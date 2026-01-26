Pistorius: Entschuldigung für Trumps Afghanistan-Aussage „wäre ein Zeichen von Anstand und Respekt“

Der US-Präsident löst mit seinen abfälligen Worten über Nato-Soldaten in Afghanistan auch in Deutschland Empörung aus. Verteidigungsminister Boris Pistorius hält eine Entschuldigung für angebracht. Auf die Frage, ob sich Trump bei den Angehörigen der gefallenen Soldaten entschuldigen müsse, sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung „Caren Miosga“: „Das wäre ein Zeichen von Anstand und Respekt und auch von Einsicht.“ Pistorius deutete dann aber an, dass er nicht wirklich damit rechnet: „Wir wissen alle, wie der amerikanische Präsident funktioniert.“



Trump hatte beim Sender Fox News erneut behauptet, dass die USA die Nato nie gebraucht hätten. Mehrere andere Nato-Staaten hätten zwar nach dem 11. September 2001 Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch „ein wenig“ zurück geblieben, „etwas abseits der Frontlinien“. In Afghanistan ‌waren 59 Bundeswehr-Soldaten ums Leben gekommen. Pistorius sagte: „Ich habe großen Respekt vor der Leistung der amerikanischen Nation und des Bündnispartners, die die USA für uns 70 Jahre waren. Aber Respekt ist eine Sache, die gegenseitig erbracht werden muss.“ Und wie Trump über die Gefallenen der Verbündeten zu reden, sei „einfach unanständig und respektlos“. Auf die Frage, ob er mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth darüber sprechen werde, sagte er: „Sobald ich ihn sehe, selbstverständlich.“



Auf die militärische Erkundungsmission in Grönland angesprochen, wies Pistorius zurück, dass diese zu einem Hochschaukeln des Konflikts um die Insel beigetragen hätte. Man habe ganz im Gegenteil durch die Aktion mit anderen Nato-Partnern zusammen „unterstrichen, dass wir uns unserer Verantwortung und unserer Pflicht bewusst sind, auch für die Sicherheit der Arktis einzutreten“, sagte er. „Wir haben das in die Nato hinein kommuniziert. In der Nato wussten alle Bescheid.“ Dass die angedrohten Strafzölle dann vom amerikanischen Präsidenten zurückgenommen worden seien, zeige, dass es offenbar ein Missverständnis in Washington gegeben habe.