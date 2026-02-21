Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Klingbeil will Koalitionsvorschlag für Steinmeier-Nachfolge
Friedrich Merz als CDU-Chef wiedergewählt
Merz: "Deutschland muss zur Höchstform auflaufen"
Merz begrüßt die ehemalige Kanzlerin
Bayerns Gesundheitsministerin fordert Rücknahme der Cannabis-Legalisierung
CDU beendet heute Parteitag – Anträge zu Regulierung sozialer Medien
Die CDU schließt ihren Parteitag in Stuttgart an diesem Samstag mit Abstimmungen über eine Reihe sachpolitischer Themen ab. Den Delegierten liegen unter anderem Anträge vor, die auf eine stärkere Regulierung sozialer Medien zielen.
Dazu gehört eine Initiative für ein Mindestalter von 16 Jahren für die Nutzung von Netzwerken wie Tiktok und Instagram. Der Antrag des Landesverbands Schleswig-Holstein fordert eine verpflichtende Altersprüfung. Nachdem sich Kanzler Friedrich Merz und CDU-Digitalminister Karsten Wildberger offen für eine solche Beschränkung geäußert hatten, stehen die Chancen für einen Beschluss gut.
Für Unmut hatte im Vorfeld ein Antrag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion mit dem Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“ gesorgt. Nun soll ein neu formulierter Text zur Annahme empfohlen werden, der die Notwendigkeit eines „geordneten“ Anspruchs auf Teilzeitarbeit herausstellt. Eine Kombination von Teilzeit und Sozialleistungen solle nur bei besonderen Gründen wie Erziehung, Pflege und Weiterbildung möglich sein.
Auf Initiative der Jungen Union soll der Parteitag ein Signal gegen eine weitere Lockerung der Schuldenbremse im Grundgesetz senden. Es wird zudem über eine mögliche deutsche Bewerbung für die Austragung der Fußball-WM 2042 beraten. Zur Abstimmung stehen außerdem Anträge für ein Ende telefonischer Krankschreibungen und für eine Rücknahme der Legalisierung von Cannabis.
Zum Abschluss des zweitägigen Kongresses wird CSU-Chef Markus Söder zum traditionellen Besuch bei der Schwesterpartei erwartet.
Klingbeil will Koalitionsvorschlag für Steinmeier-Nachfolge
SPD-Chef Lars Klingbeil plädiert für eine gemeinsame Empfehlung der schwarz-roten Koalition für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. „Erst einmal geht es darum, dass wir als Koalition einen gemeinsamen Vorschlag machen“, sagte der Vizekanzler den Nürnberger Nachrichten. Auch wünscht sich der Finanzminister eine Frau im höchsten Staatsamt. Dafür sei es „höchste Zeit“.
Die zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier endet am 18. März 2027. Er kann nicht wiedergewählt werden. Ein Datum für die Bundespräsidentenwahl steht noch nicht fest. Einem Bericht des Spiegel zufolge streben Union und SPD den 30. Januar 2027 an. Der Bundestag bestätigte den Termin auf Anfrage nicht. Eine Entscheidung soll voraussichtlich im Ältestenrat des Bundestags in der kommenden Woche fallen.
Die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Steinmeier muss auch Sicht des SPD-Chefs nicht zwingend aus der Politik kommen. „Ich bin auch offen für Persönlichkeiten, die parteipolitisch nicht so stark verortet sind. Wichtig ist eine Persönlichkeit, die Menschen zusammenführen kann, die für das Gemeinsame steht und unserem Land in diesen Zeiten Orientierung gibt“, betonte Klingbeil.
Auch Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sowie CSU-Chef Markus Söder hatten bereits geäußert, dass sie es gut fänden, wenn es erstmals eine Bundespräsidentin gäbe. Ebenso warb Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann für eine Frau im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zeigte sich wie Klingbeil offen für einen Nicht-Politiker als nächsten Bundespräsidenten. Im Magazin Stern hatte Linnemann auf Joachim Gauck verwiesen. Der parteilose Theologe war von 2012 bis 2017 Bundespräsident. Er war 2012 als gemeinsamer Kandidat von CDU/CSU, FDP, SPD und den Grünen angetreten.
Friedrich Merz als CDU-Chef wiedergewählt
CDU-Chef Friedrich Merz ist in seinem Amt wiedergewählt worden – mit etwas mehr als 91 Prozent. Das wurde soeben auf dem Parteitag bekannt gegeben.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erhielt bei seiner Wiederwahl 90,47 Prozent. Als stellvertretende Generalsekretärin wurde die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp im Amt bestätigt. Schatzmeisterin bleibt die Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann aus Hamburg.
Wahl des CDU-Vorsitzenden gestartet
Das mit der Digitalisierung ist dann doch schwieriger als gedacht bei der CDU. Die Partei hatte eigentlich geplant, auf dem Parteitag digital über den Parteivorsitzenden abstimmen zu lassen. Doch es gibt Technikprobleme, die sich nicht erklären lassen, heißt es. Also wird auf dem guten alten Papierzettel gewählt. Geht auch – dauert nur wesentlich länger.
Merz: "Deutschland muss zur Höchstform auflaufen"
Die zweite Hälfte seiner Rede widmet Merz der deutschen Wirtschaft. Er gesteht ein, dass womöglich nicht alle seiner "ehrgeizigen" Ziele erreicht werden. "Vielleicht haben wir nach dem Regierungswechsel nicht schnell genug deutlich gemacht, dass wir diese gewaltige Reformanstrengung nicht von heute auf morgen schaffen können. Ich nehme diese Kritik an", sagt Merz. Er beschreibt sich dann als Antreiber, der dem Land Chancen aufzeigen wolle: "Ich will nicht nur moderieren."
Deutschland müsse "zur Höchstform auflaufen, sonst schaffen wir das nicht, was wir uns vornehmen." An wen er dabei genau appelliert, bleibt unklar, versammelt ist hier ja nur seine Partei. Vielleicht will er sich und seine Bundesregierung anspornen. Er kündigt an: "Wir werden die zweite Stufe zünden."
Mit harten Worten greift er zum Ende seiner Rede die AfD an und schließt einmal mehr jede Art der Zusammenarbeit mit der in weiten Teilen rechtsextremen Partei aus. Die Herausforderungen des Landes müssten "aus der Mitte heraus" gelöst werden. Eine Koalition zwischen Union und SPD sei manchmal schmerzhaft – für beide Partner – aber sie hätten "gemeinsam den Auftrag, die Dinge in Deutschland in Ordnung zu bringen." Diesen Auftrag müsse die Regierung mit aller Kraft vorantreiben. Nach mehr als 70 Minuten beendet Merz seine Rede. Er erhält lang anhaltenden Applaus der Delegierten.
Merz: Europa muss "Sprache der Macht" lernen
In den ersten dreißig Minuten seiner Rede kommt der Außenkanzler Merz ganz und gar zur Geltung. Er spricht von den USA, die als Partner allmählich wegbrächen, von einem "verbrecherischen" Russland und von Europa, das "die Sprache der Macht" lernen müsse. "Wir bieten eine normative Alternative zu Imperialismus und Autokratie", sagt Merz und hält ein Plädoyer für europäische Selbstständigkeit. Seinen Ruf als "Außenkanzler" spricht er dann selbst an: "Ich empfinde das inzwischen als Kompliment", sagt er. Deutschland könne nicht isoliert existieren. Es brauche Wirtschaftsbeziehungen in die ganze Welt.
Merz beschwört den Zusammenhalt in seiner Partei
Die CDU lässt sich heute Zeit. Mit 45 Minuten Verspätung tritt Bundeskanzler Friedrich Merz ans Rednerpult auf dem Parteitag in Stuttgart. Eine Stunde will er sprechen, am Nachmittag dann im Amt des CDU-Vorsitzenden bestätigt werden. Deshalb umschmeichelt er jetzt seine Partei. Die CDU sei "eine Bastion", ein "Fels in der Brandung", eine "Partei der Verlässlichkeit". Die Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Manuel Hagel und Gordon Schnieder, begrüßt er optimistisch als die nächsten Ministerpräsidenten ihrer Länder. Im März finden dort Landtagswahlen statt.
Dann wechselt Merz die Tonart - und beschreibt eine schwierige Lage für Deutschland und die Welt. In eher düsteren Worten knüpft er an seine Rede auf Münchner Sicherheitskonferenz vor einer Woche an und beschreibt eine Welt, in der Großmächte wieder das Sagen hätten. Aber Merz will mutig sein und Mut ausstrahlen. "Wir sind die Partei der Zuversicht für Deutschland", hat er schon zu Beginn seiner Rede gesagt. Deshalb nehme Deutschland die Herausforderungen an, vor denen es stehe. "Wir werden diese neue Weltordnung nicht als unveränderliches Schicksal hinnehmen. Wir können sie gestalten", sagt Merz.
Merz begrüßt die ehemalige Kanzlerin
Der Kanzler und CDU-Vorsitzende eröffnet den Parteitag und begrüßt eine Reihe prominenter Teilnehmer. In der ersten Reihe haben gleich drei ehemalige Vorsitzende Platz genommen: Armin Laschet, Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel - die langjährige Kanzlerin, auf die heute besonders viele Augen und Kameras gerichtet sein dürften, auch wenn sie keine Rede halten wird. Die Begrüßung zwischen Merz und Merkel, einst erbitterte Rivalen, wirkt schon mal überaus freundlich. Die 1000 Delegierten begrüßen die Altkanzlerin mit langem Applaus.
Merz wirbt um Zustimmung – am Nachmittag will er wiedergewählt werden
Der Bundeskanzler will auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart am Nachmittag als Parteichef wiedergewählt werden. Die Stimmung in der Union war schon einmal besser, zum Beispiel vor knapp zwei Jahren, als Merz mit 89,8 Prozent noch ein ordentliches Ergebnis eingefahren hatte. Da war er aber noch nicht Kanzler. Inzwischen rumort es in der Partei, die Umfragen sind schlecht, die Beliebtheitswerte des Kanzlers ebenso. Schlechte Kommunikation ist einer der Kritikpunkte an Merz. Es wird also spannend sein, wie er seine Rede (ursprünglich für 11.10 Uhr angekündigt) gestaltet, und ob er die Delegierten in Stuttgart besänftigen kann. Eine Stunde soll sie dauern. Wir zeigen die Rede hier im Livestream.
Und dann hat sich noch Angela Merkel angekündigt. Die Altkanzlerin wird zwar nicht auf der Bühne stehen, doch große Aufmerksamkeit dürfte ihr freilich gewiss sein. Es ist ihre erste Teilnahme an einem CDU-Parteitag seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt 2021.
Bayerns Gesundheitsministerin fordert Rücknahme der Cannabis-Legalisierung
Judith Gerlach (CSU), Gesundheitsministerin in Bayern, dringt auf einen raschen Anlauf der Union zur Rücknahme der Cannabis-Legalisierung innerhalb der Regierungskoalition. „Die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken muss komplett zurückgenommen werden“, sagte die CSU-Politikerin der Augsburger Allgemeinen.
Sie hoffe daher, dass ein entsprechender von der CDU-Frauen-Union und deren Vorsitzender, Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, eingebrachter Antrag eine breite Mehrheit finde. Gerade für junge Menschen sei der Cannabiskonsum laut medizinischen Studien gesundheitlich besonders riskant. „Eine Verharmlosung dieser Droge ist verantwortungslos“, sagte Gerlach der Zeitung. Sie erwarte, dass die Union nach dem CDU-Parteitag einen Vorstoß zur Rücknahme der von der Ampel-Koalition beschlossenen Gesetzesänderungen unternehme.
Gerlach verwies auf eine Befragung von 3000 bayerischen Jugendlichen für die Europäische Schülerstudie zu Alkohol und Drogen. Dabei hätten mit zwölf Prozent der Befragten doppelt so viele Schüler erklärt, im zurückliegenden Jahr Cannabis konsumiert zu haben, als bei einer Vergleichsstudie aus dem Jahr 2007. Bei den 15- und 16-Jährigen im Freistaat sei der problematische Cannabiskonsum gestiegen, erklärte die CSU-Politikerin und sprach von einem Alarmsignal.
Allerdings betraf dies der Studie zufolge nur knapp zwei Prozent aller Befragten. Insgesamt sank der Cannabiskonsum im Vergleich zu 2019 sogar. Gerlach hatte sich stets gegen die Teillegalisierung ausgesprochen und kaum eine Gelegenheit ausgelassen, eine Rücknahme der Regelung zu verlangen.
Linnemann: CDU stimmt wohl für Altersbeschränkung bei Social Media
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann rechnet mit der Zustimmung der CDU zur Regulierung der Social-Media-Nutzung für Kinder. Es würden auf dem Parteitag in Stuttgart verschiedene Vorschläge diskutiert, ob die Grenze bei 14 oder 16 Jahren liegen solle, sagte Linnemann. Es sei wichtig, dass dies offen diskutiert werde, weil es nicht die eine Lösung gebe. "Aber es geht schon die Tendenz klar dahin, dass es zu einer Altersbeschränkung am Ende kommt."
Der baden-württembergische CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel geht die Branche an: "Unsere Kinder sind in den Fängen von vier großen Tech-Konzernen, die auch mit ihren Algorithmen Einfluss auf die psychische Gesundheit und den Jugendschutz unserer Kinder nehmen."
Am Mittwoch hatte sich auch Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz offen für eine Regulierung gezeigt. Die SPD hat vergangenes Wochenende ein nach Alter abgestuftes Verfahren und ein Social-Media-Verbot unter 14 Jahren vorgeschlagen.
Grüne Jugend übt zum Hanau-Gedenktag harte Kritik an der eigenen Partei
Neun überwiegend junge Menschen wurden am 19. Februar 2020 in Hanau erschossen - die Motive waren Rassismus und Hass. Zum sechsten Gedenktag der Tat in Hanau übt nun die Grüne Jugend heftige Kritik am Kurs der eigenen Partei und wirft ihr vor, nicht hart genug gegen Rassismus und Extremismus vorzugehen. "Heute von Grünen-Politikern und -Politikerinnen zu hören, dass Hanau sich nicht wiederholen darf, fällt mir schwer ernst zu nehmen", sagt Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga der SZ. "Von einer Partei, die sich immer dann mit blumigen Worten zu Vielfalt und Antirassismus schmückt, wenn es bequem ist, es jedoch weiterhin verschleppt, notwendige Polizeireformen und Extremismusprävention umzusetzen, wenn sie die Möglichkeit dazu hatten", sagt Bobga weiter.
Auch die hessischen Grünen kommen bei der Grünen Jugend wegen der Aufarbeitung der Tat nicht gut weg. "In Hessen trugen sie Regierungsverantwortung, als Aufklärung verzögert und Fehler relativiert wurden", sagt Bobga weiter. "Wer Solidarität verspricht, muss sie auch zeigen. Doch in Hanau galt die Loyalität mal wieder dem Koalitionspartner, nicht den Betroffenen rassistischer Gewalt." Die Grünen müssten durch ihre politische Handlung stärker zeigen, dass sie aus Hanau gelernt hätten. Reels auf Instagram und glatt polierte Statements hätten "noch nie ausgereicht".
Zudem kritisiert die Grüne Jugend indirekt mangelnde Präsenz vor Ort. Solidarität bedeute auch, gemeinsam zu gedenken, sagt Bobga. "Mich hat es gefreut, als ich im letzten Jahr gesehen habe, dass Felix vor Ort in Hanau war", sagt Bobga mit Blick auf den Besuch von Parteichef Felix Banaszak. Diesmal allerdings gibt es in Hanau erstmals keine zentrale Gedenkveranstaltung. Vertreter der Stadt- und Landespolitik wollen Blumen und Kränze an den Tatorten niederlegen. Die nächste größere Gedenkveranstaltung soll es am zehnten Jahrestag geben.
In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen und danach seine Mutter und sich selbst getötet.
Merz erwägt schärferes Gesetz gegen Vetternwirtschaft
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwägt als Konsequenz aus den Vetternwirtschaft-Vorwürfen gegen die AfD schärfere Gesetze. Auf die Frage, wie der Staat verhindern könne, dass sich Politiker schamlos an ihm bereichern, sagte Merz: „Ich würde uns eine gesetzliche Regelung gerne ersparen. Angesichts des Ausmaßes des Missbrauchs werden wir aber möglicherweise nicht darum herumkommen.“ Er äußerte sich im Gespräch mit den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) und der Rheinpfalz.
Zuvor hatten Politiker aus SPD und CDU eine Verschärfung des Abgeordnetengesetzes angeregt, um Vetternwirtschaft zu unterbinden. Die AfD steht in der Kritik, weil einige Abgeordnete Angehörige von anderen AfD-Abgeordneten als Mitarbeiter beschäftigen. Im Abgeordnetengesetz ist festgelegt, dass Parlamentarier keine eigenen Verwandten, Partner oder Ex-Partner auf Kosten der Steuerzahler anstellen dürfen. Die Beschäftigung solcher Personen in anderen Abgeordnetenbüros ist nicht geregelt.
Zum Umgang seiner Partei mit der AfD sagte der CDU-Vorsitzende: „Wir müssen die AfD aber nicht nur in der Sache hart stellen, sondern sie auch als die Partei der vermeintlichen Saubermänner und Patrioten mit ihrem tatsächlichen Verhalten konfrontieren: Die Partei ist geprägt von einer tief verankerten Filz- und Vetternwirtschaft.“
CDU-Arbeitnehmerflügel: Merz muss Sozialdebatte ordnen
Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, verlangt von Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz mehr Führung in der Debatte um Sozialreformen. „In den vergangenen Wochen und Monaten gab es viel Stückwerk in den Diskussionen und zum Teil sehr wilde Einzelvorschläge“, sagte Radtke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
„Deswegen ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen für den Kanzler und Parteivorsitzenden: Er muss die Debatte ordnen. Bei der Koordinierung gibt es noch sehr viel Luft nach oben.“ Am Freitag beginnt in Stuttgart der zweitägige CDU-Parteitag, bei dem Merz als Vorsitzender wiedergewählt werden soll.
Radtke sagte weiter, anstatt die Debatte mit dem Anspruch zu beginnen, dass wer 45 Jahre lang hart gearbeitet hat, eine armutsfeste Rente bekommen muss, starte seine Partei immer mit Einzelvorschlägen, „dass die Menschen länger arbeiten sollen und diese und jene Leistung wegfallen müsste“. Das mache den Menschen Angst. „So verlieren wir große Teile der Bevölkerung.“
Er sei schon seit Jahren unzufrieden damit, wie die Sozialdebatte in der CDU geführt werde. „Es ist der Eindruck entstanden: Die SPD kümmert sich um Arbeitnehmer und Soziales und die CDU kümmert sich um den Rest. Diese Wahrnehmung hat sich in der Öffentlichkeit festgesetzt“, sagte der CDA-Vorsitzende. „Dadurch hat unser soziales Profil gelitten. Das schadet uns in den Umfragen.“
Bei der Debatte über Sozialreformen sei die Kommunikation fast so wichtig wie die Reform selbst. „Es ist alles sehr schrill, es ist alles sehr alarmistisch. Mir fehlt die positive Zukunftserzählung.“ Die vermisse er auch bei Merz. Radtke betonte aber, er wünsche dem Parteichef bei der Wiederwahl am Freitag ein gutes Ergebnis. „Eine Führungsdebatte können wir nicht gebrauchen.“
Merz strebt zweite Amtszeit an
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) strebt eine zweite Amtszeit nach der für 2029 geplanten Bundestagswahl an. „Ich habe schon noch vor, das eine längere Zeit zu machen“, sagte der 70-Jährige beim Politischen Aschermittwoch in Trier und verwies darauf, dass sein Vater im Januar 102 geworden sei.
An den rheinland-pfälzischen CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 22. März, Gordon Schnieder, gerichtet, sagte er: „Wenn wir dann, sagen wir in fünf Jahren, hier wieder stehen, dann möchte ich, dass wir beide gemeinsam, du als Ministerpräsident, ich im Amt als Bundeskanzler, wir beide zurückschauen und sagen: Das waren harte Zeiten, aber wir haben damals in der CDU Deutschlands und in dieser Bundesregierung und in dieser Landesregierung, geführt von Gordon Schnieder, die richtigen Entscheidungen getroffen.“
Merz ist am 11. November 70 geworden und der älteste Bundeskanzler seit Konrad Adenauer, der 1963 im Alter von 87 Jahren aus dem Amt schied. Am Freitag will Merz sich auf dem CDU-Parteitag zum dritten Mal zum Parteichef wählen lassen.
