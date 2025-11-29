Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Bas will nicht in NRW antreten
Bundestag beschließt Haushalt 2026
Merz will Reformstau bei der Rente auflösen - Rentenpaket kommende Woche im Bundestag
Koalition will Ausnahmen vom EU-Verbrenner-Aus
Rentenpaket bleibt unverändert - Junge Gruppe der Unionsfraktion soll durch Begleittext gewonnen werden
Lisa Torjuul
Merz und Dobrindt kritisieren Gewalt bei Demos in Gießen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) kritisieren die Auseinandersetzungen am Rande des Gründungskongresses der neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen. „Sie werden heute Abend Fernsehbilder aus der Stadt Gießen sehen, die alles andere als erfreulich sind, eine Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts“, sagte Merz beim Landesparteitag der sachsen-anhaltischen CDU in Magdeburg.
„Ich möchte, dass wir in der politischen Mitte unseres Landes zeigen, dass wir Probleme lösen können“, sagte Merz. Freiheit und Frieden seien am wichtigsten. Der Bundeskanzler warnte vor einer Faszination des Autoritären. In einer Demokratie müsse man gut diskutieren und notwendigen Streit aushalten, sagte Merz. Er kritisierte in diesem Zusammenhang „Linkspopulismus und vor allem Rechtspopulismus im eigenen Land“.
Dobrindt sagte in einer Rede beim Landesparteitag der sächsischen CDU in Leipzig: „Größten Respekt vor den Polizistinnen und Polizisten, wenn ich jetzt schon wieder sehe, wie Vermummte, wie Chaoten, wie Leute mit Bengalos, mit Fackeln, gewaltbereit auf die Polizei zugehen.“ Demonstrieren und sich versammeln seien Grundrechte, die ermöglicht werden müssten. Es gebe aber „kein Grundrecht, das es rechtfertigt, dass man gewaltsam gegen unsere Sicherheitskräfte vorgeht.“
Der Gründungskongress der neuen AfD-Jugendorganisation begann am Samstag mit mehr als zwei Stunden Verspätung, weil viele der Teilnehmer zunächst nicht zum Veranstaltungsort durchkamen. Tausende Gegendemonstranten versammelten sich zu Protesten und blockierten teils Straßen. Sehr viele protestierten friedlich. Es kam aber auch zu Stein- und Flaschenwürfen auf Einsatzkräfte. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Am frühen Nachmittag sprach die Polizei mit Blick auf die Demonstranten von einer Teilnehmerzahl „im unteren fünfstelligen Bereich.“ Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Veranstalter einer der Demonstrationen, sprach von 20 000 Teilnehmern.
Kathrin Wiesel-Lancé und Tim Frehler sind für die SZ in Gießen und Berichten über das Demo-Geschehen und den Gründungskongress der AfD-Jugend.
Linus Freymark
Bas will nicht in NRW antreten
Die SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas steht nicht als Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2027 zur Verfügung. „Um Ministerpräsidentin werden zu können, müsste ich für den NRW-Landtag kandidieren. Das werde ich nicht tun“, sagte Bas der Rheinischen Post (Samstag).
„Ich bin SPD-Vorsitzende, direkt gewählte Bundestagsabgeordnete und Bundesarbeitsministerin. Wir haben als Bundesregierung noch viel vor. Meine Aufgaben sind in Berlin“, erläuterte Bas. Daher stehe sie nicht zur Verfügung.
Nadja Lissok
Bundestag beschließt Haushalt 2026
Der Bundestag hat den Haushalt für das nächste Jahr beschlossen. Der Etat 2026 sieht Ausgaben von fast 525 Milliarden Euro vor, das sind noch einmal etwa vier Milliarden mehr, als die Regierung ursprünglich veranschlagt hatte. Die Neuverschuldung steigt gegenüber dem ursprünglichen Entwurf von 90 auf jetzt knapp 98 Milliarden Euro an. Dazu kommen noch Kredite aus den Sondertöpfen für die Bundeswehr und die Sanierung der Infrastruktur, sodass Finanzminister Lars Klingbeil gut 180 Milliarden Euro mehr an neuen Darlehen aufnimmt als er an alten zurückzahlt.
Was der Bund mit dem Geld macht, sehen Sie in diesem interaktiven Text (mit SZ Plus):
Christoph Heinlein
Förderung von E-Mobilität geplant
Die Koalitionsbeschlüsse sehen neben der Förderung von Verbrennermotoren auch eine finanzielle Unterstützung der E-Mobilität vor. So soll eine Basisförderung von 3000 Euro festgelegt werden, heißt es in dem Beschluss der Spitzen von CDU/CSU und SPD. Die Förderung soll dann für Familien mit Kindern oder besonders niedrigen Einkommen aufgestockt werden können.
Julia Bergmann
Merz will Reformstau bei der Rente auflösen - Rentenpaket kommende Woche im Bundestag
Bundeskanzler Friedrich Merz gibt sich in der Pressekonferenz nach dem Koalitionsausschuss zuversichtlich, den Reformstau bei der Rente auflösen zu können. Die Koalition sei "entschlossen", so Merz. Der Gesetzentwurf soll nicht mehr geändert und bereits nächste Woche durch den Bundestag gebracht werden. Zusätzlich soll es einen Entschließungsantrag geben, in dem die Koalition ihren Willen zur umfassenden Reform des Rentensystems unterstreicht.
Der Bundeskanzler kündigt zudem an, dass zehn Milliarden Euro aus dem Aktienbestand des Bundes bereitgestellt werden sollen, um die private Altersversorgung zu stärken und verweist auf die Beteiligungen des Bundes an der Telekom, der Post und der Commerzbank.
Eine umfassende Gesamtreform werde schließlich im zweiten Halbjahr 2026 auf den politischen Weg gebracht. Bis dann sollen erste Ergebnisse aus der Rentenkommission vorliegen. Diese soll laut Merz aus zwei Vorsitzenden bestehen, die von Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) vorgeschlagen werden. Dazu kommen drei Stellvertreter aus den jeweiligen Fraktionen der Regierungsparteien und acht Experten.
Christoph Heinlein
Koalition will Ausnahmen vom EU-Verbrenner-Aus
Die schwarz-rote Koalition will sich auf EU-Ebene für Lockerungen vom geplanten Aus für neue Verbrenner-Autos ab 2035 einsetzen. Demnach sollten auch nach 2035 „hocheffiziente Verbrenner“ zugelassen werden dürfen, wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Anschluss an die Sitzung des Koalitionsausschusses erklärte. Er werde darum bitten, dass die Kommission nach 2035 neben rein batterieelektrischen Fahrzeugen auch weiterhin Fahrzeuge mit einem doppelten Antrieb zulasse, also Fahrzeuge bestehend aus Batterieantrieb und Verbrenner. Er wolle einen entsprechenden Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schreiben, so Merz.
Es gehe darum, dass die Automobilwirtschaft in Deutschland gestärkt werde, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil. Auch CSU-Chef Markus Söder zeigte sich zufrieden mit dem Beschluss. Deutschland dürfe nicht zulassen, dass die Autoproduktion nach Asien abwandere. „Das Auto ist und bleibt die zentrale Wertschöpfung in unserem Land“, sagte er.
Martin Anetzberger
Rentenpaket bleibt unverändert - Junge Gruppe der Unionsfraktion soll durch Begleittext gewonnen werden
Der Koalitionsausschuss hat beschlossen, das vom Kabinett bereits gebilligte Rentenpaket unverändert zu lassen. Das erfuhr SZ-Korrespondent Georg Ismar aus Koalitionskreisen. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet.
In einem Begleittext soll aber ein Bekenntnis zu einer umfassenden Reform der Rente für die Zeit nach 2031 abgegeben werden. Damit soll die Zustimmung der Jungen Gruppe innerhalb der Unionsfraktion gesichert werden. Ob dies gelingt, ist aber noch unklar. Die Zustimmung dieser 18 Abgeordneten ist notwendig, um das Rentenpaket durch das Parlament zu bekommen, weil die schwarz-rote Koalition nur über eine Mehrheit von zwölf Stimmen verfügt.
Bundeskanzler Friedrich Merz zeigte sich im Anschluss an die Ausschusssitzung optimistisch. Es habe mit der Jungen Gruppe am Morgen Gespräche gegeben, sagt Merz. Dabei habe es eine Reihe von „sehr konstruktiven und nachdenklichen“ Beiträgen gegeben. Entschieden werde kommende Woche in der Fraktionssitzung. „Ich rechne mit Zustimmung“ und einer „breiten Unterstützung“ in der Fraktion, sagte Merz.
Lesen Sie hier mehr zu den Beschlüssen:
Linus Freymark
Beratungen im Koalitionsausschuss beendet - Ergebnisse am Freitag
Die Spitzen von Union und SPD haben ihre Beratungen im Koalitionsausschuss in der Nacht nach fast sechs Stunden abgeschlossen. Über die Ergebnisse soll am Freitagmorgen um 9.30 Uhr in einer Pressekonferenz berichtet werden. Zuvor kommen die Fraktionen zu Beratungen zusammen.
Unter der Leitung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) wollte der Ausschuss unter anderem über das Streitthema Rente beraten. Auch das Verbrenner-Aus und das Heizungsgesetz waren als mögliche Themen genannt worden.
Saimah Jiwa
BSW will wegen Neuauszählung vor Bundesverfassungsgericht ziehen
Nach Berichten über eine bevorstehende Ablehnung der Einsprüche der Partei BSW gegen das Ergebnis der Bundestagswahl will Partei-Gründerin Sahra Wagenknecht vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Dass der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages den BSW-Einspruch mit Mehrheit abweisen wolle, sei wenig überraschend, sagte Wagenknecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) laut Vorabbericht. "Immerhin ist jetzt für uns endlich der Weg nach Karlsruhe frei." Das BSW hatte bei der Wahl den Einzug in den Bundestag nur um einige tausend Stimmen verfehlt und will eine Neuauszählung erreichen.
Der Online-Informationsdienst Table Briefings hatte zuvor berichtet, der Ausschuss dürfte die Einsprüche des BSW zurückweisen. Das gehe aus einer internen Beschlussvorlage hervor, die am Donnerstagabend an die Ausschussmitglieder versendet worden sei. Darin heiße es, die Einsprüche des BSW seien unbegründet. Man sehe keinen ausreichenden Anlass für ein erneutes Zählen. Hinweise auf systematische Fehler zulasten einer bestimmten Partei lägen nicht vor. Durch Nachzählungen habe sich das BSW lediglich in geringem Umfang verbessert. Demnach sollen die Einsprüche des BSW zurückgewiesen werden.
Lisa Torjuul
Kanzler Merz rechnet nicht mit einer Einigung zum Rentenstreit im Koalitionsausschuss
Friedrich Merz hat die Hoffnung auf eine Einigung im Rentenstreit beim Koalitionsausschuss am Donnerstagabend gedämpft. „Das wird sich heute Abend gar nicht ergeben können“, sagte der CDU-Vorsitzende und verwies auf eine der nachfolgenden Fraktionssitzungen. Er gehe aber davon aus, dass die Gespräche konstruktiv geführt würden und alle eine Lösung wollten.
Im Gesetzentwurf für die sogenannte Haltelinie von 48 Prozent des Rentenniveaus vom Durchschnittseinkommen werde geregelt, was bis 2031 gelte. Für die Zeit danach müsse es Reformen geben, so Merz. Zum Umfang und zur Verbindlichkeit der Reformen werde im Augenblick gesprochen, sagte er zu den Forderungen der Jungen Gruppe in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Diese droht mit ihren 18 Mitgliedern mit einem Nein zum Gesetzentwurf. Die schwarz-rote Koalition hat nur zwölf Stimmen Mehrheit. Merz sagte, es gebe immer wieder Konfliktthemen in einer Koalition und betont, wie wichtig es sei, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Er sehe aber in der Bundestagsfraktion „uneingeschränkt“ eine sehr konstruktive Haltung.
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen am Abend im Kanzleramt zusammen. Es ist nach Angaben aus Koalitionskreisen unklar, ob es konkrete Beschlüsse gibt. Für Freitagmorgen hat die Unionsfraktion zu einer Sondersitzung eingeladen.
Julia Daniel
Junge Gruppe setzt auf Rentenlösung im Koalitionsausschuss
Der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, Pascal Reddig, erhofft sich vom Koalitionsausschuss eine Lösung im Dauerstreit um die Rente. „Ich gehe davon aus, dass das Rentenpaket nicht scheitert, weil im Koalitionsausschuss ein Kompromiss erarbeitet wird“, sagte der CDU-Politiker im Podcast von Table Briefings. Die Spitzen der Koalition beraten am Abend im Kanzleramt.
Reddig betonte, der Nachwuchs sei auch kompromissbereit. Klar sei, dass es keine Rentenkürzungen und nach 2031 auch keine Nullrunden geben solle. Das müsse verbunden werden mit dem Ziel, die zum Teil hohen Kosten in den 2030er-Jahren zu reduzieren. Das könne man auch sozialverträglich hinbekommen. Man könne dabei auch über eine soziale Komponente für Menschen mit wirklich geringen Renten sprechen. Der junge CDU-Abgeordnete forderte mehr Verbindlichkeit. Ein Entschließungsantrag zum Rentenpaket oder ein Begleittext wären aus seiner Sicht nur unverbindliche Absichtsbekundungen. Auf die Frage, was verbindlich wäre, antwortete Reddig, entweder seien dies Änderungen am Gesetzentwurf oder „dass wir in einer anderen Art und Weise die Möglichkeit schaffen, dass wir neben dem, was wir jetzt hier beschließen mit 'nem Gesamtvolumen von 200 Milliarden Euro, eine Verbindlichkeit haben, dass danach Reformen gelingen“.
Kompromissbereit äußerte sich auch Steffen Bilger (CDU), erster Parlamentarischer Geschäftsführers der Unions-Bundestagsfraktion, im ZDF-„Morgenmagazin“: „Ich habe durchaus Verständnis für die Position unserer jungen Abgeordneten.“ Es gehe ihnen um ihre Überzeugungen, sie diskutierten stets in der Sache. Aber man müsse zu einer Lösung kommen, um das Thema Rente in diesem Jahr abzuschließen. „Es brauchen alle eine Offenheit für Kompromisse.“
Julia Daniel
Merkel zum Rentenstreit: Alle werden einen Weg finden
Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel geht von einer Einigung im Rentenstreit der Koalition aus. „Ich denke, alle werden einen Weg finden“, sagte die CDU-Politikerin in der Sendung „phoenix persönlich“. Sie verwies auf lange Erfahrungen, dass man sich am Ende immer zusammenraufen müsse.
Die Verlängerung der sogenannten Haltelinie von 48 Prozent bis 2031 nannte die Kanzlerin folgerichtig. Damit ist eine Stabilisierung dieses Absicherungsniveaus der Rente im Verhältnis zum Einkommen bei 48 Prozent gemeint. „Wir haben damals mit Geltung ab 2018 diese Haltelinie von 48 Prozent eingeführt bis zum Jahr 2025. Deshalb musste jetzt ja auch darüber entschieden werden, wie macht man es weiter“, sagte Merkel, die vor rund 20 Jahren erstmals zur Bundeskanzlerin gewählt wurde. Insofern sei es logisch, „wie es jetzt gemacht wurde“, nämlich diese bis 2031 zu verlängern.
Merkel verwies darauf, dass in ihrer Amtszeit mit der schrittweisen Einführung der Rente mit 67 bis 2029 ein entscheidender Schritt zur Sicherung der Altersversorgung gemacht worden sei. Die Anhebung war im ersten Kabinett Merkel zusammen mit dem damaligen Sozialminister und Vizekanzler Franz Müntefering (SPD) durchgesetzt worden.
Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion lehnt das Rentenpaket mit der Begründung zu hoher Belastungen für die jüngere Generation ab. Am Abend befasst sich der Koalitionsausschuss mit dem Thema.
Julia Daniel
Koalitionsausschuss sucht nach Lösung im Rentenstreit und beim Thema Verbrenner-Aus
Die Spitzen von Union und SPD wollen am Abend (20 Uhr) im Koalitionsausschusses nach Lösungen im Streit über drängende Themen suchen:
Das wichtigste Thema der Runde wird der Streit über das Rentenpaket sein, gegen das 18 Abgeordnete der Jungen Gruppe der Unions-Fraktion rebellieren. Bundeskanzler Friedrich Merz und die SPD-Führung haben trotzdem klargemacht, dass für sie eine Änderung am Gesetzentwurf nicht infrage kommt. Unions-Fraktionschef Jens Spahn hat ein Rentenpaket 2 in Aussicht gestellt, um die Rebellen zur Zustimmung zu bewegen. Am Freitag werden weitere Gespräche mit der Jungen Gruppe darüber erwartet.
Schon seit Längerem ringt die Koalition um eine gemeinsame Position zum Verbrenner-Aus. Hintergrund: Die EU hat beschlossen, dass Neuwagen ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO₂) mehr ausstoßen dürfen. Das hätte faktisch zur Folge, dass Neuwagen mit Verbrennungsmotor nicht mehr zugelassen werden dürften. Ziel ist es, die Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Die EU-Kommission will nach Druck auch aus Mitgliedstaaten voraussichtlich am 10. Dezember Vorschläge zum Verbrenner-Aus vorlegen.
Merz hat nach dem Autogipfel im Oktober verkündet, dass es 2035 keinen „harten Schnitt“ geben dürfe. Grund ist die kriselnde Autobranche. Außerdem steigen zwar die Neuzulassungen von Elektroautos, aber Ziele zum CO₂-Ausstoß drohen verfehlt zu werden. Klingbeil hat sich offen gezeigt für Lösungen, die Elektromobilität und Verbrennertechnologie verbinden und Autoherstellern mehr Spielräume geben sollen. Am Zulassungsverbot für neue Verbrennerfahrzeuge ab 2035 will die SPD aber grundsätzlich festhalten. Dagegen pocht CSU-Chef Markus Söder darauf, dass Verbrenner-Aus 2035 generell zu kippen.
Ebenfalls Thema im Koalitionsausschuss wird die umstrittene Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), sein. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es: „Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen.“ Das neue GEG solle technologieoffener, flexibler und einfacher werden. Was das aber genau heißt, ist in der Koalition umstritten. Im Zentrum der Kritik zum GEG stand von Anfang an der Paragraf 71 - der Kern des „Heizungsgesetzes“ - nach dem neue Heizungen nur eingebaut werden dürfen, wenn sie zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat mit Blck darauf von einem Zwang zur Wärmepumpe gesprochen. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) dagegen warnt vor Rückschritten beim Klimaschutz. Nun geht es darum, wie hart der Schnitt werden soll.
Der Kanzler selbst hat in Aussicht gestellt, dass die Krankenkassenbeiträge zum 1. Januar 2026 nicht weiter steigen. Ein Sparpaket, mit dem die Koalition das ermöglichen will, steckt aber vorerst fest. Der Bundesrat schickte das vom Bundestag beschlossene Gesetz von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) in den Vermittlungsausschuss. Die Zeit drängt, da die Kassen bald über die Zusatzbeiträge für ihre Versicherten für 2026 entscheiden. Der Länder-Widerstand richtete sich gegen „einseitige“ Ausgabenbremsen bei den Kliniken, es gibt Rufe nach breiteren Einsparungen. Die Kassen warnten zuletzt vor absehbaren Erhöhungen trotz des Sparpakets.
Falls es konkrete Ergebnisse geben sollte, dürften sie erst am Freitag verkündet werden. So hatten die Koalitionsspitzen es auch bei ihrer letzten Sitzung vor zwei Wochen und im Oktober gehandhabt.
Der Koalitionsausschuss gilt als zentrales Planungsgremium des Bündnisses von CDU, CSU und SPD. Neben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gehören ihm acht weitere Männer und eine Frau an - Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas.
Julia Bergmann
Ministerium verspricht Aufnahme eines „Großteils“ der Afghanen, denen Schutz zugesagt wurde
Nach langem Zögern der Bundesregierung können in den kommenden Wochen wahrscheinlich doch viele Afghaninnen und Afghanen, denen Schutz versprochen wurde, nach Deutschland kommen. Es sei anvisiert, bis Jahresende dem Großteil dieser Menschen in Pakistan mit rechtsverbindlichen Aufnahmezusagen Einreisen zu ermöglichen, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin. Als rechtsverbindlich werden Zusagen über das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan angesehen. Dabei geht es um rund 1200 Afghaninnen und Afghanen, von denen bislang nur ein kleiner Teil in den vergangenen Wochen eingereist ist.
Am Mittwochmorgen musste Dobrindt bei einer von den Grünen beantragten Sondersitzung des Innenausschusses Rede und Antwort stehen zu den bislang zögerlichen Aufnahmen von Menschen aus Afghanistan, denen Deutschland in der Vergangenheit Schutz versprochen hatte. Auf Einreisegenehmigungen warten derzeit in Pakistan noch etwa 1900 Afghaninnen und Afghanen, die wegen ihrer Arbeit für die Bundeswehr oder ihr Engagement für den Aufbau eines demokratischen Staats heute Verfolgung durch die Taliban fürchten müssen.
Die im Mai vereidigte Bundesregierung hatte die Aufnahme der Menschen zuvor infrage gestellt. Dobrindt hatte die Einreisen gestoppt und ließ seitdem fast ausschließlich Menschen einreisen, deren Aufnahmezusage von einem Gericht als rechtsverbindlich anerkannt wurde. Nach vielen Gerichtsurteilen zeigt sich, dass die Mehrheit der Zusagen auch die aktuelle Bundesregierung rechtlich bindet, insbesondere die Zusagen aus dem Bundesaufnahmeprogramm. Dennoch kamen erst rund 180 Menschen in den vergangenen Wochen in Deutschland an.
Julia Bergmann
Wiese: Sie könnten sich umbenennen in "Arbeitslosigkeit für Deutschland"
SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese entgegnet auf Chrupallas Redebeitrag, gerade sei klar geworden, dass die Koalition für die Menschen in Deutschland arbeite. An die AfD gerichtet sagt er: „Sie arbeiten für russische Interessen. Ihr Platz ist nicht der Deutsche Bundestag.“
„Sie könnten einen Ehrenplatz in der russischen Staatsduma bekommen.“SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese zur AfD
Wiese kritisiert, dass Chrupalla in seiner Rede kein Wort über das Leid der Bevölkerung in der Ukraine verloren habe und ebenso versäumt habe, Russland klar als Aggressor zu benennen. „Sie sollten sich schämen“, sagt er.
Zudem verweist Wiese auf ein Mitglied der Jugendorganisation der AfD, der sagte, der 8. Mai 1945 sei ein Tag der Niederlage gewesen und die Identitäre Bewegung als Freunde bezeichnete, die der Jugendorganisation nahestünden. Auch dafür, so Wiese, solle sich Chrupalla schämen. Die Identitäre Bewegung sei eine rechtsextreme Organisation.
Kritik äußert Wiese abschließend am Streben der AfD, aus der Europäischen Union auszutreten: „Sie könnten sich umbenennen in „Arbeitslosigkeit für Deutschland.“