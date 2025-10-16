Bundestag debattiert über Wehrpflichtgesetz – und gescheiterte Wehrdienst-Lotterie

Gleich geht es im Bundestag um das Wehrpflichtgesetz der Bundesregierung, also um das Thema, bei dem es zuletzt wieder Streit in der Koalition gab. Das Kabinett hatte sich eigentlich auf folgende Lösung geeinigt: Alle Männer müssen einen Fragebogen zu ihrer körperlichen Fitness ausfüllen und antworten, ob für sie ein mindestens sechsmonatiger Wehrdienst infrage käme. Sollten dabei aber nicht genügend Freiwillige gefunden werden, dann würde per Losverfahren entschieden, wer zur Musterung soll. Das traf aber vor allem in der SPD-Bundestagsfraktion und bei Verteidigungsminister Boris Pistorius auf heftigen Widerstand. Das Modell ist also vorerst vom Tisch.



Der Entwurf, über den gleich diskutiert wird, basiert „zunächst“ auf Freiwilligkeit, wie es heißt. Das könnte sich aber ändern, wenn die „verteidigungspolitische Lage dies erfordert und attraktivitätssteigernde Maßnahmen zur Erhöhung freiwilliger Bewerbungen nicht rechtzeitig wirksam werden“.



Neben dem konkreten Entwurf dürfte es in der Debatte auch um das Losverfahren und die gescheiterte Einigung in der Koalition gehen. Das verspricht allein schon ein Blick auf die Rednerliste. Neben Norbert Röttgen (CDU), der die vorläufige Einigung mitverhandelt hatte, steht da auch Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die Debatte können Sie im Livestream verfolgen.