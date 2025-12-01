Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Saimah Jiwa
Junge Union kritisiert Bas scharf im Rentenstreit
Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, hat im Rentenstreit die SPD-Chefin Bärbel Bas scharf kritisiert. „Regierungsfähigkeit heißt Reformfähigkeit“, sagte er vor einer Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin. „Und wenn Bärbel Bas am Wochenende nochmal zu gemeinsamem Kampf gegen die Arbeitgeber in Deutschland aufruft, dann sagt das alles über die Reformfähigkeit der SPD aus.“
Zu seinem Abstimmungsverhalten bei der Entscheidung über das Rentenpaket im Bundestag äußerte Winkel sich auch auf Nachfrage nicht. Er gehört zu den 18 jungen Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion, die das Gesetz ablehnen. Ein Teil ihrer Stimmen wird aber benötigt, um eine eigene Mehrheit der Koalition zu sichern.
Bas hatte auf dem Juso-Bundeskongress am Wochenende gesagt: „Und für mich war spätestens, wenn nicht sogar schon vorher, dieser Arbeitgebertag für mich ein Schlüsselerlebnis, weil da besonders deutlich geworden ist, gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen." Später präzisierte sie ihre Aussage: „Da saßen sie, ich sag das jetzt mal ganz offen, die Herren, ja, meistens waren es Männer, in ihren bequemen Sesseln, der eine oder andere im Maßanzug, und die Ablehnung war deutlich zu spüren“, sagte sie. „Während sie lachten, habe ich allerdings an die Menschen gedacht, die auf unsere Solidarität angewiesen sind. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, oft körperlich hart, oft schlecht bezahlt, oft bis an die Grenzen ihrer Kraft.“
Dieser Moment habe ihr noch einmal gezeigt, wo die Linien in diesem Land wirklich verliefen, betonte Bas. „Sie verlaufen nicht zwischen jung und alt, sondern zwischen arm und reich, zwischen denen, die Sicherheit brauchen und denen, die sie für verhandelbar halten.“
Schon auf dem SZ Wirtschaftsgipfel vor zwei Wochen hatte Bas vor einem Bruch der Koaliton über das Rentenpaket gewarnt (SZ Plus):
Julia Daniel
Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen
Unter Leitung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Ministerpräsident Donald Tusk finden am Montag die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Berlin statt, die zur weiteren Vertiefung der Partnerschaft zwischen beiden Ländern beitragen sollen. Zu den Hauptthemen werden die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine gehören. Es ist das erste Mal seit ihrem Amtsantritt, dass die schwarz-rote Regierung sich mit ihrem polnischen Pendant zu Beratungen trifft. Auf beiden Seiten werden neben den Regierungschefs mehrere Minister teilnehmen. Geplant ist eine Abschlusserklärung, die vor allem die Bereiche Sicherheit, Verteidigung und Wirtschaft abdecken soll.
Die Bedrohung durch Russland hat Deutschland und Polen in den vergangenen Jahren enger zusammengeschweißt. Anfang Mai war Merz zusammen mit Tusk, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer in Kiew, um die Solidarität mit der Ukraine zu demonstrieren. Den aktuellen Verhandlungsprozess über einen Friedensplan führen nun aber Deutschland, Frankreich und Großbritannien ohne Polen, das lediglich konsultiert wird - obwohl Polen als Nachbarland der Ukraine und Russlands besonders von dem Krieg betroffen ist. In Polen sorgt das für Enttäuschung und Entsetzen. „Derzeit sieht es so aus, als wären wir bei den Verhandlungen überflüssig“, schrieb die Gazeta Wyborcza, eines der wichtigsten polnischen Medien, in der vergangenen Woche. „Kiew hat entschieden, dass es ohne unsere Unterstützung zurechtkommt, die europäischen Akteure arbeiten ohne polnische Hilfe, das Weiße Haus nimmt uns überhaupt nicht wahr. Von einem Land, das der wichtigste europäische Akteur in der Ukraine-Frage sein sollte, sind wir zu einer beratenden Stimme geworden.“
Belastet werden die deutsch-polnischen Beziehungen zudem durch den Umgang mit den dramatischen Folgen der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg. Weiterhin stehen polnischen Reparationsforderungen in Billionenhöhe für die damals angerichteten Schäden im Raum, die zuletzt im September von Polens Präsidenten Karol Nawrocki bei seinem Antrittsbesuch in Berlin erhoben und von Merz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erneut zurückgewiesen wurden. Anders als der rechtskonservative Präsident Polens thematisiert die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk die Reparationsfrage nicht mehr offensiv - sie erwartet von der Bundesregierung aber eine Geste der Unterstützung für die noch lebenden Opfer der deutschen Besatzung.
Das zerrüttete Verhältnis zum Nachbarland Polen unter Kanzler Merz analysieren Berlin-Korrespondent Daniel Brössler und Osteuropa-Korrespondentin Viktoria Großmann (SZ Plus):
Nadja Lissok
Wüst: Junge Gruppe wird Regierung nicht in Schwierigkeiten bringen
NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst setzt darauf, dass die Junge Gruppe in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion dem Rentenpaket der schwarz-roten Regierung zustimmen wird. Die jungen Abgeordneten hätten auf Probleme im künftigen Rentensystem hingewiesen, „aber sie sind nicht angetreten, eine Regierung zu schwächen in diesen Zeiten“, sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Wenn man so verantwortungsvoll ist, dann wird man eine Regierung nicht in Schwierigkeiten bringen. Da bin ich auch ziemlich sicher.“
Der Gesetzentwurf über die Rentenhaltelinie von 48 Prozent soll kommende Woche im Bundestag beschlossen werden. Die Junge Gruppe mit ihren 18 Abgeordneten hatte mit Ablehnung gedroht, die schwarz-rote Koalition hat zwölf Stimmen Mehrheit im Bundestag. Immer mehr führende Unions-Politiker weisen darauf hin, dass es nach dem Beschluss zu dem sogenannten Rentenpaket I in diesem Jahr in 2026 eine umfassende Rentenreform geben soll.
Linus Freymark
Warken: AfD mit „herabwürdigenden Kommentaren zu Frauen“
CDU-Politikerin Nina Warken wirft der AfD im Bundestag „erschreckende Beleidigungen“ von Politikerinnen anderer Parteien vor. „Von der AfD kommen im Bundestag immer wieder unterirdische Kommentare, gerade gegen weibliche Abgeordnete“, sagte Warken, die Vorsitzende der Frauen Union und Bundesgesundheitsministerin ist, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Warken erläuterte: „Ich sitze sehr nah an den Sitzplätzen der AfD und bekomme weit mehr an Äußerungen mit als das, was es ins Protokoll schafft. Das sind herablassende, herabwürdigende Kommentare zu Frauen.“
Die Kommentare betreffen Warken zufolge nicht nur deren politische Meinung, sondern das Äußere, die Kleidung. „Erschreckende Beleidigungen! Das geht so nicht. Das ist der Würde des Parlaments nicht angemessen“, sagte Warken. Damit offenbare die AfD ein Frauenbild, das nicht zu Deutschland passe. „Wir müssen so ein Verhalten im Parlament gemeinsam ächten“, forderte die CDU-Politikerin. „Keine Bundestagsabgeordnete sollte sich davon einschüchtern lassen.“
Christian Helten
Spahn zum Rentenpaket: "Die Mehrheit ist im Werden"
Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion drängt auf eine Zustimmung der jungen Abgeordneten zum Rentenpaket der schwarz-roten Koalition. "Die Mehrheit ist im Werden", sagte Jens Spahn am Sonntagabend in der ARD. Seine Aufgabe sei es, eine Mehrheit zu organisieren. Und er sei zuversichtlich. Das Rentenpaket sei für den Koalitionspartner SPD entscheidend, und die Koalition müsse stabil bleiben.
Die Sozialdemokraten wollen in der anstehenden Bundestagswoche das geplante Rentenpaket beschließen. Die Junge Gruppe in der CDU/CSU-Fraktion droht aber weiterhin mit Blockade, weil es ihrer Ansicht nach der jungen Generation zu hohe Lasten aufbürdet. Sollte es keine Mehrheit geben, könnte eine ernste Regierungskrise folgen.
Am Dienstag tagen die Fraktionen im Bundestag. Dann werde klar sein, wie die Stimmung sei, sagte Spahn. Bis dahin führe er noch "freundliche Gespräche". Niemand gehe aus diesen eingeschüchtert nach Hause. "Ich drohe nicht."
Spahn räumte ein, er verstehe das Anliegen der Jungen Gruppe. Das deutsche Rentensystem sei nicht gut auf die 2030er Jahre vorbereitet. Die geplante Rentenkommission, die eine umfangreichere Reform ausarbeiten soll, werde bereits Mitte 2026 Vorschläge machen.
Linus Freymark
Grüne sprechen sich für verpflichtende Musterung aus und debattieren emotional über Gaza
In emotionalen Debatten haben die Grünen auf ihrem Bundesparteitag nach Mitternacht Position bezogen zum Nahostkonflikt und in der Wehrdienst-Debatte. Beim Thema Wehrdienst setzt die Partei auf verpflichtende Musterungen für junge Männer, wie der Bundesparteitag in Hannover beschloss. In der Nahostpolitik vollzieht sie eine Kurskorrektur: Sie betont nun stärker das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung.
Abgesehen von der Pflicht zu Musterungen für junge Männer setzen die Grünen auf Freiwilligkeit. Eine Wehrpflicht lehnt die Partei also ab. Zugleich sollen Wehrdienst und Zivilschutz attraktiver werden und die Rahmenbedingungen für Freiwilligendienste besser. Eine „Koordinierungsstelle für gesamtstaatliches Krisenmanagement“ soll die zivil und militärisch nutzbaren Kompetenzen von Freiwilligen abfragen sowie Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten vermitteln.
Der Co-Chef der Grünen Jugend, Luis Bobga, warnte: „Eine verpflichtende Musterung ist nichts anderes als ein erster Schritt hin zu einer Wehrpflicht durch die Hintertür.“ Die Nachwuchsorganisation wollte eigentlich jedes Pflichtelement vermeiden, unterlag aber. Die Bundestagsabgeordnete Nyke Slawik hielt dagegen: Der Eingriff in die persönliche Freiheit sei hier überschaubar.
Politiker von Union und SPD hatten sich zuletzt auf einen neuen Wehrdienst mit flächendeckender Musterung und Zielmarken für die Aufstockung der Truppe verständigt. Bei zu niedrigen Freiwilligenzahlen soll der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden können, bei der dann auch ein Zufallsverfahren zur Auswahl genutzt werden kann. Die Pläne sollen in der kommenden Woche im Bundestag verabschiedet werden.
Die Wehrpflicht für Männer wurde 2011 ausgesetzt, ist aber weiter im Grundgesetz verankert. Sie kann mit einfacher Mehrheit im Bundestag wieder eingeführt werden und tritt auch in Kraft, wenn der Bundestag den Spannungs- oder Verteidigungsfall feststellt.
Mit Blick auf den Nahost-Konflikt seien drei Punkte für die Grünen nicht verhandelbar, betonte die Vorsitzende Franziska Brantner: Das Existenzrecht Israels, das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und „die Würde eines jeden Menschen“.
Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert erklärte als Gastredner, er sehe keine Alternative zu einer politischen Lösung mit zwei Staaten: Israel und Palästina. US-Präsident Donald Trump habe eine Waffenruhe erreicht, nun müsse er seine Überzeugungskraft nutzen, um eine dauerhafte Lösung herbeizuführen.
Die Grünen fordern, die Bundesregierung solle ein gemeinsames europäisches Vorgehen nicht länger blockieren und den Weg frei machen für eine Teilaussetzung des EU-Assoziationsabkommens mit Israel, „falls Israel seine völkerrechtlichen Verpflichtungen weiterhin nicht erfüllt“. Davon unberührt bleiben müssten die Forschung und die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft.
Das Abkommen regelt unter anderem Freihandelsvorteile und Zollerleichterungen für den Handel zwischen der EU und Israel. Darin ist festgehalten, dass die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien auf der Achtung der Menschenrechte beruhen.
In einem Text, auf den sich die Parteimitglieder in Hannover verständigten, hießt es, der Einsatz für die Sicherheit Israels als Teil deutscher Staatsräson bedeute nicht, dass Unterstützung für die israelische Regierung über Verpflichtungen gegenüber dem Völkerrecht und dem Schutz der Menschenrechte gestellt werden dürfen.
Nach intensiven Diskussionen sprachen sich die Delegierten am Ende gegen eine sofortige Anerkennung Palästinas als Staat aus. Stattdessen einigte man sich darauf, diese Anerkennung durch Deutschland solle „im aktuellen Friedensprozess“ ein „prioritärer Schritt“ sei.
Lisa Torjuul
Merz und Dobrindt kritisieren Gewalt bei Demos in Gießen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) kritisieren die Auseinandersetzungen am Rande des Gründungskongresses der neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen. „Sie werden heute Abend Fernsehbilder aus der Stadt Gießen sehen, die alles andere als erfreulich sind, eine Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts“, sagte Merz beim Landesparteitag der sachsen-anhaltischen CDU in Magdeburg.
„Ich möchte, dass wir in der politischen Mitte unseres Landes zeigen, dass wir Probleme lösen können“, sagte Merz. Freiheit und Frieden seien am wichtigsten. Der Bundeskanzler warnte vor einer Faszination des Autoritären. In einer Demokratie müsse man gut diskutieren und notwendigen Streit aushalten, sagte Merz. Er kritisierte in diesem Zusammenhang „Linkspopulismus und vor allem Rechtspopulismus im eigenen Land“.
Dobrindt sagte in einer Rede beim Landesparteitag der sächsischen CDU in Leipzig: „Größten Respekt vor den Polizistinnen und Polizisten, wenn ich jetzt schon wieder sehe, wie Vermummte, wie Chaoten, wie Leute mit Bengalos, mit Fackeln, gewaltbereit auf die Polizei zugehen.“ Demonstrieren und sich versammeln seien Grundrechte, die ermöglicht werden müssten. Es gebe aber „kein Grundrecht, das es rechtfertigt, dass man gewaltsam gegen unsere Sicherheitskräfte vorgeht.“
Der Gründungskongress der neuen AfD-Jugendorganisation begann am Samstag mit mehr als zwei Stunden Verspätung, weil viele der Teilnehmer zunächst nicht zum Veranstaltungsort durchkamen. Tausende Gegendemonstranten versammelten sich zu Protesten und blockierten teils Straßen. Sehr viele protestierten friedlich. Es kam aber auch zu Stein- und Flaschenwürfen auf Einsatzkräfte. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Am frühen Nachmittag sprach die Polizei mit Blick auf die Demonstranten von einer Teilnehmerzahl „im unteren fünfstelligen Bereich.“ Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Veranstalter einer der Demonstrationen, sprach von 20 000 Teilnehmern.
Kathrin Wiesel-Lancé und Tim Frehler sind für die SZ in Gießen und Berichten über das Demo-Geschehen und den Gründungskongress der AfD-Jugend.
Linus Freymark
Bas will nicht in NRW antreten
Die SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas steht nicht als Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2027 zur Verfügung. „Um Ministerpräsidentin werden zu können, müsste ich für den NRW-Landtag kandidieren. Das werde ich nicht tun“, sagte Bas der Rheinischen Post (Samstag).
„Ich bin SPD-Vorsitzende, direkt gewählte Bundestagsabgeordnete und Bundesarbeitsministerin. Wir haben als Bundesregierung noch viel vor. Meine Aufgaben sind in Berlin“, erläuterte Bas. Daher stehe sie nicht zur Verfügung.
Nadja Lissok
Bundestag beschließt Haushalt 2026
Der Bundestag hat den Haushalt für das nächste Jahr beschlossen. Der Etat 2026 sieht Ausgaben von fast 525 Milliarden Euro vor, das sind noch einmal etwa vier Milliarden mehr, als die Regierung ursprünglich veranschlagt hatte. Die Neuverschuldung steigt gegenüber dem ursprünglichen Entwurf von 90 auf jetzt knapp 98 Milliarden Euro an. Dazu kommen noch Kredite aus den Sondertöpfen für die Bundeswehr und die Sanierung der Infrastruktur, sodass Finanzminister Lars Klingbeil gut 180 Milliarden Euro mehr an neuen Darlehen aufnimmt als er an alten zurückzahlt.
Was der Bund mit dem Geld macht, sehen Sie in diesem interaktiven Text (mit SZ Plus):
Christoph Heinlein
Förderung von E-Mobilität geplant
Die Koalitionsbeschlüsse sehen neben der Förderung von Verbrennermotoren auch eine finanzielle Unterstützung der E-Mobilität vor. So soll eine Basisförderung von 3000 Euro festgelegt werden, heißt es in dem Beschluss der Spitzen von CDU/CSU und SPD. Die Förderung soll dann für Familien mit Kindern oder besonders niedrigen Einkommen aufgestockt werden können.
Julia Bergmann
Merz will Reformstau bei der Rente auflösen - Rentenpaket kommende Woche im Bundestag
Bundeskanzler Friedrich Merz gibt sich in der Pressekonferenz nach dem Koalitionsausschuss zuversichtlich, den Reformstau bei der Rente auflösen zu können. Die Koalition sei "entschlossen", so Merz. Der Gesetzentwurf soll nicht mehr geändert und bereits nächste Woche durch den Bundestag gebracht werden. Zusätzlich soll es einen Entschließungsantrag geben, in dem die Koalition ihren Willen zur umfassenden Reform des Rentensystems unterstreicht.
Der Bundeskanzler kündigt zudem an, dass zehn Milliarden Euro aus dem Aktienbestand des Bundes bereitgestellt werden sollen, um die private Altersversorgung zu stärken und verweist auf die Beteiligungen des Bundes an der Telekom, der Post und der Commerzbank.
Eine umfassende Gesamtreform werde schließlich im zweiten Halbjahr 2026 auf den politischen Weg gebracht. Bis dann sollen erste Ergebnisse aus der Rentenkommission vorliegen. Diese soll laut Merz aus zwei Vorsitzenden bestehen, die von Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) vorgeschlagen werden. Dazu kommen drei Stellvertreter aus den jeweiligen Fraktionen der Regierungsparteien und acht Experten.
Christoph Heinlein
Koalition will Ausnahmen vom EU-Verbrenner-Aus
Die schwarz-rote Koalition will sich auf EU-Ebene für Lockerungen vom geplanten Aus für neue Verbrenner-Autos ab 2035 einsetzen. Demnach sollten auch nach 2035 „hocheffiziente Verbrenner“ zugelassen werden dürfen, wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Anschluss an die Sitzung des Koalitionsausschusses erklärte. Er werde darum bitten, dass die Kommission nach 2035 neben rein batterieelektrischen Fahrzeugen auch weiterhin Fahrzeuge mit einem doppelten Antrieb zulasse, also Fahrzeuge bestehend aus Batterieantrieb und Verbrenner. Er wolle einen entsprechenden Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schreiben, so Merz.
Es gehe darum, dass die Automobilwirtschaft in Deutschland gestärkt werde, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil. Auch CSU-Chef Markus Söder zeigte sich zufrieden mit dem Beschluss. Deutschland dürfe nicht zulassen, dass die Autoproduktion nach Asien abwandere. „Das Auto ist und bleibt die zentrale Wertschöpfung in unserem Land“, sagte er.
Martin Anetzberger
Rentenpaket bleibt unverändert - Junge Gruppe der Unionsfraktion soll durch Begleittext gewonnen werden
Der Koalitionsausschuss hat beschlossen, das vom Kabinett bereits gebilligte Rentenpaket unverändert zu lassen. Das erfuhr SZ-Korrespondent Georg Ismar aus Koalitionskreisen. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet.
In einem Begleittext soll aber ein Bekenntnis zu einer umfassenden Reform der Rente für die Zeit nach 2031 abgegeben werden. Damit soll die Zustimmung der Jungen Gruppe innerhalb der Unionsfraktion gesichert werden. Ob dies gelingt, ist aber noch unklar. Die Zustimmung dieser 18 Abgeordneten ist notwendig, um das Rentenpaket durch das Parlament zu bekommen, weil die schwarz-rote Koalition nur über eine Mehrheit von zwölf Stimmen verfügt.
Bundeskanzler Friedrich Merz zeigte sich im Anschluss an die Ausschusssitzung optimistisch. Es habe mit der Jungen Gruppe am Morgen Gespräche gegeben, sagt Merz. Dabei habe es eine Reihe von „sehr konstruktiven und nachdenklichen“ Beiträgen gegeben. Entschieden werde kommende Woche in der Fraktionssitzung. „Ich rechne mit Zustimmung“ und einer „breiten Unterstützung“ in der Fraktion, sagte Merz.
Lesen Sie hier mehr zu den Beschlüssen:
Linus Freymark
Beratungen im Koalitionsausschuss beendet - Ergebnisse am Freitag
Die Spitzen von Union und SPD haben ihre Beratungen im Koalitionsausschuss in der Nacht nach fast sechs Stunden abgeschlossen. Über die Ergebnisse soll am Freitagmorgen um 9.30 Uhr in einer Pressekonferenz berichtet werden. Zuvor kommen die Fraktionen zu Beratungen zusammen.
Unter der Leitung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) wollte der Ausschuss unter anderem über das Streitthema Rente beraten. Auch das Verbrenner-Aus und das Heizungsgesetz waren als mögliche Themen genannt worden.
Saimah Jiwa
BSW will wegen Neuauszählung vor Bundesverfassungsgericht ziehen
Nach Berichten über eine bevorstehende Ablehnung der Einsprüche der Partei BSW gegen das Ergebnis der Bundestagswahl will Partei-Gründerin Sahra Wagenknecht vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Dass der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages den BSW-Einspruch mit Mehrheit abweisen wolle, sei wenig überraschend, sagte Wagenknecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) laut Vorabbericht. "Immerhin ist jetzt für uns endlich der Weg nach Karlsruhe frei." Das BSW hatte bei der Wahl den Einzug in den Bundestag nur um einige tausend Stimmen verfehlt und will eine Neuauszählung erreichen.
Der Online-Informationsdienst Table Briefings hatte zuvor berichtet, der Ausschuss dürfte die Einsprüche des BSW zurückweisen. Das gehe aus einer internen Beschlussvorlage hervor, die am Donnerstagabend an die Ausschussmitglieder versendet worden sei. Darin heiße es, die Einsprüche des BSW seien unbegründet. Man sehe keinen ausreichenden Anlass für ein erneutes Zählen. Hinweise auf systematische Fehler zulasten einer bestimmten Partei lägen nicht vor. Durch Nachzählungen habe sich das BSW lediglich in geringem Umfang verbessert. Demnach sollen die Einsprüche des BSW zurückgewiesen werden.
