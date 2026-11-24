Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Straftaten gegen Frauen nehmen zu - mehr als 197 00 Frauen waren 2025 Opfer häuslicher Gewalt
CDU-Politiker Frei: Können kalte Progression unabhängig von Etat 2027 ausgleichen
Pistorius mahnt nach Berichten über russische Weltraumwaffe zur Besonnenheit
Merz: Bericht über russische Atombewaffnung im All „schockierend“
Bundesregierung weist Söder-Vorstoß zu kalter Progression zurück
Straftaten gegen Frauen nehmen zu - mehr als 197 00 Frauen waren 2025 Opfer häuslicher Gewalt
Immer mehr Frauen und Mädchen werden Opfer von Gewalt. Das geht aus zwei Lagebildern zur häuslichen Gewalt und zu spezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten des Bundeskriminalamts (BKA) hervor, die Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) und Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) am Vormittag vorgestellt haben. Die Zahlen des BKA weisen unter anderem frauenfeindliche Straftaten gesondert aus - also durch Frauenhass motivierte Übergriffe: Diese Zahl stieg 2025 um 46,8 Prozent auf 819 Delikte an.
Die Gewalt gegenüber Frauen ist in allen Bereichen gestiegen: Sexualstraftaten, häusliche und digitale Gewalt sowie politisch motivierte frauenfeindliche Straftaten. Bei versuchten und vollendeten Tötungsdelikten wurden 2025 insgesamt 1176 weibliche Opfer erfasst - im Vergleich zu 859 im Jahr davor. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 342 Frauen und Mädchen tödlich verletzt, davon 209 durch Gewalt in der Partnerschaft oder der Familie, wie das BKA darlegt. 2024 wurden laut Statistik insgesamt 308 getötete Frauen und Mädchen erfasst.
Die Zahl der weiblichen Opfer häuslicher Gewalt stieg 2025 um 2,8 Prozent auf 197 667. Bei Sexualstraftaten wurden 54 675 Frauen und Mädchen als Opfer registriert, 2,3 Prozent mehr als 2024. Bei sogenannter digitaler Gewalt zeigt die Statistik sogar eine Zunahme von 15,7 Prozent auf 31.221 weibliche Opfer. Beim Menschenhandel schoss die Zahl der weiblichen Opfer um 17,7 Prozent auf 698 nach oben.
Die Gewalt gegenüber Frauen ist in allen Bereichen gestiegen: Sexualstraftaten, häusliche und digitale Gewalt sowie politisch motivierte frauenfeindliche Straftaten. Bei versuchten und vollendeten Tötungsdelikten wurden 2025 insgesamt 1176 weibliche Opfer erfasst - im Vergleich zu 859 im Jahr davor. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 342 Frauen und Mädchen tödlich verletzt, davon 209 durch Gewalt in der Partnerschaft oder der Familie, wie das BKA darlegt. 2024 wurden laut Statistik insgesamt 308 getötete Frauen und Mädchen erfasst.
Die Zahl der weiblichen Opfer häuslicher Gewalt stieg 2025 um 2,8 Prozent auf 197 667. Bei Sexualstraftaten wurden 54 675 Frauen und Mädchen als Opfer registriert, 2,3 Prozent mehr als 2024. Bei sogenannter digitaler Gewalt zeigt die Statistik sogar eine Zunahme von 15,7 Prozent auf 31.221 weibliche Opfer. Beim Menschenhandel schoss die Zahl der weiblichen Opfer um 17,7 Prozent auf 698 nach oben.
Carim Soliman
CDU-Politiker Frei: Können kalte Progression unabhängig von Etat 2027 ausgleichen
CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei will die Frage eines Ausgleichs für die kalte Progression unabhängig von der Haushaltsaufstellung 2027 klären. „So etwas kann man selbstverständlich regeln und lösen, wenn die Rahmenbedingungen dafür stimmen“, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Dies müsse jetzt nicht abschließend im Haushaltsplan verankert werden.
Es sei nichts Neues, dass vor allem CDU und CSU daran festhalten wollten. Wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) pocht jetzt auch Sachsens Landeschef Michael Kretschmer (CDU) darauf, dass Bund und Länder wie in den vergangenen Jahren den Effekt der kalten Progression in der Einkommensteuer ausgleichen.
Mehrere CDU-Ministerpräsidenten und das SPD-geführte Finanzministerium wiesen Söders Vorstoß aber zurück. So sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) im ZDF, dass der Koalitionsausschuss der schwarz-roten Bundesregierung – an dem Söder als CSU-Chef teilgenommen hatte – erst vergangene Woche eine andere Entscheidung getroffen habe.
Es sei nichts Neues, dass vor allem CDU und CSU daran festhalten wollten. Wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) pocht jetzt auch Sachsens Landeschef Michael Kretschmer (CDU) darauf, dass Bund und Länder wie in den vergangenen Jahren den Effekt der kalten Progression in der Einkommensteuer ausgleichen.
Mehrere CDU-Ministerpräsidenten und das SPD-geführte Finanzministerium wiesen Söders Vorstoß aber zurück. So sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) im ZDF, dass der Koalitionsausschuss der schwarz-roten Bundesregierung – an dem Söder als CSU-Chef teilgenommen hatte – erst vergangene Woche eine andere Entscheidung getroffen habe.
Carim Soliman
BSW-Spitze sucht Kompromiss im Streit über AfD
Kurz vor dem BSW-Bundesparteitag versucht die Parteispitze, den Richtungsstreit über den Umgang mit der AfD zu entschärfen. „Auf Initiative des Parteivorsitzenden Fabio De Masi gibt es jetzt einen Kompromissvorschlag, der die Debatte hoffentlich befriedet“, sagte Parteigründerin Sahra Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur.
„Es ist eigentlich Konsens, dass wir weder eine Koalition mit der AfD wollen noch eine Tolerierung, ebenso wenig wie die Beteiligung an einer Brandmauer-Koalition“, fügte sie hinzu. Das solle in den Leitantrag zum Parteitag in Dresden am Wochenende aufgenommen werden. Geplant ist ein Hinweis auf ein Positionspapier der BSW-Grundwertekommission, das aus Wagenknechts Sicht konsensfähig sein könnte. Wagenknecht selbst leitet die Kommission.
Hintergrund des internen Streits ist die parlamentarische Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt. Führende BSW-Politiker – darunter etliche Gründungsmitglieder – hatten sich mit einem Änderungsantrag zum Leitantrag zu Wort gemeldet und klare Distanz zur AfD gefordert. Wagenknecht wies den Vorstoß zurück.
„Der Änderungsantrag der Kritiker des Leitantrags würde bedeuten, dass BSW und AfD beispielsweise keine gemeinsamen Anträge mehr stellen könnten“, sagte sie. „Die Grundwertekommission dagegen begrüßt gemeinsame Anträge. Wir könnten sonst vorhandene Mehrheiten schlechter nutzen, um BSW-Politik durchzusetzen.“ Sie argumentierte, die AfD würde eigene Anträge stellen, auf die das BSW keinen Einfluss hätte. „Das würde uns einfach die Hände binden.“
„Es ist eigentlich Konsens, dass wir weder eine Koalition mit der AfD wollen noch eine Tolerierung, ebenso wenig wie die Beteiligung an einer Brandmauer-Koalition“, fügte sie hinzu. Das solle in den Leitantrag zum Parteitag in Dresden am Wochenende aufgenommen werden. Geplant ist ein Hinweis auf ein Positionspapier der BSW-Grundwertekommission, das aus Wagenknechts Sicht konsensfähig sein könnte. Wagenknecht selbst leitet die Kommission.
Hintergrund des internen Streits ist die parlamentarische Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt. Führende BSW-Politiker – darunter etliche Gründungsmitglieder – hatten sich mit einem Änderungsantrag zum Leitantrag zu Wort gemeldet und klare Distanz zur AfD gefordert. Wagenknecht wies den Vorstoß zurück.
„Der Änderungsantrag der Kritiker des Leitantrags würde bedeuten, dass BSW und AfD beispielsweise keine gemeinsamen Anträge mehr stellen könnten“, sagte sie. „Die Grundwertekommission dagegen begrüßt gemeinsame Anträge. Wir könnten sonst vorhandene Mehrheiten schlechter nutzen, um BSW-Politik durchzusetzen.“ Sie argumentierte, die AfD würde eigene Anträge stellen, auf die das BSW keinen Einfluss hätte. „Das würde uns einfach die Hände binden.“
Linke für 20-Milliarden-Fonds für die Autoindustrie
Zu Beginn der Tarifverhandlungen bei Volkswagen fordert die Linke neue Lösungsansätze gegen die Krise der Autoindustrie. Nötig sei ein Transformationsfonds mit mindestens 20 Milliarden Euro jährlich für die Umrüstung bedrohter Werke, sagte Bundestagsfraktionschef Sören Pellmann der Deutschen Presse-Agentur. „Dieses Geld ist gekoppelt an verbindliche Investitions-, Beschäftigungs-, Standort- und Tarifgarantien.“
Die Förderung von E-Autos sollte aus seiner Sicht auf kleine, bezahlbare Modelle konzentriert werden. „Je mehr Wertschöpfung und Batterieproduktion in Europa stattfinden und je klimafreundlicher Produktion und Transport sind, desto höher die Förderung“, schlug Pellmann vor.
Mit Blick auf VW verlangte er zudem ein „Dividendenmoratorium“ für 2027 und 2028. „Die Beschäftigten sollen für eine Krise bezahlen, die sie nicht verursacht haben“, kritisierte der Linken-Politiker. „Das Problem sind Manager und Eigentümerfamilien, die Milliarden an Dividenden ausschütten, während sie den Druck auf die Belegschaften erhöhen und die Zukunft von ganzen Werken und damit auch ganzen Regionen infrage stellen.“ Wer die Zukunft von VW sichern wolle, müsse in Werke, Beschäftigte und Modelle investieren, fügte er hinzu.
Die Förderung von E-Autos sollte aus seiner Sicht auf kleine, bezahlbare Modelle konzentriert werden. „Je mehr Wertschöpfung und Batterieproduktion in Europa stattfinden und je klimafreundlicher Produktion und Transport sind, desto höher die Förderung“, schlug Pellmann vor.
Mit Blick auf VW verlangte er zudem ein „Dividendenmoratorium“ für 2027 und 2028. „Die Beschäftigten sollen für eine Krise bezahlen, die sie nicht verursacht haben“, kritisierte der Linken-Politiker. „Das Problem sind Manager und Eigentümerfamilien, die Milliarden an Dividenden ausschütten, während sie den Druck auf die Belegschaften erhöhen und die Zukunft von ganzen Werken und damit auch ganzen Regionen infrage stellen.“ Wer die Zukunft von VW sichern wolle, müsse in Werke, Beschäftigte und Modelle investieren, fügte er hinzu.
Grünen-Vorsitzende hält Emdes Ausschluss für notwendig
Die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner sieht im Ausschluss der umstrittenen Linke-Abgeordneten Vanessa Emde aus der Linke-Fraktion eine Voraussetzung für Rot-Grün-Rot in Berlin. „Wenn das scheitert, kann ich allen nur abraten, in eine Regierung mit einer politischen Führung zu gehen, die in der eigenen Fraktion keine Macht hat“, sagte Brantner der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Die Berliner Linke-Fraktion entscheidet bei ihrer Sitzung am Nachmittag über einen Antrag des Fraktionsvorstands, Emde auszuschließen. Die Fraktionsspitze hält ihr vor, die Grundlagen für die gemeinsame Arbeit der Fraktion nicht zu akzeptieren und das Vertrauen in die Verlässlichkeit gemeinsamer Vereinbarungen zerstört zu haben. So hatte sie zunächst eine Erklärung der Fraktion zum Thema Antisemitismus unterschrieben, sich aber kurz darauf öffentlich davon distanziert. Am Rand des Linke-Landesparteitags Ende Oktober demonstrierte sie gegen den Kurs ihrer eigenen Parteiführung. Kritiker werfen Emde unter anderem vor, einseitig propalästinensische Positionen zu beziehen und das Existenzrecht Israels nicht zu akzeptieren.
Auf die Frage, ob eine Koalition mit einer Linken möglich sei, in der Polizei und Verfassungsschutz teilweise verachtet würden, sagte Brantner: „Im Sondierungspapier steht ganz klar das Gegenteil. Der Verfassungsschutz bleibt, und die Polizei wird gestärkt. Alles andere wäre inakzeptabel.“ Die Grünen-Politikerin sieht dabei nicht zuletzt die Linke-Fraktionschefin Elif Eralp in der Pflicht, die in Berlin Regierende Bürgermeisterin an der Spitze einer Koalition mit Grünen und SPD werden möchte. „Jetzt kommt es darauf an, dass die Linke und Elif Eralp umsetzen, was versprochen ist“, betonte sie.
Rechnerisch ist im Berliner Landesparlament auch eine Mehrheit aus CDU, Grünen und SPD möglich. Für die sogenannte Kenia-Koalition setzt sich Brantner allerdings nicht ein. „CDU und SPD haben Berlin schlecht regiert“, sagte die Grünen-Vorsitzende zur Begründung. „Sie haben nichts in Berlin verbessert und wurden deshalb abgewählt. Die Stadt will eine Veränderung.“
Die Berliner Linke-Fraktion entscheidet bei ihrer Sitzung am Nachmittag über einen Antrag des Fraktionsvorstands, Emde auszuschließen. Die Fraktionsspitze hält ihr vor, die Grundlagen für die gemeinsame Arbeit der Fraktion nicht zu akzeptieren und das Vertrauen in die Verlässlichkeit gemeinsamer Vereinbarungen zerstört zu haben. So hatte sie zunächst eine Erklärung der Fraktion zum Thema Antisemitismus unterschrieben, sich aber kurz darauf öffentlich davon distanziert. Am Rand des Linke-Landesparteitags Ende Oktober demonstrierte sie gegen den Kurs ihrer eigenen Parteiführung. Kritiker werfen Emde unter anderem vor, einseitig propalästinensische Positionen zu beziehen und das Existenzrecht Israels nicht zu akzeptieren.
Auf die Frage, ob eine Koalition mit einer Linken möglich sei, in der Polizei und Verfassungsschutz teilweise verachtet würden, sagte Brantner: „Im Sondierungspapier steht ganz klar das Gegenteil. Der Verfassungsschutz bleibt, und die Polizei wird gestärkt. Alles andere wäre inakzeptabel.“ Die Grünen-Politikerin sieht dabei nicht zuletzt die Linke-Fraktionschefin Elif Eralp in der Pflicht, die in Berlin Regierende Bürgermeisterin an der Spitze einer Koalition mit Grünen und SPD werden möchte. „Jetzt kommt es darauf an, dass die Linke und Elif Eralp umsetzen, was versprochen ist“, betonte sie.
Rechnerisch ist im Berliner Landesparlament auch eine Mehrheit aus CDU, Grünen und SPD möglich. Für die sogenannte Kenia-Koalition setzt sich Brantner allerdings nicht ein. „CDU und SPD haben Berlin schlecht regiert“, sagte die Grünen-Vorsitzende zur Begründung. „Sie haben nichts in Berlin verbessert und wurden deshalb abgewählt. Die Stadt will eine Veränderung.“
Pistorius mahnt nach Berichten über russische Weltraumwaffe zur Besonnenheit
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat angesichts von Berichten über Pläne Russlands, noch in diesem Jahr einen mit einer Atomwaffe bestückten Satelliten ins All zu schießen, zur Besonnenheit aufgerufen.
Zunächst einmal solle man Ruhe bewahren, sagte Pistorius vor Journalisten in Berlin. Es gebe zwar Berichte, aber es sei unklar, um was für Waffen es sich handele. Deren mögliche Wirkung hänge wiederum davon ab, wo sie eingesetzt würden. Daher sei es zu früh, öffentlich darüber zu spekulieren. Man berate sich intern und ergreife die notwendigen Maßnahmen.
Zunächst einmal solle man Ruhe bewahren, sagte Pistorius vor Journalisten in Berlin. Es gebe zwar Berichte, aber es sei unklar, um was für Waffen es sich handele. Deren mögliche Wirkung hänge wiederum davon ab, wo sie eingesetzt würden. Daher sei es zu früh, öffentlich darüber zu spekulieren. Man berate sich intern und ergreife die notwendigen Maßnahmen.
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einer Pressekonferenz in Berlin. Kay Nietfeld/dpa
AfD droht mit Verfassungsbeschwerde gegen Haushalt
Vor den Schlussberatungen über den Bundeshaushalt 2027 hat die AfD mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Finanzpläne der schwarz-roten Koalition gedroht. Der Haushalt sei verfassungsrechtlich angreifbar, sagte Co-Parteichef Tino Chrupalla vor einer Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin. Man werde den Weg nutzen, dass auch eine Landesregierung den Haushalt in Karlsruhe prüfen lassen könne, sagte er mit Blick auf eine mögliche erste AfD-Landesregierung in Sachsen-Anhalt.
Am 8. Dezember will sich AfD-Politiker Ulrich Siegmund im Magdeburger Landtag zur Wahl für das Amt des Ministerpräsidenten stellen. In Artikel 94 Grundgesetz heißt es, das Bundesverfassungsgericht entscheide „bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetz oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages“.
Co-Parteichefin Alice Weidel nannte den Haushalt unseriös, „unsinnige und überflüssige Ausgaben“ müssten gestrichen werden. Die AfD fordert unter anderem ein Ende der Militärhilfe für die Ukraine und spricht sich dafür aus, Zahlungen an die Europäische Union zu senken.
Am 8. Dezember will sich AfD-Politiker Ulrich Siegmund im Magdeburger Landtag zur Wahl für das Amt des Ministerpräsidenten stellen. In Artikel 94 Grundgesetz heißt es, das Bundesverfassungsgericht entscheide „bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetz oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Bundestages“.
Co-Parteichefin Alice Weidel nannte den Haushalt unseriös, „unsinnige und überflüssige Ausgaben“ müssten gestrichen werden. Die AfD fordert unter anderem ein Ende der Militärhilfe für die Ukraine und spricht sich dafür aus, Zahlungen an die Europäische Union zu senken.
Merz: Bericht über russische Atombewaffnung im All „schockierend“
Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich besorgt über den Recherchebericht der Süddeutschen Zeitung, des WDR und NDR gezeigt, dass Russland Satelliten mit atomarer Bewaffnung ins All schießen könnte. „Dass Russland plant, auch eine atomare Bewaffnung des Weltraums vorzunehmen, ist nicht neu, aber es ist deswegen nicht weniger schockierend“, sagte Merz nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin. „Es zeigt, zu welcher Eskalation Russland offensichtlich bereit ist.“
Carim Soliman
Bundesregierung weist Söder-Vorstoß zu kalter Progression zurück
Die Bundesregierung weist den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder zum Ausgleich der kalten Progression zurück. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte in Berlin, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) befürworte den Ausgleich der kalten Progression zwar prinzipiell. Die Debatten darüber seien aber im Zuge der Haushaltsberatungen geführt worden und abgeschlossen.
Ähnlich äußerte sich ein Sprecher von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Er verwies auf die geplante Einkommensteuerreform. Diese habe eine klare Zielrichtung, nämlich kleine und mittlere Einkommen und vor allem Familien mit Kindern zu entlasten.
Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der CSU-Chef der Bild am Sonntag. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält.
Kalte Progression nennt man eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
Ähnlich äußerte sich ein Sprecher von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Er verwies auf die geplante Einkommensteuerreform. Diese habe eine klare Zielrichtung, nämlich kleine und mittlere Einkommen und vor allem Familien mit Kindern zu entlasten.
Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der CSU-Chef der Bild am Sonntag. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält.
Kalte Progression nennt man eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
Schneider zu COP31: Die Welt braucht diese Abschlusserklärung nicht
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) relativiert das Scheitern der Weltklimakonferenz. „Die Welt braucht diese Abschlusserklärung nicht, um beim Klimaschutz weiter voranzugehen“, sagte Schneider dem Kölner Stadt-Anzeiger. Zwar könnten die Ölstaaten eine Klimakonferenz blockieren, die nach dem Einstimmigkeitsprinzip funktioniere. „Aber die weltweite Dynamik hin zu Elektroautos und erneuerbaren Energien können sie damit nicht aufhalten“.
Denn auf der ganzen Welt würden die Menschen gerade merken, „dass es ihnen besser geht, wenn sie sich unabhängig machen von Öl und Gas“. Schneider sagte: „Was in Antalya vorgelegt wurde, wäre ein Rückschritt gewesen gegenüber früheren Beschlüssen. Dem konnten wir nicht zustimmen.“
Die diesjährige Weltklimakonferenz im türkischen Küstenort war am Sonntag ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Hauptstreitpunkt war, dass der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas auf Druck erdölfördernder Staaten in dem Abschlussdokument nicht erwähnt werden sollte, obwohl das Verbrennen fossiler Energieträger maßgeblich für die Klimakrise verantwortlich ist.
Mehr zu dem ernüchternden Ende der Weltklimakonferenz lesen Sie hier:
Denn auf der ganzen Welt würden die Menschen gerade merken, „dass es ihnen besser geht, wenn sie sich unabhängig machen von Öl und Gas“. Schneider sagte: „Was in Antalya vorgelegt wurde, wäre ein Rückschritt gewesen gegenüber früheren Beschlüssen. Dem konnten wir nicht zustimmen.“
Die diesjährige Weltklimakonferenz im türkischen Küstenort war am Sonntag ohne gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Hauptstreitpunkt war, dass der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas auf Druck erdölfördernder Staaten in dem Abschlussdokument nicht erwähnt werden sollte, obwohl das Verbrennen fossiler Energieträger maßgeblich für die Klimakrise verantwortlich ist.
Mehr zu dem ernüchternden Ende der Weltklimakonferenz lesen Sie hier:
Carim Soliman
Wüst weist Söders Forderung zur kalten Progression zurück
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Forderung seines bayerischen Kollegen Markus Söder (CSU) nach einem zügigen Ausgleich der kalten Progression zurückgewiesen. „Natürlich würden wir alle gerne die kalte Progression ausgleichen. Das ist doch völlig klar, weil die kalte Progression unfair ist“, sagte Wüst am Abend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.
Letztlich habe sich der Koalitionsausschuss aber entschieden, zur Entlastung der Bürger stattdessen die Stromsteuer zu senken, und das sei erst einmal ein gutes Signal, sagte Wüst.
„„Die kalte Progression war eben nicht das Mittel der Wahl. Das Ergebnis des Koalitionsausschusses war die Senkung der Stromsteuer, auch wenn wir uns alle mehr wünschen würden.“ “Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen
Auch wenn der Ausgleich der kalten Progression offensichtlich nicht möglich sei, sei es nicht zwingend falsch, wenn Söder nochmals an „diesen Wunsch der gesamten Union“ erinnere, sagte Wüst. Er betonte: „Wir wollen alle die Senkung der kalten Progression.“ Man müsse aber die Realität des Bundeshaushalts anerkennen, der in der kommenden Woche beschlossen werde.
CSU-Chef Söder hatte zuvor einen sofortigen Ausgleich der Steuermehrbelastung durch die kalte Progression für alle Bürger gefordert. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte Bayerns Ministerpräsident der Bild am Sonntag.
Unter kalter Progression versteht man eine Art "schleichende Steuererhöhung": Diese tritt auf, wenn eine Einkommenserhöhung bei hoher Inflation lediglich den Kaufkraftverlust ausgleicht. Gleichzeitig wird mit höherem Einkommen aber ein höherer Steuersatz fällig. Das führt in Kombination dazu, dass die Arbeitnehmer weniger Geld zur Verfügung haben, obwohl das Gehalt gestiegen ist. Dem könnte die Regierung entgegenwirken, indem der Steuertarif an die Inflation angepasst wird.
Unter kalter Progression versteht man eine Art "schleichende Steuererhöhung": Diese tritt auf, wenn eine Einkommenserhöhung bei hoher Inflation lediglich den Kaufkraftverlust ausgleicht. Gleichzeitig wird mit höherem Einkommen aber ein höherer Steuersatz fällig. Das führt in Kombination dazu, dass die Arbeitnehmer weniger Geld zur Verfügung haben, obwohl das Gehalt gestiegen ist. Dem könnte die Regierung entgegenwirken, indem der Steuertarif an die Inflation angepasst wird.
Luzia Geier
Justizministerin Hubig: Femizide sollen eindeutig als Mord gelten
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will den Mordparagrafen verschärfen und Femizide eindeutig als Mord erfassen. Künftig sollten „geschlechtsspezifische oder sonstige menschenverachtende Beweggründe“ ausdrücklich als Mordmerkmal genannt werden, heißt es in einem Gesetzentwurf, der der Bild am Sonntag vorliegt. Die Klarstellung zielt etwa auf Fälle ab, in denen ein Mann eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennt oder er nicht akzeptiert, dass sie selbst über ihr Leben bestimmen will.
Unter dem Begriff Femizid versteht man die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch den Partner oder Ex-Partner. „Fast jeden Tag tötet in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin – oder versucht es“, sagte Hubig der Bild am Sonntag.
Schon heute können solche Taten als Mord geahndet werden, etwa wenn dem Täter niedrige Beweggründe nachgewiesen werden können. Doch das geschieht nicht in jedem Fall. Hier setzt die Reform an: Die geplante Änderung soll dem Bericht zufolge eine „rechtssichere und adäquate Berücksichtigung insbesondere von Tötungsmotiven ermöglichen, denen ein patriarchales Herrschafts- und Besitzdenken zugrunde liegt“, so der Bericht.
„Wer eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennen will, der muss als Mörder bestraft werden“, sagte Hubig. Noch immer gebe es Fälle, in denen eine „Trennungstötung“ nicht als Mord gewertet werde. Gerichte stellten dann zum Beispiel darauf ab, „dass der Täter keinen Ausweg wusste, dass er todtraurig war, dass er seine Partnerin nicht an jemanden anderen verlieren wollte“. Einen eigenen Straftatbestand „Femizid“ lehnt Hubig dagegen ab.
Unter dem Begriff Femizid versteht man die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch den Partner oder Ex-Partner. „Fast jeden Tag tötet in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin – oder versucht es“, sagte Hubig der Bild am Sonntag.
Schon heute können solche Taten als Mord geahndet werden, etwa wenn dem Täter niedrige Beweggründe nachgewiesen werden können. Doch das geschieht nicht in jedem Fall. Hier setzt die Reform an: Die geplante Änderung soll dem Bericht zufolge eine „rechtssichere und adäquate Berücksichtigung insbesondere von Tötungsmotiven ermöglichen, denen ein patriarchales Herrschafts- und Besitzdenken zugrunde liegt“, so der Bericht.
„Wer eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennen will, der muss als Mörder bestraft werden“, sagte Hubig. Noch immer gebe es Fälle, in denen eine „Trennungstötung“ nicht als Mord gewertet werde. Gerichte stellten dann zum Beispiel darauf ab, „dass der Täter keinen Ausweg wusste, dass er todtraurig war, dass er seine Partnerin nicht an jemanden anderen verlieren wollte“. Einen eigenen Straftatbestand „Femizid“ lehnt Hubig dagegen ab.
Luzia Geier
Antisemitismusbeauftragte warnt vor AfD-Regierung
Aus Sicht der neuen Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Katharina von Schnurbein, ist „die AfD-Ideologie besonders gefährlich“. Eine Regierungsbeteiligung der Partei könne mit Blick auf das Gedenken an die Judenvernichtung im Nationalsozialismus „ganz konkrete und gravierende Folgen haben“, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Besonders problematisch sei der Angriff der Partei auf die Erinnerungskultur: „Wer nicht anerkennen will, was die Shoah für Deutschland und die Menschheit war, rüttelt an den Grundfesten unserer Demokratie“, sagte Schnurbein. Sie sehe zum Beispiel die Förderung bestehender KZ-Gedenkstätten in Gefahr.
Besonders problematisch sei der Angriff der Partei auf die Erinnerungskultur: „Wer nicht anerkennen will, was die Shoah für Deutschland und die Menschheit war, rüttelt an den Grundfesten unserer Demokratie“, sagte Schnurbein. Sie sehe zum Beispiel die Förderung bestehender KZ-Gedenkstätten in Gefahr.
„Mir stellt sich auch die Frage, ob die etablierten Bildungsinstitutionen ihre Erinnerungskultur weiter frei und unabhängig gestalten können.“Katharina von Schnurbein
In vielen jüdischen Gemeinden spüre sie eine Unsicherheit, „wie stark der Rückhalt unter einer AfD-Regierung für sie wegbrechen wird, auch wenn sich die Partei als Freund von Jüdinnen und Juden präsentiert“, so Schnurbein.
Seit Ende Oktober ist die ehemalige EU-Antisemitismusbeauftragte neue Beauftragte der Bundesregierung für das Thema. Ihr Vorgänger Felix Klein war nach acht Jahren im Amt zur Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit nach Paris gewechselt.
Seit Ende Oktober ist die ehemalige EU-Antisemitismusbeauftragte neue Beauftragte der Bundesregierung für das Thema. Ihr Vorgänger Felix Klein war nach acht Jahren im Amt zur Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit nach Paris gewechselt.
Luzia Geier
Söder: Bayern will Ausgleich kalter Progression mittragen
Bayern ist nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder bereit, die Kosten mitzutragen, die beim Ausgleich der kalten Progression entstehen würden. „Wir brauchen jetzt dringend einen Ausgleich der kalten Progression“, sagte der CSU-Chef der Bild am Sonntag. Nötig sei „ein Gemeinschaftswerk von Bund und Ländern“. Bayern sei bereit, diese Entlastungen beim Ausgleich der Einkommensteuer zu leisten.
Kalte Progression entsteht, wenn das Einkommen wegen der Inflation steigt, man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich von seinem Geld wegen der höheren Preise aber nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
Der Ausgleich der kalten Progression ist laut Söder „seit vielen Jahren gute politische Gepflogenheit“. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfe man nicht damit beginnen, „dieses ungeschriebene Gesetz aufzukündigen“. Bisher konnten sich Union und SPD nicht einigen, wie ein Ausgleich der kalten Progression finanziert werden könnte.
Kalte Progression entsteht, wenn das Einkommen wegen der Inflation steigt, man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich von seinem Geld wegen der höheren Preise aber nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten.
Der Ausgleich der kalten Progression ist laut Söder „seit vielen Jahren gute politische Gepflogenheit“. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfe man nicht damit beginnen, „dieses ungeschriebene Gesetz aufzukündigen“. Bisher konnten sich Union und SPD nicht einigen, wie ein Ausgleich der kalten Progression finanziert werden könnte.
Anna Schimpp
Prien: Keine Kürzung bei Projekten gegen Antisemitismus
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) verteidigt Kürzungen im Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Zugleich sagte sie der Tageszeitung taz, dass es bei Projekten gegen Antisemitismus keine Abstriche geben werde. Trotz der ab 2027 reduzierten Haushaltsmittel sei es gelungen, dass sogar mehr Projekte gegen Antisemitismus in Deutschland gefördert werden können als 2026. „Mir ist zugleich bewusst, dass wir mit unseren Entscheidungen mitunter auch etablierte Träger enttäuschen müssen. Das ist angesichts der vielen guten eingereichten Ideen und der begrenzten Haushaltsmittel keine leichte Aufgabe“, so Prien.
Vor einer Woche hatte Priens Familienministerium entschieden, welche Projekte für die nächste Periode des Bundesprogramms „Demokratie leben“ Förderanträge stellen dürfen. Dabei hatten auch mehrere Projekte gegen Antisemitismus Absagen erhalten.
Am Freitag wurde laut taz einigen Projekten aus diesem Bereich doch noch eine Förderung in Aussicht gestellt, darunter der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), dem Fritz Bauer Forum und dem Institut für Neue Soziale Plastik. Sie dürfen nun beim Ministerium doch einen Förderantrag stellen.
Andere Projekte verlieren hingegen ihre Förderungen, wie die Tagesschau am Freitag berichtete. So auch das Erich-Zeigner-Haus in Leipzig, das unter anderem Aufklärungsarbeit über Rechts- und Linksextremismus und linken Antisemitismus leistet. Es wird nach aktuellem Stand ab nächstem Jahr keine Zuwendungen aus dem Bundesprogramm mehr erhalten.
Prien sagte der taz, wichtig im laufenden Auswahlprozess seien Empfehlungen von unabhängigen Sachverständigen für die einzelnen Projekte. Es sei nun Aufgabe ihres Hauses, „in einer Gesamtschau eine gute und ausgewogene Mischung aus den eingereichten Projekten sicherzustellen“. Laut Prien gibt es derzeit 1200 eingereichte Interessenbekundungen für „Demokratie leben!“. Die Ministerin begrüßte, dass dort künftig 40 Prozent neue Träger zum Zuge kommen. Das stärke die Vielfalt der Organisationen und bringe neue Impulse in das Bundesprogramm. Ziele seien „mehr Präsenz im Alltag der Menschen, eine stärkere Verankerung in bestehenden Strukturen und eine gezielte Ansprache der gesellschaftlichen Mitte“.
Vor einer Woche hatte Priens Familienministerium entschieden, welche Projekte für die nächste Periode des Bundesprogramms „Demokratie leben“ Förderanträge stellen dürfen. Dabei hatten auch mehrere Projekte gegen Antisemitismus Absagen erhalten.
Am Freitag wurde laut taz einigen Projekten aus diesem Bereich doch noch eine Förderung in Aussicht gestellt, darunter der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), dem Fritz Bauer Forum und dem Institut für Neue Soziale Plastik. Sie dürfen nun beim Ministerium doch einen Förderantrag stellen.
Andere Projekte verlieren hingegen ihre Förderungen, wie die Tagesschau am Freitag berichtete. So auch das Erich-Zeigner-Haus in Leipzig, das unter anderem Aufklärungsarbeit über Rechts- und Linksextremismus und linken Antisemitismus leistet. Es wird nach aktuellem Stand ab nächstem Jahr keine Zuwendungen aus dem Bundesprogramm mehr erhalten.
Prien sagte der taz, wichtig im laufenden Auswahlprozess seien Empfehlungen von unabhängigen Sachverständigen für die einzelnen Projekte. Es sei nun Aufgabe ihres Hauses, „in einer Gesamtschau eine gute und ausgewogene Mischung aus den eingereichten Projekten sicherzustellen“. Laut Prien gibt es derzeit 1200 eingereichte Interessenbekundungen für „Demokratie leben!“. Die Ministerin begrüßte, dass dort künftig 40 Prozent neue Träger zum Zuge kommen. Das stärke die Vielfalt der Organisationen und bringe neue Impulse in das Bundesprogramm. Ziele seien „mehr Präsenz im Alltag der Menschen, eine stärkere Verankerung in bestehenden Strukturen und eine gezielte Ansprache der gesellschaftlichen Mitte“.