cent gestiegen. Die ​AfD forderte in der Debatte eine Erhöhung der Pendlerpauschale auf 50 Cent pro Kilometer. Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisierte, dass der Tankrabatt ‌schon 2022 nicht vollständig bei den Autofahrern ankam. Grüne und Linke fordern wie die ‌SPD ebenfalls eine Übergewinnsteuer ‌für Mineralölkonzerne. Die Koalitionsspitzen hatten sich allerdings nur ​auf eine Prüfung auf europäischer Ebene verständigt. Der CDU-Finanzpolitiker Mathias Middelberg verwies darauf, dass ​die Regierung das Kartellrecht verschärft habe, um übermäßige ‌Gewinne der Konzerne zu verhindern.



Rednerinnen und Redner von Union und SPD verteidigten die Pläne als schnell umsetzbare und wirksame Entlastung. Die Koalition will die Entlastungsmaßnahmen am 24. April im Bundestag in zweiter und dritter Lesung beschließen. Der Bundesrat könnte am selben Tag in einer Sondersitzung zustimmen. Esdar sagte, die ⁠Senkung der Energiesteuer solle dann am 1. ‌Mai in ‌Kraft treten.