Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Weidel redet, Merz liest
Reichinnek kritisiert „Umverteilung von unten nach oben“
Haßelmann attackiert die AfD – und Merz: „weil Sie es vermasseln“
Wann die SPD für Merz klatscht – und wann nicht
Merz: Aufstellung des Haushalts hat keinen „Schönheitspreis“ verdient
Weidel redet, Merz liest
Der Kanzler gibt den performativen Leser: Als Alice Weidel anfängt zu sprechen, schlägt Friedrich Merz ein Taschenbuch auf und fängt an, darin zu blättern. Von der Pressetribüne sieht es so aus, dass Merz „Kürschners Volkshandbuch“ liest, mit dem markanten rot-weißen Umschlag. Das ist ein Standardwerk über den Bundestag, in dem beispielsweise alle derzeitigen Abgeordneten kurz vorgestellt werden. Wer Weidel ist, muss Merz aber vermutlich nicht nachschlagen.
Alice Weidel am Rednerpult, im Hintergrund der Taschenbuch lesende Bundeskanzler. Michael Kappeler/dpa
Weidel greift Merz scharf an
Alice Weidel hat ihrem sehr viel zahmeren Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla diesmal den Vortritt gelassen. So ganz ohne eine ordentliche Portion Weidel-Kälte will sie Friedrich Merz aber dann doch nicht davonkommen lassen, weshalb sie als zweite AfD-Rednerin ans Pult tritt.
Es sei in Wahrheit gar nicht Merz, der diese Regierung führe, sondern Finanzminister Klingbeil, sagt sie. Das zeige der vorgelegte „Schulden- und Verschwendungshaushalt“, der nichts anderes sei als ein „Dokument des Sozialismus“. Damit setze die Regierung die „schamlose Ausplünderung der deutschen Bevölkerung“ fort. Während Arbeitnehmer und Senioren verarmten, werde der Staat immer fetter. „Wer arbeitet und Steuern zahlt, ist der Dumme, den Sie schröpfen, als gäbe es kein Morgen“, so Weidel. Klingbeil kann nicht anders als fassungslos zu grinsen.
Weidel kritisiert einmal mehr die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Aus persönlicher Eitelkeit isoliere Merz Deutschland in der Welt, Frieden in Europa sei aber nur mit Russland und den USA möglich. „Ihre Bilanz und die Bilanz Ihrer Regierung ist ein Desaster“, so die AfD-Chefin an den Kanzler gerichtet. Zu allem Überfluss bettele Merz bei EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen darum, an der CO₂-Abgabe festzuhalten. Er sei damit mitverantwortlich für unzählige Firmenpleiten und Entlassungen. „Das ist eine Schande für unser Land“, ereifert sich Weidel. Scharfe Kritik übt sie zudem an der Reform der Geheimdienste und dem angeblichen Einsatz von „Kinderspitzeln“. Damit verlasse die Regierung den Boden des Rechtsstaats, nur um ihre Partei desavouieren zu können, so die AfD-Vorsitzende.
Es sei in Wahrheit gar nicht Merz, der diese Regierung führe, sondern Finanzminister Klingbeil, sagt sie. Das zeige der vorgelegte „Schulden- und Verschwendungshaushalt“, der nichts anderes sei als ein „Dokument des Sozialismus“. Damit setze die Regierung die „schamlose Ausplünderung der deutschen Bevölkerung“ fort. Während Arbeitnehmer und Senioren verarmten, werde der Staat immer fetter. „Wer arbeitet und Steuern zahlt, ist der Dumme, den Sie schröpfen, als gäbe es kein Morgen“, so Weidel. Klingbeil kann nicht anders als fassungslos zu grinsen.
Weidel kritisiert einmal mehr die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Aus persönlicher Eitelkeit isoliere Merz Deutschland in der Welt, Frieden in Europa sei aber nur mit Russland und den USA möglich. „Ihre Bilanz und die Bilanz Ihrer Regierung ist ein Desaster“, so die AfD-Chefin an den Kanzler gerichtet. Zu allem Überfluss bettele Merz bei EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen darum, an der CO₂-Abgabe festzuhalten. Er sei damit mitverantwortlich für unzählige Firmenpleiten und Entlassungen. „Das ist eine Schande für unser Land“, ereifert sich Weidel. Scharfe Kritik übt sie zudem an der Reform der Geheimdienste und dem angeblichen Einsatz von „Kinderspitzeln“. Damit verlasse die Regierung den Boden des Rechtsstaats, nur um ihre Partei desavouieren zu können, so die AfD-Vorsitzende.
Reichinnek kritisiert „Umverteilung von unten nach oben“
Heidi Reichinnek spricht wieder einmal in einer Geschwindigkeit, dass man kaum mitkommt. Der Bundeshaushalt für 2027 sei gekennzeichnet durch die Begriffe „Militarisierung“ und „Kürzungsorgie“, klagt die Linken-Fraktionsvorsitzende unter Verweis auf die hohen Verteidigungsausgaben und Kürzungen an anderer Stelle. Statt einfache Arbeitnehmer, Krankenschwestern und Pflegekräfte zu unterstützen, betreibe die Koalition Umverteilung von unten nach oben. „Das ist die falsche Richtung“, ruft Reichinnek.
Auch die jüngst beschlossene Senkung der Stromsteuer kann die Linken-Politikerin nicht besänftigen. „Drei bis acht Euro pro Haushalt und Monat: ‚Halleluja, ein Wunder ist geschehen!‘“, sagt sie. Für den Klimaschutz dagegen fehle das Geld. Reichinnek: „Es ist kein Wunder, dass die Gen Z immer wieder auf die Straße geht.“
Auch die jüngst beschlossene Senkung der Stromsteuer kann die Linken-Politikerin nicht besänftigen. „Drei bis acht Euro pro Haushalt und Monat: ‚Halleluja, ein Wunder ist geschehen!‘“, sagt sie. Für den Klimaschutz dagegen fehle das Geld. Reichinnek: „Es ist kein Wunder, dass die Gen Z immer wieder auf die Straße geht.“
Der SPD-Fraktionschef kopiert Markus Söder
Der erste Redner für die Sozialdemokraten ist der Vorsitzende ihrer Bundestagsfraktion, Matthias Miersch. Er nimmt in seiner Rede starke Anleihen an CSU-Chef Markus Söder. Denn der hatte gefordert, dass die Reformen und Kürzungen einen Gerechtigkeitscheck bestehen müssten. Diesen Begriff macht sich Miersch ausdrücklich zu eigen.
Aber was ist denn gerecht? Der führende Sozialdemokrat will sich für eine Antwort an Umfragen ausrichten, sagt er. Die Menschen hätten ein gutes Gespür, was gerecht sei. In den Haushaltsverhandlungen habe es entsprechende sozialdemokratische Erfolge gegeben, Miersch zählt auf: Das Wohngeld bleibe für Menschen, die hart arbeiten würden. Und es werde doch nicht gekürzt beim Unterhaltsvorschuss und bei einem Zuschlag für Kinder in der Grundsicherung.
Aber was ist denn gerecht? Der führende Sozialdemokrat will sich für eine Antwort an Umfragen ausrichten, sagt er. Die Menschen hätten ein gutes Gespür, was gerecht sei. In den Haushaltsverhandlungen habe es entsprechende sozialdemokratische Erfolge gegeben, Miersch zählt auf: Das Wohngeld bleibe für Menschen, die hart arbeiten würden. Und es werde doch nicht gekürzt beim Unterhaltsvorschuss und bei einem Zuschlag für Kinder in der Grundsicherung.
Odd Andersen/AFP
Haßelmann attackiert die AfD – und Merz: „weil Sie es vermasseln“
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann beschäftigt sich in ihrer Rede zunächst mehr mit der AfD als mit dem Kanzler. Die selbst ernannte Alternative für Deutschland sei zutiefst frauenfeindlich und vergifte damit auch im Bundestag das Klima, sagt die Fraktionschefin mit Blick auf den heutigen „Orange Day“, an dem der Gewalt gegen Frauen gedacht wird. Auch das Gelächter vieler AfD-Abgeordneten bei der Debatte über die Unterstützung der Ukraine sei zynisch, wenn gleichzeitig Kinder und Jugendliche in der Ukraine Opfer russischer Bomben würden. Mit den finanziellen Hilfen für Kiew investierte Europa, investiere Deutschland in die eigene Sicherheit.
Schließlich bekommt aber auch Friedrich Merz sein Fett weg. Der Haushalt der Koalition sei „so groß und so unseriös wie nie zuvor“, selbst bei der lange versprochenen Senkung der Stromsteuer komme nach stundenlangen koalitionsinternen Beratungen nur ein Minimalkompromiss heraus. Sie sprach von einem "Rumgehampel". „Ist das Ihr Ernst, Herr Merz?“, ruft Haßelmann. „Nirgendwo im Land herrscht Aufbruch, weil Sie es seit 20 Monaten vermasseln!“
Schließlich bekommt aber auch Friedrich Merz sein Fett weg. Der Haushalt der Koalition sei „so groß und so unseriös wie nie zuvor“, selbst bei der lange versprochenen Senkung der Stromsteuer komme nach stundenlangen koalitionsinternen Beratungen nur ein Minimalkompromiss heraus. Sie sprach von einem "Rumgehampel". „Ist das Ihr Ernst, Herr Merz?“, ruft Haßelmann. „Nirgendwo im Land herrscht Aufbruch, weil Sie es seit 20 Monaten vermasseln!“
Michael Kappeler/dpa
Carim Soliman
Merz wünscht sich mehr „Grundwohlwollen“
Der Bundeskanzler appelliert für einen konstruktiveren Ton in der öffentlichen Debatte. Es seien nicht genügend Mittel da, um alle politischen Projekte umzusetzen. Eine gewisse Unzufriedenheit ließe sich nicht vermeiden, auch er bekomme selten genau dass, was er will. Aber man müsse eine „Gemeinschaft der Gutwilligen“ bilden. Es brauche mehr Grundwohlwollen und Großzügigkeit, um weiterhin ein freies, gerechtes und soziales Land zu gestalten.
Wann die SPD für Merz klatscht – und wann nicht
Friedrich Merz hält eine Rede als Bundeskanzler, nicht als CDU-Chef. Sie enthält Passagen, die den Sozialdemokraten gefallen sollen. Besonders deutlich zu erkennen ist das in einer Passage, in der er verschiedene Gruppen der Gesellschaft aufzählt und betont, er wolle für alle diese Menschen Gerechtigkeit – „ob Top-Verdienerin oder Grundsicherungsempfänger“. Es sei und bleibe sein Anspruch, dass alle irgendwann sagen könnten: Okay, das sei fair, das sei gerecht, das nehme Rücksicht auf alle, auch und vor allem auf die junge Generation, sagt der Kanzler. Und dieser Merz-Satz klingt beinahe wie Angela Merkel: „Alle sollen sagen können: Ja, das ist unsere gerechte Ordnung.“
Dafür klatscht die SPD. Auch dass Merz die Einkommensteuerreform ankündigt, gefällt den Sozialdemokraten im Plenum. Denn das entsprechende Gesetz gilt regierungsintern als rotes Projekt, weil es aus dem SPD-geführten Finanzministerium kommt und die Steuern für Höchstverdiener und einige Unternehmer erhöht.
Es gibt aber auch Merz-Sätze, die nur der Unionsfraktion gefallen, während die Sozialdemokraten die Hände stillhalten. Merz kündigt an, dass in den kommenden Jahren mehr gespart werden müsse als im Haushalt 2027. Da klatscht nur die Union. Auch als Merz einfordert, der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer müsse sehr bald die Rentenreform vorlegen, freut sich nur die Union.
Dafür klatscht die SPD. Auch dass Merz die Einkommensteuerreform ankündigt, gefällt den Sozialdemokraten im Plenum. Denn das entsprechende Gesetz gilt regierungsintern als rotes Projekt, weil es aus dem SPD-geführten Finanzministerium kommt und die Steuern für Höchstverdiener und einige Unternehmer erhöht.
Es gibt aber auch Merz-Sätze, die nur der Unionsfraktion gefallen, während die Sozialdemokraten die Hände stillhalten. Merz kündigt an, dass in den kommenden Jahren mehr gespart werden müsse als im Haushalt 2027. Da klatscht nur die Union. Auch als Merz einfordert, der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer müsse sehr bald die Rentenreform vorlegen, freut sich nur die Union.
Merz: Aufstellung des Haushalts hat keinen „Schönheitspreis“ verdient
Friedrich Merz beginnt seine Rede ungewöhnlich demütig. Deutschland sei in einer schwierigen geopolitischen, technologischen und demografischen Situation. Er wolle die Lage deshalb ungeschönt schildern, mit den Lichtblicken, die es gebe, aber auch mit den Fragen, die noch nicht gelöst seien, so der Bundeskanzler.
Auch der Etat für das kommende Jahr ist nach seinen Worten Ausdruck dieser schwierigen Situation. Angesichts des öffentlichen Streits, den die Koalition in den vergangenen Wochen ausgetragen habe, gebe er zu: „Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient.“ Aber der Erfolg in der Demokratie sei nun einmal selten ein erfolgreich „bestandener Beautycontest“. Der Erfolg kommt in mitunter schwierigen und manchmal kontroversen Verhandlungen zustande.
Unter dem Strich sei der Haushalt mit seiner Rekordneuverschuldung aber „vertretbar unter den Umständen, in denen wir uns befinden“, so Merz. Das klingt, als würde er dem mehr als 3000 Seiten umfassenden Werk selbst allenfalls eine Drei minus geben. In den kommenden Jahren werde die Aufgabe nicht leichter, so der Kanzler. Im Gegenteil: „Wir werden manch lieb gewordene Vorstellung aufgeben müssen.“ Dazu gehöre, dass sich das Land „aus Steuermitteln nicht mehr alles leisten können, an das wir uns allzu sehr gewöhnt haben“.
Auch der Etat für das kommende Jahr ist nach seinen Worten Ausdruck dieser schwierigen Situation. Angesichts des öffentlichen Streits, den die Koalition in den vergangenen Wochen ausgetragen habe, gebe er zu: „Der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts hat sicher keinen Schönheitspreis verdient.“ Aber der Erfolg in der Demokratie sei nun einmal selten ein erfolgreich „bestandener Beautycontest“. Der Erfolg kommt in mitunter schwierigen und manchmal kontroversen Verhandlungen zustande.
Unter dem Strich sei der Haushalt mit seiner Rekordneuverschuldung aber „vertretbar unter den Umständen, in denen wir uns befinden“, so Merz. Das klingt, als würde er dem mehr als 3000 Seiten umfassenden Werk selbst allenfalls eine Drei minus geben. In den kommenden Jahren werde die Aufgabe nicht leichter, so der Kanzler. Im Gegenteil: „Wir werden manch lieb gewordene Vorstellung aufgeben müssen.“ Dazu gehöre, dass sich das Land „aus Steuermitteln nicht mehr alles leisten können, an das wir uns allzu sehr gewöhnt haben“.
Bundeskanzler Friedrich Merz während der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag. . AP Photo/Markus Schreiber
AfD greift Merz wegen Ukraine-Hilfen an
Die AfD eröffnet als größte Oppositionsfraktion die Generaldebatte. Diesmal spricht nicht Alice Weidel, sondern ihr Kollege Tino Chrupalla. Er wirft Kanzler Friedrich Merz (CDU) vor, seine Reformversprechen nicht einzuhalten und stattdessen die Wirtschaftsmisere zu verschärfen. Durch seine Politik komme es zu einem Ausverkauf einer einst starken Industrie- und Wirtschaftsnation. Außerdem griff der AfD-Politiker die Ukraine-Politik der Koalition scharf an. Wolodimir Selenskij komme im Kanzleramt schneller an Geld als deutsche Bürger, sagte Chrupalla: "Wessen Kanzler sind Sie eigentlich?" Sogar Olaf Scholz sei beliebter gewesen als Merz. Die Union habe sich entzaubert. Sie werde hinter der Brandmauer den Status der Volkspartei verlieren.
Volles Haus
Der Plenarsaal des Bundestags ist gut gefüllt, als AfD-Chef Tino Chrupalla die Debatte an diesem Morgen eröffnet. Auch das Kabinett ist beinahe vollzählig vertreten. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Außenminister Johann Wadephul (CDU) studieren Akten, Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) ist mit ihrem Smartphone beschäftigt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hingegen hat seinen Stuhl nach hinten geschoben, die Arme vor der Brust verschränkt und schaut in die Reihen der Abgeordneten. Hört er Chrupalla zu? Oder denkt er über den Zustand seiner Koalition nach?
Gedenkminute für die Opfer von Femiziden
Die Bundestagsdebatte beginnt mit einer Gedenkminute für die vielen Hundert Frauen, die jedes Jahr in Deutschland getötet werden. Wenn man aller Opfer von Femiziden gedenken wolle, müsste der Bundestag mehr als fünf Stunden lang schweigen, sagt Parlamentspräsidentin Julia Klöckner. „Frauen werden immer öfter Opfer von Gewalt, weil sie Frauen sind“, so die CDU-Politikerin.
Gewalt beginne dabei im Alltag, im Internet, in Liedtexten, auch in der politischen Debatte. Alle Abgeordneten klatschen – bis auf die der AfD. „Wir wollen alle Frauen ermutigen, ihre Erfahrungen mit Gewalt nicht geheim zu halten“, sagt Klöckner weiter. Es sei die Pflicht des Gesetzgebers, auch jenen Frauen Schutz zu gewähren, die aus Loyalität zu ihrem Peiniger schwiegen. „Nicht die Opfer von Gewalt sollen sich schämen, die Täter sollen es.“
Gewalt beginne dabei im Alltag, im Internet, in Liedtexten, auch in der politischen Debatte. Alle Abgeordneten klatschen – bis auf die der AfD. „Wir wollen alle Frauen ermutigen, ihre Erfahrungen mit Gewalt nicht geheim zu halten“, sagt Klöckner weiter. Es sei die Pflicht des Gesetzgebers, auch jenen Frauen Schutz zu gewähren, die aus Loyalität zu ihrem Peiniger schwiegen. „Nicht die Opfer von Gewalt sollen sich schämen, die Täter sollen es.“
Parlamentspräsidentin Julia Klöckner eröffnet die Generaldebatte mit einer Gedenkminute. Odd Andersen/AFP
AfD in gespannter Erwartung
20 Minuten vor Beginn der Debatte ist der Plenarsaal noch weitgehend leer. Nur die AfD ist bereits in Bataillonsstärke vertreten. Rund zwei Dutzend Abgeordnete haben schon auf ihren Sitzen Platz genommen. Offenbar können sie die Rede ihrer Parteichefin Alice Weidel kaum erwarten. Oder startet heute Tino Chrupalla für seine Partei? Vom Bundeskanzler und seinem Kabinett ist derweil noch nichts zu sehen.
Carim Soliman
Höhepunkt der Haushaltswoche: Generaldebatte mit Merz
Mit der Generaldebatte erreicht die Haushaltswoche im Bundestag heute ab 9 Uhr ihren Höhepunkt. In der rund vierstündigen Debatte wird es aber nicht nur um den Etat gehen, die Arbeit der Regierung insgesamt steht auf dem Prüfstand. Mit großer Spannung wird die Rede von Kanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet. Eröffnet wird die Debatte aber traditionell von der größten Oppositionsfraktion, die derzeit von der AfD gestellt wird. Für sie spricht diesmal Fraktionschef Tino Chrupalla. Die SZ zeigt die Debatte von Beginn an hier im Livestream.
Am Freitag soll der Etat für 2027 im Bundestag formell beschlossen werden. Am Dienstag hatten die abschließenden Beratungen über das Budget für 2027 begonnen. Mit 560 Milliarden Euro ist es so groß wie nie zuvor und obendrein besonders umstritten. Nach der Schlussrunde im Haushaltsausschuss musste noch einmal nachverhandelt werden, weil Merz auf die Einarbeitung der Stromsteuersenkung für alle bestand.
Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hatte am Dienstag zum Auftakt der Haushaltswoche gesagt, das sei alles „wahnsinnig herausfordernd“ gewesen. Den Unmut im Parlament, den könne er verstehen. Am Ende aber habe man es geschafft, eine Finanzierungslücke von 34 Milliarden Euro zu schließen und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren.
Wie die Koalitionäre sich im Vorlauf des Haushaltsbeschlusses gegenseitig blockieren, lesen Sie hier:
Am Freitag soll der Etat für 2027 im Bundestag formell beschlossen werden. Am Dienstag hatten die abschließenden Beratungen über das Budget für 2027 begonnen. Mit 560 Milliarden Euro ist es so groß wie nie zuvor und obendrein besonders umstritten. Nach der Schlussrunde im Haushaltsausschuss musste noch einmal nachverhandelt werden, weil Merz auf die Einarbeitung der Stromsteuersenkung für alle bestand.
Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hatte am Dienstag zum Auftakt der Haushaltswoche gesagt, das sei alles „wahnsinnig herausfordernd“ gewesen. Den Unmut im Parlament, den könne er verstehen. Am Ende aber habe man es geschafft, eine Finanzierungslücke von 34 Milliarden Euro zu schließen und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren.
Wie die Koalitionäre sich im Vorlauf des Haushaltsbeschlusses gegenseitig blockieren, lesen Sie hier:
Blick in den Bundestag, in dem sich Bundeskanzler Merz heute der Generaldebatte stellen muss. . Kay Nietfeld/dpa
Teurer Stollen reist mit Dienstwagen von Dresden zum Papst
Er war zu groß fürs Handgepäck: Die sächsische Regierung hat einen Christstollen daher eigens per Dienstwagen nach Rom als Geschenk für Papst Leo XIV. geschickt. Exakt 923,51 Euro hat sich die Staatskanzlei den Transport kosten lassen. Die Regierungsmitglieder um Ministerpräsident Michael Kretschmer flogen. Zunächst waren zu den Kosten keine Angaben gemacht worden, doch dann hat der Linke-Landtagsabgeordnete Rico Gebhardt eine Anfrage gestellt.
Demnach reiste der vier Kilo schwere Stollen aus dem Erzgebirge in einem BMW von Dresden über die Alpen. Im Auto waren auch Stollenbrett und -messer sowie zehn weitere Gastgeschenke, darunter Meissener Porzellan, und eine Flagge des Freistaats.
Wenn ein Stollen zerbricht, ist das im sächsischen Volksglauben ein schlechtes Omen. Der Karton mit dem Gebäck habe wegen seiner Größe und Verpackung nicht per Handgepäck im Flugzeug transportiert werden können, heißt es zur Begründung. „Das Risiko, dass er beim Transport per Aufgabegepäck im Flugzeug beschädigt wird, wurde als zu hoch eingeschätzt.“
Mehr als die Hälfte der Transportkosten entfällt demnach auf Kraftstoff und Verschleiß des Fahrzeugs, rechnet die Staatskanzlei vor. Auch Mautgebühren in Italien und Österreich sowie 18 Euro Parkgebühren wurden fällig. Nicht zuletzt fielen mehr als 200 Euro Übernachtungskosten und Tagegeld für den Fahrer an.
Demnach reiste der vier Kilo schwere Stollen aus dem Erzgebirge in einem BMW von Dresden über die Alpen. Im Auto waren auch Stollenbrett und -messer sowie zehn weitere Gastgeschenke, darunter Meissener Porzellan, und eine Flagge des Freistaats.
Wenn ein Stollen zerbricht, ist das im sächsischen Volksglauben ein schlechtes Omen. Der Karton mit dem Gebäck habe wegen seiner Größe und Verpackung nicht per Handgepäck im Flugzeug transportiert werden können, heißt es zur Begründung. „Das Risiko, dass er beim Transport per Aufgabegepäck im Flugzeug beschädigt wird, wurde als zu hoch eingeschätzt.“
Mehr als die Hälfte der Transportkosten entfällt demnach auf Kraftstoff und Verschleiß des Fahrzeugs, rechnet die Staatskanzlei vor. Auch Mautgebühren in Italien und Österreich sowie 18 Euro Parkgebühren wurden fällig. Nicht zuletzt fielen mehr als 200 Euro Übernachtungskosten und Tagegeld für den Fahrer an.
Der teure Stollen beim Besuch im Vatikan Ende September. Foto: Vatican Media/IPA via ZUMA Press
„Schuldenorgie“: Opposition kritisiert Haushalt scharf
Zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag hat die Opposition den von Union und SPD vorgelegten Haushalt zerrissen. „Was Sie hier vorlegen, das ist kein Haushalt, das ist eine windschiefe Bretterbude ohne Fundament“, sagte der Haushaltsexperte der Grünen, Sebastian Schäfer. Der AfD-Haushälter Michael Espendiller kritisierte: „Dieser Haushalt hat keinerlei roten Faden. Er lebt von Schulden und sonst nichts.“
Grüne, Linke und AfD warnten unter anderem, die Rechnung für die hohen Kredite müsse die kommende Generation tragen. Jede Minute nehme der Bund mehr als 400 000 Euro Schulden auf, sagte Espendiller. Linken-Haushälter Dietmar Bartsch sprach von einer „Schuldenorgie“. Der schwarz-roten Bundesregierung gehe es nur um ihr politisches Überleben.
Tatsächlich will die Bundesregierung jeden dritten Euro in ihrem Haushalt über Kredite finanzieren. Im Kernhaushalt und mehreren Sondertöpfen sind neue Schulden von rund 200 Milliarden Euro geplant.
Die Haushälter kritisierten auch, wie die Koalition in letzter Minute noch eine Senkung der Stromsteuer beschloss. Überraschend äußerte sich ähnlich auch der Haushälter der SPD, Thorsten Rudolph. „Die Regierung hatte monatelang Zeit, eine Lösung zu finden.“ Eine Nacht-Einigung nach der eigentlich entscheidenden Sitzung im Haushaltsausschuss sei eine Missachtung des Parlaments.