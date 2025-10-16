Röttgen verteidigt Wehrdienst-Lotterie: "Fair und rational"

CDU-Verteidigungspolitiker Norbert Röttgen betont in seiner Rede die Bedrohung durch Russland. Moskau greife die westlichen Werte an, betont er. "Wir müssen uns verteidigen können", fügt er hinzu. Dafür brauche es schnell neue Soldaten. Er rechnet das Nato-Ziel vor, das die Bundeswehr bis zum Jahr 2035 erfüllen müsse. Es brauche bis dahin 260 000 neue Berufssoldaten sowie 200 000 Reservisten.



Dann übt Röttgen Kritik an dem Gesetzentwurf von Union und SPD. Dieser beantworte nicht, wie die Wehrgerechtigkeit gewahrt bleibe, sagt er. Wenn aus Hunderttausenden Männern eines Jahrgangs einige Zehntausend ausgewählt werden sollen, dann sei diese Frage wichtig, diese bleibe aber unbeantwortet. Er verteidigt die von ihm mitverhandelte Einigung über eine Wehrdienst-Lotterie, die wegen Bedenken in der SPD-Fraktion und beim Verteidigungsminister Pistorius durchgefallen war. Jeder habe das gleiche Risiko und die gleiche Chance, für die Musterung ausgewählt zu werden, sagt er. Das sei "fair und rational".



In Richtung der Kritiker dieses Modells, sei er "absolut offen für andere Vorschläge", so Röttgen, und dankbar, sollte es bessere Vorschläge geben. Die Kollegen der SPD schaut er dabei jedoch nicht an, seine Kritik richtet er an die Grünen. Die Fraktionsvorsitzenden hatten den Vorschlag zuletzt scharf kritisiert. Britta Haßelmann hatte gesagt, die Bundeswehr sei "keine Losbude", ihre Co-Vorsitzende Katharina Dröge hatte das Modell mit den "Hunger Games" aus der Buchreihe "Die Tribute von Panem" verglichen. "Mit Polemik werden wir nicht verteidigungsfähig", sagt Röttgen.