Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz: Deutschland kauft "Tomahawk"-Marschflugkörper aus den USA
Wadephul spricht von „irritierenden Bemerkungen“ auf dem Nato-Gipfel
Merz gibt Regierungserklärung ab
Opposition will Gesundheits-Sparpaket in Karlsruhe stoppen
Merz lobt Ergebnisse beim Nato-Gipfel
"Wir sind ein starkes Land"
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zurück vom Nato-Gipfel in Ankara und nutzt seine Regierungserklärung dazu, die bisherige Leistung seiner Koalition und generell der politischen Mitte zu würdigen. „Wir sind ein starkes Land“, sagte Merz am Rednerpult des Bundestages. Deutschland könne das auch bleiben, wenn man sich den Herausforderungen stelle, sie nicht wie früher wegschiebe, sondern angehe und löse.
Merz geht es also nach dem Nato-Gipfel auch darum, ein innenpolitisches Signal zu senden. Schließlich beginnt am Freitag die parlamentarische Sommerpause. Aus der die Abgeordneten im Regelfall erst Anfang September zurückkommen werden, genauer gesagt: nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Dort liegt Merz' CDU mit deutlichem Abstand hinter der in dem Bundesland als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD. Sollte es den Rechtsextremen gelingen, ihr Ziel zu erreichen, und die Alleinregierung zu stellen, hätte das bedeutende Auswirkungen auf den Bund.
In seiner Regierungserklärung spricht Merz die AfD zwar nicht direkt an, spricht aber von radikalen Kräften, die Probleme vor allem beschrieben und vermeintlich einfache Lösungen anböten. Die Antworten radikaler Parteien von links und von rechts mögen verführerisch klingen, sagte Merz, „aber sie gestalten nicht, sie zerstören“, sagte Merz. „Sie spalten unser Land und würden es – sollten sie politische Verantwortung in unserem Land übernehmen – in den Abgrund führen“, sagte Merz. Die Mitte hingegen liefere, sagte der Kanzler. Sie arbeite und erfülle den Auftrag aus unserem Grundgesetz.
Merz geht es also nach dem Nato-Gipfel auch darum, ein innenpolitisches Signal zu senden. Schließlich beginnt am Freitag die parlamentarische Sommerpause. Aus der die Abgeordneten im Regelfall erst Anfang September zurückkommen werden, genauer gesagt: nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Dort liegt Merz' CDU mit deutlichem Abstand hinter der in dem Bundesland als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD. Sollte es den Rechtsextremen gelingen, ihr Ziel zu erreichen, und die Alleinregierung zu stellen, hätte das bedeutende Auswirkungen auf den Bund.
In seiner Regierungserklärung spricht Merz die AfD zwar nicht direkt an, spricht aber von radikalen Kräften, die Probleme vor allem beschrieben und vermeintlich einfache Lösungen anböten. Die Antworten radikaler Parteien von links und von rechts mögen verführerisch klingen, sagte Merz, „aber sie gestalten nicht, sie zerstören“, sagte Merz. „Sie spalten unser Land und würden es – sollten sie politische Verantwortung in unserem Land übernehmen – in den Abgrund führen“, sagte Merz. Die Mitte hingegen liefere, sagte der Kanzler. Sie arbeite und erfülle den Auftrag aus unserem Grundgesetz.
Annegret Hilse/REUTERS
Reichinnek: „Sommer, Sonne, Sozialkahlschlag“
„Sommer, Sonne, Sozialkahlschlag“, sagt Heidi Reichinnek, die Fraktionschefin der Linken, zu Beginn ihrer Rede. Auch sie nutzt ihren Auftritt für einen Angriff auf die Regierung im Allgemeinen und Kanzler Merz im Speziellen. Die Regierung mache das Leben der „Mehrheit unbezahlbar und unerträglich“, sagt sie. Merz‘ Regierungszeit habe darin bestanden „den Menschen immer wieder vorzuwerfen, dass sie nicht lang und hart genug arbeiten, zuzusehen, wie die Preise explodieren und die Axt an den Sozialstaat zu legen“.
Während Reichinnek spricht, verlässt der Kanzler die Regierungsbank und geht in die dritte Reihe der Unionsfraktion, wo er sich zwischen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und Außenpolitiker Norbert Röttgen setzt.
Auch Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek findet im Bundestag kritische Worte für den Kanzler. . Bernd von Jutrczenka/dpa
Spahn: „Sparen ohne zu sparen, das geht nicht“
Jens Spahn stellt sich hinter seinen Parteivorsitzenden und Bundeskanzler Friedrich Merz. „Die Nato lebt“, sagt. Die Europäer seien selbstbewusst geworden und Deutschland habe mit der Entscheidung, die Bundeswehr aufzurüsten, den „europäischen Pfeiler“ der Nato neu gegründet. Auch die USA stünden zur Ukraine und zur Nato. „Das ist auch ein Verdienst des Bundeskanzlers“, sagt Spahn.
Dann wechselt er zur Wirtschaftspolitik. Nach sechs Jahren ohne Wachstum müsse gehandelt werden. Deutschland sei noch immer die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt „und das wollen wir bleiben“. Deshalb packe die Koalition an, etwa mit dem Infrastrukturzukunftsgesetz, damit die Milliarden aus dem Sondervermögen endlich dahin fließen würden, wo sie hingehörten.
Es gebe aber auch „bittere Entscheidungen“ räumt Span ein. Etwa bei der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ebenso wie bei Wohngeld und Elterngeld. Aber man müsse die sozialen Sicherungssysteme eben fit für die 2030er-Jahre machen. „Sparen ohne zu sparen, das geht nicht“, sagt Spahn.
Zum Schluss wird es grundsätzlich. Viele Menschen würden die politische Mitte im politischen Spektrum suchen, sagt Spahn. Die Mitte sei allerdings mehr als ein Standort, sie sei ein Prinzip und die Bereitschaft zum Kompromiss. Wer „immer nur nimmt und nicht gibt“, gehöre nicht zur Mitte. Und wer mit einem „Auf-die-Barrikaden-Sozialismus“ Politik mache, werde nicht zu dem beitragen, „was Mitte ist“. Dann dreht sich Spahn zur Linksfraktion. Er freue sich bereits auf die Antwort von Heidi Reichinnek.
Dann wechselt er zur Wirtschaftspolitik. Nach sechs Jahren ohne Wachstum müsse gehandelt werden. Deutschland sei noch immer die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt „und das wollen wir bleiben“. Deshalb packe die Koalition an, etwa mit dem Infrastrukturzukunftsgesetz, damit die Milliarden aus dem Sondervermögen endlich dahin fließen würden, wo sie hingehörten.
Es gebe aber auch „bittere Entscheidungen“ räumt Span ein. Etwa bei der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ebenso wie bei Wohngeld und Elterngeld. Aber man müsse die sozialen Sicherungssysteme eben fit für die 2030er-Jahre machen. „Sparen ohne zu sparen, das geht nicht“, sagt Spahn.
Zum Schluss wird es grundsätzlich. Viele Menschen würden die politische Mitte im politischen Spektrum suchen, sagt Spahn. Die Mitte sei allerdings mehr als ein Standort, sie sei ein Prinzip und die Bereitschaft zum Kompromiss. Wer „immer nur nimmt und nicht gibt“, gehöre nicht zur Mitte. Und wer mit einem „Auf-die-Barrikaden-Sozialismus“ Politik mache, werde nicht zu dem beitragen, „was Mitte ist“. Dann dreht sich Spahn zur Linksfraktion. Er freue sich bereits auf die Antwort von Heidi Reichinnek.
Miersch: Können nicht auf Trump vertrauen
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat das Verhalten von US-Präsident Donald Trump gegenüber europäischen Bündnispartnern kritisiert. Was von ihm zu Beginn des Nato-Gipfels zu Grönland und Spanien zu hören gewesen sei, stelle einen Angriff auf die europäische Solidarität dar, sagte Miersch im Bundestag. Dies dürfe man niemals zulassen. Es zeige, „dass wir in diesen Zeiten nicht auf einen amerikanischen Präsidenten dergestalt vertrauen können, sondern dass wir nur Europa als Verteidigungsmacht sehen müssen und hier eben dementsprechend auch investieren müssen.“
SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Miersch kritisiert in seinem Redebeitrag das Verhalten des US-Präsidenten europäischen Bündnispartnern gegenüber. Elisa Schu/dpa
Dröge: „So kann man kein Land regieren“
Für die Grünen tritt Fraktionschefin Katharina Dröge ans Rednerpult – und verschiebt den Fokus der Debatte. Dröge zitiert aus einem Schreiben der Leitstelle der Kölner Feuerwehr, in dem es um die Auswirkungen der Hitzewelle vor gut eineinhalb Wochen in Deutschland geht. 1136 Einsätze hätten die Feuerwehrkräfte an diesem Wochenende aufgrund der Hitze gehabt, mehr als 30 Mal hätten sie Menschen reanimieren müssen, an normalen Tagen seien es zwei, zitiert Dröge, die selbst aus Köln stammt, aus dem Schreiben. An diesem Wochenende seien in Köln 120 Menschen gestorben, „viermal mehr als an einem durchschnittlichen Wochenende“.
Am Morgen hatte das Robert-Koch-Institut gemeldet, die Hitzewelle Ende Juni habe zu gut 5100 hitzebedingten Todesfällen geführt. Der Kanzler aber, kritisiert Dröge, habe an besagtem Wochenende zwar einen „etwas missglückten Tweet“ zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM abgesetzt, Angehörigen von Hitzetoten habe er aber nicht sein Mitgefühl ausgesprochen. Merz‘ Regierung arbeite vielmehr jede Woche daran, die Klimaschutzgesetze kaputtzumachen.
Außerdem kritisiert Dröge die Pläne der Bundesregierung zur Attest-Pflicht ab dem ersten Krankheitstag. „Das sei ein strukturelles Misstrauensvotum an die Beschäftigten im Land“, sagt sie. Man dürfe die Menschen im Land nicht „ständig als Trickser, Täuscher und Faulenzer“ bezeichnen, sagt Dröge. „So kann man kein Land regieren.“
Grünen_Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge während der Debatte im Bundesatag. Bernd von Jutrczenka/dpa
Merz: „Das beste Sozialsicherungssystem nützt nichts, wenn wir nicht in Freiheit und Sicherheit leben.“
Nach dem innenpolitischen Auftakt richtet Friedrich Merz den Blick nach Ankara. Der Bundeskanzler hatte am Dienstag und Mittwoch am Nato-Gipfel teilgenommen und zeigt sich mit dessen Ausgang ausgesprochen zufrieden. „Das Ergebnis übertrifft alle meine Erwartungen“, sagt Merz. Besonders hebt er Nato-Generalsekretär Mark Rutte hervor, der den Gipfel „hervorragend durchgeführt und organisiert“ habe. Ohne ihn wäre das Ergebnis „so nicht möglich gewesen“.
Merz betont, dass die europäischen Nato-Mitglieder gemeinsam mit Kanada die Notwendigkeit erkannt hätten, deutlich mehr für die eigene Verteidigung auszugeben. Das Ziel, fünf Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung und verteidigungsrelevante Ausgaben aufzuwenden, werde „weit vor dem vorgesehenen Zeitpunkt“ erreicht werden.
„Das beste Sozialsicherungssystem nützt nichts, wenn wir nicht in Freiheit und Sicherheit leben.“ Die höheren Verteidigungsausgaben hätten zudem positive Effekte für die Industrie. Als Beispiel nennt Merz den Kauf deutscher U-Boote durch Kanada.
Merz betont, dass die europäischen Nato-Mitglieder gemeinsam mit Kanada die Notwendigkeit erkannt hätten, deutlich mehr für die eigene Verteidigung auszugeben. Das Ziel, fünf Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung und verteidigungsrelevante Ausgaben aufzuwenden, werde „weit vor dem vorgesehenen Zeitpunkt“ erreicht werden.
„Das beste Sozialsicherungssystem nützt nichts, wenn wir nicht in Freiheit und Sicherheit leben.“ Die höheren Verteidigungsausgaben hätten zudem positive Effekte für die Industrie. Als Beispiel nennt Merz den Kauf deutscher U-Boote durch Kanada.
Hoffmann zur AfD: "Haben Sie heute schlecht geschlafen?"
Nach dem Bundeskanzler ist AfD-Parteichef Tino Chrupalla an der Reihe. Chrupalla geht Merz gleich zu Beginn scharf an: „Die Kosten des Scheiterns steigen jeden Tag, solange sie Bundeskanzler sind“, sagt er. Außerdem hält er Merz ein Zitat vor, das dieser Anfang Februar 2025 auf der Plattform X gepostet hatte. Darin heißt es: „Das, was die Sozialdemokraten gut können, ist Schulden machen, Steuern erheben und immer höhere Staatsausgaben.“ Jetzt gehe ihnen das Geld fremder Leute aus. Und weiter: „Können wir uns mal mit dem Gedanken beschäftigen, ob wir auf der Ausgaben-Seite ein Problem haben?“ Chrupallas Botschaft dahinter: Merz sei nicht glaubwürdig.
Nach wenigen Minuten wird die Rede des AfD-Chefs allerdings von einer Zwischenfrage von CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann unterbrochen. „Sie quatschen unser Land in eine Depression“, sagt Hoffmann. Jetzt habe Chrupalla aber endlich einmal über einen Punkt gesprochen, bei dem die AfD einen eigenen Lösungsvorschlag mache. Chrupalla hatte gerade gefordert, Beamte sollten in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Während Hoffmann spricht, wird es unruhig in der AfD-Fraktion. „Haben Sie heute schlecht geschlafen“, fragt Hoffmann in Richtung der AfD-Abgeordneten.
Dann konfrontiert Hoffmann den AfD-Chef damit, mit dessen Vorschlag könne man die Rentenkasse nicht auf stabile Füße stellen. Chrupalla hält allerdings an der Forderung seiner Partei fest.
Merz: Deutschland kauft "Tomahawk"-Marschflugkörper aus den USA
Der Bundeskanzler verkündet in seiner Regierungserklärung auch eine exklusive Nachricht: Deutschland habe sich mit den USA beim Nato-Gipfel in Ankara auf den Kauf von Mittelstreckenwaffen des Typs Tomahawk geeinigt. Es ist ein Erfolg für Merz, denn lange war unklar, ob es zu so einem Deal mit den USA und Präsident Donald Trump kommen würde. "Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren", sagt Merz.
Merz: Zusammenbringen, was auseinandergeht
Bundeskanzler Friedrich Merz setzt zu Beginn seiner Regierungserklärung den Schwerpunkt klar auf die innenpolitische Lage. Seit gut einem Jahr arbeite die Regierung daran, „zusammenzubringen, was in Teilen unseres Landes auseinander geht.“ Auch an den Grenzen des politisch Vertretbaren.
Es sei in diesem ersten Regierungsjahr bereits „sehr viel geschehen“, sagt Merz. Deutschland breche in eine Zukunft auf, in der man gern Bürger dieses Landes sei. Die Regierung liefere dafür die notwendigen Voraussetzungen. Als Beispiel nennt der Kanzler die Gesundheitsreform, die morgen von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll. Mit ihr werde die gesetzliche Krankenversicherung auf eine „neue finanzierbare Grundlage“ gestellt. Dafür erntet Merz Lacher und Zwischenrufe aus dem Plenum.
Der Kanzler kontert: „Das mag Ihnen alles nicht gefallen, aber die Koalition ist entschlossen, diese Reform auf den Weg zu bringen.“ Die Reform sei notwendig, um sonst drohende Beitragssteigerungen zu verhindern. In Richtung der Opposition ergänzt Merz: „Auch wenn Sie versuchen, das zu verhindern.“
Es sei in diesem ersten Regierungsjahr bereits „sehr viel geschehen“, sagt Merz. Deutschland breche in eine Zukunft auf, in der man gern Bürger dieses Landes sei. Die Regierung liefere dafür die notwendigen Voraussetzungen. Als Beispiel nennt der Kanzler die Gesundheitsreform, die morgen von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll. Mit ihr werde die gesetzliche Krankenversicherung auf eine „neue finanzierbare Grundlage“ gestellt. Dafür erntet Merz Lacher und Zwischenrufe aus dem Plenum.
Der Kanzler kontert: „Das mag Ihnen alles nicht gefallen, aber die Koalition ist entschlossen, diese Reform auf den Weg zu bringen.“ Die Reform sei notwendig, um sonst drohende Beitragssteigerungen zu verhindern. In Richtung der Opposition ergänzt Merz: „Auch wenn Sie versuchen, das zu verhindern.“
Gleicht beginnt die Bundestagssitzung
Die Regierungsbank füllt sich. Gleich beginnt die vorletzte Sitzung des Bundestages, bevor das Parlament am Freitag für acht Wochen die Türen schließt. Oder, wie es hier in Berlin etwas eleganter heißt: in die „sitzungsfreie Zeit“ startet. In der Sitzung könnte es allerdings gleich alles andere als sommerlich entspannt zugehen. Die innenpolitische Lage ist derzeit vor allem von Haushaltskürzungen und Reformdebatten geprägt.
Sebastian Strauß/SZ
Sebastian Strauß/SZ
Wadephul spricht von „irritierenden Bemerkungen“ auf dem Nato-Gipfel
Außenminister Johann Wadephul (CDU) hält die Nato trotz des sprunghaften Verhaltens von US-Präsident Donald Trump nicht für schwach. „Diese Nato hält zusammen“, sagte er in den ARD-„Tagesthemen“. Am Ende des Nato-Gipfels in Ankara sei Trump ganz klar an der Seite aller Verbündeten in Europa gewesen. Auf die Frage, wie nahe die Nato an einem Bruch sei oder gewesen sei, sagte Wadephul: „Die Nato ist stärker als sie je zuvor war.“
Wadephul räumte jedoch ein, dass es auf dem Gipfel „irritierende Bemerkungen“ gegeben habe. Trump hatte seine europäischen Verbündeten in Ankara öffentlich brüskiert. Er kündigte am Rande des Treffens an, die Handelsbeziehungen mit Spanien wegen fehlender Unterstützung im Iran-Krieg zu beenden und nannte das Land einen „furchtbaren Partner“. Auch Deutschland zählte er zu den Ländern, die die USA im Stich gelassen hätten.
Wadephul räumte jedoch ein, dass es auf dem Gipfel „irritierende Bemerkungen“ gegeben habe. Trump hatte seine europäischen Verbündeten in Ankara öffentlich brüskiert. Er kündigte am Rande des Treffens an, die Handelsbeziehungen mit Spanien wegen fehlender Unterstützung im Iran-Krieg zu beenden und nannte das Land einen „furchtbaren Partner“. Auch Deutschland zählte er zu den Ländern, die die USA im Stich gelassen hätten.
Merz gibt Regierungserklärung ab
Nach seiner Rückkehr vom Nato-Gipfel gibt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag (von 9 Uhr an hier im Livestream) im Bundestag eine Regierungserklärung „zur aktuellen politischen Lage“ ab. Das zweitägige Treffen mit den Nato-Verbündeten in Ankara wird dabei wohl ebenso eine zentrale Rolle spielen wie die jüngsten Reformvorhaben der schwarz-roten Koalition. Die anschließende Debatte dürfte von der Opposition für eine Generalabrechnung mit der Regierungspolitik genutzt werden.
In der vorletzten Plenarsitzung vor der parlamentarischen Sommerpause soll außerdem noch eine Reihe von Gesetzen verabschiedet werden: So wollen die Abgeordneten etwa die Einführung des antragsfreien Kindergelds beschließen. Bei Unfällen mit Elektrorollern soll eine Gesetzesänderung dafür sorgen, dass die Geschädigten künftig einfacher an Schadenersatz kommen.
In der vorletzten Plenarsitzung vor der parlamentarischen Sommerpause soll außerdem noch eine Reihe von Gesetzen verabschiedet werden: So wollen die Abgeordneten etwa die Einführung des antragsfreien Kindergelds beschließen. Bei Unfällen mit Elektrorollern soll eine Gesetzesänderung dafür sorgen, dass die Geschädigten künftig einfacher an Schadenersatz kommen.
Bundeskanzler Friedrich Merz. Liesa Johannssen/REUTERS
Opposition will Gesundheits-Sparpaket in Karlsruhe stoppen
Die Opposition will die von der schwarz-roten Koalition noch vor der Sommerpause geplante Verabschiedung des Sparpakets für stabile Krankenkassenbeiträge juristisch stoppen. Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen kritisierte ein „chaotisches Gesetzgebungsverfahren“ und teilte mit, dass er das Bundesverfassungsgericht dazu angerufen hat. Kurz darauf gab auch der Linken-Abgeordnete Ates Gürpinar einen solchen Schritt bekannt.
Union und SPD lehnten es mit ihrer Mehrheit im Plenum ab, die für Freitag geplante Bundestags-Abstimmung von der Tagesordnung zu nehmen. Dahmen sagte, er habe erhebliche Zweifel, dass „überhaupt noch ein ordnungsgemäßes parlamentarisches Verfahren“ bei diesem Gesetz möglich sei. Mit einem Änderungsantrag von rund 300 Seiten sei erst am Montag „praktisch ein neues Gesetz“ vorgelegt worden. Die milliardenschweren Auswirkungen seien auf diese Weise keinesfalls seriös abschätzbar.
Ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichts bestätigte den Eingang von Eilanträgen der Abgeordneten von Grünen und Linken. Wie schnell das höchste deutsche Gericht eine Entscheidung dazu fällen könnte, blieb zunächst offen.
Union und SPD lehnten es mit ihrer Mehrheit im Plenum ab, die für Freitag geplante Bundestags-Abstimmung von der Tagesordnung zu nehmen. Dahmen sagte, er habe erhebliche Zweifel, dass „überhaupt noch ein ordnungsgemäßes parlamentarisches Verfahren“ bei diesem Gesetz möglich sei. Mit einem Änderungsantrag von rund 300 Seiten sei erst am Montag „praktisch ein neues Gesetz“ vorgelegt worden. Die milliardenschweren Auswirkungen seien auf diese Weise keinesfalls seriös abschätzbar.
Ein Sprecher des Bundesverfassungsgerichts bestätigte den Eingang von Eilanträgen der Abgeordneten von Grünen und Linken. Wie schnell das höchste deutsche Gericht eine Entscheidung dazu fällen könnte, blieb zunächst offen.
Im Bundestag beantragten Grüne und Linke, die zweite und dritte Lesung des Spargesetzes am Freitag abzusetzen – dies wurde aber mit der Mehrheit der Koalition abgelehnt. Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Irene Mihalic sagte, es gebe keine ordentliche Beratung des Gesetzentwurfs. Dabei rede man über eines der wichtigsten Reformvorhaben. Unionsfraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger (CDU) betonte, dass die Pläne vor 70 Tagen vom Kabinett auf den Weg gebracht worden seien. Änderungen beträfen nun nur bestimmte Stellen, das meiste sei unverändert. Das sei „normales parlamentarisches Geschäft“.
Direkt nach dem Scheitern des Vorstoßes erklärte Linke-Gesundheitsexperte Gürpinar, er wende sich mit einer Klage in Karlsruhe gegen die unzulässige Eile des Verfahrens. „Die notwendige Zeit für Beratung und Willensbildung ist hier nicht gegeben.“ Am Dienstag seien weitere Änderungen angekündigt worden, was die Koalition dann selbst nicht mehr geschafft habe, so dass ein spontaner Entschließungsantrag abgestimmt werden solle. Auch der AfD-Fachpolitiker Martin Sichert kündigte an, das Bundesverfassungsgericht anzurufen.
Union und SPD streben an, das Sparpaket am Freitag im Bundestag zu beschließen. Es soll dann auch direkt in den Bundesrat kommen, der am Freitag zum letzten Mal vor der Sommerpause tagt. Zustimmungsbedürftig ist das Gesetz nicht, die Länder könnten das Verfahren aber bremsen, indem sie den Vermittlungsausschuss anrufen. Am Mittwoch wollten Union und SPD im Gesundheitsausschuss des Bundestags noch mehrere Änderungen einfügen.
Direkt nach dem Scheitern des Vorstoßes erklärte Linke-Gesundheitsexperte Gürpinar, er wende sich mit einer Klage in Karlsruhe gegen die unzulässige Eile des Verfahrens. „Die notwendige Zeit für Beratung und Willensbildung ist hier nicht gegeben.“ Am Dienstag seien weitere Änderungen angekündigt worden, was die Koalition dann selbst nicht mehr geschafft habe, so dass ein spontaner Entschließungsantrag abgestimmt werden solle. Auch der AfD-Fachpolitiker Martin Sichert kündigte an, das Bundesverfassungsgericht anzurufen.
Union und SPD streben an, das Sparpaket am Freitag im Bundestag zu beschließen. Es soll dann auch direkt in den Bundesrat kommen, der am Freitag zum letzten Mal vor der Sommerpause tagt. Zustimmungsbedürftig ist das Gesetz nicht, die Länder könnten das Verfahren aber bremsen, indem sie den Vermittlungsausschuss anrufen. Am Mittwoch wollten Union und SPD im Gesundheitsausschuss des Bundestags noch mehrere Änderungen einfügen.
Schnieder sieht Hitzeschutz als zunehmend wichtige Aufgabe
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sieht zunehmende Herausforderungen, das Verkehrssystem gegen hohe Temperaturen und andere Folgen des Klimawandels zu wappnen. „Hitzephasen, ebenso Niederschläge, also alles, was mit Klima und Wetter zu tun hat, wird extremer werden", sagte der CDU-Politiker in einem Videointerview der Deutschen Presse-Agentur. Diese Fälle würden zunehmen in der Zukunft.
„Das sind Herausforderungen für unsere Verkehrssysteme, ob das Straßen sind, ob das Schiene ist, ob das Fahrzeuge sind, also auch die Züge", sagte Schnieder. „Darauf müssen wir uns einstellen. Darauf haben wir uns schon eingestellt. Die Arbeiten dort sind im Gange, um resilienter zu werden."
Bei der letzten Hitzewelle hatten Hitzeschäden wie geplatzte Fahrbahndecken zu Sperrungen von Autobahnen in Deutschland geführt. Nach einer Liste des ADAC waren mehrere Autobahnen betroffen. Es kam auch zu Geschwindigkeitsbegrenzungen. Bei Hitze wölbt sich auf manchen Autobahnen die Fahrbahn auf. Fachleute sprechen von sogenannten Blow-ups.
„Das sind Herausforderungen für unsere Verkehrssysteme, ob das Straßen sind, ob das Schiene ist, ob das Fahrzeuge sind, also auch die Züge", sagte Schnieder. „Darauf müssen wir uns einstellen. Darauf haben wir uns schon eingestellt. Die Arbeiten dort sind im Gange, um resilienter zu werden."
Bei der letzten Hitzewelle hatten Hitzeschäden wie geplatzte Fahrbahndecken zu Sperrungen von Autobahnen in Deutschland geführt. Nach einer Liste des ADAC waren mehrere Autobahnen betroffen. Es kam auch zu Geschwindigkeitsbegrenzungen. Bei Hitze wölbt sich auf manchen Autobahnen die Fahrbahn auf. Fachleute sprechen von sogenannten Blow-ups.
Rechtswissenschaftler: AfD könnte Justiz kaum beeinflussen
Der Rechtswissenschaftler Winfried Kluth hält die Einflussmöglichkeiten einer potenziellen AfD-Regierung auf die Justiz in Sachsen-Anhalt für gering. „Appelle kann man immer verkünden. Entscheidend ist, dass Richter an das Gesetz gebunden sind", sagte Kluth der dpa. „Ich sehe da wenig Möglichkeiten der Einflussnahme.“
Die AfD will etwa Richter ermutigen, Täter bei Gewaltverbrechen mit maximaler Härte zu bestrafen und den Strafrahmen voll auszuschöpfen. „Hier darf es keine Kuscheljustiz geben", heißt es im Wahlprogramm. Insgesamt sieht Kluth wenig Eingriffsmöglichkeiten in die Justiz. „Einen Richter, der rechtstreu ist, kann man nicht gegen seinen Willen versetzen", sagte Kluth, der Professor für Öffentliches Recht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist und einst Richter am Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt war.
Auf einzelne Entscheidungen von Richtern habe die Regierung keinen Einfluss, sagte auch der Landesvorsitzende des Richterbunds Sachsen-Anhalt, Christian Löffler. Doch in den nächsten Jahren gingen viele Richter und Staatsanwälte im Land in den Ruhestand. Hier könne das Justizministerium mit der Personalpolitik in den kommenden Jahren Weichen stellen, so Löffler.
Die AfD will etwa Richter ermutigen, Täter bei Gewaltverbrechen mit maximaler Härte zu bestrafen und den Strafrahmen voll auszuschöpfen. „Hier darf es keine Kuscheljustiz geben", heißt es im Wahlprogramm. Insgesamt sieht Kluth wenig Eingriffsmöglichkeiten in die Justiz. „Einen Richter, der rechtstreu ist, kann man nicht gegen seinen Willen versetzen", sagte Kluth, der Professor für Öffentliches Recht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist und einst Richter am Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt war.
Auf einzelne Entscheidungen von Richtern habe die Regierung keinen Einfluss, sagte auch der Landesvorsitzende des Richterbunds Sachsen-Anhalt, Christian Löffler. Doch in den nächsten Jahren gingen viele Richter und Staatsanwälte im Land in den Ruhestand. Hier könne das Justizministerium mit der Personalpolitik in den kommenden Jahren Weichen stellen, so Löffler.