Rentenkommission schlägt höhere Beiträge und späteren Rentenbeginn vor 

Designierter Linken-Vorsitzender Pantisano rückt CDU in AfD-Nähe – Widerspruch aus Sachsen-Anhalt

In einem Bild-Interview hat der designierte Linken-Vorsitzende Luigi Pantisano die Union in die Nähe der AfD gerückt. „Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst“, sagte er in einem Videointerview. Auf Nachfrage sagte er, er halte die Formulierung für unglücklich. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er, sie sei „verkürzt“. Es gehe „darum, dass Parteien wie die CDU die falsche Politik der AfD übernehmen und sie damit erst recht stark machen“. Es sei „zweitrangig, ob die gleiche menschenfeindliche Politik von einer anderen Partei gemacht wird oder von der AfD selbst“.

Besonders Landesverbände der Linken aus Ostdeutschland sehen diese Position kritisch. „Ich war sehr überrascht über die Aussage heute“, sagte die sachsen-anhaltinische Spitzenkandidatin Eva von Angern der SZ. Es sei klar, dass die CDU „eine demokratische Partei“ sei, in der „viele Demokratinnen und Demokraten engagiert für Menschen Politik machen“. Sie kritisiere Teile der Politik der Union, aber „eine solche Gleichstellung“ verbiete sich. Bisher habe sie Pantisano als Politiker wahrgenommen, der die ostdeutschen Landesverbände darin unterstütze „dass wir alles dafür tun, die AfD von der Macht fernzuhalten“.

Der Kreisverband Essen fordert, eine Zusammenarbeit mit der CDU per Parteitagsbeschluss zu unterbinden. „Die Partei Die Linke fordert alle Landesverbände und alle Landtagsfraktionen auf, keine Koalitionen mit der CDU/CSU einzugehen“, heißt es in dem Antrag. Über den Antrag soll am Sonntag abgestimmt werden.