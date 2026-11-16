Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Heil: Würde als SPD-Chef Klingbeil in Bundesregierung belassen
Nach Aigner-Kür: Merz nimmt an CSU-Vorstandssitzung teil
Vorstoß zu Selbstzahlerterminen für Kassenpatienten löst Kritik aus
Klingbeil verteidigt Doppelrolle – Kritik in der SPD wird lauter
Wüst drängt auf niedrigere Stromsteuer für alle
Heil: Würde als SPD-Chef Klingbeil in Bundesregierung belassen
Ex-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will im Fall seiner Wahl zum SPD-Vorsitzenden seinen potenziellen Konkurrenten Lars Klingbeil im Amt des Vizekanzlers und Bundesfinanzministers belassen. „Auf jeden Fall“, antwortete Heil auf eine entsprechende Frage im „Bericht aus Berlin“ der ARD am Sonntagabend. „Ich trete dafür an, mich dem Amt des Parteivorsitzenden voll und ganz mit voller Kraft zu widmen.“ Deshalb strebe er nicht an, Teil der Bundesregierung zu werden.
Heil hatte am Samstagabend in einem Brief an die Mitglieder des Parteivorstands, die Landesverbände und die Bezirke angekündigt, beim SPD-Bundesparteitag im Januar für das Amt des Parteichefs zu kandidieren und sich damit gegen den amtierenden Co-Vorsitzenden Klingbeil gestellt. Wen sich Heil an seiner Seite als Parteichef wünscht, wollte er nicht sagen. Angesprochen auf die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, lobte Heil deren Durchsetzungsfähigkeit. Ob Schwesig für das Amt einer Co-SPD-Chefin kandidieren werde, das müsse sie selbst sagen.
Hören Sie mehr zum Machtkampf um den SPD-Vorsitz in unserem Podcast „Auf den Punkt“:
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Luzia Geier
Nach Aigner-Kür: Merz nimmt an CSU-Vorstandssitzung teil
Eine Woche nach der Kür von Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zur Unions-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt will Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz eine CSU-Vorstandssitzung besuchen. Merz will an der Sitzung der kleinen CDU-Schwesterpartei am Montagvormittag in München teilnehmen. Anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder geplant. Es ist das erste Mal, dass Merz als Kanzler an einer CSU-Vorstandssitzung teilnimmt. Zuletzt war nach CSU-Angaben die einstige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor vielen Jahren bei einer Vorstandsklausur zu Gast.
Der Merz-Besuch im CSU-Vorstand war dem Vernehmen nach schon länger geplant. Zusätzliche Aktualität hat der Termin nun bekommen, nachdem Merz Aigner offiziell für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen hat. Aigner hat dabei nicht nur CDU und CSU hinter sich, sondern wird auch vom Koalitionspartner SPD und von den Grünen unterstützt. Ende Oktober hatte Merz zum Abschluss des CSU-Parteitags in München eine Rede gehalten. Er bekam dafür viel Applaus von den Delegierten – auch wenn er damals kein Wort zur Kandidatensuche für die Steinmeier-Nachfolge sagte.
Der Merz-Besuch im CSU-Vorstand war dem Vernehmen nach schon länger geplant. Zusätzliche Aktualität hat der Termin nun bekommen, nachdem Merz Aigner offiziell für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen hat. Aigner hat dabei nicht nur CDU und CSU hinter sich, sondern wird auch vom Koalitionspartner SPD und von den Grünen unterstützt. Ende Oktober hatte Merz zum Abschluss des CSU-Parteitags in München eine Rede gehalten. Er bekam dafür viel Applaus von den Delegierten – auch wenn er damals kein Wort zur Kandidatensuche für die Steinmeier-Nachfolge sagte.
Vorstoß zu Selbstzahlerterminen für Kassenpatienten löst Kritik aus
Sollten Kassenpatienten künftig zahlen, um schneller einen Termin beim Arzt zu bekommen? Ein entsprechender Vorstoß von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen stößt auf massive Kritik. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz nannte Gassens Äußerungen inakzeptabel. „Intransparente Terminknappheit darf kein Geschäftsmodell sein“, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der Katholischen Nachrichten-Agentur.
"Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben einen gesetzlichen Sicherstellungsauftrag“, fügte Brysch hinzu. Daran müsse sich die Verbandsspitze der Vertragsärzte messen lassen. „Stattdessen verweist der Cheflobbyist auf private Zahlung für schnellere Hilfe.“ So werde medizinische Versorgung zur Frage des Geldbeutels.
Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hatte mit Blick auf das von der Bundesregierung beschlossene Sparpaket in Milliardenhöhe für die gesetzliche Krankenversicherung Konsequenzen angekündigt. „Niemand kann erwarten, dass die Praxen angesichts der Kürzungen einfach weitermachen wie bisher“, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben einen gesetzlichen Sicherstellungsauftrag“, fügte Brysch hinzu. Daran müsse sich die Verbandsspitze der Vertragsärzte messen lassen. „Stattdessen verweist der Cheflobbyist auf private Zahlung für schnellere Hilfe.“ So werde medizinische Versorgung zur Frage des Geldbeutels.
Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hatte mit Blick auf das von der Bundesregierung beschlossene Sparpaket in Milliardenhöhe für die gesetzliche Krankenversicherung Konsequenzen angekündigt. „Niemand kann erwarten, dass die Praxen angesichts der Kürzungen einfach weitermachen wie bisher“, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Arztpraxen würden weniger Termine vergeben, so Gassen weiter. Er gehe jedoch davon aus, dass es Angebote in der Privatsprechstunde geben werde. „Da wird ja jeder Termin vergütet.“ Wörtlich sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: „Gesetzlich Versicherte, die diese Option wählen, werden dann außerhalb der gesetzlichen Versicherung behandelt wie ein Privatpatient, müssen aber die Kosten als Selbstzahler aus der eigenen Tasche begleichen."
Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte der „Rheinischen Post“, Gassen spreche sicher nicht für die Mehrzahl der niedergelassenen Kollegen, „sondern als hochbezahlter Lobbyist“. Der SPD-Bundestagabgeordnete forderte stattdessen einen Bürokratieabbau in den Arztpraxen. Lauterbachs Parteifreund Christos Pantazis bezeichnete den Vorstoß als „Frontalangriff auf die solidarische Gesundheitsversorgung“. Wer mit akuten Beschwerden einen Facharzttermin brauche, müsse sich darauf verlassen können, dass die medizinische Dringlichkeit entscheide, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte der „Rheinischen Post“, Gassen spreche sicher nicht für die Mehrzahl der niedergelassenen Kollegen, „sondern als hochbezahlter Lobbyist“. Der SPD-Bundestagabgeordnete forderte stattdessen einen Bürokratieabbau in den Arztpraxen. Lauterbachs Parteifreund Christos Pantazis bezeichnete den Vorstoß als „Frontalangriff auf die solidarische Gesundheitsversorgung“. Wer mit akuten Beschwerden einen Facharzttermin brauche, müsse sich darauf verlassen können, dass die medizinische Dringlichkeit entscheide, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Newsdesk
Klingbeil verteidigt Doppelrolle – Kritik in der SPD wird lauter
SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich knapp zweieinhalb Stunden den Fragen der Brandenburger SPD-Basis gestellt. Es ging um bezahlbares Leben, ein mögliches AfD-Verbotsverfahren und den Umgang mit großen Internetkonzernen. Auch personelle Fragen spielten eine Rolle. Klingbeil berichtete von Rückendeckung, aber auch von Kritik an der Forderung, Regierungsamt und Parteiamt zu trennen. Er verteidigt seine Doppelrolle: „Die SPD muss vor allem synchron agieren, und da darf es nicht zwei unterschiedliche Lager geben, was die personellen Fragen angeht.“ „Das ist ja keine neue Debatte, die gibt es schon immer in der SPD“, sagte Klingbeil.
Mehrere Arbeitsgemeinschaften wollen laut Spiegel eine erneute Kandidatur Klingbeils verhindern. Sie unterstützen einen Antrag für den Parteitag im Januar, nach dem der Bundesvorsitz nicht zugleich mit einem Ministeramt ausgeübt werden darf. Auch die Jusos wollen eine Trennung.
Der SPD-Chef verwies auf den Zeitplan für Personalvorschläge: „Spätestens am 16. Dezember wollen wir im Präsidium eine Entscheidung treffen und einen Personalvorschlag unterbreiten.“ Bärbel Bas hatte am 12. Oktober ihren Rückzug als SPD-Chefin und Arbeitsministerin bekanntgegeben. Auf dem Parteitag im Januar wollen die Sozialdemokraten ihre Führung neu wählen. Der ehemalige Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte an, für den Parteivorsitz zu kandidieren.
Am Dienstag berät der Koalitionsausschuss auch über eine Senkung der Stromsteuer für alle. Klingbeil zeigte sich offen für eine Senkung – wenn sie finanzierbar sei. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hofft darauf, dass die Senkung kommt – als „wichtiges Signal für Unternehmen und Verbraucher“.
Mehrere Arbeitsgemeinschaften wollen laut Spiegel eine erneute Kandidatur Klingbeils verhindern. Sie unterstützen einen Antrag für den Parteitag im Januar, nach dem der Bundesvorsitz nicht zugleich mit einem Ministeramt ausgeübt werden darf. Auch die Jusos wollen eine Trennung.
Der SPD-Chef verwies auf den Zeitplan für Personalvorschläge: „Spätestens am 16. Dezember wollen wir im Präsidium eine Entscheidung treffen und einen Personalvorschlag unterbreiten.“ Bärbel Bas hatte am 12. Oktober ihren Rückzug als SPD-Chefin und Arbeitsministerin bekanntgegeben. Auf dem Parteitag im Januar wollen die Sozialdemokraten ihre Führung neu wählen. Der ehemalige Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte an, für den Parteivorsitz zu kandidieren.
Am Dienstag berät der Koalitionsausschuss auch über eine Senkung der Stromsteuer für alle. Klingbeil zeigte sich offen für eine Senkung – wenn sie finanzierbar sei. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hofft darauf, dass die Senkung kommt – als „wichtiges Signal für Unternehmen und Verbraucher“.
SPD-Vorsitz: Warum Heils Kandidatur den Druck auf Klingbeil und Schwesig erhöht
Hubertus Heil war die letzten Jahre an allen Entscheidungen der SPD beteiligt und bringt sich nun als Mann für einen neuen Aufbruch ins Spiel. Nun hängt vieles an Manuela Schwesig, auch für Lars Klingbeil.
www.sueddeutsche.de
Newsdesk
Wüst drängt auf niedrigere Stromsteuer für alle
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) drängt die Bundesregierung, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken. „Stromsteuersenkung für alle, das muss jetzt passieren“, sagte Wüst beim kleinen Parteitag der niedersächsischen CDU in Hannover. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) müsse mithelfen, eine Gegenfinanzierung zu finden. Wüst sagte Unterstützung zu.
Wüst bezeichnete es als Fehler, dass die Steuer zunächst nur für einen Teil der Verbraucher gesenkt worden sei. Die versprochene Entlastung sei auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. In den Beratungen zum Bundeshaushalt 2027 hatten Union und SPD keine Gegenfinanzierung gefunden. Klingbeil hatte sich am Freitag offen für eine Senkung gezeigt, sie aber von einer soliden Finanzierung abhängig gemacht.
Wüst bezeichnete es als Fehler, dass die Steuer zunächst nur für einen Teil der Verbraucher gesenkt worden sei. Die versprochene Entlastung sei auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. In den Beratungen zum Bundeshaushalt 2027 hatten Union und SPD keine Gegenfinanzierung gefunden. Klingbeil hatte sich am Freitag offen für eine Senkung gezeigt, sie aber von einer soliden Finanzierung abhängig gemacht.
Barbara Klimke
Miersch: SPD-Umfrageergebnisse bei Jüngeren sind „Ohrfeige“
Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, hält die derzeitigen Umfrageergebnisse für die SPD unter jungen Menschen für verheerend. „Das ist eine schallende Ohrfeige, mit der wir uns auseinandersetzen müssen“, sagte Miersch den Funke-Medien. Laut „Deutschlandtrend“ trauten zuletzt nur noch drei Prozent der jungen Menschen der SPD zu, sich für ihre Anliegen einzusetzen. Zwar seien solche Umfragen volatil, sagte Miersch. Aber: „Wir müssen natürlich Politik mit und für junge Menschen machen.“
Bei den Bildungseinrichtungen seien die Mittel bisher nicht so eingesetzt worden, wie er sich das wünsche, sagte Miersch. Dafür habe man sowohl beim Klimaschutz als auch beim Wehrdienst etwas vorzuweisen, indem man eben keine Wehrpflicht eingeführt habe.
Sympathie bekundete Miersch für die „Gen Z“-Proteste: „Ich blicke mit absolutem Wohlwollen auf die Proteste.“ Es sei ein Ausdruck von gelebter Demokratie, wenn junge Leute auf die Straße gingen. Außerdem sei es völlig legitim, für gute Bildung und für große Zukunftsfragen zu demonstrieren. Zugleich betonte Miersch: „Die vereinzelten Gewaltexzesse am Rande der bisherigen Demonstrationen müssen konsequent verfolgt werden.“
Bei den Bildungseinrichtungen seien die Mittel bisher nicht so eingesetzt worden, wie er sich das wünsche, sagte Miersch. Dafür habe man sowohl beim Klimaschutz als auch beim Wehrdienst etwas vorzuweisen, indem man eben keine Wehrpflicht eingeführt habe.
Sympathie bekundete Miersch für die „Gen Z“-Proteste: „Ich blicke mit absolutem Wohlwollen auf die Proteste.“ Es sei ein Ausdruck von gelebter Demokratie, wenn junge Leute auf die Straße gingen. Außerdem sei es völlig legitim, für gute Bildung und für große Zukunftsfragen zu demonstrieren. Zugleich betonte Miersch: „Die vereinzelten Gewaltexzesse am Rande der bisherigen Demonstrationen müssen konsequent verfolgt werden.“
AfD bestätigt: Ex-Fußballer Berthold wird Kandidat fürs Bundespräsidentenamt
Der frühere Fußball-Weltmeister Thomas Berthold tritt für die AfD bei der Wahl des Bundespräsidenten an. Parteichef Tino Chrupalla bestätigt dies auf X. „Deutschland braucht einen wirklich überparteilichen Bundespräsidenten, der ein neues Wir-Gefühl verbreitet“, sagte er. Berthold sei bekannt und beliebt und er sei in der Pandemie gegen die schädliche Corona-Politik aufgestanden, „ohne Rücksicht auf persönliche Verluste“. Chrupalla verwies auch auf den WM-Titel von 1990 in Italien. Der frühere Nationalspieler bestritt 62 Länderspiele und spielte unter anderem für den VfB Stuttgart und den FC Bayern München.
Bericht: Teile der SPD wollen erneute Kandidatur Klingbeils als Parteivorsitzender verhindern
Wie der Spiegel berichtet, will ein „breites Bündnis aus Arbeitsgemeinschaften in der SPD“ eine neuerliche Kandidatur des Parteivorsitzenden Lars Klingbeil verhindern. Dazu wurden bereits zwei Anträge für den SPD-Parteitag im Januar eingereicht, die dem Magazin vorliegen.
Ein Antrag führt demnach als Grund an, dass der Parteivorsitz „in der aktuellen Situation“ nicht gleichzeitig mit einem Ministeramt innerhalb der Bundesregierung ausgeübt werden dürfe. Der Antrag wird von der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit (AfA), den SPD Frauen, der AG 60+, der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt, der Arbeitsgemeinschaft für Bildung sowie der Arbeitsgemeinschaft SPD queer unterstützt. Die SPD müsse ihre politische Eigenständigkeit, ihre programmatische Glaubwürdigkeit und ihre Handlungsfähigkeit als Partei der Arbeitenden wieder stärken, so der Antragstext weiter. „Hierfür bedarf es einer klaren organisatorischen und personellen Trennung zwischen der Führung der Partei und der Wahrnehmung von Regierungsämtern auf Bundesebene in der aktuellen Situation“.
Auch die SPD-Jugendorganisation Jusos legte einen ähnlich lautenden Antrag vor. Sie spricht sich dem Bericht zufolge für eine Frau als alleinige Vorsitzende der SPD aus.
Ein Antrag führt demnach als Grund an, dass der Parteivorsitz „in der aktuellen Situation“ nicht gleichzeitig mit einem Ministeramt innerhalb der Bundesregierung ausgeübt werden dürfe. Der Antrag wird von der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit (AfA), den SPD Frauen, der AG 60+, der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt, der Arbeitsgemeinschaft für Bildung sowie der Arbeitsgemeinschaft SPD queer unterstützt. Die SPD müsse ihre politische Eigenständigkeit, ihre programmatische Glaubwürdigkeit und ihre Handlungsfähigkeit als Partei der Arbeitenden wieder stärken, so der Antragstext weiter. „Hierfür bedarf es einer klaren organisatorischen und personellen Trennung zwischen der Führung der Partei und der Wahrnehmung von Regierungsämtern auf Bundesebene in der aktuellen Situation“.
Auch die SPD-Jugendorganisation Jusos legte einen ähnlich lautenden Antrag vor. Sie spricht sich dem Bericht zufolge für eine Frau als alleinige Vorsitzende der SPD aus.
AfD schickt wohl Ex-Fußballer Berthold ins Rennen ums Bundespräsidentenamt
Die AfD wird nach dpa-Informationen voraussichtlich Ex-Nationalspieler und Fußball-Weltmeister Thomas Berthold als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufstellen. Eine offizielle Beratung und Entscheidung darüber soll aber erst am Samstag bei einer Konferenz des Bundesvorstands mit den Landesvorsitzenden fallen.
Vorab hatte es geheißen, es werde ein „Mann aus der Mitte der Gesellschaft“ sein. Bei der Bundesversammlung 2022 hatte die AfD den früheren Chef der Werte-Union, Max Otte, aufgestellt, der deshalb später aus der CDU ausgeschlossen wurde.
Die Nominierung eines eigenen Kandidaten durch die AfD hat eher symbolische Bedeutung. In der Bundesversammlung, die am 30. Januar zusammentritt, dürfte die von Union und SPD nominierte CSU-Politikerin Ilse Aigner die Mehrheit für das höchste Staatsamt bekommen und damit Frank-Walter Steinmeier nachfolgen.
Thomas Berthold spielte in seiner Karriere unter anderem für Eintracht Frankfurt, den FC Bayern und den VfB Stuttgart. Der Verteidiger absolvierte 62 Länderspiele, 1990 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in Italien. Nach seiner Laufbahn war er unter anderem als Manager von Fortuna Düsseldorf und für mehrere Fernsehsender und Zeitschriften als Experte tätig.
In der Corona-Pandemie trat er als Kritiker der damaligen Maßnahmen auf. Diese seien „völlig überzogen“, sagte er 2020 der dpa. In einer Rede bei einer Veranstaltung „Querdenken 711“ in Stuttgart erklärte Berthold unter anderem, dass sein Vertrauen in die politische Führung bei „unter Null“ angekommen sei.
Vorab hatte es geheißen, es werde ein „Mann aus der Mitte der Gesellschaft“ sein. Bei der Bundesversammlung 2022 hatte die AfD den früheren Chef der Werte-Union, Max Otte, aufgestellt, der deshalb später aus der CDU ausgeschlossen wurde.
Die Nominierung eines eigenen Kandidaten durch die AfD hat eher symbolische Bedeutung. In der Bundesversammlung, die am 30. Januar zusammentritt, dürfte die von Union und SPD nominierte CSU-Politikerin Ilse Aigner die Mehrheit für das höchste Staatsamt bekommen und damit Frank-Walter Steinmeier nachfolgen.
Thomas Berthold spielte in seiner Karriere unter anderem für Eintracht Frankfurt, den FC Bayern und den VfB Stuttgart. Der Verteidiger absolvierte 62 Länderspiele, 1990 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in Italien. Nach seiner Laufbahn war er unter anderem als Manager von Fortuna Düsseldorf und für mehrere Fernsehsender und Zeitschriften als Experte tätig.
In der Corona-Pandemie trat er als Kritiker der damaligen Maßnahmen auf. Diese seien „völlig überzogen“, sagte er 2020 der dpa. In einer Rede bei einer Veranstaltung „Querdenken 711“ in Stuttgart erklärte Berthold unter anderem, dass sein Vertrauen in die politische Führung bei „unter Null“ angekommen sei.
Merz hält an Stromsteuersenkung von nächstem Jahr an fest
Bundeskanzler Friedrich Merz will die Pläne für eine Senkung der Stromsteuer trotz der finanziellen Schwierigkeiten nicht aufgeben. „Ich halte an meinem Ziel fest, die Stromsteuer auf das europäische Minimum abzusenken, und zwar ab dem nächsten Jahr in vollständiger Höhe“, sagte der CDU-Chef am Rande eines informellen EU-Gipfels in Dublin. Er gehe davon aus, dass man am nächsten Dienstag im Koalitionsausschuss erneut darüber sprechen werde. In dem Gremium kommen die Spitzen von Union und SPD zusammen.
Die Kosten für die Senkung der Stromsteuer auch für private Haushalte und kleine Unternehmen werden auf rund 5,4 Milliarden Euro beziffert. Sie sind im Bundeshalt für das kommende Jahr bislang nicht eingeplant. Bislang wurde die Stromsteuer nur für die Industrie, das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft gesenkt.
Das europäische Mindestmaß der Stromsteuer liegt bei 0,1 Cent je Kilowattstunde. Die 1999 eingeführte Steuer in Deutschland beträgt aktuell 2,05 Cent je Kilowattstunde. Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zufolge würde eine Senkung auf europäisches Mindestmaß für einen Drei-Personen-Haushalt mit Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden eine Entlastung von monatlich 7,75 Euro bedeuten. Ein Paar-Haushalt mit einem Verbrauch von 2800 kWh könnte mit einer Entlastung von monatlich rund 5 Euro rechnen, ein Single-Haushalt (1500 kWh) mit etwa 3 Euro.
Die Kosten für die Senkung der Stromsteuer auch für private Haushalte und kleine Unternehmen werden auf rund 5,4 Milliarden Euro beziffert. Sie sind im Bundeshalt für das kommende Jahr bislang nicht eingeplant. Bislang wurde die Stromsteuer nur für die Industrie, das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft gesenkt.
Das europäische Mindestmaß der Stromsteuer liegt bei 0,1 Cent je Kilowattstunde. Die 1999 eingeführte Steuer in Deutschland beträgt aktuell 2,05 Cent je Kilowattstunde. Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zufolge würde eine Senkung auf europäisches Mindestmaß für einen Drei-Personen-Haushalt mit Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden eine Entlastung von monatlich 7,75 Euro bedeuten. Ein Paar-Haushalt mit einem Verbrauch von 2800 kWh könnte mit einer Entlastung von monatlich rund 5 Euro rechnen, ein Single-Haushalt (1500 kWh) mit etwa 3 Euro.
Bundestag stimmt Geheimdienstreform zu
Der Bundestag hat eine weitreichende Reform der deutschen Geheimdienste beschlossen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und der Bundesnachrichtendienst (BND) dürfen nach dem am Freitag verabschiedeten Gesetzespaket nun bei besonderen Gefahren aktiv und verdeckt gegen Angreifer vorgehen, statt wie bisher lediglich Informationen zu sammeln. Der Verfassungsschutz des Bundes kann zudem als Reaktion auf den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt künftig die Zusammenarbeit mit einzelnen Landesämtern einschränken. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt nannte das Gesetz eine „Jahrhundertreform“, mit der für die Behörden eine neue Zeitrechnung anbreche.
„Aus Nachrichtendiensten werden echte Geheimdienste“, sagte Dobrindt. „Wir brauchen diese Maßnahmen gegen die Feinde der Demokratie, die dieses Land von außen und innen bedrohen.“ SPD-Vizefraktionschefin Sonja Eichwede erklärte, mit dem Schritt werde „die Wehrhaftigkeit der Demokratie“ gestärkt.
Deutschlands In- und Auslandsgeheimdienste hatten bislang nicht nur im Vergleich zu den USA, sondern auch zu den Diensten anderer europäischer Länder deutlich weniger Rechte. Der Rechtsstaat sollte damit aus der Erfahrung des Nazi-Regimes abgesichert werden. Die Dienste dürfen nun mit Cyberattacken die Infrastruktur von Angreifern stören, den Datenverkehr umleiten, für Angriffe gespeicherte Informationen löschen oder gezielt Falschinformationen verbreiten. Solche Attacken unterliegen beim Verfassungsschutz jedoch dem Vorrang der Polizeibehörden. Auch Minderjährige können in Einzelfällen angeworben werden. Diese Instrumente kommen aber nur in Betracht, wenn Schutzlücken anders nicht geschlossen werden können, etwa weil Informationen ausländischer Partnerdienste nicht an die Polizei weitergegeben werden dürfen.
Eine zentrale Rolle spielt künftig der Unabhängige Kontrollrat. Das ist ein vor allem mit ehemaligen Richterinnen und Richtern besetztes Gremium, das die Rechtmäßigkeit bestimmter Maßnahmen vorab prüft. Dazu zählt etwa das heimliche Betreten einer Wohnung.
Die Koalition von CDU/CSU und SPD reagiert mit der Reform auf eine verschärfte Bedrohungslage mit Blick auf Aktivitäten ausländischer Geheimdienste - etwa aus Russland. Zudem hat ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, neue Vorgaben für die Fernmeldeaufklärung des BND notwendig gemacht. Die Änderungen sollen auch die Abhängigkeit von Informationen, die von Nachrichtendiensten befreundeter Staaten geliefert werden, reduzieren.
„Aus Nachrichtendiensten werden echte Geheimdienste“, sagte Dobrindt. „Wir brauchen diese Maßnahmen gegen die Feinde der Demokratie, die dieses Land von außen und innen bedrohen.“ SPD-Vizefraktionschefin Sonja Eichwede erklärte, mit dem Schritt werde „die Wehrhaftigkeit der Demokratie“ gestärkt.
Deutschlands In- und Auslandsgeheimdienste hatten bislang nicht nur im Vergleich zu den USA, sondern auch zu den Diensten anderer europäischer Länder deutlich weniger Rechte. Der Rechtsstaat sollte damit aus der Erfahrung des Nazi-Regimes abgesichert werden. Die Dienste dürfen nun mit Cyberattacken die Infrastruktur von Angreifern stören, den Datenverkehr umleiten, für Angriffe gespeicherte Informationen löschen oder gezielt Falschinformationen verbreiten. Solche Attacken unterliegen beim Verfassungsschutz jedoch dem Vorrang der Polizeibehörden. Auch Minderjährige können in Einzelfällen angeworben werden. Diese Instrumente kommen aber nur in Betracht, wenn Schutzlücken anders nicht geschlossen werden können, etwa weil Informationen ausländischer Partnerdienste nicht an die Polizei weitergegeben werden dürfen.
Eine zentrale Rolle spielt künftig der Unabhängige Kontrollrat. Das ist ein vor allem mit ehemaligen Richterinnen und Richtern besetztes Gremium, das die Rechtmäßigkeit bestimmter Maßnahmen vorab prüft. Dazu zählt etwa das heimliche Betreten einer Wohnung.
Die Koalition von CDU/CSU und SPD reagiert mit der Reform auf eine verschärfte Bedrohungslage mit Blick auf Aktivitäten ausländischer Geheimdienste - etwa aus Russland. Zudem hat ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, neue Vorgaben für die Fernmeldeaufklärung des BND notwendig gemacht. Die Änderungen sollen auch die Abhängigkeit von Informationen, die von Nachrichtendiensten befreundeter Staaten geliefert werden, reduzieren.
Carim Soliman
Kabinett beschließt Veränderungen beim Elterngeld
Die Bundesregierung hat eine Reform des Elterngeldes auf den Weg gebracht. Wie der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille mitteilte, wurden die Pläne von Familienministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag per Kabinettsbeschluss im Umlaufverfahren gebilligt. Demnach bleibt es bei einer maximalen Bezugsdauer von 14 Monaten. Details beim Elterngeld sollen sich aber ändern.
Für die volle Bezugszeit soll künftig jeder Elternteil mindestens vier Elterngeldmonate nutzen müssen, derzeit sind es zwei. Geplant ist auch, die Mindest- und Höchstbeträge für das Elterngeld leicht anzuheben. Aktuell beträgt das Elterngeld in der Regel 65 Prozent des Nettoeinkommens vor der Geburt des Kindes. Die neuen Pläne sehen vor, dass in den für einen Elternteil reservierten Monaten 80 Prozent gezahlt werden, in den anderen Monaten aber lediglich 50 Prozent.
Das Familienministerium erhofft sich von den Änderungen unter anderem, dass Väter in einem größeren Umfang als bisher die Betreuung ihrer kleinen Kinder übernehmen. Mit einem ersten Reformvorschlag im Sommer hatte Priens Haus viel Kritik geerntet. Vorgesehen war damals, die maximale Bezugsdauer des Elterngeldes auf zwölf Monate zu verkürzen.
Das Bundeskabinett sollte die Elterngeld-Reform schon am Mittwoch billigen, um sie in die parlamentarische Beratung zu geben. Es habe aber noch zu klärende „kleine Formalia“ gegeben, sagte ein Sprecher des Familienministeriums. Deswegen sei das Umlaufverfahren gewählt worden. Die Änderungen sollen am 1. November 2027 in Kraft treten. Für alle bis dahin geborenen Kinder bleibt es bei der aktuellen Regelung.
Für die volle Bezugszeit soll künftig jeder Elternteil mindestens vier Elterngeldmonate nutzen müssen, derzeit sind es zwei. Geplant ist auch, die Mindest- und Höchstbeträge für das Elterngeld leicht anzuheben. Aktuell beträgt das Elterngeld in der Regel 65 Prozent des Nettoeinkommens vor der Geburt des Kindes. Die neuen Pläne sehen vor, dass in den für einen Elternteil reservierten Monaten 80 Prozent gezahlt werden, in den anderen Monaten aber lediglich 50 Prozent.
Das Familienministerium erhofft sich von den Änderungen unter anderem, dass Väter in einem größeren Umfang als bisher die Betreuung ihrer kleinen Kinder übernehmen. Mit einem ersten Reformvorschlag im Sommer hatte Priens Haus viel Kritik geerntet. Vorgesehen war damals, die maximale Bezugsdauer des Elterngeldes auf zwölf Monate zu verkürzen.
Das Bundeskabinett sollte die Elterngeld-Reform schon am Mittwoch billigen, um sie in die parlamentarische Beratung zu geben. Es habe aber noch zu klärende „kleine Formalia“ gegeben, sagte ein Sprecher des Familienministeriums. Deswegen sei das Umlaufverfahren gewählt worden. Die Änderungen sollen am 1. November 2027 in Kraft treten. Für alle bis dahin geborenen Kinder bleibt es bei der aktuellen Regelung.
Umweltminister Schneider lässt Verlängerung des Tankrabatts offen
Bundesumweltminister Carsten Schneider hat sich zurückhaltend zu der Frage geäußert, ob die Bundesregierung den Tankrabatt über das Jahresende hinaus verlängert. „Die hohen Preise sind eine große Belastung, und kurzfristig haben die meisten Leute keine Chance zum Umstieg“, sagte Schneider den Funke-Medien. Darum sei es richtig, dass die Regierung die Menschen jetzt zeitlich befristet entlaste.
„Zugleich kann kein Land dauerhaft gegen den Weltmarkt ansubventionieren“, sagte der SPD-Politiker. Wichtig sei es, die Abhängigkeit von teurem Öl und Gas zu reduzieren, „indem wir zum Beispiel den Leuten mit der Förderung für Wärmepumpen und E-Autos beim Umstieg helfen“.
Ob 2027 Entlastungen beim Spritpreis damit ausgeschlossen seien, bestätigte Schneider mit Verweis auf die Weltlage jedoch nicht. „Leider weiß niemand, wie die Lage im nächsten Jahr sein wird, in der Ukraine oder in Iran“, sagte er. „Was auf jeden Fall richtig ist, ist so vielen Menschen wie möglich die Chance zu geben, sich mit Elektroautos vor hohen Spritpreisen zu schützen.“
Autos mit Verbrenner-Motor sind nach Einschätzung Schneiders „zumindest langfristig wohl eher etwas für Nostalgiker“. „Es wäre jedenfalls ein strategischer Fehler, wenn die Autoindustrie noch einmal auf diese Technologie wettet“, sagte er. „Die Kunden haben nämlich inzwischen verstanden, wie schmerzhaft die Abhängigkeit von der Zapfsäule ist – nicht nur bei uns, sondern weltweit.“
Dass die Bundesregierung sich auf EU-Ebene dafür einsetzt, das Verbrenner-Aus im Jahr 2035 zu lockern, sieht Schneider gelassen. In neun Jahren kauften in Deutschland ohnehin nur noch wenige Verbraucher einen Verbrenner: „Der Trend zum E-Auto ist da, und der wird auch nicht mehr weggehen.“
„Zugleich kann kein Land dauerhaft gegen den Weltmarkt ansubventionieren“, sagte der SPD-Politiker. Wichtig sei es, die Abhängigkeit von teurem Öl und Gas zu reduzieren, „indem wir zum Beispiel den Leuten mit der Förderung für Wärmepumpen und E-Autos beim Umstieg helfen“.
Ob 2027 Entlastungen beim Spritpreis damit ausgeschlossen seien, bestätigte Schneider mit Verweis auf die Weltlage jedoch nicht. „Leider weiß niemand, wie die Lage im nächsten Jahr sein wird, in der Ukraine oder in Iran“, sagte er. „Was auf jeden Fall richtig ist, ist so vielen Menschen wie möglich die Chance zu geben, sich mit Elektroautos vor hohen Spritpreisen zu schützen.“
Autos mit Verbrenner-Motor sind nach Einschätzung Schneiders „zumindest langfristig wohl eher etwas für Nostalgiker“. „Es wäre jedenfalls ein strategischer Fehler, wenn die Autoindustrie noch einmal auf diese Technologie wettet“, sagte er. „Die Kunden haben nämlich inzwischen verstanden, wie schmerzhaft die Abhängigkeit von der Zapfsäule ist – nicht nur bei uns, sondern weltweit.“
Dass die Bundesregierung sich auf EU-Ebene dafür einsetzt, das Verbrenner-Aus im Jahr 2035 zu lockern, sieht Schneider gelassen. In neun Jahren kauften in Deutschland ohnehin nur noch wenige Verbraucher einen Verbrenner: „Der Trend zum E-Auto ist da, und der wird auch nicht mehr weggehen.“
Bundeshaushalt für 2027 steht vorläufig – Bund darf so viel Geld ausgeben wie noch nie
Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr steht – zumindest vorläufig. Der zuständige Haushaltsausschuss beschloss in der Nacht noch einige Änderungen an den Budgets der Ministerien. Am frühen Freitagmorgen billigte der Ausschuss dann den Etat. Der Bund darf nun 2027 so viel Geld ausgeben, wie noch nie zuvor in einem Jahr. Geplant sind Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro, das sind 5,5 Milliarden mehr, als die Bundesregierung in ihrem Regierungsentwurf vorgesehen hatte.
Es ist allerdings weiter offen, ob Union und SPD noch eine Senkung der Stromsteuer für alle finanzieren können. Die dafür nötigen rund 5,4 Milliarden Euro sind im Entwurf nicht enthalten. Ob die Senkung noch kommt, soll im Koalitionsausschuss am Dienstag geklärt werden. In den bisherigen Haushaltsverhandlungen haben Union und SPD dafür keine Finanzierung gefunden.
Jeder dritte Euro im Etat ist schuldenfinanziert. Der Ausschuss gab grünes Licht für Kredite von fast 123 Milliarden Euro allein im Kernhaushalt, vier Milliarden mehr als im Regierungsentwurf vorgesehen. Dazu kommen noch Milliardenkredite aus Sondertöpfen: 57,8 Milliarden für die Infrastruktur, 29,6 Milliarden für die Bundeswehr. Unter dem Strich stehen damit neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wird trotzdem eingehalten: Kredite in sogenannten Sondervermögen zählen dabei nicht, auch bestimmte Schulden für die Verteidigung sind ausgenommen.
Haushälter der Opposition beklagten, der Haushalt stehe generell auf tönernen Füßen. Die Grünen bezeichneten ihn als „Bretterbude ohne Fundament“. Die Linken kritisierten Rekordschulden nach dem Prinzip „nach uns die Sintflut“. Auf die junge Generation kämen gigantische Zinszahlungen und härteste Einschnitte bei gleichzeitig steigenden Steuern und Abgaben zu.
Der Bundestag soll in der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November endgültig über den Haushalt abstimmen. Der Etat bestimmt, wie viel Geld die einzelnen Ministerien im Jahr 2027 ausgeben dürfen und welche Projekte damit finanziert werden.
Es ist allerdings weiter offen, ob Union und SPD noch eine Senkung der Stromsteuer für alle finanzieren können. Die dafür nötigen rund 5,4 Milliarden Euro sind im Entwurf nicht enthalten. Ob die Senkung noch kommt, soll im Koalitionsausschuss am Dienstag geklärt werden. In den bisherigen Haushaltsverhandlungen haben Union und SPD dafür keine Finanzierung gefunden.
Jeder dritte Euro im Etat ist schuldenfinanziert. Der Ausschuss gab grünes Licht für Kredite von fast 123 Milliarden Euro allein im Kernhaushalt, vier Milliarden mehr als im Regierungsentwurf vorgesehen. Dazu kommen noch Milliardenkredite aus Sondertöpfen: 57,8 Milliarden für die Infrastruktur, 29,6 Milliarden für die Bundeswehr. Unter dem Strich stehen damit neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wird trotzdem eingehalten: Kredite in sogenannten Sondervermögen zählen dabei nicht, auch bestimmte Schulden für die Verteidigung sind ausgenommen.
Haushälter der Opposition beklagten, der Haushalt stehe generell auf tönernen Füßen. Die Grünen bezeichneten ihn als „Bretterbude ohne Fundament“. Die Linken kritisierten Rekordschulden nach dem Prinzip „nach uns die Sintflut“. Auf die junge Generation kämen gigantische Zinszahlungen und härteste Einschnitte bei gleichzeitig steigenden Steuern und Abgaben zu.
Der Bundestag soll in der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November endgültig über den Haushalt abstimmen. Der Etat bestimmt, wie viel Geld die einzelnen Ministerien im Jahr 2027 ausgeben dürfen und welche Projekte damit finanziert werden.
Bundestag beschließt Kita-Startchancengesetz mit Sprachtests
In Kitas soll es künftig bundesweit verpflichtende Sprach- und Entwicklungstests für Kinder geben. Ein entsprechendes Gesetz beschloss der Bundestag an diesem Donnerstag. Das sogenannte Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz sieht auch mehr Personal für Kitas in schwierigen Lagen vor, analog zu einem bereits bestehenden Förderprogramm für Schulen.
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) drohte in der abschließenden Debatte damit, dass die Länder zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss anrufen werden. Der Bund wolle mit dem Gesetz die Förderung in den kommenden Jahren halbieren, kritisierte Clemens ebenso wie Rednerinnen von Grünen und Linken. Wenn der Bund beschließe, dass es in den Kitas höhere Standards geben solle, dann brauche es dafür mehr Geld. Für Bildung sind die Länder zuständig, daher ist das Gesetz im Bundesrat zustimmungspflichtig.
Der Bund will die Länder bei der Umsetzung des Gesetzes anteilig unterstützen und bis 2034 rund neun Milliarden Euro geben. Auf das Jahr gerechnet, ist das im Schnitt allerdings weniger, als die rund zwei Milliarden Euro pro Jahr, die der Bund den Ländern zuletzt für die Qualität in Kitas zur Verfügung gestellt hat.
Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) hält das Kita-Startchancengesetz für die wichtigste bildungspolitische Weichenstellung in dieser Wahlperiode. Sie verweist auf die langfristige finanzielle Verpflichtung, die der Bund damit eingehe. Bislang habe es lediglich eine jeweils auf zwei Jahre befristete Förderung für Kita-Qualität gegeben.
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) drohte in der abschließenden Debatte damit, dass die Länder zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss anrufen werden. Der Bund wolle mit dem Gesetz die Förderung in den kommenden Jahren halbieren, kritisierte Clemens ebenso wie Rednerinnen von Grünen und Linken. Wenn der Bund beschließe, dass es in den Kitas höhere Standards geben solle, dann brauche es dafür mehr Geld. Für Bildung sind die Länder zuständig, daher ist das Gesetz im Bundesrat zustimmungspflichtig.
Der Bund will die Länder bei der Umsetzung des Gesetzes anteilig unterstützen und bis 2034 rund neun Milliarden Euro geben. Auf das Jahr gerechnet, ist das im Schnitt allerdings weniger, als die rund zwei Milliarden Euro pro Jahr, die der Bund den Ländern zuletzt für die Qualität in Kitas zur Verfügung gestellt hat.
Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) hält das Kita-Startchancengesetz für die wichtigste bildungspolitische Weichenstellung in dieser Wahlperiode. Sie verweist auf die langfristige finanzielle Verpflichtung, die der Bund damit eingehe. Bislang habe es lediglich eine jeweils auf zwei Jahre befristete Förderung für Kita-Qualität gegeben.