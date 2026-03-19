Koalition bringt Spritpreis-Paket in Bundestag ein

Kurz-Analyse: Die Chance hat Merz vertan

Es gäbe ja vieles, über das Friedrich Merz sich hätte erklären können. Die Lage der Wirtschaft etwa, die einmal mehr im Zangengriff der Energiekosten ist. Eine drohende Inflation. Der Krieg in Iran und Drohungen von Donald Trump, die Nato-Partner fallenzulassen, wenn die ihn in der Straße von Hormus nicht unterstützen. Die Gefahr, dass der Krieg in der Ukraine über den Konflikt am Persischen Golf in den Hintergrund rücken könnte.



Doch Merz redet erstmal lieber über Handlungsspielräume im Allgemeinen und das „28. Regime“ im Speziellen – eine Neuerung im EU-Recht, mit der sich Start-ups leichter gründen lassen. Das entfessle neue Kräfte bei Unternehmen, schwärmt der Kanzler. „Und genau das wollen wir auch erreichen.“





Das passt insofern, als es beim Europäischen Rat ja tatsächlich um die Wettbewerbsfähigkeit der EU geht, weshalb auch der Bundeskanzler ausdauernd von anstehenden Reformprogrammen redet, in Berlin und in Brüssel. Wie die genau aussehen sollen, lässt er aber offen. Was an Reformplänen vorliege, „reicht noch nicht“, sagt er. Richtig konkret wird er aber nicht. Als er damit fertig ist, ist die halbe Redezeit schon rum.





Immerhin lässt er die Weltlage nicht ganz aus. Er verweist auf die humanitäre Lage in der Ukraine und erklärt noch einmal, warum sich Deutschland in der Straße von Hormus raushalten will: Washington habe Berlin vor Beginn des Kriegs nicht zu Rate gezogen, sagt Merz. „Wir hätten abgeraten.“ Deutschland suche aber „transatlantische Übereinstimmung“.





Am Ende hat Merz zwar alles Wesentliche abgehandelt. Das aber auf eine vorsichtige, fast defensive Art – einfach nur solides Handwerk. Dabei wäre so eine Regierungserklärung eine Chance gewesen, dem Land entschlossen Halt zu geben in unsicheren Zeiten. Die Chance hat Merz vertan.