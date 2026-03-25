Kabinett befasst sich mit Unterstützung für Gewaltopfer, Recht auf Reparatur und Klimaschutz

An diesem Mittwoch entscheidet das Bundeskabinett über drei Gesetzentwürfe. Justizministerin Hubig will Opfern von Gewaltverbrechen künftig für die Dauer des Gerichtsverfahrens besser unterstützen. Zudem will die SPD-Ministerin durch ein Reparaturgesetz mehr Anreize dafür schaffen, defekte Geräte zu reparieren, statt wegzuschmeißen. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) will ein Klimaschutzprogramm ins Kabinett einbringen.



Der Entwurf aus dem Bundesjustizministerium für mehr Unterstützung für Gewaltopfer in Strafprozessen soll ihnen künftig mehr professionelle Begleitung sichern. Wer Opfer einer schweren Straftat geworden ist, soll für die Dauer des Verfahrens in Zukunft leichter kostenfrei professionelle Unterstützung erhalten können. „Gerichtsverfahren sind für Gewaltbetroffene meist sehr belastend“, sagt Justizministerin Hubig. Gerade die Konfrontation mit dem Täter könne für sie extrem schmerzhaft sein. Deshalb sei eine professionelle Unterstützung wichtig.



Ein weiterer Gesetzentwurf, über den das Kabinett an diesem Mittwoch entscheiden soll, kommt ebenfalls aus dem Justizministerium. Ein Reparaturgesetz soll Hersteller dazu veranlassen, künftig Anreize für Reparaturen zu liefern, statt die Kunden zum Neukauf zu drängen. Bundesjustizministerin Hubig erhofft sich vom geplanten Recht auf Reparatur positive Effekte für die Geldbeutel der Verbraucher und die Umwelt. Das von der Europäischen Union beschlossene Vorhaben wird mit dem geplanten Kabinettsbeschluss in Deutschland auf den Weg gebracht. Anschließend muss sich der Bundestag damit befassen. Die EU-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einer Umsetzung bis Ende Juli.



Ein dritter Gesetzentwurf, über den das Kabinett an diesem Mittwoch entscheiden soll, kommt aus dem Umweltministerium. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) legt einen Entwurf für ein Klimaprogramm vor. Laut Klimaschutzgesetz ist die Bundesregierung dazu verpflichtet, innerhalb des ersten Jahres nach Beginn der Wahlperiode ihr Klimaschutzprogramm vorzulegen. Die Frist läuft an diesem Mittwoch ab.



Das Programm muss Pläne enthalten, wie die CO₂ -Einsparziele für 2030 und 2040 erreicht werden. Laut Daten des Umweltbundesamtes klafft bislang eine deutliche Lücke zwischen Klimazielen und tatsächlichen Emissionen. Damit das Ziel für 2030 erreichbar bleibt, müssen die Emissionen ab diesem Jahr jährlich im Durchschnitt um rund 42 Millionen Tonnen CO₂ sinken. Es werden Maßnahmen im Verkehrs- und Gebäudesektor erwartet, Details sind nicht bekannt.



Warum es Umweltminister Schneider mit seinem Klimaprogramm schwer haben dürfte, analysiert Michael Bauchmüller: