Kabinett beschließt neues Heizungsgesetz

Die Bundesregierung hat nach monatelangen Verhandlungen das neue ​Heizungsgesetz auf den Weg gebracht. Das Kabinett gab am Mittwoch grünes Licht für den Gesetzentwurf von Bauministerin Verena Hubertz (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).



Mit dem neuen Gesetz soll die Pflicht wegfallen, ‌dass neue Heizungen mit einem Anteil ‌von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Stattdessen sollen neu eingebaute Gas- ​und Ölheizungen ​ab 2029 schrittweise klimaneutraler betrieben ​werden. Dazu muss ein wachsender Anteil von Biomethan oder Bioöl beigemischt werden, der bis 2040 auf ‌60 Prozent steigen soll. Kritiker sehen darin eine Aufweichung des ​Klimaschutzes. Die Regierung will damit Hauseigentümern wieder eine größere Wahlfreiheit lassen.



Die schwarz-rote Koalition hatte aber bereits eingeräumt, dass ‌diese Beimischung ‌ein Kostenrisiko birgt. Sie hatte sich daher ​auf eine stärkere Kostenbeteiligung von Vermietern verständigt, wenn sie ​neue Gas- oder Ölheizungen einbauen. Demnach sollen ‌ab 2028 die Kosten für den CO₂-Preis und die Gasnetzentgelte hälftig zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden. Gleiches soll für die Preisaufschläge der ab 2029 ⁠vorgeschriebenen klimafreundlicheren Brennstoffe gelten.



Der Gesetzentwurf wird nun an den Bundestag zur Beratung übermittelt. Der Bundesrat muss nicht zustimmen. Bürger werden dem Entwurf zufolge pro Jahr um rund ‌5,1 Milliarden Euro entlastet. „Für die Wirtschaft entsteht im Saldo eine jährliche Entlastung von rund 2,3 Milliarden Euro.“



In dem Gesetz wird ausdrücklich auf das Klimaschutzgesetz und das Ziel, Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen, Bezug genommen. Das war den beteiligten SPD-Ministerien wichtig, um dem Eindruck entgegenzuwirken, die Klimaziele würden aufgeweicht. Mit dem Gesetz wird auch das Betriebsverbot für Öl- und Gasheizungen ab dem ⁠Jahr 2045 ersatzlos gestrichen. Bisher ist im Gebäudeenergiegesetz festgelegt, dass Heizkessel „längstens bis zum ‌Ablauf des 31. ‌Dezember 2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden“ dürfen. Hubertz hatte Reuters zuletzt gesagt, hier sei die Regierung aber auch durch ​das Klimaschutzgesetz gebunden.



Lesen Sie im Text von Michael Bauchmüller, welche Anforderungen für neue Öl- und Gasheizungen gelten sollen – und was das für die Klimaziele bedeutet: