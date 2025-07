Merz und Macron treffen sich in Berlin zu einem Arbeitsessen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kommt am Abend nach Berlin, im Zentrum seines Arbeitsbesuchs sollen die Absprache über die Verhandlungen im Zollstreit zwischen der EU und den USA sowie die Lage in der Ukraine stehen. Es gebe aber auch eine ganze Reihe weiterer Themen, sagte Kanzleramtschef Thorsten Frei im ZDF. "Wir haben natürlich ganz enorme sicherheitspolitische und wirtschaftspolitische Herausforderungen, die sowohl Deutschland als auch Frankreich und ganz Europa betreffen." Die Tatsache, dass die Tagesordnung bei dem Abendessen mit Kanzler Friedrich Merz so voll sei, zeige das besonders gute und wichtige Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich.



Macron wird am Abend in der Villa Borsig in Berlin erwartet, einem Gästehaus des Auswärtigen Amtes, in dem von 1946 bis 1951 der Oberkommandierende der französischen Truppen in Deutschland saß. Themen sind dann wohl auch die Vorbereitung des deutsch-französischen Ministerrats Ende August und Forderungen aus der französischen Industrie nach einem größeren Anteil am geplanten gemeinsamen Luftkampfsystem FCAS.



Sprechen dürften Merz und Macron auch über den Umgang mit Israel angesichts des kritisierten Vorgehens im Gazastreifen mit immer mehr toten Zivilisten. Deutschland hat eine von Frankreich und Großbritannien getragene Erklärung nicht unterzeichnet, die Israel zu einem sofortigen Kriegsende im Gazastreifen auffordert. Merz begründete dies damit, dass der EU-Gipfel eine fast gleichlautende Erklärung verabschiedet habe, an der er mitgearbeitet habe. Es gehe also nicht um inhaltliche Differenzen.



Kanzleramtschef Frei sagte nun, dass der Bundesregierung die Abfolge der nötigen Schritte in dem Schreiben nicht klar genug gewesen sei. Für die Bundesregierung sei wichtig, "dass der Ausgangspunkt zunächst einmal die Attacke, der Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023, ist, dass immer noch Geiseln in Haft und in der Gewalt der Hamas sind". Die Bundesregierung habe ihre Bedenken über die schlechte humanitäre Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung aber sowohl öffentlich als auch gegenüber der israelischen Regierung klargemacht.