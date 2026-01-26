Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Pistorius: Entschuldigung für Trumps Afghanistan-Aussage „wäre ein Zeichen von Anstand und Respekt“
Ökonom: Bundesregierung kann nicht mehr auf die Unterstützung der USA zählen
Pistorius verteidigt Bundeswehr gegen Trumps Nato-Kritik
Justizministerin Hubig will heimliches Filmen in Saunen strafbar machen
Merz mit zehn Ministern bei Meloni
Leonard Scharfenberg
CDU-Wirtschaftsunion will Rechtsanspruch auf Teilzeit abschaffen
Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in der CDU will den Rechtsanspruch auf Teilzeit kippen. Dem Stern liegt ein entsprechender Antrag für den Bundesparteitag der Partei vor, mit dem Titel: „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“. Darin fordert die unionsinterne Interessenvertretung, der Rechtsanspruch auf Teilzeit solle zukünftig nur bei Vorliegen einer besonderen Begründung gelten. Etwa bei der Erziehung von Kindern, der Pflege Angehöriger, oder um parallel Weiterbildungen zu absolvieren.
Die MIT-Vorsitzende Gitta Connemann sagte dem Stern dazu: „Wer mehr arbeiten kann, sollte mehr arbeiten. Ergänzende Sozialleistungen sind für echte Ausnahmesituationen gedacht – nicht als Normalfall.“ In Deutschland gebe es schließlich einen dramatischen Fachkräftemangel.
Grundsätzlich hat bisher jeder Arbeitnehmer in Deutschland das Recht auf Teilzeitarbeit. Einzige Voraussetzung: Das Arbeitsverhältnis muss mehr als sechs Monate gelten und der Arbeitgeber mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigen. Sofern keine betrieblichen Gründe dem Wunsch nach Teilzeitarbeit entgegenstehen, muss ein Unternehmen bislang zustimmen.
Nadja Lissok
Pistorius: Entschuldigung für Trumps Afghanistan-Aussage „wäre ein Zeichen von Anstand und Respekt“
Der US-Präsident löst mit seinen abfälligen Worten über Nato-Soldaten in Afghanistan auch in Deutschland Empörung aus. Verteidigungsminister Boris Pistorius hält eine Entschuldigung für angebracht. Auf die Frage, ob sich Trump bei den Angehörigen der gefallenen Soldaten entschuldigen müsse, sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung „Caren Miosga“: „Das wäre ein Zeichen von Anstand und Respekt und auch von Einsicht.“ Pistorius deutete dann aber an, dass er nicht wirklich damit rechnet: „Wir wissen alle, wie der amerikanische Präsident funktioniert.“
Trump hatte beim Sender Fox News erneut behauptet, dass die USA die Nato nie gebraucht hätten. Mehrere andere Nato-Staaten hätten zwar nach dem 11. September 2001 Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch „ein wenig“ zurück geblieben, „etwas abseits der Frontlinien“. In Afghanistan waren 59 Bundeswehr-Soldaten ums Leben gekommen. Pistorius sagte: „Ich habe großen Respekt vor der Leistung der amerikanischen Nation und des Bündnispartners, die die USA für uns 70 Jahre waren. Aber Respekt ist eine Sache, die gegenseitig erbracht werden muss.“ Und wie Trump über die Gefallenen der Verbündeten zu reden, sei „einfach unanständig und respektlos“. Auf die Frage, ob er mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth darüber sprechen werde, sagte er: „Sobald ich ihn sehe, selbstverständlich.“
Auf die militärische Erkundungsmission in Grönland angesprochen, wies Pistorius zurück, dass diese zu einem Hochschaukeln des Konflikts um die Insel beigetragen hätte. Man habe ganz im Gegenteil durch die Aktion mit anderen Nato-Partnern zusammen „unterstrichen, dass wir uns unserer Verantwortung und unserer Pflicht bewusst sind, auch für die Sicherheit der Arktis einzutreten“, sagte er. „Wir haben das in die Nato hinein kommuniziert. In der Nato wussten alle Bescheid.“ Dass die angedrohten Strafzölle dann vom amerikanischen Präsidenten zurückgenommen worden seien, zeige, dass es offenbar ein Missverständnis in Washington gegeben habe.
Michelle Ostwald
Ökonom: Bundesregierung kann nicht mehr auf die Unterstützung der USA zählen
Die Bundesregierung kann sich nach Ansicht des Ökonomen Moritz Schularick auf die USA nicht mehr verlassen. "Trumps Auftritt in Davos hat uns wieder gezeigt: Die USA sind für uns keine verlässlichen Partner mehr", sagte der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft Kiel (IfW). Man dürfe sich nicht von "den labilen Launen eines einzelnen Politikers" abhängig machen, sondern müsse einen stabilen Gegenpol schaffen, mahnte er.
Ein Beispiel sei die Entwicklungspolitik, in der US-Präsident Donald Trump eine zentrale Lücke hinterlassen habe. Für Deutschland machten Investitionen in diesem Bereich nun nicht nur wirtschaftlich, migrationspolitisch und klimapolitisch Sinn, sondern auch geopolitisch. "Wenn wir klug in Partnerländern investieren und Handelswege eröffnen, fördern wir auch das Wachstum bei uns", sagte Schularick.
In der Vergangenheit aber habe die Bundesregierung Entwicklungsgelder ungezielt ausgeschüttet – "und echter Wandel entstand selten". Statt Altruismus müsse sie die eigenen Interessen in den Vordergrund rücken. "Jedes Programm muss einen messbaren Mehrwert für beide Seiten schaffen – für Geber und Nehmer", regte Schularick an. Sein Institut hat ein Konzept für eine neue Entwicklungspolitik vorgelegt.
Dimitri Taube
Pistorius verteidigt Bundeswehr gegen Trumps Nato-Kritik
Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Bundeswehr gegen Unterstellungen von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz verteidigt. „Unsere Bundeswehr stand bereit, als unsere amerikanischen Verbündeten nach dem islamistischen Terroranschlag von 2001 um Unterstützung gebeten haben“, sagte der SPD-Politiker der Bild. „Für diesen Mut und den hochprofessionellen Einsatz ist Deutschland unserer Bundeswehr sehr dankbar.“
Trump hatte im Sender Fox News erneut behauptet, dass die USA die Nato nie gebraucht hätten. Mehrere andere Nato-Staaten hätten zwar nach dem 11. September 2001 Truppen nach Afghanistan geschickt, diese seien jedoch „ein wenig“ zurück geblieben, „etwas abseits der Frontlinien“, sagte Trump.
Pistorius betonte hingegen, deutsche Soldatinnen und Soldaten seien 19 Jahre lang in Afghanistan im Einsatz gewesen. „Sie haben ihren Auftrag unter höchsten Gefahren für Leib und Leben und unter extremen Bedingungen erfüllt.“ Dafür habe Deutschland einen hohen Preis gezahlt: „59 Soldaten und drei Polizisten sind in Gefechten, durch Anschläge oder Unfälle ums Leben gekommen. Zahlreiche Verwundete leiden bis heute unter den Verletzungen aus dieser Zeit.“
Der Verteidigungsminister versprach: „Wir werden den Einsatz und Mut unserer Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan in Ehren halten. Ganz egal, von wem das in Frage gestellt wird. Sie sind nie vergessen.“
Nach den islamistischen Terroranschlägen am 11. September 2001 hatten die USA Artikel Fünf des Nato-Vertrags aktiviert, um Beistand ihrer Verbündeten zu bekommen. Dies führte dazu, dass Deutschland und andere Nato-Staaten wie Großbritannien sich am Krieg gegen die Taliban und die Terrororganisation Al-Qaida beteiligten. Es war das erste und einzige Mal in der Nato-Geschichte, dass ein solcher Bündnisfall ausgerufen wurde.
Dimitri Taube
Justizministerin Hubig will heimliches Filmen in Saunen strafbar machen
Wer in der Sauna oder im Spa ungefragt gefilmt wird, soll sich nach dem Willen von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig gerichtlich dagegen wehren können. „Voyeuristische Nacktaufnahmen von anderen sind inakzeptabel, auch dann, wenn sie an öffentlichen Orten entstehen, in der Sauna, am Badesee oder im Spa“, sagte die SPD-Politikerin der Neuen Osnabrücker Zeitung.
Viele Formen des „digitalen Voyeurismus“ stünden bereits unter Strafe, etwa das heimliche Fotografieren unter den Rock, sagte Hubig. Das heimliche Filmen in öffentlichen Saunen und Spas sei bisher aber nicht strafbar. „Darin sehen viele eine Schutzlücke – was ich teile.“ Es gehe darum, „zeitgemäße strafrechtliche Regeln gegen digitalen Voyeurismus zu schaffen“, sagte die Ministerin. Wichtig sei, den neuen Straftatbestand klar einzugrenzen. „Natürlich geht es nicht um beiläufiges Fotografieren, es geht uns um digitale Spanner-Aufnahmen.“
Hubig kann dabei auf Unterstützung aus mehreren Bundesländern hoffen. Auch Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wollen heimliche Nacktaufnahmen mit einer Initiative im Bundesrat strafbar machen. Sie wollen das Vorhaben am Montag vorstellen.
Schon jetzt ist es in bestimmten intimen Situationen verboten, andere zu filmen und zu fotografieren. Wer etwa jemanden in dessen Wohnung, in einer Umkleidekabine oder in einer Toilette filmt oder fotografiert und dadurch den sogenannten höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, kann dafür bis zu zwei Jahre im Gefängnis landen. Außerdem können Betroffene, die heimlich in intimen Situationen aufgenommen wurden, sich auf ihr sogenanntes Recht am eigenen Bild berufen und einklagen, dass die Aufnahmen gelöscht werden.
Miersch: "Merz irrt sich"
In der Debatte über den vermeintlich zu hohen Krankenstand in Deutschland attestiert SPD-Fraktionschef Matthias Miersch Bundeskanzler Friedrich Merz eine falsche Wahrnehmung. „Friedrich Merz irrt sich“, sagte Miersch t-online.
Die Deutschen seien weder zu faul noch müssten sie mehr arbeiten. Vielmehr machten sie zu viele Überstunden, betonte der SPD-Politiker. Sie kümmerten sich nebenbei um ihre Familien, pflegten ihre Angehörigen und seien als Ehrenamtliche sozial engagiert. Er kenne viele Menschen mit einem Zweitjob, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Viele Eltern wollten auch mehr arbeiten, könnten aber nicht, weil sie keine Kinderbetreuung fänden oder sie sich nicht leisten können.
Julia Bergmann
Merz mit zehn Ministern bei Meloni
Die Stärkung der Wirtschaft, eine vertiefte Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen und die Migrationspolitik stehen im Mittelpunkt der deutsch-italienischen Regierungskonsultationen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) flog in der Nacht direkt vom EU-Gipfel in Brüssel nach Rom, wo er am Vormittag zusammen mit zehn Ministerinnen und Ministern in der Villa Doria Pamphilj von Regierungschefin Giorgia Meloni empfangen wird.
Merz und Meloni haben sich bereits am Donnerstagabend in Brüssel beim EU-Gipfel zusammen mit der Frage befasst, wie es nach der vorübergehenden Eskalation im Grönland-Konflikt in den Beziehungen zu den USA weitergehen soll. Die beiden gehören zu den europäischen Regierungschefs mit dem besten Draht zu US-Präsident Donald Trump. Das ist aber nicht das Einzige, das die beiden gemeinsam haben. Meloni hat mit ihrer rechtskonservativen Koalition wie die Union den Anspruch, die illegale Migration möglichst einzudämmen.
Auch beim Thema wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ziehen beide am selben Strang. Bei ihren Beratungen wollen beide Regierungen Vorschläge für den EU-Sondergipfel zu diesem Thema am 12. Februar machen, den sich vor allem Merz gewünscht hat. Ein gemeinsames Papier sieht eine Vertiefung des EU-Binnenmarkts mit seinen rund 450 Millionen Verbrauchern, eine Verkürzung von Genehmigungsverfahren für Unternehmen und Bürger und die Streichung einer Reihe von Rechtsvorschriften vor. Es gehe darum „Wachstum, strategische Autonomie und eine geringere Anfälligkeit gegenüber externen Schocks“ zu gewährleisten, heißt es darin.
Dimitri Taube
SPD gegen Abrücken von telefonischer Krankschreibung
Die mitregierende SPD lehnt es ab, telefonische Krankschreibungen abzuschaffen. Sie entlaste Hausarztpraxen, schütze Patienten vor unnötigen Ansteckungsrisiken und sichere eine niedrigschwellige medizinische Versorgung, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Christos Pantazis. „Wer diese Regelung pauschal infrage stellt, ignoriert die Realität in den Praxen und riskiert zusätzliche Bürokratie, Wartezeiten und Fehlsteuerungen.“
Pantazis warnte: „Politik darf nicht auf ‚Arbeitgebermärchen‘ hereinfallen, sondern muss sich an Daten, Versorgungspraxis und Patientenschutz orientieren.“ Eine Überprüfung der Arbeitsunfähigkeitsregelungen ohne neue Erkenntnisse sei Symbolpolitik und schade dem Vertrauen in das Gesundheitssystem. Es gebe keine belastbaren Belege für systematischen Missbrauch.
„Politik darf nicht auf ‚Arbeitgebermärchen‘ hereinfallen“Christos Pantazis, SPD
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte einen aus seiner Sicht zu hohen Krankenstand beklagt und die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung infrage gestellt. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kündigte an, die Regelung zu überprüfen. Pantazis sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die SPD stehe zur Vereinbarung im Koalitionsvertrag, dass Missbrauch ausgeschlossen werden solle. Er wandte sich aber dagegen, die telefonische Krankschreibung reflexhaft zum Sündenbock zu machen.
Seit Ende 2023 können Patientinnen und Patienten auch telefonisch und ohne Praxisbesuch eine Arbeitsunfähigkeit feststellen lassen – unter der Bedingung, dass man in der Praxis bekannt ist und keine schweren Krankheitssymptome hat. Krankschreiben lassen kann man sich für bis zu fünf Kalendertage. Vorbild war eine Sonderregelung, die es in der Corona-Krise gab, um Ansteckungen zu vermeiden.
Amelie Schmidt
Spahn ruft zur Besonnenheit auf: Europa sei von den USA abhängig
Im Grönland-Konflikt mit Washington hat Unionsfraktionschef Jens Spahn vor einem zu konfrontativen Kurs gewarnt und die Bedeutung der USA für die Europäische Union und Deutschland betont. USA und EU seien im Kern gemeinsam stärker, erklärte Spahn im Deutschlandfunk. „Und deswegen macht es viel Sinn zu versuchen, eine Eskalation zu vermeiden.“ Außerdem sei Europa „in Sicherheitsfragen auf die USA angewiesen“, sagte der CDU-Politiker. Das gelte auch für die Themen nukleare Teilhabe, Ukraine und Russland sowie für Geheimdienstinformationen.
Auch der Chef des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Armin Laschet (CDU), rät zur Besonnenheit und empfahl, die geplante Rede von US-Präsident Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos erst einmal abzuwarten. „Leichtfertig jetzt Sprüche machen, sich groß aufspielen, das ist jetzt genau das Falsche“, sagte der CDU-Politiker im ZDF-„Morgenmagazin“. Denn das Risiko sei, dass Trump die Unterstützung für die Ukraine komplett zurückziehe. „Das Wichtigste ist für uns Europäer, dass wir jetzt hier wirklich zu einem gerechten Frieden für die Ukraine beitragen.“
Amelie Schmidt
Hausärzte stellen sich hinter die telefonische Krankschreibung
In der Debatte um die Krankschreibung per Telefon haben Hausärzte vor einer Abschaffung gewarnt. „Sie entlastet unsere Praxen und schützt unsere Patientinnen und Patienten vor Ansteckungen im Wartezimmer“, sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Markus Beier, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Außerdem bewähre sie sich beim Bürokratieabbau.
Beier betont die klaren Regeln für die Praxen: Der Patient müsse in der Praxis persönlich bekannt sein. Die Krankschreibung dürfe zudem maximal fünf Tage lang sein. „Alle bisherigen Auswertungen der Krankenkassen bestätigen, dass die telefonische Krankschreibung nicht zu einem höheren Missbrauch bei Krankschreibungen führt“, erklärt der Vorsitzende. Die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestoßene Debatte beschreibt Beier daher als eine „Pseudo-Debatte“.
Merz hatte zuvor für eine Abschaffung der telefonischen Krankschreibung plädiert, nachdem er mehrmals den seiner Ansicht nach zu hohen Krankenstand in Deutschland bemängelt hatte. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) möchte nun die Regeln der telefonischen Krankschreibung überprüfen. Laut einem Bericht der Krankenkasse DAK-Gesundheit waren DAK-versicherte Beschäftigte im Jahr 2025 durchschnittlich 19,5 Tage krankgeschrieben gewesen.
Amelie Schmidt
Als Alternative zum Gremium der Regierung: DGB setzt eigene Rentenkommission ein
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will als Alternative zum Expertengremium der Bundesregierung eine eigene Rentenkommission einsetzen. Diese soll Konzepte zur Altersvorsorge ausarbeiten und als Gegenpol „zur permanenten Krisen- und Verzichtserzählung in der Rentendebatte“ dienen, erklärt DGB-Chefin Yasmin Fahimi bei der jährlichen Pressekonferenz. Wie die Rentenkommission der schwarz-roten Koalition sollen auch die 13 vom DGB benannten Experten bis zum Sommer ihre Vorschläge vorlegen.
Mit Blick auf Debatten über Lohnfortzahlung bei Krankheit, längere Arbeitszeiten oder ein höheres Rentenalter macht die Gewerkschaftschefin klar: Arbeitsrechte und der Sozialstaat seien nicht die Ursache der wirtschaftlichen Schwäche. Vielmehr gelte aus ihrer Sicht: „Ohne sichere Arbeitsplätze gibt es keine Akzeptanz für den Wandel. Ohne Innovation keine Perspektive für Beschäftigung.“
Konkret fordert der DGB, den Sozialstaat für Bürger überschaubarer zu machen. „Daten nur einmal angeben statt zehnmal. Das sind echte Reformen“, sagt Vorstandsmitglied Anja Piel. Die Ausnahmen für vererbtes Betriebsvermögen summieren sich seit 2016 auf 79 Milliarden Euro, erklärt Stefan Körzell aus dem DGB-Vorstand, „eine derartige Reichenpflege können wir uns nicht mehr leisten.“ Zuvor hatte die SPD ein Konzept zur Erbschaftssteuer vorgelegt, das die Union jedoch ablehnt. Körzell sieht auch Handlungsbedarf für wettbewerbsfähige Strompreise und fordert „eine wirksame Entlastung, die Planungssicherheit für die nächsten 10 Jahre schafft.“
Christoph Heinlein
Bundeswehr wächst erstmals seit Jahren
Die Bundeswehr ist erstmals seit Jahren deutlich gewachsen und hat nun 184 200 Männer und Frauen in der aktiven Truppe. „Wir haben das beste Einstellungsergebnis seit Aussetzung der Wehrpflicht. Außerdem ist die aktive Truppe so groß wie seit 12 Jahren nicht mehr“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.
Amelie Schmidt
Krankenkasse DAK: Krankenstand pendelt sich auf hohem Niveau ein
Krankheitsausfälle bei der Arbeit sind nach einer Auswertung im vergangenen Jahr auf einem hohen Niveau geblieben. Im Schnitt waren 2025 Beschäftigte 19,5 Kalendertage krankgeschrieben, 2024 waren es 19,7 Fehltage, wie die Krankenkasse DAK nach eigenen Versichertendaten ermittelt. Die Analyse zeige, dass sich der Krankenstand auf einem hohen Niveau einpendele, sagte DAK-Chef Andreas Storm. „Deswegen ist es richtig und notwendig, eine fundierte Ursachenforschung voranzutreiben.“ Die von Kanzler Friedrich Merz (CDU) erneut angestoßene Debatte um den hohen Krankenstand in Deutschland begrüßt der Kassenchef daher. Zudem fordert Storm einen Gipfel im Kanzleramt, der Arbeitgeber, Gewerkschaften, Ärzte und Krankenkassen dazu an einen Tisch bringen soll.
Es gehe darum, neue Lösungswege zu entwickeln, sagte der Kassenchef. „Ein wichtiger Baustein kann die Einführung einer Teilkrankschreibung bei bestimmten Erkrankungen und Diagnosen sein.“ Gemeint ist damit, dass die Krankschreibung nur für einen Teil der täglichen Arbeitsstundenzahl gilt. Merz hatte zuvor die Möglichkeit infrage gestellt, bei bestimmten leichteren Erkrankungen auch telefonisch und ohne Praxisbesuch eine Krankschreibung zu bekommen.
Christoph Heinlein
Medienbericht: Fast jede zweite Aufnahmezusage für Afghanen widerrufen
Fast die Hälfte von 2308 Afghanen, die zum Zeitpunkt der Regierungsübernahme von Schwarz-Rot mit einer Aufnahmezusage aus Zeiten der Ampel-Regierung in Pakistan lebten, sollen nicht mehr nach Deutschland kommen dürfen. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf Antworten der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken. Demnach sind seit Antritt der jetzigen Bundesregierung im Mai vergangenen Jahres 788 Afghanen nach Deutschland gekommen, rund 410 weitere Personen befinden sich noch im Ausreiseverfahren. Die persönlichen Anhörungen, mit denen mögliche Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden sollen, sind laut Regierung bis auf wenige Einzelfälle abgeschlossen.
Die fluchtpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, Clara Bünger, kritisierte das Vorgehen der Regierung. „Dass die Bundesregierung die Hälfte der gefährdeten Afghaninnen und Afghanen, denen eine Aufnahme durch die Bundesrepublik Deutschland versprochen worden war, einfach fallen lässt, ist verantwortungslos, schäbig und menschlich unerträglich“, sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung.
Anfang Mai hatte die Bundesregierung von Union und SPD nach Amtsantritt die Aufnahmeprogramme für Menschen aus Afghanistan vorerst gestoppt. Einige der Betroffenen klagten, in den vergangenen Wochen kamen mehrere hundert Afghaninnen und Afghanen mit Aufnahmezusage per Flugzeug von Pakistan nach Deutschland. Sie mussten aber Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen. Hunderte Afghaninnen und Afghanen erhielten hingegen Absagen für eine Einreise.
Michelle Ostwald
Wagenknecht fordert Rente mit 60 für Pflegekräfte
Pflegekräfte sollten nach Ansicht von BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht mit 60 Jahren ohne Abschläge in Renten gehen können. „Eine Rente mit 60 für alle Pflegekräfte würde die Attraktivität des Berufes deutlich erhöhen und wäre daher ein wichtiger Beitrag, um den Fachkräftemangel in Heimen und Kliniken zu beheben“, sagte Wagenknecht der Neuen Osnabrücker Zeitung. Derzeit gingen viele Pfleger vorzeitig in Rente, „weil sie ihren harten Beruf einfach nicht mehr schaffen, aber sie werden dafür mit besonders miserablen Renten bestraft“, betonte Wagenknecht.
Die frühere Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht weitete ihre Forderung zudem auf alle Arbeitnehmer aus, die über Jahrzehnte hinweg hoher physischer Belastung ausgesetzt waren. Notwendig sei eine Debatte über die Einführung einer Rente ab 60 nach 40 Jahren körperlich harter Arbeit. „Wer in Deutschland sein Leben lang körperlich hart arbeitet, wird in der Regel schlechter bezahlt und hat eine niedrigere Lebenserwartung als der Durchschnitt der Bevölkerung und sollte daher wenigstens in der Rente besser gestellt werden“, begründete sie ihre Forderung.
