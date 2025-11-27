Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Koalitionsausschuss sucht nach Lösung im Rentenstreit und beim Thema Verbrenner-Aus
Die Spitzen von Union und SPD wollen am Abend (20 Uhr) im Koalitionsausschusses nach Lösungen im Streit über drängende Themen suchen:
Das wichtigste Thema der Runde wird der Streit über das Rentenpaket sein, gegen das 18 Abgeordnete der Jungen Gruppe der Unions-Fraktion rebellieren. Bundeskanzler Friedrich Merz und die SPD-Führung haben trotzdem klargemacht, dass für sie eine Änderung am Gesetzentwurf nicht infrage kommt. Unions-Fraktionschef Jens Spahn hat ein Rentenpaket 2 in Aussicht gestellt, um die Rebellen zur Zustimmung zu bewegen. Am Freitag werden weitere Gespräche mit der Jungen Gruppe darüber erwartet.
Schon seit Längerem ringt die Koalition um eine gemeinsame Position zum Verbrenner-Aus. Hintergrund: Die EU hat beschlossen, dass Neuwagen ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO₂) mehr ausstoßen dürfen. Das hätte faktisch zur Folge, dass Neuwagen mit Verbrennungsmotor nicht mehr zugelassen werden dürften. Ziel ist es, die Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Die EU-Kommission will nach Druck auch aus Mitgliedstaaten voraussichtlich am 10. Dezember Vorschläge zum Verbrenner-Aus vorlegen.
Merz hat nach dem Autogipfel im Oktober verkündet, dass es 2035 keinen „harten Schnitt“ geben dürfe. Grund ist die kriselnde Autobranche. Außerdem steigen zwar die Neuzulassungen von Elektroautos, aber Ziele zum CO₂-Ausstoß drohen verfehlt zu werden. Klingbeil hat sich offen gezeigt für Lösungen, die Elektromobilität und Verbrennertechnologie verbinden und Autoherstellern mehr Spielräume geben sollen. Am Zulassungsverbot für neue Verbrennerfahrzeuge ab 2035 will die SPD aber grundsätzlich festhalten. Dagegen pocht CSU-Chef Markus Söder darauf, dass Verbrenner-Aus 2035 generell zu kippen.
Ebenfalls Thema im Koalitionsausschuss wird die umstrittene Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), sein. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es: „Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen.“ Das neue GEG solle technologieoffener, flexibler und einfacher werden. Was das aber genau heißt, ist in der Koalition umstritten. Im Zentrum der Kritik zum GEG stand von Anfang an der Paragraf 71 - der Kern des „Heizungsgesetzes“ - nach dem neue Heizungen nur eingebaut werden dürfen, wenn sie zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat mit Blck darauf von einem Zwang zur Wärmepumpe gesprochen. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) dagegen warnt vor Rückschritten beim Klimaschutz. Nun geht es darum, wie hart der Schnitt werden soll.
Der Kanzler selbst hat in Aussicht gestellt, dass die Krankenkassenbeiträge zum 1. Januar 2026 nicht weiter steigen. Ein Sparpaket, mit dem die Koalition das ermöglichen will, steckt aber vorerst fest. Der Bundesrat schickte das vom Bundestag beschlossene Gesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) in den Vermittlungsausschuss. Die Zeit drängt, da die Kassen bald über die Zusatzbeiträge für ihre Versicherten für 2026 entscheiden. Der Länder-Widerstand richtete sich gegen „einseitige“ Ausgabenbremsen bei den Kliniken, es gibt Rufe nach breiteren Einsparungen. Die Kassen warnten zuletzt vor absehbaren Erhöhungen trotz des Sparpakets.
Falls es konkrete Ergebnisse geben sollte, dürften sie erst am Freitag verkündet werden. So hatten die Koalitionsspitzen es auch bei ihrer letzten Sitzung vor zwei Wochen und im Oktober gehandhabt.
Der Koalitionsausschuss gilt als zentrales Planungsgremium des Bündnisses von CDU, CSU und SPD. Neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gehören ihm acht weitere Männer und eine Frau an - Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas.
Merkel zum Rentenstreit: Alle werden einen Weg finden
Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel geht von einer Einigung im Rentenstreit der Koalition aus. „Ich denke, alle werden einen Weg finden“, sagte die CDU-Politikerin in der Sendung „phoenix persönlich“. Sie verwies auf lange Erfahrungen, dass man sich am Ende immer zusammenraufen müsse.
Die Verlängerung der sogenannten Haltelinie von 48 Prozent bis 2031 nannte die Kanzlerin folgerichtig. Damit ist eine Stabilisierung dieses Absicherungsniveaus der Rente im Verhältnis zum Einkommen bei 48 Prozent gemeint. „Wir haben damals mit Geltung ab 2018 diese Haltelinie von 48 Prozent eingeführt bis zum Jahr 2025. Deshalb musste jetzt ja auch darüber entschieden werden, wie macht man es weiter“, sagte Merkel, die vor rund 20 Jahren erstmals zur Bundeskanzlerin gewählt wurde. Insofern sei es logisch, „wie es jetzt gemacht wurde“, nämlich diese bis 2031 zu verlängern.
Merkel verwies darauf, dass in ihrer Amtszeit mit der schrittweisen Einführung der Rente mit 67 bis 2029 ein entscheidender Schritt zur Sicherung der Altersversorgung gemacht worden sei. Die Anhebung war im ersten Kabinett Merkel zusammen mit dem damaligen Sozialminister und Vizekanzler Franz Müntefering (SPD) durchgesetzt worden.
Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion lehnt das Rentenpaket mit der Begründung zu hoher Belastungen für die jüngere Generation ab. Am Abend befasst sich der Koalitionsausschuss mit dem Thema.
Ministerium verspricht Aufnahme eines „Großteils“ der Afghanen, denen Schutz zugesagt wurde
Nach langem Zögern der Bundesregierung können in den kommenden Wochen wahrscheinlich doch viele Afghaninnen und Afghanen, denen Schutz versprochen wurde, nach Deutschland kommen. Es sei anvisiert, bis Jahresende dem Großteil dieser Menschen in Pakistan mit rechtsverbindlichen Aufnahmezusagen Einreisen zu ermöglichen, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. Als rechtsverbindlich werden Zusagen über das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan angesehen. Dabei geht es um rund 1200 Afghaninnen und Afghanen, von denen bislang nur ein kleiner Teil in den vergangenen Wochen eingereist ist.
Am Mittwochmorgen musste Dobrindt bei einer von den Grünen beantragten Sondersitzung des Innenausschusses Rede und Antwort stehen zu den bislang zögerlichen Aufnahmen von Menschen aus Afghanistan, denen Deutschland in der Vergangenheit Schutz versprochen hatte. Auf Einreisegenehmigungen warten derzeit in Pakistan noch etwa 1900 Afghaninnen und Afghanen, die wegen ihrer Arbeit für die Bundeswehr oder ihr Engagement für den Aufbau eines demokratischen Staats heute Verfolgung durch die Taliban fürchten müssen.
Die im Mai vereidigte Bundesregierung hatte die Aufnahme der Menschen zuvor infrage gestellt. Dobrindt hatte die Einreisen gestoppt und ließ seitdem fast ausschließlich Menschen einreisen, deren Aufnahmezusage von einem Gericht als rechtsverbindlich anerkannt wurde. Nach vielen Gerichtsurteilen zeigt sich, dass die Mehrheit der Zusagen auch die aktuelle Bundesregierung rechtlich bindet, insbesondere die Zusagen aus dem Bundesaufnahmeprogramm. Dennoch kamen erst rund 180 Menschen in den vergangenen Wochen in Deutschland an.
Wiese: Sie könnten sich umbenennen in "Arbeitslosigkeit für Deutschland"
SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese entgegnet auf Chrupallas Redebeitrag, gerade sei klar geworden, dass die Koalition für die Menschen in Deutschland arbeite. An die AfD gerichtet sagt er: „Sie arbeiten für russische Interessen. Ihr Platz ist nicht der Deutsche Bundestag.“
„Sie könnten einen Ehrenplatz in der russischen Staatsduma bekommen.“SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese zur AfD
Wiese kritisiert, dass Chrupalla in seiner Rede kein Wort über das Leid der Bevölkerung in der Ukraine verloren habe und ebenso versäumt habe, Russland klar als Aggressor zu benennen. „Sie sollten sich schämen“, sagt er.
Zudem verweist Wiese auf ein Mitglied der Jugendorganisation der AfD, der sagte, der 8. Mai 1945 sei ein Tag der Niederlage gewesen und die Identitäre Bewegung als Freunde bezeichnete, die der Jugendorganisation nahestünden. Auch dafür, so Wiese, solle sich Chrupalla schämen. Die Identitäre Bewegung sei eine rechtsextreme Organisation.
Kritik äußert Wiese abschließend am Streben der AfD, aus der Europäischen Union auszutreten: „Sie könnten sich umbenennen in „Arbeitslosigkeit für Deutschland.“
Chrupalla nennt Grüne „Schädling“
Nun ist der Chef der AfD-Fraktion, Tino Chrupalla, an der Reihe. Die Menschen im Land, sagt er, hätten aufgrund steigender Verbraucher- und Erzeugerkosten Sorge um das neue Jahr. „Alle stehen unter dem Druck der steigenden Belastungen“, sagt Chrupalla. Der AfD-Fraktionschef geht aber auch auf den Kurswechsel des Verbandes der Familienunternehmer ein, der den AfD-Abgeordneten Leif-Erik Holm zu einem „Parlamentarischen Abend“ eingeladen hatte. Dass ein Interessenverband unter ideologischen Druck gesetzt werde, „Kontaktsperren“ zur AfD aufrecht zu halten, sei schäbig, sagt Chrupalla. Den SPD-Politikern Lars Klingbeil und Dirk Wiese wirft er vor, noch nie „wertschöpfend“ gearbeitet zu haben. Der Bundesregierung unterstellt er außerdem, in der Ukraine „ein korruptes System zu finanzieren“. Die Grünen bezeichnet er wiederum als den größten „Schädling für die deutsche Wirtschaft“. Das solle er aus seinem Wortschatz streichen, rief ihm daraufhin Britta Haßelmann aus der ersten Reihe der Grünen zu.
Spahn: Weidel redet wie fünfte Kolonne Putins
Heftig attackiert Jens Spahn dann die anderen Oppositionsparteien, Linke und AfD. Eine Zusammenarbeit mit den Linken sei nicht möglich, meint er, und begründet das mit deutlichen Worten.
„Sie haben Sozialismus im Programm, zu viel Judenhass in Ihren Reihen.“
Außerdem rechtfertige die Linke Gewalt gegen Polizisten in Wort und Tat. Dieser „kruden Mischung“ werde sich die Union immer entgegenstellen.
Die AfD wiederum gaukele Liebe zum Land vor, spiele aber in Wahrheit das Spiel fremder Mächte.
„Sie reden hier, Frau Weidel, wie die fünfte Kolonne Putins.“
Die Partei ducke sich weg bei Wehrpflicht und Verteidigungspolitik, weil sie ein schwaches Deutschland wolle. Auch die Wirtschaftspolitik der Partei sei eine Katastrophe für Deutschland. Die Fassade der AfD bröckele, „und wir werden sie weiter einreißen“.
Spahn verteidigt Schwarz-Rot
Die Regierungskoalition streitet über Renten und andere Themen – manche Beobachter fühlen sich an die Ampel erinnert. Doch Unionsfraktionschef Jens Spahn sieht Unterschiede zur Vorgängerregierung. Verschiedene Positionen gehörten dazu in der Politik, meint er, und doch: Bei Schwarz-Rot führe jede Debatte zu Entscheidungen.
„Diese Koalition kann und will.“Jens Spahn
Immerhin gebe es erstmals seit drei Jahren wieder wirtschaftliches Wachstum in Deutschland, auch wenn es noch zu gering sei. Er zählt Projekte auf, die bereits auf dem Weg seien: Vom Beschluss, neue Gaskraftwerke zu bauen, bis zur Abschaffung des Bürgergeldes. Die Angriffe der Grünen weist Spahn zurück. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck habe drei Jahre Rezession verantwortet. „Da würde ich kleinere Brötchen backen als Sie das gerade hier getan haben“, sagt er in Richtung Britta Haßelmann.
Jens Spahn bei der Generaldebatte im Bundestag: Der Fraktionschef der Union verteidigt die Politik der Koalition - und greift die Opposition heftig an. Nadja Wohlleben/Reuters
Pellmann: „Ihre Haushaltspolitik ist eine Gefahr für unsere Demokratie“
„Sie machen weiter Politik für die Reichen“, wirft Sören Pellmann, Fraktionsvorsitzender der Linken, der Regierung vor: Den Etat für das kommende Jahr bezeichnet er als „Haushalt der Hoffnungslosigkeit“. Er enthalte unfassbar viel Geld für Verteidigung und Rüstung und zu wenig für Familien, deren Kinder, so sagt es Pellmann, am Kriegsgerät ausgebildet werden sollen.
Deutschland brauche einen Wiederaufbauplan. Es brauche starke soziale Sicherheitssysteme und Investitionen in Infrastruktur. Mit Blick auf die enormen Schulden im Etat 2026 verdeutlicht Pellmann, dass er Kreditaufnahmen an sich nicht ablehnt. Er verdeutlicht aber, dass das geliehene Geld nach Auffassung seiner Partei besser in die Zukunft des Gemeinwesens investiert werden solle. „Investitionen in die Rüstung hingegen verpuffen unserer Meinung nach.“
Pellmann kritisiert Merz zudem für seinen Umgang mit der Schuldenbremse und erinnert an Zeiten, in denen der aktuelle Kanzler noch als Oppositionsführer im Bundestag eben jene gelobt und wegen des Themas gleichzeitig „den Generalangriff auf die Ampel“ geprobt hatte. „Alles vergessen“, sagt er.
Kritik gibt es auch an fehlenden Geldern für Investitionen in Kommunen. Pellmann verweist auf zunehmende finanziell bedingte Schließungen etwa von Spielplätzen, Schwimmbädern und Bibliotheken und mit Blick auf den Haushalt für das kommende Jahr betont er, auch die „marode und stinkende“ Schultoilette werde es weiterhin geben. Für Pellmann steht fest, dass die Politik der Regierung Frustration erzeuge: „Ihre Haushaltspolitik ist eine Gefahr für unsere Demokratie.“
Miersch: Koalition ist „Mammutaufgabe“ gerecht geworden
Die Koalition sei gerade erst sieben Monate im Amt und man verabschiede bereits den zweiten Haushalt, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch. Dieser „Mammutaufgabe“ sei die Koalition gerecht geworden. „Wir können jetzt investieren“, betont er und zählt zahlreiche Möglichkeiten auf: Standortsicherheit, Bildung, sozialen Wohnraum, Sport und einiges mehr.
Was Investitionen in die Bundeswehr angeht, betont er, dass die Koalition eben nicht Verteidigungsfähigkeit gegen soziale Sicherheit ausspiele. Es gehe beides. Miersch erlaubt sich an dieser Stelle einen Angriff auf die AfD und ihren Vorsitzenden Tino Chrupalla. Dieser hatte vor Kurzem gesagt, dass aus seiner Sicht von Russland aktuell keine Gefahr für Deutschland ausgehe. „Die AfD ist keine Alternative für Deutschland, sie ist ein Sicherheitsrisiko für Deutschland“, folgert Miersch.
Innerhalb der schwarz-roten Koalition ist Miersch offensichtlich nicht auf Konfrontationskurs zu den Unionsparteien. Beim Streitthema Rente fordert der SPD-Fraktionschef ganz allgemein einen „respektvollen Umgang mit den Leuten, über die wir hier reden“. In Bezug auf die Rentenkommission, die noch in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen soll, gibt sich Miersch zuversichtlich. „Für uns ist das kein Arbeitskreis, den wir gründen, weil wir nicht weiterwissen.“ Wenn man mit dem Geist der Empathie in diese Kommission gehe, „dann können wir tatsächlich in dieser großen Koalition Großes bewirken und dieses Rentensystem auf zukunftssichere Füße stellen“.
Dreharbeiten im Bundestag
Während im Plenum Britta Haßelmann von den Grünen redet, laufen auf den Fluren des Bundestages bereits die Dreharbeiten für kommende Satire-Magazine: CDU-Politiker Paul Ziemiak im Gespräch mit Heute-Show-Reporter Fabian Köster.
Im Bundestag
Haßelmann: „Sie sind als Fraktion komplett unberechenbar"
Nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz seine Rede beendet hat, verlassen die ersten Abgeordneten den Saal. Nun tritt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, ans Rednerpult und erinnert die Zuhörerinnen und Zuhörer erst einmal an das Leid der Menschen in der Ukraine und daran, wer den Krieg begonnen hat: Russland. Die Bevölkerung in der Ukraine stehe klar für Europa, für Frieden und für Freiheit. Deshalb sei es notwendig, dass Deutschland das Land voll unterstütze.
„Wir sprechen von Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung des ukrainischen Volkes.“ Die Ukraine sei ein Teil Europas, unterstreicht sie. Wer das nicht verstehe, der verstehe auch die Gefahren nicht, vor denen man steht. Es sei wichtig und notwendig, dass sich die Europäer nach Vorstellung des Trump-Plans zusammengeschlossen haben. Es dürfe nicht über den Kopf der Ukraine hinweg entschieden werden.
Wenn schon über Sicherheit gesprochen wird, dann sei es auch wichtig, über die Sicherheit von Frauen in Deutschland zu sprechen, sagt sie. Sie würden regelmäßig Opfer von Gewalt. Nun sei es an der Zeit, das Vertrauen der Bevölkerung wiederzugewinnen. „Sie sind als Fraktion komplett unberechenbar“, sagt sie in Richtung der Union. Von ihr gehe keinerlei Stabilität aus. Nun gehe es darum, in die Infrastruktur zu investieren – das Geld sei ja da.
"Von Ihnen geht keinerlei Stabilität aus": Britta Haßelmann (Bündnis 90/ Die Grünen) greift die Bundesregierung scharf an. Elisa Schu/dpa
Ein sehr zurückhaltender Auftritt des Kanzlers
Der Kanzler gilt vielen als guter Redner, der mitreißen kann. Vor allem als Oppositionspolitiker ist es ihm gelungen, mit scharfen Worten auf die Schmerzpunkte der Ampelregierung hinzuweisen. Sogar den stets kontrollierten, zurückhaltenden Olaf Scholz konnte er emotionalisieren.
Nach neun Monaten muss man sagen: Merz ist in seinem Amt als Bundeskanzler angekommen. Denn die aufrüttelnden Reden hält er nicht mehr. Er spricht zurückhaltend und staatsmännisch, bleibt dabei aber häufig unkonkret. „Wir werden das Reformtempo hochhalten“ kündigt er an. Und er betont, wie komplex alles sei, woran seine Regierung arbeite. Das stimmt. Nur mitreißen kann er damit niemanden – weder im Plenum noch bei den Wählern.
Dabei liegen genug Themen auf dem Tisch, bei denen er auch emotional oder kraftvoll für seine Positionen hätte werben können: Bei der Rente steht seine Regierung schwer unter Druck, außenpolitisch ist Europa stark gefordert – und dann sind da noch die niedrigen Beliebtheitswerte von Merz und seiner Koalition. Den guten Moment für eine aufrüttelnde Rede lässt Merz an diesem Tag verstreichen.
Ein neuer Konsens der Generationen, aber keine Änderungen beim Rentenpaket
Der Bundeskanzler zeigt sich nicht bereit, das auch in seiner Partei umstrittene Rentenpaket noch einmal aufzuschnüren. Stattdessen kündigt er eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema der Altersvorsorge an.
„Wir werden die überfällige Aufgabe angehen, wir werden einen neuen Konsens der Generationen aushandeln.“
Mit der Aktivrente solle Menschen, die länger arbeiten wollen, die Möglichkeit geboten werden – und auch die richtigen, steuerlichen Anreize. „Wir wollen und wir müssen in diesem Land länger arbeiten“, sagt Merz. Darüber hinaus werde noch in diesem Jahr die Rentenkommission ihre Arbeit aufnehmen, und sie werde „einen sehr konkreten Arbeitsauftrag bekommen“. Damit räumt er das bestimmende innenpolitische Thema ab – mit kurzen, aber bestimmten Worten.
Merz: „Wir wollen keine weißen Flecken, wenn es um die Sicherheit unserer Staatsbürger geht“
Die Regierung habe ihre Sicherheitspolitik grundlegend neu ausgerichtet - an den Interessen der Bundesrepublik Deutschland und Europas, sagt Merz. Es seien Voraussetzungen geschaffen worden, um eine strategische und vorausschauende Außen- und Sicherheitspolitik machen zu können. Die neue deutsche Sicherheitsstruktur folge laut Merz der Logik eines 360-Grad-Blickes: „Wir wollen keine weißen Flecken, wenn es um die Sicherheit unserer Staatsbürger geht.“ Merz verweist auf Investitionen in Sicherheit und Schutz der Bevölkerung und das neue Wehrdienstgesetz und betont: „Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen: Frieden und Freiheit gibt es nicht umsonst.“ Verteidigung sei eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung, betont Merz.
„Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen: Frieden und Freiheit gibt es nicht umsonst.“
Der Kanzler richtet sein Wort an die jungen Menschen im Land und sagt: „Sie sind tatsächlich in einer besonderen und fordernden Situation.“ Die Jungen seien hineingeboren in historisch beispiellosen Wohlstand – sie hätten historisch beispiellose Möglichkeiten. Gleichzeitig habe sich der geopolitische Horizont verdunkelt. Dennoch wolle Merz erreichen, dass Deutschland gerade den jungen Menschen auch künftig eine bessere Zukunft verspreche.
Merz: „Wir wollen keinen Frieden durch Kapitulation“
Dann spricht der Bundeskanzler über seinen zweiten Punkt, die Sicherheit in Europa und den Krieg in der Ukraine. Er geht auf die derzeitigen Verhandlungen über ein Ende des Krieges ein – und verknüpft sie mit der Leitlinie seiner Außenpolitik. Das Motto sei „Frieden in Freiheit“, sagt er. „Denn wir wollen keine Friedhofsruhe, wir wollen keinen Frieden durch Kapitulation, sondern wir wollen ein friedliches Zusammenleben der Völker in Europa auf der Grundlage unserer demokratischen, freiheitlichen Werte“.
Er betont das, was die Bundesregierung schon seit Monaten sagt: Der Krieg müsse enden, das dürfe jedoch nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg passieren. Und auch Europas Interessen müssten bei einem Frieden gewahrt bleiben. Der russische Machthaber Wladimir Putin müsse merken, dass er den Krieg nicht gewinnen könne, sagt Merz. Daher werde die Bundesregierung die Ukraine weiter unterstützen, und zwar „solange das nötig ist“, sagt der Kanzler.
Im neuen Haushalt gebe man daher 11,5 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine aus – drei Milliarden mehr als noch im Haushalt 2025. Der AfD wirft er vor, für das tägliche Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer blind zu sein.
