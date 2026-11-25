Weidel greift Merz scharf an

Alice Weidel hat ihrem sehr viel zahmeren Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla diesmal den Vortritt gelassen. So ganz ohne eine ordentliche Portion Weidel-Kälte will sie Friedrich Merz aber dann doch nicht davonkommen lassen, weshalb sie als zweite AfD-Rednerin ans Pult tritt.



Es sei in Wahrheit gar nicht Merz, der diese Regierung führe, sondern Finanzminister Klingbeil, sagt sie. Das zeige der vorgelegte „Schulden- und Verschwendungshaushalt“, der nichts anderes sei als ein „Dokument des Sozialismus“. Damit setze die Regierung die „schamlose Ausplünderung der deutschen Bevölkerung“ fort. Während Arbeitnehmer und Senioren verarmten, werde der Staat immer fetter. „Wer arbeitet und Steuern zahlt, ist der Dumme, den Sie schröpfen, als gäbe es kein Morgen“, so Weidel. Klingbeil kann nicht anders als fassungslos zu grinsen.



Weidel kritisiert einmal mehr die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Aus persönlicher Eitelkeit isoliere Merz Deutschland in der Welt, Frieden in Europa sei aber nur mit Russland und den USA möglich. „Ihre Bilanz und die Bilanz Ihrer Regierung ist ein Desaster“, so die AfD-Chefin an den Kanzler gerichtet. Zu allem Überfluss bettele Merz bei EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen darum, an der CO₂-Abgabe festzuhalten. Er sei damit mitverantwortlich für unzählige Firmenpleiten und Entlassungen. „Das ist eine Schande für unser Land“, ereifert sich Weidel. Scharfe Kritik übt sie zudem an der Reform der Geheimdienste und dem angeblichen Einsatz von „Kinderspitzeln“. Damit verlasse die Regierung den Boden des Rechtsstaats, nur um ihre Partei desavouieren zu können, so die AfD-Vorsitzende.