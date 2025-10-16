Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Bundestag berät erstmals über Wehrdienst-Gesetz
Bundesregierung beschließt Aktivrente
Pistorius hält am 1. Januar als Starttermin für Wehrdienstgesetz fest
Scharfe Unions-Kritik an Pistorius - Minister betont: „Das war nicht mein Plan“
Einigung der Koalition bei Wehrdienst geplatzt
Julia Bergmann
März hält Regierungserklärung im Bundestag
Bundeskanzler Friedrich Merz wird die Bundestagssitzung an diesem Donnerstag mit einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel in der kommenden Woche eröffnen. Die Sitzung beginnt um 9 Uhr. Gegen Mittag (12.20 Uhr) ist die erste Lesung von zwei schwarz-roten Rentengesetzen geplant, um 15.10 Uhr folgt die Aktuelle Stunde zur Wirtschaftskrise in Deutschland auf Antrag der AfD. Der Bundestag wird außerdem erstmals über die Wehrdienstpläne der Bundesregierung beraten (16.15 Uhr).
Julia Daniel
Bundestag berät erstmals über Wehrdienst-Gesetz
Der Bundestag wird an diesem Donnerstag erstmals über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des Wehrdienstes beraten. Die erste Lesung soll am Nachmittag im Parlament beginnen, bereits am Morgen wollen sich junge Menschen für eine Protestaktion vor dem Reichstagsgebäude in Berlin versammeln.
Innerhalb der schwarz-roten Koalition war in den vergangenen Tagen der Streit über das Thema eskaliert. Fachpolitiker von Union und SPD hatten sich auf Änderungen am Entwurf von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verständigt, den das Kabinett im August beschlossen hatte. Die Vorschläge stießen bei ihm aber auf Widerspruch und wurden nicht öffentlich vorgestellt.
Der im August vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Entwurf von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht vor, dass 18-jährige Männer ab 2026 einen Fragebogen ausfüllen müssen, in dem sie angeben sollen, ob sie zum Dienst in der Bundeswehr bereit sind. Frauen sollen auch angeschrieben werden, müssen aber nicht antworten. Eingezogen werden soll ausschließlich auf freiwilliger Basis. Für den Fall, dass das nicht genügend Rekruten bringt, sieht der Entwurf eine erneute Entscheidung des Bundestags über eine mögliche Pflicht vor. Es gibt bislang keine Einigung der schwarz-roten Koalition über die Frage, was passiert, wenn nicht genügend Freiwillige rekrutiert werden können.
Julia Bergmann
123 000 Sicherheitsbeauftragte sollen wegfallen
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will Betriebe von Bürokratie beim Arbeitsschutz entlasten und mehr als 123 000 spezielle Beauftragte in Unternehmen abschaffen. Das Schutzniveau werde dabei erhalten, versichert ein neues Konzept ihres Hauses. Das Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, listet rund ein Dutzend Vorhaben auf. Bereits die ersten zwei von drei geplanten Paketen für einen effizienteren Arbeitsschutz sollen laut Arbeitsministerium eine Entlastung für die Wirtschaft in Höhe von knapp 200 Millionen Euro pro Jahr bringen.
Abgeschafft werden sollen zahlreiche Beauftragte in den Unternehmen. So solle die Verpflichtung für Firmen mit weniger als 50 Beschäftigten entfallen, eine oder einen Sicherheitsbeauftragten zu bestellen. Größere Unternehmen bis 250 Beschäftigte sollen sich auf einen beschränken können. „Rund 123 000 Sicherheitsbeauftragte werden abgeschafft“, heißt es in dem Papier. Geplante Einsparung für die Wirtschaft: rund 135 Millionen Euro.
Sicherheitsbeauftragte unterstützen Arbeitgeber bei der Umsetzung von Schritten zur Arbeitssicherheit. Diese Mitarbeiter sollen etwa Gefahren erkennen, Sicherheit fördern und bei der Einhaltung von Vorschriften helfen. Insgesamt soll das Arbeitsschutzrecht so modernisiert werden, dass es stärker als bisher auf die tatsächliche Gefahrenlage ausgerichtet wird. Erste Maßnahmen sollen laut den Plänen bis Ende des Jahres initiiert werden.
Julia Daniel
Kabinett billigt Sparpaket für stabile Kassenbeiträge
Die Krankenkassenbeiträge für Millionen Versicherte sollen nach Plänen von Gesundheitsministerin Nina Warken im nächsten Jahr insgesamt stabil bleiben können. Das Bundeskabinett brachte dazu ein Sparpaket von zwei Milliarden Euro auf den Weg, das den Druck für Beitragserhöhungen auflösen soll. Es soll eine erwartete Finanzlücke für 2026 schließen und sieht dafür Ausgabenbremsen vor allem bei den Vergütungen für die Kliniken vor. Konkret wird eine Regelung ausgesetzt, die den Kliniken teils höhere Zuwächse als die tatsächliche Kostenentwicklung garantiert hätte. Dadurch sollen Mehrausgaben von bis zu 1,8 Milliarden Euro vermieden werden. Zudem werden die Verwaltungskosten der Krankenkassen gedeckelt, was rund 100 Millionen Euro einsparen soll. Die Fördersumme des Innovationsfonds wird für 2026 einmalig von 200 Millionen auf 100 Millionen Euro halbiert.
Die CDU-Politikerin sagte: „Damit halten wir unser politisches Versprechen an Beitragszahler sowie die Unternehmen und durchbrechen die zur Gewohnheit gewordene Routine der Erhöhung der Zusatzbeiträge zum Jahresende.“ Im Ergebnis dürfte der durchschnittliche ausgabendeckende Zusatzbeitrag für 2026 damit auf dem heutigen Niveau stabilisiert werden - allerdings ist das nur ein rechnerischer Wert, an dem sich die Kassen orientieren.
Direkt stabile Beiträge für alle Versicherten bei jeder einzelnen Krankenkasse festlegen kann die Politik nicht. Denn die Kassen entscheiden je nach ihrer Finanzlage generell selbst, wie hoch sie Zusatzbeiträge ansetzen, die zum allgemeinen Beitragssatz von einheitlich 14,6 Prozent hinzukommen. Anfang 2025 hatte es eine breite Erhöhungswelle bei den Zusatzbeiträgen gegeben. Der Kabinettsbeschluss kommt kurz vor der Bekanntgabe der jährlichen Finanzprognose eines Schätzerkreises am Nachmittag. Sie ist eine wichtige Orientierung dafür, ob Bedarf für Beitragsanhebungen besteht.
Saimah Jiwa
Spahn pocht auf ausgehandeltes Wehrdienstmodell
Unions-Fraktionschef Jens Spahn pocht im Koalitionsstreit um den neuen Wehrdienst auf eine Umsetzung des auf Fachebene ausgehandelten Kompromisses, der von der SPD-Fraktion nicht angenommen wurde. Deutschland müsse sich wirksam verteidigen können, „nicht irgendwann, sondern bald“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Einigung beider Fraktionen auf ein neues Wehrdienst-Modell sei dafür eine gute Grundlage. Sie ermögliche einen gesellschaftlichen Kompromiss, der Verteidigungsfähigkeit und Grundrechte gut austariere.
Gleichzeitig betonte Spahn, dass der Bundestag bei der Entscheidung über das Wehrdienst-Modell das letzte Wort habe und nicht Mitglieder der Bundesregierung – offensichtlich an die Adresse von Verteidigungsminister Boris Pistorius gerichtet. „Wir werden den Entwurf diese Woche im Deutschen Bundestag einbringen und weiter verhandeln“, sagt Jens Spahn.
Gleichzeitig betonte Spahn, dass der Bundestag bei der Entscheidung über das Wehrdienst-Modell das letzte Wort habe und nicht Mitglieder der Bundesregierung – offensichtlich an die Adresse von Verteidigungsminister Boris Pistorius gerichtet. „Wir werden den Entwurf diese Woche im Deutschen Bundestag einbringen und weiter verhandeln“, sagt Jens Spahn.
Julia Bergmann
Bundesregierung beschließt Aktivrente
Die Bundesregierung hat die sogenannte Aktivrente auf den Weg gebracht, die den Fachkräftemangel lindern soll. Für Arbeitnehmer sollen vom Verdienst bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei bleiben, wenn sie über die Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeiten. Das Kabinett billigte am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf. Die Neuregelung soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Ziel sei es, einen Anreiz zu schaffen, damit das Erwerbspotenzial älterer Menschen besser genutzt und Erfahrungswissen länger in den Betrieben gehalten werde.
Im Gesetzentwurf geht die Regierung rechnerisch davon aus, dass 168 000 Beschäftigte von der Aktivrente profitieren könnten. "Wer freiwillig länger arbeitet, profitiert künftig von der Aktivrente", erklärte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). "Das stärkt den Arbeitsmarkt, das stärkt die Wirtschaft, und das ist ein echtes Plus für alle, die beruflich aktiv bleiben wollen."
Die Regelung zielt auf sozialabgabenpflichtig Beschäftigte, für die der Arbeitgeber Rentenversicherungsbeiträge abführt. Der Steuerfreibetrag ist auf 24 000 Euro im Jahr begrenzt. Ausgenommen davon sind Selbständige, Beamte und Minijobber wie auch die Land- und Forstwirtschaft. Durch die Steuerbefreiung rechnet die Regierung mit jährlichen Mindereinnahmen von 890 Millionen Euro, die sich Bund, Länder und Gemeinden teilen. Im ersten Jahr sollen die Ausfälle 820 Millionen Euro betragen
Saimah Jiwa
Pistorius hält am 1. Januar als Starttermin für Wehrdienstgesetz fest
Verteidigungsminister Boris Pistorius geht trotz des Streits über das Wehrdienstgesetz davon aus, dass der Zeitplan zur Umsetzung steht. „Das Ziel bleibt, dass das Gesetz zum 1. Januar in Kraft tritt“, sagte der SPD-Politiker am Rande einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags. „Ich finde das alles weit weniger dramatisch, als es gerade gemacht wird“, fügte er hinzu. Er betonte, man habe lediglich eine Woche Zeit verloren und werde jetzt ganz normal das Gesetz beraten.
Als zuständiger Minister habe er deutlich machen wollen, dass er bei bestimmten Dingen erhebliche Bedenken habe, sagte er zu den Ereignissen am Vortag. Am Dienstagabend wurde kurzfristig eine Pressekonferenz von Union und SPD über Details einer Einigung über ein verändertes Wehrdienstmodell abgesagt. Eine Grundsatzeinigung hatte zuvor in der SPD-Fraktion keine Zustimmung gefunden. Pistorius soll dort dagegen Stimmung gemacht haben. Er bekräftigte, dass er sich trotz Skepsis gegenüber einem von der Union vorgeschlagenen möglichen Losverfahren zur Heranziehung Wehrpflichtiger nicht querstellen wolle.
Es gehe ihm um eine flächendeckende Musterung, die er für die Einsatzfähigkeit brauche und für die Fähigkeit, im Ernstfall einzuberufen. Das sei im Gesetzentwurf vorgesehen und in der Regierung abgestimmt. Die Beratungen sollen wie geplant am Donnerstag im Bundestag beginnen.
Saimah Jiwa
Warken offen für Gespräche über Lockerung bei Krankschreibungen
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zeigt sich gesprächsbereit für eine Lockerung der Regeln zu Krankschreibungen von Arbeitnehmern. Grundsätzlich sei sie offen dafür, Dinge zu optimieren, wenn es im System Möglichkeiten der Verbesserung gebe und diese auch effizienter würden, sagte sie im Deutschlandfunk. Angesprochen wurde die CDU-Politikerin auf einen entsprechenden Vorstoß vom Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen.
„Die gesetzliche Möglichkeit für Arbeitgeber, bereits in den ersten drei Tagen die Vorlage einer Krankschreibung zu verlangen, produziert Abertausende Arztbesuche, die aus unserer Sicht nicht zwingend notwendig wären“, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Wochenende. Er schlug vor, dass man generell erst nach dem vierten oder fünften Krankheitstag eine Bescheinigung vorlegen muss. Nach aktueller Rechtslage müssen Arbeitnehmer eine Bescheinigung zwar erst vorlegen, wenn sie länger als drei Kalendertage arbeitsunfähig sind, also am vierten Tag. Der Arbeitgeber darf sie aber auch schon früher verlangen.
„Die gesetzliche Möglichkeit für Arbeitgeber, bereits in den ersten drei Tagen die Vorlage einer Krankschreibung zu verlangen, produziert Abertausende Arztbesuche, die aus unserer Sicht nicht zwingend notwendig wären“, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Wochenende. Er schlug vor, dass man generell erst nach dem vierten oder fünften Krankheitstag eine Bescheinigung vorlegen muss. Nach aktueller Rechtslage müssen Arbeitnehmer eine Bescheinigung zwar erst vorlegen, wenn sie länger als drei Kalendertage arbeitsunfähig sind, also am vierten Tag. Der Arbeitgeber darf sie aber auch schon früher verlangen.
Linus Freymark
Kabinett will Aktivrente beschließen
Die Aktivrente soll Gesetz werden. Das Bundeskabinett will den entsprechenden Gesetzentwurf an diesem Mittwoch beschließen – trotz des Streits um den Wehrdienst in der Koalition. Geplant ist, dass Beschäftigte im Rentenalter künftig mit einem steuerfreien Zuverdienst von bis zu 2000 Euro im Monat weiterarbeiten können.
Durch den Steuerfreibetrag soll Arbeiten im Alter attraktiver werden, zudem soll so die Wirtschaft angekurbelt werden. Die Aktivrente "stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig und trägt zum Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger bei", heißt es im Gesetzentwurf.
Geplanter Startpunkt ist der 1. Januar 2026. Darauf hatten sich die Spitzen der Koalition aus Union und SPD bereits bei ihrem jüngsten Treffen vor einer Woche geeinigt. Nach dem Kabinettsbeschluss soll der Gesetzentwurf das parlamentarische Verfahren durchlaufen.
Linus Freymark
Linnemann zu Wehrdienstgesetz: "Wollen unbedingt diese Woche die erste Lesung"
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann rechnet damit, dass das neue Wehrdienstgesetz trotz des Koalitionsstreits planmäßig am Donnerstag im Bundestag beraten wird. "Wir wollen unbedingt diese Woche die erste Lesung", sagte Linnemann am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Er gehe davon aus, dass sich die Fraktionen von Union und SPD darauf verständigten.
Ein Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion bestätigte, dass die erste Lesung wie geplant am Donnerstag stattfinden solle. Es habe eine Einigung gegeben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am späten Abend. Wichtig sei ein moderner und gerechter Wehrdienst, der auf Freiwilligkeit setze, so der Fraktionssprecher.
Ein Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion bestätigte, dass die erste Lesung wie geplant am Donnerstag stattfinden solle. Es habe eine Einigung gegeben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am späten Abend. Wichtig sei ein moderner und gerechter Wehrdienst, der auf Freiwilligkeit setze, so der Fraktionssprecher.
Newsdesk
Scharfe Unions-Kritik an Pistorius - Minister betont: „Das war nicht mein Plan“
Nach dem vorläufigen Scheitern eines Kompromisses für einen neuen Wehrdienst gibt es in der Union massiven Unmut über Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). „Ich habe es in über 30 Jahren Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag noch nie erlebt, dass ein Bundesminister in seinem eigenen Verantwortungsbereich ein wichtiges Gesetzgebungsverfahren frontal torpediert und die eigene Fraktion in Chaos stürzt“, sagte der stellvertretende Union-Fraktionsvorsitzende Norbert Röttgen (CDU) der Süddeutschen Zeitung.
Röttgen hatte den Kompromiss zusammen mit Siemtje Möller, Falko Droßmann (beide SPD) und Thomas Erndl (CSU) ausgehandelt, auch die Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn (CDU) und Matthias Miersch (SPD) unterstützten die Einigung. Aber besonders der Plan, junge Männer für eine Musterung auszulosen und notfalls per Los zu bestimmen, wer Wehrpflicht leisten muss, wenn sich nicht genügend Freiwillige melden, war auf großen Widerstand in der SPD gestoßen. Pistorius betonte zwar das Prinzip der Freiwilligkeit, wollte aber, dass präventiv alle jungen Männer, bis zu 300 000 pro Jahrgang, gemustert werden, damit bei einem Spannungs- oder Verteidigungsfall mit Wiedereinsetzung der allgemeinen Wehrpflicht gleich ein genaues Bild über die Tauglichkeit der Wehrpflichtigen existiert. Und weil man so weniger in juristische Probleme hineinlaufen könnte.
Pistorius sagte bei Verlassen der SPD-Fraktionssitzung der SZ: „Das war nicht meine Idee, das war eine Unions-Idee.“ Im Tagesspiegel antwortete er direkt auf Röttgens Vorwürfe gegen ihn. „Ich torpediere nicht, und ich bin auch nicht destruktiv“, sagte er. „Ich habe nur gewisse Schwierigkeiten damit, dass zwei elementare Stellen meines Gesetzentwurfs geändert werden, bevor dieser überhaupt offiziell in den Bundestag eingebracht worden ist“, so Pistorius. Diese Bedenken habe er auch nicht erst heute geltend gemacht.
Juri Auel
Einigung der Koalition bei Wehrdienst geplatzt
Der Streit zwischen Union und SPD über den neuen Wehrdienst eskaliert. Die Koalitionspartner ließen am späten Nachmittag eine Pressekonferenz zum Wehrdienstgesetz wegen zu großer Unstimmigkeiten kurzfristig platzen. Die für den späten Nachmittag anberaumte Veranstaltung werde verschoben, sagte ein SPD-Fraktionssprecher. Ob das Gesetz wie geplant am Donnerstag in den Bundestag eingebracht wird, ist nun nach Angaben von beiden Seiten wieder völlig offen.
Dem Schritt gingen heftige Diskussionen in der SPD-Fraktion voraus. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, dass es keine Zustimmung zu den Eckpunkten gegeben habe, auf die sich zuvor Unterhändler beider Seiten geeinigt hatten. Die vier Fachpolitiker hatten Ergänzungen zu dem von Verteidigungsminister Boris Pistorius vorgelegten Gesetz ausgehandelt. Dazu zählte ein umstrittenes Losverfahren, das greifen soll, wenn nicht genügend Freiwillige gefunden werden. Vertreter beider Seiten hatten von einer Grundsatzeinigung auf Eckpunkte gesprochen.
Ein Sprecher der Unionsfraktion sagte nun: „Wir haben die Pressekonferenz abgesagt, weil die beabsichtigte Einigung ausgeblieben ist. Wir hatten fest damit gerechnet. Wir wissen nicht, wann die erste Lesung des Gesetzentwurfs erfolgen wird und werden Sie dazu zeitnah informieren.“
Julia Bergmann
Gruppe junger Unionspolitiker will Rentenpaket blockieren
Mit dem geplanten Rentenpaket der Bundesregierung würde „eine dauerhafte Milliardenlast auf den Schultern der jungen Generation“ geschaffen, findet eine Gruppe junger Bundestagsabgeordneter der Unionsparteien. Sie will deshalb einem Bericht des Spiegel zufolge gegen das Rentenpaket der Bundesregierung stimmen. Der Gesetzentwurf sei „in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig“, heißt es offenbar in einem Beschluss der Gruppe, der dem Spiegel vorliegt. Folgekosten in Milliardenhöhe seien demnach nach 2031 vom Koalitionsvertrag nicht gedeckt und „gegenüber der jungen Generation nicht zu rechtfertigen“.
Gemeinsam verfügen Union und SPD im Bundestag über 328 Stimmen. Das sind nur zwölf mehr, als für eine absolute Mehrheit notwendig sind. Tatsächlich wäre die Gruppe – bestehend aus 18 Unionspolitikern, die zum Zeitpunkt der Bundestagswahl alle unter 35 Jahre alt waren – in der Lage, mit ihren Gegenstimmen den Entwurf zu blockieren. Union und SPD wollen das Rentenpaket noch in diesem Jahr beschließen, sodass es wie geplant am 1. Januar 2026 in Kraft treten kann.
Der Koalitionsvertrag schreibt die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2031 fest. Die Gruppe der jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion betonte, dass man dazu stehe. Allerdings würde in dem Gesetzentwurf erwähnt, dass das Rentenniveau dauerhaft – also auch über das Jahr 2031 hinaus – um ein Prozent höher liegen solle, als es sich nach geltendem Recht ergäbe. Dies würde eine dauerhafte Belastung der Rentenbeitragszahler bedeuten.
Die jungen Abgeordneten kritisierten laut dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, zu Recht, dass der Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums zur Stabilisierung der sogenannten Haltelinie über den Koalitionsvertrag hinausgehe. Man werde im parlamentarischen Verfahren „definitiv“ darüber sprechen, dass Grundlage der Koalitionsvertrag sein müsse. „Alles, was darüber hinausgeht, sollte in der Rentenkommission besprochen werden. So war eigentlich auch das gemeinsame Verständnis“, betonte der CDU-Politiker zu Absprachen mit der SPD.
Kanzler Friedrich Merz wich bei einem Besuch in Potsdam auf eine entsprechende Frage aus: Man habe jetzt den ersten Teil einer Rentenreform im Kabinett gehabt, sagte er. „Ab dem Jahr 2032 ist es offen.“ Darüber werde man erst in der Rentenkommission beraten, die im Dezember eingesetzt werde und bereits 2026 Vorschläge vorlegen solle. Man müsse dafür sorgen, dass das ganze Rentenversicherungssystem und die Beiträge erträglich blieben und trotzdem die Versorgung im Alltag gesichert sei.
Christoph Heinlein
BND-Präsident Jäger warnt vor Eskalation mit Russland
Der Bundesnachrichtendienst (BND) sieht das Risiko einer zeitnahen Eskalation in den Beziehungen zu Russland. „Wir dürfen uns nicht zurücklehnen in der Annahme, ein möglicher russischer Angriff käme frühestens 2029. Wir stehen schon heute im Feuer“, warnte der Präsident der Behörde, Martin Jäger, bei einer öffentlichen Anhörung im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages, das die Arbeit der Nachrichtendienste überwacht.
Die Grenzen zwischen Frieden und Krieg verwischten zunehmend, sagte Jäger. „In Europa herrscht bestenfalls ein eisiger Friede, der punktuell jederzeit in heiße Konfrontation umschlagen kann. Wir müssen uns auf weitere Lageverschärfungen vorbereiten.“ Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) warnte zuletzt mehrfach, dass Russland bis 2029 in der Lage sein könnte, einen militärischen Schlag gegen Nato-Gebiet zu führen.
Russland wolle die Grenzen des Westens austesten, konkret: Die Nato unterminieren, europäische Demokratien destabilisieren, Gesellschaften spalten und einschüchtern, sagte Jäger. Ziel, sei, das wirtschaftlich überlegene Europa in Abhängigkeit von Russland zu bringen. Die Regierung in Moskau setze dazu auf die Manipulation von Wahlen und öffentlicher Meinung, Propaganda, Provokation, Desinformation, Einschüchterung, Spionage, Sabotage, Luftraumverletzungen durch Drohnen und Kampfflugzeuge, Auftragsmorde und die Verfolgung im Ausland lebender Oppositioneller. „Nichts davon ist neu, doch in ihrer Häufung stellen diese Einzelereignisse eine neue Qualität der Konfrontation dar.“
Der BND müsse künftig auch unter den Bedingungen eines bewaffneten Konfliktes mit direkter deutscher Beteiligung agieren können, sagte Jäger. Es gelte, sich darauf schon heute vorzubereiten.
Michelle Ostwald
Klingbeil will um den Jahreswechsel Sparpaket für Etat 2027
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil strebt für den schwierigen Haushalt 2027 eine baldige Verständigung der Parteivorsitzenden auf nötige Milliarden-Einsparungen an. Es gehe darum, dass „um den Jahreswechsel“ herum ein Paket dafür fertig sei, sagte der SPD-Chef in der ARD-Sendung Caren Miosga. „Wir haben diesen Prozess bereits gestartet.“
