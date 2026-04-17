Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Warken nennt Änderung der Mitversicherung „gelebte Frauenpolitik“
Bundesjustizministerin will Gesetz gegen digitale Gewalt vorlegen
Kritik an Warkens geplanter Gesundheitsreform aus der Koalition – die Ministerin verteidigt sich
Merz verteidigt steuerfreie 1000-Euro-Prämie und nennt sie "ein Angebot"
Überraschung im Kassen-Sparpaket: Besserverdiener sollen höhere Beiträge zahlen
Hubig: Digitale Gewalt ist „Massenphänomen“
Mehr Rechte für Opfer, striktere Strafen für Täter: Justizministerin Stefanie Hubig hat ihren Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt vorgelegt. „Digitale Gewalt ist ein Massenphänomen“, sagte die SPD-Politikerin zu der Vorlage. „Während Deepfakes und Cyberstalking längst Alltag geworden sind, hinkt unser Recht der digitalen Realität hinterher.“ Millionen Menschen seien betroffen, besonders häufig Frauen, so Hubig weiter, und die Zahlen stiegen rasant.
Mit dem neuen Gesetz soll zum einen das Strafrecht verschärft werden, unter anderem mit Blick auf sogenannte sexualisierte Deepfakes. Zum anderen sollen Opfer digitaler Gewalt über das Zivilrecht selbst leichter gegen Urheber vorgehen und gerichtlich auch Account-Sperren erwirken können.
Mit dem neuen Gesetz soll zum einen das Strafrecht verschärft werden, unter anderem mit Blick auf sogenannte sexualisierte Deepfakes. Zum anderen sollen Opfer digitaler Gewalt über das Zivilrecht selbst leichter gegen Urheber vorgehen und gerichtlich auch Account-Sperren erwirken können.
„Im Zeitalter von KI, hochauflösenden Smartphonekameras und sozialen Netzwerken ist es einfacher als je zuvor, Menschen in aller Öffentlichkeit zu demütigen, zum Sexualobjekt herabzuwürdigen und in ihrer Intimsphäre zu verletzen.“Bundesjustizministerin Stefanie Hubig
Hubigs Entwurf muss noch im Kabinett abgestimmt und dann ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden. Vorbereitet wurden die Maßnahmen schon länger. Neue Dringlichkeit bekam die Debatte Ende März mit dem Fall Christian Ulmen/Collien Fernandes.
Der Gesetzentwurf bezieht sich auf diverse Formen digitaler Gewalt, darunter Bedrohungen („Hatespeech“), die unerlaubte Veröffentlichung personenbezogener Daten („Doxing“), das unerwünschte Zusenden von Pornografie (u.a. „Dick Pics“), das sogenannte Cybergrooming (Anbahnung von sexuellem Kontakt mit Minderjährigen im Internet), Cybermobbing und Cyberstalking sowie bildbasierte sexualisierte Gewalt und Identitätsmissbrauch mit Fake-Profilen.
Vorgesehen sind drei neue Straftatbestände: Die „Verletzung der Intimsphäre durch Bildaufnahmen“ – dabei geht es um das Herstellen und Verbreiten von intimem Bildmaterial; die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch „täuschende Inhalte“ – also Deepfakes; und die unbefugte Überwachung von Menschen zum Beispiel über Tracking – Stichwort Cyberstalking.
Der Gesetzentwurf bezieht sich auf diverse Formen digitaler Gewalt, darunter Bedrohungen („Hatespeech“), die unerlaubte Veröffentlichung personenbezogener Daten („Doxing“), das unerwünschte Zusenden von Pornografie (u.a. „Dick Pics“), das sogenannte Cybergrooming (Anbahnung von sexuellem Kontakt mit Minderjährigen im Internet), Cybermobbing und Cyberstalking sowie bildbasierte sexualisierte Gewalt und Identitätsmissbrauch mit Fake-Profilen.
Vorgesehen sind drei neue Straftatbestände: Die „Verletzung der Intimsphäre durch Bildaufnahmen“ – dabei geht es um das Herstellen und Verbreiten von intimem Bildmaterial; die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch „täuschende Inhalte“ – also Deepfakes; und die unbefugte Überwachung von Menschen zum Beispiel über Tracking – Stichwort Cyberstalking.
Warken nennt Änderung der Mitversicherung „gelebte Frauenpolitik“
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die geplanten Einschränkungen bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenkasse verteidigt. Es gehe nicht nur um Beitragsgerechtigkeit oder Mehreinnahmen für die gesetzliche Krankenversicherung, sagte Warken dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern, die weder Kinder erziehen noch Angehörige pflegen, sei auch ein Beschäftigungshemmnis.
Sie bezeichnete die geplanten Änderungen als „gelebte Frauenpolitik“. Damit würden „Eigenständigkeit und Vorsorge“ gefördert. Schon wenn eine bisher mitversicherte Person einen sogenannten Midi-Job über 603 Euro annehme, sei sie selbst krankenversichert. Beim derzeitigen Mindestlohn entspricht das einer Arbeitszeit von elf Stunden pro Woche. Positiv wäre auch, dass die Person dann in die Rente einzahlt.
Belege dafür, dass die Mitversicherung bei vielen Ehefrauen dazu führt, dass sie nicht oder nur geringfügig arbeiten, nannte Warken nicht. Die Forschung nennt als Hindernisse vor allem fehlende Kinderbetreuung, das steuerliche Ehegattensplitting oder die komplette Beitragsbefreiung in einem Mini-Job.
Künftig sollen für diejenigen, die nicht mehr beitragsfrei mitversichert sind, ein Betrag in Höhe von 3,5 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens des oder der Hauptversicherten erhoben werden. Kritik kam von Sozialverbänden und den Grünen.
Sie bezeichnete die geplanten Änderungen als „gelebte Frauenpolitik“. Damit würden „Eigenständigkeit und Vorsorge“ gefördert. Schon wenn eine bisher mitversicherte Person einen sogenannten Midi-Job über 603 Euro annehme, sei sie selbst krankenversichert. Beim derzeitigen Mindestlohn entspricht das einer Arbeitszeit von elf Stunden pro Woche. Positiv wäre auch, dass die Person dann in die Rente einzahlt.
Belege dafür, dass die Mitversicherung bei vielen Ehefrauen dazu führt, dass sie nicht oder nur geringfügig arbeiten, nannte Warken nicht. Die Forschung nennt als Hindernisse vor allem fehlende Kinderbetreuung, das steuerliche Ehegattensplitting oder die komplette Beitragsbefreiung in einem Mini-Job.
Künftig sollen für diejenigen, die nicht mehr beitragsfrei mitversichert sind, ein Betrag in Höhe von 3,5 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens des oder der Hauptversicherten erhoben werden. Kritik kam von Sozialverbänden und den Grünen.
Bundesjustizministerin will Gesetz gegen digitale Gewalt vorlegen
Mit KI erstellte, gefälschte pornografische Videos oder heimliche Aufnahmen in der Sauna: All das soll bald bestraft werden können. Für den besseren Schutz insbesondere von Frauen vor Gewalt im digitalen Raum will Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) an diesem Freitagvormittag in Berlin einen Gesetzentwurf vorlegen.
Damit sollen künftig das Herstellen und Verbreiten von pornografischen Deepfakes unter Strafe gestellt werden. Zudem sollen Betroffene sich leichter vor Gericht wehren und etwa Accountsperren erreichen können. Die Debatte um den Schutz vor digitaler Gewalt war zuletzt durch den Fall Collien Fernandes befeuert worden. Der Gesetzentwurf muss noch vom Kabinett beschlossen werden und anschließend durch Bundestag und Bundesrat.
Wieso das überfällig ist, erklärt mein Kollege Ronen Steinke hier:
Damit sollen künftig das Herstellen und Verbreiten von pornografischen Deepfakes unter Strafe gestellt werden. Zudem sollen Betroffene sich leichter vor Gericht wehren und etwa Accountsperren erreichen können. Die Debatte um den Schutz vor digitaler Gewalt war zuletzt durch den Fall Collien Fernandes befeuert worden. Der Gesetzentwurf muss noch vom Kabinett beschlossen werden und anschließend durch Bundestag und Bundesrat.
Wieso das überfällig ist, erklärt mein Kollege Ronen Steinke hier:
Kritik an Warkens geplanter Gesundheitsreform aus der Koalition – die Ministerin verteidigt sich
Die Gesundheitsministerin Warken (CDU) will die Ausgaben der Krankenkassen drosseln. Ihre Pläne sind auch in der eigenen Koalition umstritten. Die CSU fordert, dass der Bund die Kassenbeiträge von Bürgergeldempfängern zumindest teilweise übernimmt. „Mindestens der Einstieg in eine stärkere Übernahme der Kosten muss zwingend Teil dieses Pakets werden“, sagt der bayerische CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek dem Stern. Zwar lobt er grundsätzliche Ansätze des Reformpakets, etwa dass Ausgaben nicht stärker steigen sollen als Einnahmen. Doch ohne die Herauslösung sogenannter versicherungsfremder Leistungen aus der GKV sei das Paket „nicht tragfähig“. Dasselbe gelte für die Pflege. „Die Reform muss auch in diesem Sinne gerecht sein. Sonst wird sie keine Akzeptanz finden."
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) lehnt eine vollständige Übernahme der Bürgergeld-Beiträge durch den Bund ab – sie würde den Haushalt mit 12 Milliarden Euro belasten. Auch Warken räumt ein, dass der Koalition haushaltspolitisch die Hände gebunden seien. Ihr Sparpaket soll die gesetzlichen Krankenversicherungen um insgesamt 20 Milliarden Euro entlasten.
„ „Durch mein Paket wird niemand über Gebühr belastet“ “Nina Warken
Die geplanten höheren Zuzahlungen für Medikamente und Krankenhausaufenthalte seien seit mehr als 20 Jahren unverändert; Härtefallregelungen für chronisch Kranke und Geringverdiener blieben unangetastet. „Durch mein Paket wird niemand über Gebühr belastet“, betont Warken. Wer einzelne Punkte ablehne, müsse Alternativen vorlegen sagt Warken Richtung SPD: Die Koalition habe gemeinsam vereinbart, die Beiträge zu stabilisieren.
Laura Otter
BSW-Besuch in russischer Botschaft löst scharfe Kritik aus
Der ranghöchste Diplomat Russlands in Deutschland, Sergej Netschajew, hat am Vormittag in der Gedenkstätte an die Schlacht auf den Seelower Höhen in Brandenburg einen Kranz niedergelegt. Mitglieder und Unterstützer des BSW aus Brandenburg besuchten am Nachmittag die russische Botschaft in Berlin, wo ein Austausch mit Netschajew geplant war. Wegen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine steht das Treffen in der Kritik. Der BSW-Landtagsabgeordnete Sven Hornauf, der den Botschaftsbesuch mit initiierte, sagte, es gehe um eine Würdigung der Leistung „unserer Befreier“ vom Nationalsozialismus. Zudem sei es wichtig, mit Russland im Gespräch zu bleiben.
Landesinnenminister Jan Redmann (CDU) kritisierte das Treffen: „Russland führt nicht nur einen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine, seine Geheimdienste und deren Handlanger stecken auch hinter verschiedensten Desinformationskampagnen der hybriden Kriegsführung in Deutschland.“ Die Ziele seien Einflussnahme und Destabilisierung in westlichen Gesellschaften, so der Innenminister. „Besuche politischer Entscheidungsträger in der russischen Botschaft bergen daher erhebliche Risiken für geheimdienstliche Anbahnungen und die gezielte Instrumentalisierung staatlicher Akteure.“ BSW-Landtagsabgeordneter Hornauf wiederum sagte: „Das ist Unsinn und absurd.“
Zuvor hatte die SPD von Anbiederung gesprochen. „Der anstehende Besuch des BSW in der russischen Botschaft zeigt einmal mehr die einseitige und Ideologie getriebene Politik dieser Truppe. Auf die Idee mal die Botschaft der von Russland brutal überfallenen Ukraine zu besuchen, kommen Sie dagegen nicht im Traum“, kritisierte SPD-Generalsekretär Kurt Fischer. Dagegen sagte die brandenburgische BSW-Landesvorsitzende Friederike Benda, der Besuch von BSW-Mitgliedern in der russischen Botschaft stehe für das Engagement ihrer Partei für Völkerverständigung und Diplomatie.
Landesinnenminister Jan Redmann (CDU) kritisierte das Treffen: „Russland führt nicht nur einen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine, seine Geheimdienste und deren Handlanger stecken auch hinter verschiedensten Desinformationskampagnen der hybriden Kriegsführung in Deutschland.“ Die Ziele seien Einflussnahme und Destabilisierung in westlichen Gesellschaften, so der Innenminister. „Besuche politischer Entscheidungsträger in der russischen Botschaft bergen daher erhebliche Risiken für geheimdienstliche Anbahnungen und die gezielte Instrumentalisierung staatlicher Akteure.“ BSW-Landtagsabgeordneter Hornauf wiederum sagte: „Das ist Unsinn und absurd.“
Zuvor hatte die SPD von Anbiederung gesprochen. „Der anstehende Besuch des BSW in der russischen Botschaft zeigt einmal mehr die einseitige und Ideologie getriebene Politik dieser Truppe. Auf die Idee mal die Botschaft der von Russland brutal überfallenen Ukraine zu besuchen, kommen Sie dagegen nicht im Traum“, kritisierte SPD-Generalsekretär Kurt Fischer. Dagegen sagte die brandenburgische BSW-Landesvorsitzende Friederike Benda, der Besuch von BSW-Mitgliedern in der russischen Botschaft stehe für das Engagement ihrer Partei für Völkerverständigung und Diplomatie.
Merz verteidigt steuerfreie 1000-Euro-Prämie und nennt sie "ein Angebot"
Nach heftiger Kritik aus der Wirtschaft hat Kanzler Friedrich Merz die Bedeutung der von der Regierung beschlossenen 1000-Euro-Entlastungsprämie relativiert. "Es ist ein Angebot, mehr nicht - ein Angebot an Arbeitgeber und Arbeitnehmer", sagte Merz am Donnerstag in Berlin. "Dieses Angebot soll ja für das Jahr 2026 und für das Jahr 2027 gelten." Damit könne es etwa für Betriebs- oder Tarifvereinbarungen genutzt werden. "Es kann in der ganzen Menge wahrgenommen werden, es kann zum Teil wahrgenommen werden, es darf auch gar nicht genommen werden", betonte Merz, nachdem etwa der Arbeitgeberverband der schwarz-roten Koalition vorgeworfen hatte, sie fälle Beschlüsse auf Kosten Dritter.
Der Kanzler fügte hinzu, dass auch die öffentlichen Gebietskörperschaften völlig frei in ihren Entscheidungen seien, ob sie dieses Instrument für ihre Beschäftigten nutzen wollen. "Der Bund kann anders entscheiden als die Länder. Die Länder können anders entscheiden als die Kommunen", betonte Merz. Die abgaben- und steuerfreie Prämie, die zudem von Firmen als Betriebskosten steuerlich abgesetzt werden kann, sei "nicht mehr und nicht weniger als ein Entlastungsangebot für Betriebe und Arbeitnehmer". Er sehe die Kritik, aber er teile sie nicht.
Die 1000-Euro-Prämie ist als Zusatzmaßnahme gedacht. Die Koalitionsspitzen hatten sich am Wochenende darauf verständigt, wegen der hohen Spritpreise die Energiesteuer auf Benzin und Diesel für zwei Monate um 17 Cent zu senken. Diese Maßnahme bedeutet eine Entlastung von rund 1,6 Milliarden Euro. Sie soll am 1. Mai in Kraft treten.
Der Kanzler fügte hinzu, dass auch die öffentlichen Gebietskörperschaften völlig frei in ihren Entscheidungen seien, ob sie dieses Instrument für ihre Beschäftigten nutzen wollen. "Der Bund kann anders entscheiden als die Länder. Die Länder können anders entscheiden als die Kommunen", betonte Merz. Die abgaben- und steuerfreie Prämie, die zudem von Firmen als Betriebskosten steuerlich abgesetzt werden kann, sei "nicht mehr und nicht weniger als ein Entlastungsangebot für Betriebe und Arbeitnehmer". Er sehe die Kritik, aber er teile sie nicht.
Die 1000-Euro-Prämie ist als Zusatzmaßnahme gedacht. Die Koalitionsspitzen hatten sich am Wochenende darauf verständigt, wegen der hohen Spritpreise die Energiesteuer auf Benzin und Diesel für zwei Monate um 17 Cent zu senken. Diese Maßnahme bedeutet eine Entlastung von rund 1,6 Milliarden Euro. Sie soll am 1. Mai in Kraft treten.
Überraschung im Kassen-Sparpaket: Besserverdiener sollen höhere Beiträge zahlen
Gesundheitsministerin Nina Warken will in erheblichem Umfang Besserverdiener mehr für die Krankenkassen zahlen lassen. Die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze soll neben der normalen Erhöhung um 300 Euro zusätzlich steigen. Das steht im Referentenentwurf des Sparpakets, er liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Darin rechnet das Gesundheitsministerium vor, wie kommendes Jahr insgesamt 19,7 Milliarden Euro im Gesundheitssystem gekürzt werden.
Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze soll 2,4 Milliarden Euro bringen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen jeweils die Hälfte davon übernehmen. Derzeit liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei 5812,50 Euro. Sie steigt jährlich so, wie die Einkommen statistisch insgesamt steigen. Wer mehr verdient, muss für das darüber liegende Gehalt keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Diesen Deckel möchte Warken nun anheben.
Der Zusatzbeitrag lag zuletzt durchschnittlich bei 3,1 Prozent. Das Netto von Besserverdienern würden somit durchschnittlich um 26,55 Euro pro Monat zusätzlich belastet. Die Arbeitgeber müssen noch mal die gleiche Summe zahlen. „So stärken wir die Beitragsgerechtigkeit und generieren einen solidarischen Beitrag von Arbeitgebern und Personen mit höheren Einkommen zum Reformpaket“, heißt es in Warkens Gesetzesbegründung.
Die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze soll 2,4 Milliarden Euro bringen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen jeweils die Hälfte davon übernehmen. Derzeit liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei 5812,50 Euro. Sie steigt jährlich so, wie die Einkommen statistisch insgesamt steigen. Wer mehr verdient, muss für das darüber liegende Gehalt keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Diesen Deckel möchte Warken nun anheben.
Der Zusatzbeitrag lag zuletzt durchschnittlich bei 3,1 Prozent. Das Netto von Besserverdienern würden somit durchschnittlich um 26,55 Euro pro Monat zusätzlich belastet. Die Arbeitgeber müssen noch mal die gleiche Summe zahlen. „So stärken wir die Beitragsgerechtigkeit und generieren einen solidarischen Beitrag von Arbeitgebern und Personen mit höheren Einkommen zum Reformpaket“, heißt es in Warkens Gesetzesbegründung.
Spahn will über Atomkraftwerke sprechen - Kritik aus der SPD
Ein Vorstoß von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) für eine mögliche Reaktivierung der zuletzt abgeschalteten Atomkraftwerke stößt in der SPD auf Widerspruch. „Täglich grüßt das Murmeltier. Es ist nicht zielführend, immer die gleichen Debatten zu führen“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, der Rheinischen Post. Die Atomkraft sei „die teuerste und die gefährlichste aller Energien, und die Endlagersuche für die Altlasten ist bis heute nicht geklärt“.
Spahn hatte versucht, die Debatte über die Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken neu zu entfachen. In anderen Staaten würden 30 bis 50 Milliarden Euro investiert, um ein neues Kernkraftwerk zu bauen. „Wir könnten mit deutlich weniger, unsere gerade abgeschalteten Kernkraftwerke wieder ans Netz bringen. Eine Diskussion ist es in jedem Fall wert“, sagte er.
Bundeskanzler Friedrich Merz sieht eine Rückkehr zur Atomenergie nicht als kurzfristigen Weg für eine bessere und günstigere Energieversorgung in Deutschland an. Mit Blick auf das Abschalten der letzten deutschen Atommeiler vor drei Jahren sagte der CDU-Chef in Berlin: „Die Entscheidung war falsch. Sie zu korrigieren, wird keines der gegenwärtigen Energieversorgungsprobleme unseres Landes lösen.“ Dies sei daher nur „eine Frage der längeren Perspektive“.
Der Kanzler betonte trotzdem, er sei sich in seiner Einschätzung mit Unionsfraktionschef Spahn einig. Ihre Auffassungen seien „vollkommen übereinstimmend“. Deutschland ist vor drei Jahren aus der Atomenergie ausgestiegen. Die letzten drei Kernkraftwerke wurden Mitte April 2023 abgeschaltet.
Spahn hatte versucht, die Debatte über die Wiederinbetriebnahme von Atomkraftwerken neu zu entfachen. In anderen Staaten würden 30 bis 50 Milliarden Euro investiert, um ein neues Kernkraftwerk zu bauen. „Wir könnten mit deutlich weniger, unsere gerade abgeschalteten Kernkraftwerke wieder ans Netz bringen. Eine Diskussion ist es in jedem Fall wert“, sagte er.
Bundeskanzler Friedrich Merz sieht eine Rückkehr zur Atomenergie nicht als kurzfristigen Weg für eine bessere und günstigere Energieversorgung in Deutschland an. Mit Blick auf das Abschalten der letzten deutschen Atommeiler vor drei Jahren sagte der CDU-Chef in Berlin: „Die Entscheidung war falsch. Sie zu korrigieren, wird keines der gegenwärtigen Energieversorgungsprobleme unseres Landes lösen.“ Dies sei daher nur „eine Frage der längeren Perspektive“.
Der Kanzler betonte trotzdem, er sei sich in seiner Einschätzung mit Unionsfraktionschef Spahn einig. Ihre Auffassungen seien „vollkommen übereinstimmend“. Deutschland ist vor drei Jahren aus der Atomenergie ausgestiegen. Die letzten drei Kernkraftwerke wurden Mitte April 2023 abgeschaltet.
Grüne bringen Tempolimit-Gesetzentwurf in den Bundestag ein
Die Grünen machen angesichts der Energiepreiskrise einen Vorstoß für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen. „Es senkt sofort den Spritverbrauch, es kostet den Staat nichts, und es spart Geld an der Zapfsäule und erhöht die Sicherheit auf unseren Straßen“, sagte Fraktionsvize Julia Verlinden im Bundestag. Die Grünen brachten einen Gesetzentwurf für die Einführung einer Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde ins Parlament ein. Darüber wird nun zunächst in den Ausschüssen beraten.
Im Grünen-Gesetzentwurf heißt es, die Fahrgeschwindigkeit von Fahrzeugen habe wesentlichen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch. Mit zunehmendem Tempo erhöhe er sich stark. „Eine Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit stellt daher ein unmittelbar wirksames Mittel dar, um die Nachfrage nach Kraftstoffen zu senken und so die Verbraucherpreise zu dämpfen.“ Fraktionschefin Katharina Dröge bezeichnete die Einführung als „Frage der Vernunft“.
Rückendeckung erhalten die Grünen von einer breiten Allianz aus Verbänden, die sich erst am Montag erneut für ein Tempolimit starkgemacht hatte – darunter der BUND, die Deutsche Umwelthilfe, die Gewerkschaft der Polizei, Greenpeace und der Verkehrsclub Deutschland. BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg sagte, die Argumente für ein generelles Tempolimit seien „übermächtig“ und ließen Kritik daran von Tag zu Tag realitätsfremder erscheinen. Es sei einfach umzusetzen, von den Bürgerinnen und Bürgern gewollt und sozialverträglich.
Politisch dürfte der Vorstoß dennoch schwer durchzusetzen sein. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist ein Tempolimit nicht vorgesehen
Im Grünen-Gesetzentwurf heißt es, die Fahrgeschwindigkeit von Fahrzeugen habe wesentlichen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch. Mit zunehmendem Tempo erhöhe er sich stark. „Eine Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit stellt daher ein unmittelbar wirksames Mittel dar, um die Nachfrage nach Kraftstoffen zu senken und so die Verbraucherpreise zu dämpfen.“ Fraktionschefin Katharina Dröge bezeichnete die Einführung als „Frage der Vernunft“.
Rückendeckung erhalten die Grünen von einer breiten Allianz aus Verbänden, die sich erst am Montag erneut für ein Tempolimit starkgemacht hatte – darunter der BUND, die Deutsche Umwelthilfe, die Gewerkschaft der Polizei, Greenpeace und der Verkehrsclub Deutschland. BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg sagte, die Argumente für ein generelles Tempolimit seien „übermächtig“ und ließen Kritik daran von Tag zu Tag realitätsfremder erscheinen. Es sei einfach umzusetzen, von den Bürgerinnen und Bürgern gewollt und sozialverträglich.
Politisch dürfte der Vorstoß dennoch schwer durchzusetzen sein. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist ein Tempolimit nicht vorgesehen
Tankrabatte im Bundestag: SPD pocht auf Übergewinnsteuer
Die SPD-Bundestagsfraktion pocht auf die Abschöpfung sogenannter Übergewinne bei Mineralölkonzernen. „Wir wollen eine Übergewinnsteuer, die denjenigen einen Strich durch die Rechnung macht, die meinen, in der Krise die Menschen abzocken zu können“, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiebke Esdar am Donnerstag im Bundestag. In der ersten Lesung der Entlastungsmaßnahmen der Regierung wegen hoher Spritpreise verteidigte sie zudem die von den Koalitionsspitzen am Wochenende beschlossene Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel für zwei Monate um 17 Cent pro Liter. Zudem sollen Arbeitgeber ihren Beschäftigten 1000 Euro Entlastungsprämie zahlen, die steuer- und abgabenfrei sowie als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar sein soll.
Die Opposition erwartet keine entscheidende Entlastung durch das geplante Senken der Spritsteuern. „Selbst mit Rabatt zahlen die Leute massiv drauf“, sagte Linke-Fraktionschefin Heidi Reichinnek im Bundestag. Die Koalition hoffe, „dass genau die Konzerne, die fröhlich an der Preisschraube drehen und die Krisenlage eiskalt ausnutzen, diese Senkung aus lauter Nettigkeit weitergeben“. Die Preise für Kraftstoffe seien aber deutlich stärker als um 17 Cent gestiegen. Die AfD forderte in der Debatte eine Erhöhung der Pendlerpauschale auf 50 Cent pro Kilometer. Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisierte, dass der Tankrabatt schon 2022 nicht vollständig bei den Autofahrern ankam. Grüne und Linke fordern wie die SPD ebenfalls eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Die Koalitionsspitzen hatten sich allerdings nur auf eine Prüfung auf europäischer Ebene verständigt. Der CDU-Finanzpolitiker Mathias Middelberg verwies darauf, dass die Regierung das Kartellrecht verschärft habe, um übermäßige Gewinne der Konzerne zu verhindern.
Rednerinnen und Redner von Union und SPD verteidigten die Pläne als schnell umsetzbare und wirksame Entlastung. Die Koalition will die Entlastungsmaßnahmen am 24. April im Bundestag in zweiter und dritter Lesung beschließen. Der Bundesrat könnte am selben Tag in einer Sondersitzung zustimmen. Esdar sagte, die Senkung der Energiesteuer solle dann am 1. Mai in Kraft treten.
Die Opposition erwartet keine entscheidende Entlastung durch das geplante Senken der Spritsteuern. „Selbst mit Rabatt zahlen die Leute massiv drauf“, sagte Linke-Fraktionschefin Heidi Reichinnek im Bundestag. Die Koalition hoffe, „dass genau die Konzerne, die fröhlich an der Preisschraube drehen und die Krisenlage eiskalt ausnutzen, diese Senkung aus lauter Nettigkeit weitergeben“. Die Preise für Kraftstoffe seien aber deutlich stärker als um 17 Cent gestiegen. Die AfD forderte in der Debatte eine Erhöhung der Pendlerpauschale auf 50 Cent pro Kilometer. Die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisierte, dass der Tankrabatt schon 2022 nicht vollständig bei den Autofahrern ankam. Grüne und Linke fordern wie die SPD ebenfalls eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Die Koalitionsspitzen hatten sich allerdings nur auf eine Prüfung auf europäischer Ebene verständigt. Der CDU-Finanzpolitiker Mathias Middelberg verwies darauf, dass die Regierung das Kartellrecht verschärft habe, um übermäßige Gewinne der Konzerne zu verhindern.
Rednerinnen und Redner von Union und SPD verteidigten die Pläne als schnell umsetzbare und wirksame Entlastung. Die Koalition will die Entlastungsmaßnahmen am 24. April im Bundestag in zweiter und dritter Lesung beschließen. Der Bundesrat könnte am selben Tag in einer Sondersitzung zustimmen. Esdar sagte, die Senkung der Energiesteuer solle dann am 1. Mai in Kraft treten.
Haben sich AfD-Abgeordnete durch Werbeeinnahmen bereichert?
Abgeordnete der AfD sollen mit der Veröffentlichung von Bundestagsreden im Internet Geld verdient haben. Recherchen der Süddeutschen Zeitung zufolge sollen mindestens zwei Parlamentarier der in weiten Teilen rechtsextremen Partei vor Videos ihrer Auftritte bei Youtube, Tiktok und Instagram Werbung zugelassen haben. Die Praxis, aus Parlamentsgeschehen Werbeeinnahmen zu generieren, die nach dem Abgeordnetengesetz nicht zulässig ist, räumte die Fraktion indirekt ein. Sie sei allerdings inzwischen abgestellt, teilte der 2. Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bundestag, Stephan Brandner, mit. Brandner gehört offenbar selbst zu jenen, die damit Geld verdienten. Doch auch wenn sich die Partei mittlerweile von der Praxis distanziert - es gibt reichlich Kritik am Verhalten ihrer Abgeordneten.
Die Recherche der SZ zum Ärger um Video-Werbeeinnahmen von AfD-Abgeordneten:
Die Recherche der SZ zum Ärger um Video-Werbeeinnahmen von AfD-Abgeordneten:
Gesetzentwurf für Tankrabatt ist fertig - Debatte im Bundestag
Bereits einen Tag nach der Koalitions-Ankündigung hat Lars Klingbeils Finanzministerium einen Gesetzentwurf zum angekündigten Tankrabatt an die Koalitionsfraktionen im Bundestag geschickt. Das Vorhaben soll noch diese Woche ins Parlament eingebracht werden. Die Koalitionsspitzen hatten beschlossen, dass die Steuern auf Diesel und Benzin zur Abfederung hoher Preise um jeweils rund 17 Cent brutto pro Liter gesenkt werden, begrenzt auf zwei Monate.
Die reduzierten Steuersätze sollen vom 1. Mai bis 30. Juni gelten, heißt es in dem Entwurf. Die Passage ist allerdings noch farbig unterlegt, als Zeichen dafür, dass sie möglicherweise noch angepasst werden muss. Bei vollständiger Weitergabe der Steuersenkung könnten die Preise an der Zapfsäule um 17 Cent sinken, heißt es weiter. Das werde aber womöglich nicht direkt nach Inkrafttreten, sondern erst schleichend ein paar Tage später passieren.
Der Bundestag befasst sich heute zum ersten Mal mit der geplanten Senkung der Spritpreise. Unionsfraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger (CDU) kündigte an, der Tankrabatt könnte bei einer angestrebten Sondersitzung des Bundesrats am 24. April endgültig beschlossen werden.
Die reduzierten Steuersätze sollen vom 1. Mai bis 30. Juni gelten, heißt es in dem Entwurf. Die Passage ist allerdings noch farbig unterlegt, als Zeichen dafür, dass sie möglicherweise noch angepasst werden muss. Bei vollständiger Weitergabe der Steuersenkung könnten die Preise an der Zapfsäule um 17 Cent sinken, heißt es weiter. Das werde aber womöglich nicht direkt nach Inkrafttreten, sondern erst schleichend ein paar Tage später passieren.
Der Bundestag befasst sich heute zum ersten Mal mit der geplanten Senkung der Spritpreise. Unionsfraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger (CDU) kündigte an, der Tankrabatt könnte bei einer angestrebten Sondersitzung des Bundesrats am 24. April endgültig beschlossen werden.
Deutschland genehmigt weiterhin Rüstungsexporte nach Israel
Die Bundesregierung hat auch nach Beginn des Kriegs in Iran Rüstungsexporte nach Israel genehmigt. Wie aus Antworten des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht, erteilte die schwarz-rote Regierung vom 28. Februar bis zum 27. März Ausfuhrgenehmigungen im Wert von 6,6 Millionen Euro – ein vergleichsweise geringer Umfang. Zum Vergleich: In den ersten vier Monaten nach dem Ende der Exportbeschränkungen im Zuge des Gaza-Krieges ab November 2025 waren Lieferungen im Wert von rund 167 Millionen Euro genehmigt worden, darunter allerdings keine Kriegswaffen wie Panzer oder Artillerie.
Eigentlich verbieten die seit 2000 geltenden deutschen Exportrichtlinien Rüstungslieferungen in Kriegsgebiete generell. Israel gilt jedoch als Sonderfall – begründet mit der historischen Verantwortung Deutschlands für den Holocaust. Bundeskanzler Merz hatte im August 2025 ein Teil-Embargo verhängt, dieses nach einer Gaza-Waffenruhe aber wieder aufgehoben. Die Bundesregierung hat sich von den israelisch-amerikanischen Angriffen auf Iran zwar distanziert, eine völkerrechtliche Bewertung aber bisher vermieden.
Linken-Abgeordneter Ulrich Thoden, der die Zahlen per Anfrage ans Wirtschaftsministerium ermittelt hatte, fordert einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte nach Israel. Er wirft der Regierung vor, den Iran-Krieg mit ihren Genehmigungen aktiv zu befeuern.
Eigentlich verbieten die seit 2000 geltenden deutschen Exportrichtlinien Rüstungslieferungen in Kriegsgebiete generell. Israel gilt jedoch als Sonderfall – begründet mit der historischen Verantwortung Deutschlands für den Holocaust. Bundeskanzler Merz hatte im August 2025 ein Teil-Embargo verhängt, dieses nach einer Gaza-Waffenruhe aber wieder aufgehoben. Die Bundesregierung hat sich von den israelisch-amerikanischen Angriffen auf Iran zwar distanziert, eine völkerrechtliche Bewertung aber bisher vermieden.
Linken-Abgeordneter Ulrich Thoden, der die Zahlen per Anfrage ans Wirtschaftsministerium ermittelt hatte, fordert einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte nach Israel. Er wirft der Regierung vor, den Iran-Krieg mit ihren Genehmigungen aktiv zu befeuern.
Klingbeil: Schlechtere Wirtschaftsaussichten machen erst recht Reformen nötig
Die schlechteren Prognosen für die deutsche Wirtschaft müssen laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zu konsequenten Reformen führen. "Wir müssen uns unabhängiger machen", sagte der Vizekanzler am Rande der Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds. Der IWF hatte am Dienstag seine Wachstumsprognosen für Deutschland deutlich gesenkt – wegen der starken Energieabhängigkeit, die jetzt infolge des Nahost-Krieges zu Belastungen führt. Deutschland kann 2026 nur noch mit einem Wachstum von 0,8 Prozent rechnen, 2027 dann von 1,2 Prozent. Das sind jeweils 0,3 Prozentpunkte weniger als noch im Januar angenommen. Es ist auch die stärkste Korrektur unter den großen Volkswirtschaften der Euro-Zone.
"Das ist nicht unser Krieg", sagte Klingbeil. Die wirtschaftlichen Folgen seien aber sofort spürbar. Und man müsse sich auf eine längere Phase mit hohen Energiepreisen einstellen. "Der Krieg schadet uns." Nächste Woche wird die Regierung ihre eigenen Konjunkturprognosen anpassen. Experten rechnen auch hier mit deutlich weniger Wachstum, dafür aber einer höheren Inflation.
Klingbeil sagte, der ab Anfang Mai geplante Tankrabatt an Tankstellen werde Pendler sofort entlasten. Außerdem will die schwarz-rote Koalition Unternehmen unterstützen, wenn diese ihren Mitarbeitern eine steuerfreie Entlastungsprämie in Höhe von bis zu 1000 Euro zahlen. "Das ist ein Angebot", so Klingbeil. Es ist noch unklar, wie viele Firmen es nutzen werden.
"Das ist nicht unser Krieg", sagte Klingbeil. Die wirtschaftlichen Folgen seien aber sofort spürbar. Und man müsse sich auf eine längere Phase mit hohen Energiepreisen einstellen. "Der Krieg schadet uns." Nächste Woche wird die Regierung ihre eigenen Konjunkturprognosen anpassen. Experten rechnen auch hier mit deutlich weniger Wachstum, dafür aber einer höheren Inflation.
Klingbeil sagte, der ab Anfang Mai geplante Tankrabatt an Tankstellen werde Pendler sofort entlasten. Außerdem will die schwarz-rote Koalition Unternehmen unterstützen, wenn diese ihren Mitarbeitern eine steuerfreie Entlastungsprämie in Höhe von bis zu 1000 Euro zahlen. "Das ist ein Angebot", so Klingbeil. Es ist noch unklar, wie viele Firmen es nutzen werden.
Regierung will ausländischen Einfluss auf Vereine eindämmen
Die Bundesregierung will den Einfluss ausländischer Regierungen auf Vereine in Deutschland eindämmen. Dazu hat das Bundeskabinett am Mittwoch eine Reform des Vereinsgesetzes auf den Weg gebracht. Künftig sollen Vereine offenlegen müssen, wenn sie mehr als 10 000 Euro aus dem Ausland oder von damit verbundenen Organisationen erhalten. Damit sollen Sicherheitsbehörden Finanzströme besser verfolgen und die finanzielle Grundlage für Extremismus und Terrorismus entziehen können, teilte das Bundesinnenministerium mit.
Bei auslandsbezogenem Extremismus und Spionage spiele die Finanzierung aus dem Ausland eine zentrale Rolle, sagte Innenminister Alexander Dobrindt. Man nehme die Einflussnahme ausländischer Regierungen über hier gemeldete Vereine stärker in den Blick. Mit der Reform sollen auch verdeckte Methoden wie das sogenannte Hawala-Banking gezielter bekämpft werden. Dabei handelt es sich um ein in Deutschland illegales, informelles Finanznetzwerk, das Geldtransfers ohne Banken ermöglicht. Die Bundesregierung setzt mit dem Vorhaben eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um.
Bei auslandsbezogenem Extremismus und Spionage spiele die Finanzierung aus dem Ausland eine zentrale Rolle, sagte Innenminister Alexander Dobrindt. Man nehme die Einflussnahme ausländischer Regierungen über hier gemeldete Vereine stärker in den Blick. Mit der Reform sollen auch verdeckte Methoden wie das sogenannte Hawala-Banking gezielter bekämpft werden. Dabei handelt es sich um ein in Deutschland illegales, informelles Finanznetzwerk, das Geldtransfers ohne Banken ermöglicht. Die Bundesregierung setzt mit dem Vorhaben eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um.