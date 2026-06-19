Arbeitszeit-Pläne von Bas sorgen für Krach in Koalition

Wenige Tage vor dem geplanten Reformgipfel der Koalition lösen Pläne von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) zur Arbeitszeit helle Empörung bei Arbeitgebern und offenen Streit mit dem Regierungspartner aus. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wies den Entwurf scharf zurück. Dieser entspreche nicht dem Koalitionsvertrag und könne daher "keine Grundlage für die weitere Arbeit der Koalition hierzu sein".



Im Kern geht ​es um eine - im Koalitionsvertrag angekündigte - Lockerung des Acht-Stunden-Tages, die das Ministerium nun aber nur über Tarifverträge möglich machen will. An dieser Einschränkung entzündet sich die Kritik hauptsächlich. "Dieser Entwurf muss zurückgezogen und völlig überarbeitet werden", forderte BDA-Präsident Rainer Dulger. Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander warf ‌dem Ministerium "Arbeitsverweigerung" vor. Der Zentralverband des Handwerks sprach von einem "Bruch mit den im Koalitionsvertrag vereinbarten Zusagen". Der Handelsverband HDE sprach von einem verspäteten Aprilscherz.



Zuvor hatten die Arbeitgeberverbände BDA und Gesamtmetall die Pläne als Bürokratiemonster und Zumutung attackiert. Sie fordern seit Langem eine wöchentliche statt tägliche Höchstarbeitszeit. Die Gewerkschaften ⁠lehnen jede Aufweichung kategorisch ab.



Für die Koalition kommt der Streit zur Unzeit. Die Regierung steht ohnehin vor einer Belastungsprobe, da schwierige Beschlüsse über Reformen sowie über den Haushalt für 2027 anstehen. Das Arbeitsministerium war daher bemüht, die Wogen um das Arbeitszeitgesetz zu glätten. Bei dem Entwurf handele es sich um eine interne, nicht final abgestimmte Fassung.



Kernpunkt des Reuters vorliegenden Referentenentwurfs ist, dass Tarifparteien und unter bestimmten Voraussetzungen ​auch Betriebsräte künftig eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit vereinbaren können. Zudem soll eine grundsätzliche Pflicht zur elektronischen Erfassung von Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit eingeführt werden, um Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts umzusetzen. ​Vertrauensarbeitszeit soll möglich bleiben, aber nur, wenn der Arbeitgeber sicherstellt, dass ihm Verstöße gegen Ruhezeiten bekannt werden.